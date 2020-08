Neues aus dem Ausland am Freitag

Junge Flüchtlinge aus Athen nach Frankreich abgeflogen

ATHEN: Frankreich hat am Freitag 16 Minderjährige aus den überfüllten Camps auf den griechischen Inseln im Osten der Ägäis aufgenommen. Wie das Ministerium für Migration in Athen mitteilte, sind sie die erste Gruppe von insgesamt 350 Minderjährigen, die Frankreich in den kommenden Wochen aufnehmen will.

Die Ausreise von minderjährigen Flüchtlingen aus Griechenland nach Deutschland und anderen EU-Staaten war vorübergehend wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt worden. Inzwischen hat aber die Aktion wiederbegonnen. Der Plan sieht vor, dass rund 1600 Minderjährige in andere EU-Staaten und in die Schweiz gebracht werden sollen. Mehr als 400 Minderjährige wurden bereits von Deutschland, der Schweiz, Finnland und Portugal aufgenommen.

Nawalnys Team: Polizei spricht von «tödlichem Mittel»

OMSK: Im Organismus des Oppositionspolitikers Alexej Nawalny ist nach Angaben seines Teams ein vermutlich «tödliches Mittel» gefunden worden. Die Polizei habe den Ärzten mitgeteilt, dass sie diesen gefährlichen Stoff gefunden hätten, sagte der Chef von Nawalnys Anti-Korruptions-Fonds, Iwan Schdanow, am Freitag in Omsk. Das Gift sei demnach nicht nur gefährlich für Nawalny, sondern auch für die Umgebung, weshalb das Tragen von Schutzanzügen angewiesen worden sei, sagte er. Nawalnys Team veröffentlichte den Auftritt Schdanows und der Frau des Politikers als Video. Ärzte der Klinik teilten am Freitagmorgen mit, dass sich der Zustand von Nawalny verbessert habe.

Wegen der laufenden Ermittlungen sei nicht mitgeteilt worden, um welchen Stoff es sich handele, sagte Schdanow. Unklar war, wo die Polizei das Mittel gefunden habe. Aber ein Polizist habe es dem Chefarzt auf seinem Mobiltelefon gezeigt.

Der 44-jährige Nawalny wird auf der Intensivstation eines Krankenhauses in der sibirischen Großstadt Omsk wegen Vergiftungsverdachts behandelt. Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch kritisierte, dass die Ärzte bisher keinen Transport des Patienten zur Behandlungen im Ausland erlaubten. Sie rief die internationale Gemeinschaft zum Handeln auf, um den Transport zu erzwingen. Nawalny soll in Deutschland behandelt werden.

Australier findet Nadeln in Erdbeeren - böse Erinnerungen an 2018

BRISBANE: In Australien hat ein Mann nach eigenen Angaben zwei Nadeln in Erdbeeren gefunden. Beim Schneiden der Früchte für seine Tochter seien diese plötzlich zum Vorschein gekommen, sagte er am Freitag dem Sender Channel 7 News. «Ich war geschockt, meine Tochter hätte daran ersticken können. Das ist krank, ich weiß nicht, wie irgendjemand so etwas tun kann.» Er drehte ein Video von dem Fund und informierte die Polizei und den Supermarkt in der Nähe von Brisbane, in dem er das Obst gekauft hatte.

In dem Geschäft wurden sofort alle Erdbeeren aus den Regalen entfernt und untersucht - jedoch seien keine weiteren Nadeln gefunden worden, hieß es. Die Polizei nahm Ermittlungen auf. In Australien weckt der Fund böse Erinnerungen an 2018.

Damals waren mehrere Wochen lang in verschiedenen Landesteilen immer wieder Nadeln in Erdbeeren entdeckt wurden. Insgesamt wurden 231 Fälle gemeldet. Ein Mann musste im Krankenhaus behandelt werden. Tonnen von Erdbeeren landeten auf dem Müll, die Industrie erlitt schweren Schaden. Die Behörden verschärften daraufhin die Gesetze: Auf solche Straftaten stehen nun 15 Jahre Haft. Eine Verdächtige, die auf einer Obstfarm in der Nähe von Brisbane arbeitete, wurde im November 2018 nach einem DNA-Abgleich festgenommen.

Zitat: US-Präsidentschaftskandidat Biden über Amtsinhaber Trump

«Der Präsident übernimmt keine Verantwortung, weigert sich zu führen, gibt anderen die Schuld, schmeichelt sich bei Diktatoren ein und schürt die Flammen des Hasses und der Spaltung.»

(Joe Biden am Donnerstagabend in seiner Rede zur Annahme der Nominierung als Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten.)

Zitat: Biden zur Wahl der Amerikaner zwischen Wut und Hoffnung

«Amerika steht an einer Wegscheide: Eine Zeit wirklicher Gefahr, aber außerordentlicher Möglichkeiten. Wir können den Weg wählen, wütender, weniger hoffnungsvoll und noch gespaltener zu werden. Ein Weg des Schattens und der Misstrauens. Oder wir können einen anderen Weg wählen und zusammen die Chance wahrnehmen, neu zu beginnen, zu einen. Ein Weg der Hoffnung und des Lichtes. Diese Wahl wird Leben verändern und Amerikas Zukunft für eine sehr lange Zeit bestimmen.»

(Joe Biden am Donnerstagabend in seiner Rede zur Annahme der Nominierung als Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten.)

Trump zu Herausforderer Biden: Er hat jahrzehntelang nichts verändert

WASHINGTON: US-Präsident Donald Trump hat seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden vorgeworfen, den Wählern nur leere Versprechen zu machen. Unmittelbar nach Bidens Rede beim Parteitag der Demokraten schrieb Trump auf Twitter, Biden habe in seinen fast fünf Jahrzehnten als Politiker in Washington «nichts» von den Dingen gemacht, über die er jetzt als Kandidat rede. «Er wird sich nie ändern, nur Worte!» schrieb der Republikaner Trump in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) weiter.

Trump hatte in einem Fernsehinterview unmittelbar zuvor gesagt, er werde sich Bidens Rede ansehen. Biden (77) nahm am Donnerstag formell die Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten der Demokraten a. Der frühere Senator und Ex-Vizepräsident wird Trump (74) bei der Wahl am 3. November für die Demokraten herausfordern.

Bidens Enkelinnen: Großvater isst immer Eis

WILMINGTON: Den vier Enkelinnen von Joe Biden fiel beim Parteitag der US-Demokraten die Rolle zu, den Präsidentschaftskandidaten als liebenswerten Großvater zu präsentieren. «Er isst immer Eis», war das erste, was Maisy, Finnegan, Naomi und Natalie auf die Frage einfiel, was man über ihn nicht weiß. Manchmal auch heimlich vor Großmutter Jill, hinter der Tür des Tiefkühlschranks, erzählten sie in einem Videoclip am Donnerstag. Außerdem rufe er sie jeden Tag an - und spreche auf die Mailbox, wenn sie nicht rangingen.

Sie hätten Biden ermutigt, ins Rennen ums Weiße Haus einzusteigen, betonten die Enkelinnen. «Wir wussten einfach, er muss sich bewerben - und hätten ein «Nein» nicht als Antwort akzeptiert.»

13-jähriger Stotterer: Ohne Joe Biden würde ich heute nicht sprechen

MILWAUKEE: «Ohne Joe Biden würde ich heute nicht zu Euch sprechen»: Beim Parteitag der US-Demokraten hat der 13-jährige Brayden Harrington den Präsidentschaftskandidaten Joe Biden als Kümmerer gelobt. Er habe Biden vor ein paar Monaten in New Hampshire getroffen, sagte er in einer am Donnerstagabend (Ortszeit) ausgestrahlten Videobotschaft. «Er sagte mir, dass wir Mitglieder des gleichen Clubs seien: Wir stottern.» Biden habe ihm gezeigt, wie er selbst seine Reden markiere, damit es einfacher sei, sie laut zu sprechen.

«Ich bin ein ganz normaler Junge und Joe Biden hat mich innerhalb kürzester Zeit in Bezug auf etwas, das mich mein ganzes Leben lang gestört hat, sicherer gemacht», sagte Brayden. Joe Biden habe sich gekümmert. «Stellt Euch vor, was er für alle von uns tun könnte.» In einem später eingespielten Film bei dem virtuellen Parteitag beschrieb Biden selbst, wie er als Kind daran gearbeitet habe, sein Stottern zu überwinden.

Ex-Konkurrenten stellen sich hinter Biden

WILMINGTON: Beim Parteitag der US-Demokraten haben sich zahlreiche frühere Konkurrenten um die Präsidentschaftskandidatur hinter den designierten Kandidaten Joe Biden (77) gestellt. Bei dem weitgehend virtuell abgehaltenen Parteitag riefen am Donnerstagabend (Ortszeit) die Senatoren Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Cory Booker und Amy Klobuchar zur Wahl von Biden auf. Auch der frühere Bürgermeister von South Bend, Pete Buttigieg, der Ex-Kongressabgeordnete Beto O'Rourke, der Technologie-Unternehmer Andrew Yang und der Milliardär und frühere New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg warben für Biden.

Ex-Vizepräsident Biden soll im November gegen den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump in die Wahl ziehen. Bidens Vize-Kandidatin ist Kamala Harris. Sie hatte sich ursprünglich ebenfalls um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten beworben hatte.