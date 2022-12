Neues aus dem Ausland am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 16.12.22 | Aktualisiert um: 13:25 | Überblick

Oliver Wnuk liebt Sylt: Auf dem Navi links und rechts nur Wasser

WESTERLAND/BERLIN: «Nord Nord Mord»-Schauspieler Oliver Wnuk hat die Nordseeinsel Sylt bei den Dreharbeiten lieben gelernt. «Die Stille. Die Natur. Das Bild, wenn das Navigationssystem eine Straße und rechts und links nur Wasser anzeigt.» Wnuk ist als Inselpolizist Hinnerk Feldmann seit 2011 in der ZDF-Reihe zu sehen, ursprünglich mit Robert Atzorn, ab 2018 dann mit Peter Heinrich Brix als Chef. Die neue «Nord Nord Mord»-Folge mit dem Titel «Sievers sieht Gespenster» wird an diesem Montag (19. Dezember) um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Gemütlich waren die Dreharbeiten nicht immer, wie der 46-Jährige im Interview der Deutschen Presse-Agentur sagte. «In den letzten 13 Jahren stand ich schon so manche stürmische Stunde auf einer Düne. Dennoch liebe ich diese Naturgewalten. Sylt ist der einzige Ort, den ich kenne, an dem ich alle vier Jahreszeiten an einem Tag erleben kann.»

Inzwischen fühle er sich auf der Insel heimisch und komme gerne dahin, so der Berliner. «Ich kenne mich aus - weiß, wo ich gut essen, trinken, einkaufen gehen kann. Gastronomen, Ladenbesitzer kennen einen. Die Touristen freuen sich, uns mal in Natura anzutreffen. Alles ist friedlich. Sylt ist eine Insel, auf der sich das übrige Weltgeschehen leicht vergessen lässt. Manchmal ist das recht verführerisch - abgesehen von den horrenden Immobilienpreisen ist es letztlich aber auch der Grund, dort nicht sesshaft werden zu wollen.»

Mindestens zehn Tote bei Brand - darunter fünf Kinder

LYON: Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus nahe der französischen Großstadt Lyon sind in der Nacht zum Freitag zehn Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten befinden sich fünf Kinder, wie die Präfektur mitteilte. Außerdem gab es vier Schwerverletzte. Zehn Menschen wurden leicht verletzt, darunter zwei Feuerwehrleute. Die Ursache des Feuers in dem siebengeschossigen Wohnblock im Vorort Vaulx-en-Velin war zunächst unklar. 170 Einsatzkräfte mit 65 Feuerwehrfahrzeugen bekämpften die Flammen. Der Ausbruch des Brandes wurde um kurz nach 03.00 Uhr gemeldet.

Wie ein Feuerwehrsprecher dem Sender BFMTV sagte, brach der Brand im Erdgeschoss des Wohnblocks mitten in einer Siedlung aus und griff bis auf die dritte Etage über. Es handele sich um einen komplizierten Einsatz, und die Zahl der Opfer könne sich möglicherweise noch erhöhen. Der Rauch habe die Bergung der Bewohner erschwert. Das Feuer sei aber inzwischen gelöscht worden.

Experte: China sollte Covid-19 nur noch «Corona-Erkältung» nennen

PEKING: China sollte Covid-19 nach Einschätzung seines renommiertesten Epidemiologen Zhong Nanshan einfach nur noch «Corona-Erkältung» nennen. Als Grund gab der Regierungsberater nach Angaben der parteinahen Zeitung «Global Times» vom Freitag an, dass die Infektion nach den Virus-Mutationen in den vergangenen zwei Jahren vor allem den oberen Atemwegstrakt betreffe und weniger als früher die Lungen. Covid-19 habe zudem mit 0,1 Prozent eine ähnliche Todesrate wie die übliche Grippe. Trotzdem müssten Anstrengungen unternommen werden, schwere Fälle zu vermeiden.

Nachdem chinesische Experten im Zuge der vor gut einer Woche aufgehobenen strikten Null-Covid-Strategie immer eindringlich vor den Gefahren des Corona-Virus und der Folgeschäden für Infizierte gewarnt hatten, wird die Schwere der Erkrankung seit dem Kurswechsel erkennbar heruntergespielt. Nach einer neuen Hongkonger Studie drohen China mit der Lockerung allerdings einige Hunderttausende Tote - je nachdem wie schnell mit Booster-Präparaten geimpft wird und wie stark öffentliche und soziale Gesundheitsmaßnahmen ergriffen werden.

Seit Wochen rollt eine Corona-Welle über das bevölkerungsreichste Land, die die bisherigen harten Null-Covid-Maßnahmen wie Lockdowns, Zwangsquarantäne und Massentests am Ende nicht mehr eindämmen konnten. Deswegen hat China aus Sicht des Nothilfe-Koordinators der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Mike Ryan, die Null-Covid-Politik auch aufgehoben. Die intensive Ausbreitung begann demnach lange vor der Kehrtwende und nicht als Folge der Lockerung.

Ein genaues Bild der Lage gibt es nicht, da keine verlässlichen Zahlen mehr vorliegen. Klar ist: Die Menschen werden reihenweise krank, Krankenhäuser erleben einen Ansturm. Behörden rufen dazu auf, Covid-19 zuhause auszukurieren. Fieber- und Erkältungsmedikamente sind in vielen Apotheken ausverkauft. Nach Angaben von Zhong Nanshan verbreitet sich im Norden in Peking und der umliegenden Provinz Hebei die besonders leicht übertragbare Omikron-Variante BF.7 - eine Untervariante von BA.5.2, die eher im Süden und Südwesten des Landes in Metropolen wie Guangzhou und Chongqing umgeht.

Staatsmedien: Nordkorea testet Festbrennstoff-Technologie für Raketen

SEOUL: Nordkorea treibt nach eigenen Angaben die Entwicklung von Festbrennstoff-Technologie für sein Raketenprogramm voran. Nach Angaben der von südkoreanischen Medien zitierten staatlichen Nachrichtenagentur KCNA vom Freitag hat das international weitgehend isolierte Land einen Festbrennstoffmotor mit hoher Schubkraft getestet. Der Test stelle die «Garantie für die Entwicklung eines weiteren neuartigen strategischen Waffensystems» dar, hieß es.

Laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap vermuten Experten, dass der Norden mit dem Motorentest die Technologien für die Entwicklung einer neuen Interkontinentalrakete (ICBM) mit Festbrennstoff vorantreiben will. Raketen mit Festbrennstoff können startklar aus einem Hangar oder Tunnel gerollt werden und müssen nicht aufgetankt werden - was die Zeit für eine rechtzeitige Entdeckung der Raketen durch Satelliten erheblich verkürzt.

Der Konflikt auf der koreanischen Halbinsel hat seit einigen Monaten wieder deutlich an Brisanz gewonnen. Nordkoreas Militär schoss in erhöhter Frequenz ballistische Raketen ab und verschärfte auch seine Rhetorik gegen die Regierung in Seoul. Manche Experten vermuten, dass Nordkorea bald wieder einen Atomtest vornehmen könnte. UN-Resolutionen untersagen dem Land Atomtests sowie die Erprobung von ballistischen Raketen, die je nach Bauart mit atomaren Gefechtsköpfen bestückt werden können.

Japan will massiv aufrüsten - Neue nationale Sicherheitsstrategie

TOKIO: Japan will angesichts der Bedrohung durch Nordkoreas Raketen- und Atomwaffenprogramm sowie Chinas wachsendes Machtstreben massiv aufrüsten. In einer deutlichen Abkehr von der bislang ausschließlich auf Verteidigung ausgerichteten Sicherheitspolitik will sich der US-Verbündete künftig in die Lage versetzen, feindliche Raketenstellungen auszuschalten. Das sieht die neue nationale Sicherheitsstrategie der Regierung von Ministerpräsident Fumio Kishida vor, wie japanische Medien am Freitag berichteten. Der Verteidigungshaushalt soll in den nächsten Jahren verdoppelt werden.

Mit der noch am Freitag erwarteten überarbeiteten Sicherheitsdoktrin könnte Japan ungeachtet seiner pazifistischen Nachkriegsverfassung feindliche Raketenstellungen außer Gefecht setzen, noch bevor die Geschosse abgefeuert werden. Hierzu will sich Japan Waffen zum «Gegenschlag» zulegen. Laut früheren Berichten erwägt Japan in diesem Zusammenhang auch die Anschaffung von Marschflugkörpern seiner Schutzmacht USA.

Japan empfindet das Aufrüsten Chinas sowie die Raketentests und das Atomprogramm Nordkoreas zunehmend als Bedrohung. Dass sich das Land in die Lage versetzen will, im Ernstfall Raketenstellungen auf feindlichem Territorium auszuschalten, sieht die Regierung als Akt der Selbstverteidigung und daher im Einklang mit der pazifistischen Nachkriegsverfassung. Japan wolle keine Militärmacht werden, hieß es.

In der erstmals seit 2013 überarbeiteten nationalen Sicherheitsstrategie dürfte laut der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo festgehalten werden, dass ein Raketenabwehrschild allein nicht mehr ausreiche, um mit der «erheblichen Verstärkung» der Raketenarsenale von Ländern wie China und Nordkorea fertig zu werden.

Polizei stoppt betrunkenen S-Bahn-Fahrer nach Chaostrip in Stuttgart

STUTTGART: An manchen Stationen ließ er die Türen geschlossen, an anderen fuhr er gleich ganz vorbei: In Stuttgart hat die Bundespolizei einen S-Bahn-Fahrer aus dem Verkehr ziehen müssen. Zuvor hatte er per Durchsage erklärt, was er von seinem Job und Arbeitgeber hält.

Mit satten 2,8 Promille im Blut ist ein sturzbetrunkener S-Bahn-Fahrer in Stuttgart von der Bundespolizei aus dem Verkehr gezogen worden. Der 43-Jährige hatte zuvor an mehreren planmäßigen Stationen nicht gehalten, wie ein Polizeisprecher sagte. Teilweise soll er die Türen auch gar nicht oder erst mit Verspätung geöffnet haben. Die Durchsagen habe der Mann genutzt, um über seinen Job und Arbeitgeber zu lästern, sagte der Sprecher.

Als die S-Bahn an der Station Rutesheim ohne Halt vorbeirauschte, verständigte eine dort wartende Frau die Polizei. Sie hatte ihre Tochter an dem Bahnhof abholen wollen. Nachdem der Mann eine ungeplante Schleife fuhr, konnten ihn Beamte der Bundespolizei festnehmen. Ein freiwilliger Alkoholtest bestätigte den Verdacht, dass er nicht mehr ganz nüchtern war. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts auf gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr ermittelt.