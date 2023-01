Neues aus dem Ausland am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 27.01.23 | Überblick

Neustart nach Wahlschlappe: Präsidentin ernennt neuen Premier

TAIPEH: Im Zuge einer geplanten Regierungsumbildung hat Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen ihren früheren Vizepräsidenten Chen Chien-jen zum neuen Ministerpräsidenten ernannt. Der 71-Jährige ersetzt Su Tseng-chang (75), der vor einer Woche zurückgetreten war, um nach der Wahlschlappe der regierenden Fortschrittspartei DPP bei der Kommunalwahl im November Platz für die Kabinettsneubildung zu machen.

Bei der Ernennung am Freitag in Taipeh sagte die Präsidentin, dass das Jahr 2023 kritisch für die Entwicklung Taiwans werde. Sie hoffe, dass das neue Kabinett unter Chen Chien-jens Führung die Gesundheits- und Sozialpolitik in der Post-Pandemie-Ära voranbringen könne. Auch sei wichtig, die Wirtschaft Taiwans widerstandsfähiger zu machen und die Position des Landes in den globalen Lieferketten zu sichern.

Es wurde erwartet, dass das alte Kabinett am Montag geschlossen zurücktritt, um den Neuanfang vor der nächsten Präsidentenwahl in einem Jahr zu ermöglichen. Der neue Premier diente Präsidentin Tsai Ing-wen von 2016 bis 2020 als Vize während ihrer ersten Amtszeit. Der frühere Gesundheitsminister gilt als erfahrener Politiker, respektierter Akademiker und rationaler Wissenschaftler.

Verdi ruft erneut bundesweit zu Warnstreiks bei der Post auf

BERLIN: Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Post hat die Gewerkschaft Verdi am Freitag erneut zu Warnstreiks aufgerufen. An den ganztägigen Arbeitsniederlegungen sollen sich Beschäftigte in ausgewählten Betrieben in den Paket- und Briefzentren sowie in der Paket-, Brief- und Verbundzustellung beteiligen, wie Verdi mitteilte. Am Donnerstag waren den Angaben zufolge etwa 6000 Beschäftigte in den Warnstreik getreten; in der vergangenen Woche hatten sich von Donnerstagabend bis Samstag demnach rund 30.000 Beschäftigte beteiligt.

Die Gewerkschaft fordert unter Hinweis auf die hohe Inflation für die Tarifbeschäftigten der Deutschen Post AG eine Erhöhung der Löhne und Gehälter von 15 Prozent bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr. Die Vergütungen für Auszubildende sollen um 200 Euro pro Monat angehoben werden. Die Tarifverhandlungen werden den Informationen zufolge am 8. und 9. Februar fortgesetzt.