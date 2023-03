Neues aus dem Ausland am Freitag

Daimler Truck geht optimistisch ins neue Jahr

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN: Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat sich nach einem guten Lauf im vergangenen Jahr auch für 2023 viel vorgenommen. Der Gesamtumsatz soll auf 55 Milliarden bis 57 Milliarden Euro zunehmen, wie das Unternehmen am Freitag in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mitteilte. Zwischen 53 Milliarden und 55 Milliarden Euro davon dürften aus dem Fahrzeuggeschäft kommen.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll «deutlich» zulegen gegenüber dem Vorjahreswert von 4,0 Milliarden Euro. «Deutlich» heißt bei Daimler Truck um mindestens 15 Prozent. Finanzexperten am Aktienmarkt hatten mit 4,2 Milliarden Euro lediglich einen leichten Anstieg einkalkuliert. Im Industriegeschäft - also ohne Finanzdienste gerechnet - soll die operative Marge bei 7,5 bis 9 Prozent liegen nach 7,7 Prozent im Vorjahr.

Daimler geht von einer starken Entwicklung in den für das Unternehmen wichtigen Absatzmärkten aus. Den Absatz taxiert der Konzern weltweit auf 510.000 bis 530.000 Lkw und Busse und damit in etwa auf Vorjahresniveau von rund 520.000.

Der Umsatz kletterte im vergangenen Jahr dank Absatzsteigerung und Preiserhöhungen um 28 Prozent auf 50,9 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis legte um 55 Prozent auf 3,96 Milliarden Euro zu. Hier hatten sich Fachleute vom vierten Quartal allerdings etwas mehr erhofft. Unter dem Strich steigerte der Konzern den Gewinn je Aktie um 14 Prozent auf 3,24 Euro. Daimler Truck will 1,30 Euro je Aktie als Dividende ausschütten und damit so viel wie erwartet.

Baerbock besucht multinationales Bundeswehr-Camp im Irak

ERBIL: Außenministerin Annalena Baerbock hat sich im nordirakischen Erbil über den Bundeswehr-Einsatz im Irak informiert. Im «Camp Stephan» ließ sich die Grünen-Politikerin am Freitag ein geländegängiges Sanitätsfahrzeug vorführen, mit dem Verwundete transportiert werden können. Gezeigt wurde auch eine Waffe, mit der Angriffe von feindlichen Drohnen gestört werden können. Derzeit sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums im Irak und in Jordanien gut 300 deutsche Soldaten im Einsatz, davon etwa 100 in dem multinationalen Camp in Erbil.

Die Bundeswehr hat den Ausbildungseinsatz im Irak hin zu mehr Beratung weiterentwickelt. Damit soll dem Irak geholfen werden, Sicherheit und Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) selbst zu gewährleisten. Zentrum ist das von der Bundeswehr geführte «Camp Stephan» in Erbil. Die IS kontrollierte vor einigen Jahren noch große Gebiete im Irak und in Syrien. Seit 2017 gelten die Dschihadisten als militärisch besiegt. Es gibt aber weiterhin Anschläge.

Bundeskanzler Scholz nennt Schüsse in Hamburg «brutale Gewalttat»

HAMBURG: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die tödlichen Schüsse in einem Gebäude der Zeugen Jehovas in Hamburg als brutale Gewalttat bezeichnet.

«Schlimme Nachrichten aus #Hamburg. Mehrere Mitglieder einer Jehova-Gemeinde sind gestern Abend einer brutalen Gewalttat zum Opfer gefallen», postete er am Freitagmorgen über den Regierungsaccount auf Twitter. «Meine Gedanken sind bei ihnen und ihren Angehörigen. Und bei den Sicherheitskräften, die einen schweren Einsatz hinter sich haben.» Während einer Veranstaltung im Gebäude der Zeugen Jehovas waren am Donnerstagabend mehrere Menschen durch Schüsse getötet oder verletzt worden.

EU-Kommissarin spricht von «schockierender Tat» in Hamburg

BRÜSSEL: EU-Innenkommissarin Ylva Johansson hat sich entsetzt über die Gewalttat in Hamburg mit mehreren Toten gezeigt.

Sie sprach am Freitagmorgen auf Twitter von einer «schockierenden Tat». Ihre Gedanken seien bei den Opfern und ihren Familien. Zugleich dankte die Schwedin der Hamburger Polizei, die «unverzüglich mit unglaublichem Mut» reagiert habe. Während einer Veranstaltung im Gebäude der Zeugen Jehovas waren am Donnerstagabend mehrere Menschen durch Schüsse getötet oder verletzt worden.

Hochwasser im Outback: «Beispiellose Überschwemmungen» in Queensland

BRISBANE: Nach tagelangen heftigen Regenfällen stehen Teile des australischen Bundesstaates Queensland unter Wasser. Besonders schlimm betroffen sind die abgelegenen Outback-Ortschaften Doomadgee, Burketown und Gregory, wie der australische Sender ABC am Freitag berichtete. Das Gebiet liegt im Nordwesten von Queensland, nahe der Meeresbucht Golf von Carpentaria. Einsatzkräfte sagten, die Überflutungen seien «beispiellos» für die Region. Da die Flusspegel immer weiter stiegen, wurden Anwohner aufgefordert, sich auf eine Evakuierung vorzubereiten.

«Die Überschwemmungen sind teilweise schwerer als jemals zuvor aufgezeichnet wurde», sagte ein Sprecher des lokalen Verwaltungsgebietes Shire of Burke. «Wir sprechen hier nicht vom schlimmsten Hochwasserereignis in 10, 20 oder 50 Jahren - einige der Flüsse haben bisher nicht gekannte Pegelstände erreicht.»

Anfang des Jahres hatte eine Jahrhundertflut in der Region Kimberley im Nordwesten von Australien eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Bereits im vergangenen Jahr gab es in Down Under immer wieder Überschwemmungen und Hitzerekorde. Australien leidet besonders unter den Folgen des Klimawandels. Experten gehen davon aus, dass das Land in Zukunft noch häufiger von verheerenden Naturereignissen heimgesucht wird.

Chinas Volkskongress bestätigt Xi für weitere fünf Jahre im Amt

PEKING: Der chinesische Volkskongress hat Staats- und Parteichef Xi Jinping für eine ungewöhnliche dritte Amtsperiode als Präsident bestätigt. Erwartungsgemäß stimmten die knapp 3000 handverlesenen Delegierten am Freitag auf ihrer laufenden Jahrestagung in der Große Halle des Volkes in Peking für eine weitere Verlängerung der Amtszeit um fünf Jahre.

Schon auf dem Parteitag im Oktober hatte sich der 69-Jährige über bisher respektierte Alters- und Amtszeitbegrenzungen hinweggesetzt und sich eine andauernde Führungsrolle in der Parteiverfassung verankern lassen. Er knüpft mit seiner Alleinherrschaft an den Staatsgründer und Revolutionär Mao Tsetung an, der allerdings Chaos über das Land gebracht hatte.

Auf der bis Montag andauernden, gut einwöchigen Jahrestagung wird es die größte Regierungsumbildung seit zehn Jahren geben, wobei vor allem enge Vertraute von Xi Jinping aufrücken werden. Am Samstag soll der frühere Parteichef von Shanghai, Li Qiang, neuer Premier werden. Der 63-Jährige tritt die Nachfolge von Li Keqiang (67) an, der nicht dem Lager von Xi Jinping angehörte und erwartungsgemäß nach zwei Amtszeiten ausscheidet.

Nach Schüssen in Hamburg - Innenministerin Faeser «erschüttert»

HAMBURG: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat sich nach Schüssen während einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas in Hamburg «erschüttert» gezeigt. «Meine Gedanken sind in dieser schweren Stunde bei den Opfern und ihren Angehörigen, bei den Gemeindemitgliedern und auch bei den Einsatzkräften», sagte Faeser der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht zum Freitag.

Mehrere Menschen wurden am Donnerstagabend durch Schüsse getötet oder verletzt. Medienberichten zufolge starben sechs oder sieben Menschen, mindestens acht weitere seien verletzt worden. Der Täter ist möglicherweise tot, seine Tat stuft die Hamburger Polizei nach Informationen aus Sicherheitskreisen als Amoklauf ein. «Die Hintergründe werden mit Hochdruck ermittelt», sagte Faeser.

Zehn Jahre nach Referendum: Falklandinseln beharren auf Status quo

STANLEY: Zum zehnten Jahrestag eines Referendums über den Verbleib unter britischer Flagge haben die Falklandinseln argentinische Ansprüche auf das Archipel mit Nachdruck zurückgewiesen. «Die Bewohner der Falklandinseln haben - wie Menschen auf der ganzen Welt - das Recht, über ihre eigene Zukunft zu bestimmen», teilte die Regierung des britischen Überseegebiets im Südatlantik mit. «Auf den Falklandinseln aber fühlt es sich nicht immer so an, dass unser Recht auf Selbstbestimmung eine Selbstverständlichkeit ist.» Trotz der demokratischen Entscheidung werde die Freiheit, unter einer selbst gewählten Regierung zu leben, weiterhin infrage gestellt.

Bei der Abstimmung am 10. und 11. März 2013 hatten sich 99,8 Prozent der Bewohner für den Status quo ausgesprochen. Argentinien nannte das Ergebnis «irrelevant». Die Inseln stehen seit 1833 unter britischer Verwaltung. 1982 wurden sie von Argentinien besetzt. Die damalige Militärjunta wollte nach Einschätzung von Historikern von innenpolitischen Problemen ablenken. Die britische Premierministerin Margaret Thatcher befahl die Rückeroberung, die nach 72 Tagen Krieg gelang. Insgesamt kamen 649 Argentinier, 255 Briten und drei Bewohner ums Leben. Argentinien erhebt weiterhin Anspruch auf die Inseln, die dort Malvinas genannt werden.

Das südamerikanische Land hatte jüngst einen gemeinsamen Standpunkt mit Großbritannien aufgekündigt. Außenminister Santiago Cafiero sagte, seine Regierung wolle wieder über die Souveränität der Falklandinseln verhandeln. Daraufhin wurden Befürchtungen über neue Spannungen laut. Der sogenannte Foradori-Duncan-Pakt von 2016 hatte Fragen um die Förderung von Gas und Öl sowie Schifffahrt und Fischerei in den Gewässern um die Falklandinseln geregelt.

Gefahrenwarnung nach Schüssen in Hamburg aufgehoben

HAMBURG: Die Gefahrenwarnung rund um das Gotteshaus der Zeugen Jehovas in Hamburg ist nach den Schüssen am Vorabend wieder aufgehoben worden.

Das teilte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz am Freitag kurz nach 3.00 Uhr morgens auf seiner Webseite mit. Ein Polizeisprecher hatte bereits am Donnerstagabend dem Sender ntv gesagt, dass er mit einem zeitnahen Auslaufen der Warnung rechne. Nach derzeitigem Stand sei nicht damit zu rechnen, dass ein Täter flüchtig sei. Daher bestehe wohl im Umfeld keine Gefahr mehr. Wegen Schüssen mit mehreren Toten bei einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas in Hamburg hatten die Behörden zuvor Anwohner gebeten, in ihren Häusern zu bleiben.