Neues aus dem Ausland am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 03.02.23 | Aktualisiert um: 17:25 | Überblick

Papst Franziskus aus Kinshasa in Richtung Südsudan abgeflogen

KINSHASA: Papst Franziskus hat seinen dreitägigen Besuch in der Demokratischen Republik Kongo beendet und ist in Richtung Südsudan weitergeflogen. Dort sollte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Freitag gegen 15.00 Uhr Ortszeit (14.00 Uhr MEZ) in der Hauptstadt Juba landen. Die christlich geprägte Republik hofft, dass der Besuch des Heiligen Vaters helfen kann, die Gewalt und die Konflikte in vielen Teilen des Landes einzudämmen oder zu beenden.

Bevor der Pontifex am Freitag in Kinshasa losflog, traf er sich in der kongolesischen Hauptstadt noch mit Bischöfen des Landes, das er «das grüne Herz Afrikas» und «eine Lunge für die ganze Welt» nannte. Franziskus ermutigte die Bischöfe in ihrer Arbeit. Die katholische Kirche ist populär in dem Land mit mehr als 100 Millionen Einwohnern - das zeigte sich auch an der Euphorie, die dem Papst bei seinem Besuch entgegengebracht wurde. «Danke, denn ihr seid eine Lunge, die der Weltkirche Atem verleiht!», sagte der Papst.

Vor Papstbesuch im Südsudan: Mindestens 20 Tote bei Zusammenstößen

JUBA: Kurz vor der Ankunft von Papst Franziskus an diesem Freitag hält die Gewalt im Krisenstaat Südsudan weiter an. Mindestens 20 Menschen kamen bei Zusammenstößen im Bundesstaat Zentral-Äquatoria südlich der Hauptstadt Juba ums Leben, wie der Informationsminister des Bundesstaats erklärte. Hintergrund für die Gewalt am Donnerstag soll eine Racheaktion von Viehhirten gewesen sein, die zuvor von unbekannten bewaffneten Gruppen überfallen worden waren.

Papst Franziskus soll am Freitag um 15.00 Uhr Ortszeit (14.00 Uhr MEZ) in Juba landen. Obwohl gleich mehrere politische Lager im Vorfeld erklärt hatten, der Besuch werde Frieden und Wandel für den Südsudan bringen, bleibt die Lage im Land sehr angespannt.

Anfang der Woche warnten die Botschaften der USA, Großbritanniens und Norwegens vor der Möglichkeit eines erneuten regionalen Konflikts im Bundesstaat Upper Nile. «Die südsudanesische Übergangsregierung und die politischen Akteure in Juba haben die Verantwortung, dies zu verhindern und friedliche und nachhaltige Lösungen zu finden», hieß es in der gemeinsamen Erklärung.

Nach Terrorwarnung: Auch deutscher Botschafter einbestellt

ISTANBUL: Die Regierung in Ankara hat wegen jüngster Warnungen vor möglichen Terroranschlägen in der Türkei auch den deutschen Botschafter einbestellt. Außerdem seien die diplomatischen Vertreter der USA, der Niederlande, Schwedens, der Schweiz, Großbritanniens, Belgiens, Frankreichs und Italiens am Donnerstag in das Außenministerium in Ankara geladen worden, hieß es aus diplomatischen Quellen. Mehrere Auslandsvertretungen hatten vergangene Woche vor einem erhöhten Anschlagsrisiko in der Türkei gewarnt und Anfang der Woche einen Teil ihrer Vertretungen geschlossen. Hintergrund der Warnungen waren offenbar Schändungen des Korans in mehreren Ländern.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu machte den Auslandsvertretungen am Freitag schwere Vorwürfe. «Wenn sie das Image kreieren wollen, dass die Türkei instabil ist und eine Terrorgefahr besteht, dann ist das unvereinbar mit Freundschaft und Partnerschaftlichkeit.» Der Türkei sei etwa nicht mitgeteilt worden, von wem die Gefahr ausgehe und welche Orte konkret gefährdet seien. Die Botschafter seien im Außenministerium daran «erinnert» worden, dass derartige gemeinsame Aktionen allein der «heimtückischen Agenda von Terrororganisationen» diene.

Auch der türkische Innenminister Süleyman Soylu hatte die Warnungen zuvor als Produkt einer ausländischen Verschwörung bezeichnet.

17 Tote bei Busunglück

ISLAMABAD: In Pakistan sind bei einem Busunglück am Freitag 17 Menschen gestorben und mehr als 20 weitere verletzt worden. Nach Angaben von Rettungskräften war das Fahrzeug in der nordwestlichen Provinz Khyber Pakhtunkhwa unterwegs, als es mit einem Laster zusammenstieß. Unter den Toten sollen mindestens zwei Kinder sein.

Schwere Verkehrsunfälle sind in Pakistan wegen schlechter Infrastruktur und straßenuntauglicher Fahrzeuge keine Seltenheit. Erst Anfang dieser Woche starben mehr als 40 Passagiere bei einem Busbrand, ausgelöst durch einen Zusammenstoß mit einem Brückenpfeiler. Nach offiziellen Angaben sorgen Unfälle im Straßenverkehr jährlich für Tausende Tote in dem südasiatischen Land.

Brasilien feiert wieder afro-brasilianische Meeresgöttin

SALVADOR/RIO DE JANEIRO: Erstmals seit der Corona-Pandemie haben in Salvador da Bahia, das als afro-brasilianische Hauptstadt Brasiliens gilt, wieder zahlreiche Menschen die Göttin Iemanjá geehrt. Auch in anderen Teilen des südamerikanischen Landes wurde das traditionelle und beliebte Fest zu Ehren der «Königin des Meeres» begangen, wie das brasilianische Nachrichtenportal «G1» und die Nachrichtenagentur «Agência Brasil» berichteten.

So zog etwa in Rio de Janeiro am Tag der Meeresgöttin des afro-brasilianischen Umbanda-Kults am Donnerstag (Ortszeit) eine Prozession an der Promenade des berühmten Ipanema-Strands entlang. Teilnehmer und Zuschauer, viele unter ihnen in Weiß gekleidet, warfen wie an Silvester Blumen ins Meer und formulierten einen Wunsch, Umbanda-Priester schlugen auf ihre Trommeln und sangen.

«Der Tag von Iemanjá soll der Umbanda und dem Candomblé Sichtbarkeit verleihen und sie an einen Strand im Herzen des Tourismus, in Ipanema, bringen», sagte der Musiker Marcos André Carvalho, der die Feier ähnlich wie in Salvador veranstaltet hatte.

Ursprünglich stammten die Orixás, wie die afro-brasilianischen Gottheiten genannt werden, aus Afrika. Millionen von Sklaven waren zu Kolonialzeiten nach Brasilien verschleppt worden, und sie brachten ihren Glauben mit. Weil die Kolonialherren und die katholische Kirche die afrikanischen Kulte lange Zeit unterdrückten, tarnten die Sklaven ihre Orixás unter dem Deckmantel christlicher Heiliger oder frommer Titel. So entspricht Iemanja etwa Unserer Lieben Frau der Seefahrer. Kulte wie Candomblé oder Umbanda sind in Brasilien weit verbreitet.

Wikinger hatten engeres Verhältnis zu Tieren als gedacht

DURHAM: Die Wikinger galten als wenig zimperlich bei ihren mittelalterlichen Raubzügen. Ihr Verhältnis Tieren gegenüber könnte jedoch empathischer gewesen sein, als bisher bekannt. Das berichten Forscher der Universitäten Durham, Brüssel und York aufgrund von Knochenanalysen aus England in der Fachzeitschrift «PLOS One».

Der Studie zufolge brachten die skandinavischen Eroberer Tiere auf ihren Schiffen über die Nordsee nach Großbritannien mit und ließen sie bei Feuerbestattungen gemeinsam mit menschlichen Überresten verbrennen. Das ergab eine Strontium-Analyse von Pferde- und Hundeknochen, die an einer Bestattungsstelle in der Grafschaft Derbyshire gefunden wurden. Das Element lagert sich über die Nahrungsaufnahme in Knochen ab und kann Aufschluss auf die Herkunft längst verstorbener Menschen und Tiere geben. Die Tiere stammten demnach aus dem in der Geologie als Baltischen Schild bezeichneten Teil Skandinaviens.

Bisher wurde davon ausgegangen, dass die Wikinger Tiere bei ihrer Ankunft in England von der lokalen Bevölkerung entwendeten. Dass aber auch Pferde, Hunde und womöglich andere Tiere an Bord der Wikinger-Langschiffe reisten, sehen die Forscher als Hinweis auf eine enge Beziehung zwischen Haltern und Tieren.

«Es zeigt, wie sehr Wikinger-Anführer ihre persönlichen Pferde und Hunde schätzten, dass sie sie von Skandinavien mitbrachten und dass die Tiere geopfert wurden, um mit ihren Haltern bestattet zu werden», wird Ko-Autor Julian Richards von der Universität York von der britischen Nachrichtenagentur PA zitiert. Studienleiterin Tessi Löffelmann von der Universität Durham sagte der BBC, sie empfinde die Ergebnisse als «wirklich rührend und sie legen nahe, dass bisher unterschätzt wurde, wie wichtig Tiere für Wikinger waren».