Neues aus dem Ausland am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 10.02.23 | Aktualisiert um: 13:10 | Überblick

Einparker crasht gleich zwei Lamborghinis

PERTH: Ein Einparker des australischen Casino-Hotels Crown Perth hat beim Einparken nicht nur einen, sondern gleich zwei Luxus-Sportwagen eines Milliardärs schwer beschädigt. Auf einem im Internet verbreiteten Video ist zu sehen, wie der Valet-Fahrer am Steuer eines blaugrünen Lamborghini beim Einfahren in eine Parklücke von hinten in einen lilafarbenen Flitzer der gleichen Marke und des gleichen Besitzers kracht.

Mitarbeiter des Hotels schlagen daraufhin entsetzt die Hände über dem Kopf zusammen. «Das gibt es doch nicht! Was machst Du denn da, Bruder?», sagt ein Augenzeuge. Jeder Lamborghini werde auf einen Wert von etwa 900.000 Australischen Dollar (580.000 Euro) geschätzt, berichtete der Sender 9News am Freitag. Valet-Parken ist ein Parkservice, der unter anderem von gehobenen Hotels angeboten wird.

Crown Resorts bestätigte dem Sender, dass eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet worden sei. Ein Sprecher des Milliardärs sagte der Zeitung «The West Australian»: «Crown arbeitet mit uns zusammen, um die Autos zu reparieren und das alles hinter uns zu lassen.»

Biden bezeichnet Chinas Ballon-Spionage als Verstoß gegen Völkerrecht

WASHINGTON: Mit dem Flug eines Spionageballons im Luftraum der Vereinigten Staaten hat China nach Ansicht von US-Präsident Joe Biden gegen das Völkerrecht verstoßen. Der Vorfall stelle keine größere Sicherheitslücke dar, aber es sei «absolut eine Verletzung des Völkerrechts - es ist unser Luftraum», sagte Biden in einem Interview des Fernsehsenders Telemundo am Donnerstag (Ortszeit). Mit Blick auf den Abschuss des Ballons fügte er hinzu: «Und sobald er in unseren Luftraum gekommen war, konnten wir damit machen, was wir wollten.»

Das US-Militär hatte den Ballon am Samstag vor der Küste des Bundesstaates South Carolina über dem Atlantik abgeschossen, nachdem dieser die USA vom Nordwesten kommend überquert hatte. Die US-Regierung wirft China vor, es habe damit Militäreinrichtungen ausspionieren wollen. Peking sprach dagegen von einem zivilen Forschungsballon vor allem für meteorologische Zwecke und warf den USA vor, mit dem Abschuss überreagiert zu haben.

Nach Auffassung der US-Regierung hat China mit einer Flotte von Spionageballons mehr als 40 Länder auf fünf Kontinenten ins Visier genommen. Die Ausrüstung in dem abgeschossenen Ballon habe «eindeutig der nachrichtendienstlichen Überwachung» gedient, hieß es später.

Ausgangssperre wegen Waldbränden verhängt

SANTA JUANA: In Teilen des von verheerenden Waldbränden betroffenen Süden Chiles ist eine nächtliche Ausgangssperre in Kraft getreten. Sie gilt in mehr als 20 Gemeinden der drei betroffenen Regionen Bío Bío, Ñuble und Araukanien von Mitternacht bis 5 Uhr, wie der Sender «Bio Bio Chile» am Donnerstag (Ortszeit) berichtete. Demnach begannen Armee und Polizei vom Abend an mit den Vorbereitungen, um die Maßnahme durchzusetzen, die der chilenische Präsidenten Gabriel Boric angekündigt hatte.

Bislang kamen bei den schweren Waldbränden mindestens 26 Menschen ums Leben. Rund 1200 Häuser wurden bei den Feuern auf mehr als 350.000 Hektar Land im Zentrum und Süden des Landes zerstört. Präsident Boric hatte seinen Urlaub in Patagonien im äußersten Süden des Landes unterbrochen, um die betroffenen Gebiete zu besuchen. Die Regierung rief für die drei betroffenen Regionen den Katastrophenzustand aus. Dieser erlaubt, gewisse Rechte einzuschränken und außergewöhnliche Maßnahmen zu ergreifen. So kann etwa das Militär eingesetzt werden.

Die Ursachen der Brände waren zunächst noch unklar. Die große Hitze bei Temperaturen um die 40 Grad erschwert die Löscharbeiten. In dem südamerikanischen Land ist jetzt Hochsommer. 28 Menschen wurden laut Innenministerium bislang festgenommen, weil sie Feuer vorsätzlich gelegt haben sollen.

Forscherin: Istanbul droht großes Beben in den nächsten Dekaden

ISTANBUL: Für die Region Istanbul ist ein schweres Erdbeben in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten nach Experteneinschätzung sehr wahrscheinlich. Zuletzt habe es dort 1766 ein großes Beben gegeben, seither baue sich zunehmend Spannung auf, sagte Heidrun Kopp vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel der Deutschen Presse-Agentur. Inzwischen gebe es an dieser Stelle der Nordanatolischen Verwerfungszone ein Bewegungsdefizit von bis zu vier Metern. «Das ist vergleichsweise viel.»

«Ein Beben dort mit einer Magnitude von bis zu 7,4 ist überfällig», sagte auch Marco Bohnhoff vom Deutschen Geoforschungszentrum (GFZ) Potsdam. Würde - wie bei dem Beben im Südosten der Türkei - die gesamte angesammelte Spannung auf einen Schlag abgebaut, drohten auch in Istanbul schwerste Folgen, erklärte Kopp. Meist komme es bei derartigen Beben zu so einem ruckartigen Komplettabbau.

Hinzu komme bei Istanbul, dass die Megacity quasi direkt an der Verwerfung liege. «Das Stadtzentrum ist nur 25 Kilometer davon entfernt», sagte die Geomar-Forscherin. Seit 1939 sei zu beobachten, dass Beben entlang der Verwerfungszone von Osten nach Westen immer näher an Istanbul herankämen. Von einem größeren Beben sei zuletzt die nur noch 80 Kilometer entfernte Stadt Izmit im Jahr 1999 betroffen gewesen.

EU plant zwei Pilotprojekte zum Schutz der Außengrenzen

BRÜSSEL: Um unerwünschte Migranten fernzuhalten, will die Europäische Union ihre Außengrenzen mit zwei Pilotprojekten stärken. Das kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am frühen Freitagmorgen nach einem EU-Gipfel in Brüssel an. Eines der Projekte sehe vor, die Grenze zwischen dem EU-Land Bulgarien und der Türkei mit Fahrzeugen, Kameras, Straßen und Wachtürmen zu sichern. Diese sollten aus EU-Mitteln, dem bulgarischen Haushalt und Beiträgen der EU-Staaten finanziert werden.

Mit Blick auf die umstrittene Frage, ob auch Grenzzäune aus dem EU-Haushalt finanziert werden sollten, sagte von der Leyen, dass es an der bulgarisch-türkischen Grenze bereits einen Zaun gebe - der aber nicht funktioniere. Die EU-Kommission lehnt die Finanzierung von Grenzzäunen schon seit langem ab. Auch Staaten wie Deutschland und Luxemburg sind dagegen. Andere Mitgliedsländer wie Österreich und Griechenland fordern dies jedoch vehement.

Bei dem zweiten Pilotprojekt soll es von der Leyen zufolge um die Registrierung von Migranten, ein schnelles Asylverfahren sowie um Rückführungen an der Außengrenze gehen. Den möglichen Standort dieses Projekts ließ die deutsche Kommissionspräsidentin offen.