Neues aus dem Ausland am Freitag

Hapag-Lloyd verdoppelt Gewinn dank niedrigerer Kosten

HAMBURG: Die Container-Reederei Hapag-Lloyd hat den Gewinn im ersten Halbjahr gesteigert. Nach einem ordentlichen Start ins neue Geschäftsjahr seien die Transportmengen im zweiten Quartal wegen der Corona-Pandemie zwar deutlich zurückgegangen, dennoch verbesserte sich das Konzernergebnis in den ersten sechs Monaten auf 285 Millionen Euro - das war fast doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum. Das teilte der Konzern am Freitag in Hamburg mit und verwies auf niedrigere Kosten und Sparmaßnahmen. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg im selben Zeitraum um 31 Prozent auf 511 Millionen Euro. Der Umsatz hielt sich mit 6,4 Milliarden Euro fast stabil.

Der Konzern hält an seiner Ergebnisprognose für das laufende Jahr fest, verweist aber darauf, dass der Ausblick mit erheblichen Unsicherheiten verbunden sei. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll bei 1,7 bis 2,2 Milliarden Euro liegen, das Ebit bei 0,5 bis 1,0 Milliarden Euro.

UN-Generalsekretär Guterres begrüßt Einigung zwischen Israel und VAE

NEW YORK: UN-Generalsekretär António Guterres hat die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) begrüßt. Er hoffe, die Einigung werde für israelische und palästinensische Anführer eine Gelegenheit schaffen, «bedeutungsvolle Verhandlungen» über eine Zwei-Staaten-Lösung wiederaufzunehmen, teilte Guterres' Sprecher am Donnerstag (Ortszeit) mit.

Israel und die Emirate hatten sich in einem historischen Schritt überraschend auf ein Abkommen verständigt. Die beiden Staaten wollen ihre Beziehungen normalisieren, wie es in einer am Donnerstag von US-Präsident Donald Trump veröffentlichten Erklärung der drei Länder hieß. Im Gegenzug setzt Israel demnach seine umstrittenen Annexionspläne im besetzten Westjordanland aus.

Die Annexion würde die Tür zu einer Wiederaufnahme der Verhandlungen effektiv verschließen und die Aussicht auf einen existenzfähigen palästinensischen Staat und die Zwei-Staaten-Lösung zerstören, sagte der UN-Sprecher dazu weiter.

Iran verurteilt Normalisierung der Israel-Emirate Beziehungen

TEHERAN: Der Iran hat die Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) aufs Schärfste verurteilt. «Das war eine strategische Dummheit, die letztendlich nur die anti-israelische Widerstandsfront stärken wird», so das Außenministerium in einer Presseerklärung am Freitag.

Die Regierung in Abu Dhabi habe mit dieser «beschämenden, illegitimen und gleichzeitig gefährlichen» Entscheidung das palästinensische Volk betrogen. «Die Palästinenser werden diese Einigung mit dem kriminellen Regime Israels nie vergeben», teilte das Außenministerium laut der Nachrichtenagentur Isna mit.

Seit der islamischen Revolution von 1979 erkennt der Iran die Souveränität des israelischen Staates nicht an. Teheran betrachtet das Land als seinen Erzfeind und hat mehrmals mit der Vernichtung Israels gedroht. Auch die Beziehungen zu den VAE sind nach dem Angriff iranischer Demonstranten auf die saudischen Botschaft in Teheran im Jahr 2016 angespannt.

Zehn Tage Menstruations-Urlaub in indischer Firma

NEU DELHI: Bei starken Menstruationsschmerzen können Arbeitnehmende eines indischen Essenslieferdienstes künftig bis zu zehn Tage im Jahr bezahlt freinehmen. Diese Ankündigung des Firmenchefs löste in Indien eine Debatte auf den sozialen Netzwerken aus. In dem Land ist die Periode ein großes Tabu-Thema, Frauen gelten während ihrer Blutung als unrein und sollen dann beispielsweise keine Tempel betreten oder bestimmtes Essen berühren.

Der Firmenchef schrieb in einer kürzlich veröffentlichten Mitteilung, Periodenurlaub zu nehmen, sollte nicht mit Scham oder Stigma behaftet sein. «Du solltest Menschen in internen Gruppen oder E-Mails einfach sagen können, dass du gerade einen Tag Periodenurlaub nimmst.» Pro Zyklus können Frauen und Transgender-Leute in dem Unternehmen jeweils einen Tag freinehmen - und das zehn Mal im Jahr.

Die Ankündigung hat zu viel Diskussionen auf den sozialen Netzwerken geführt. «Heute können einige Perioden-Urlaub wohl nicht richtig verstehen, genauso wie viele mal gegen Mutterschutzurlaub protestiert hatten», schrieb Angellica Aribam, die Gründerin einer indischen Organisation, die Frauen in der Politik fördert, auf Twitter. «Aber eines Tages wird das normal sein.» Die indische Journalistin und «Washington Post»-Kommentar-Schreiberin Barkha Dutt hielt dagegen. Sie findet: «Wir können nicht der Infanterie beitreten, über Krieg berichten, Kampfflugzeuge fliegen, in den Weltraum gehen, keinen Exzeptionalismus wollen und Periodenurlaub wollen.»

Merchandise von Fyre-Festival für Hunderte Dollar versteigert

WASHINGTON: Das skandalös gescheiterte Fyre-Musikfestival hat in den USA für überraschende Auktionserlöse gesorgt: Unter anderem sind Kleidungsstücke und Schlüsselanhänger des Festivals bei einer am Donnerstag zu Ende gegangenen Versteigerung im staatlichen Auftrag für hohe dreistellige Beträge verkauft worden. Ein Basecap erzielte etwa 705 Dollar (knapp 600 Euro), ein Sweatshirt mit Schriftzug kam auf 805 Dollar (rund 680 Euro).

Im Jahr 2017 war das Festival, bei dem angeblich Tausende Prominente und Influencer auf einer Trauminsel der Bahamas feiern sollten, vorzeitig abgebrochen worden. Unter anderem hatten Kendall Jenner und Bella Hadid die bis zu 100.000 Dollar teuren Tickets beworben, Käufer wurden dann aber in Notzelten untergebracht und bekamen billige Sandwiches.

Die Auktionserlöse der 126 versteigerten Artikel gehen an Betrugsopfer des Hauptorganisators Billy McFarland, die seitdem auf ihr Geld warten. Er wurde 2018 zu sechs Jahren Haft verurteilt, nachdem das Festival 26 Millionen Dollar Verlust geschrieben hatte.