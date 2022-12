Neues aus dem Ausland am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 09.12.22 | Aktualisiert um: 13:15 | Überblick

Oppositionspolitiker festgenommen

DHAKA: In Bangladesch sind zwei führende Oppositionspolitiker nach Angaben ihrer Partei festgenommen worden.

Polizisten in Zivil hätten am Freitagmorgen den Generalsekretär der Nationalistischen Partei (BNP), Mirza Fakhrul Islam Alamgir, sowie Führungsmitglied Mirza Abbas aus ihren Häusern geholt, teilte ein BNP-Sprecher in Dhaka mit. Ihr Verbleib sei unbekannt. Die Behörden äußerten sich zunächst nicht. Für Samstag hat die BNP eine Großkundgebung geplant, mit der sie ihre Forderung nach Rücktritt der Regierung von Premierministerin Sheikh Hasina untermauern will. Sie demonstriert derzeit landesweit gegen Stromsperren und Benzinpreiserhöhungen.

Südkoreas Lastwagenfahrer beenden zweiwöchigen Streik

SEOUL: Südkoreas Lastwagenfahrer haben das Ende ihres landesweiten Streiks beschlossen. Wie die Nachrichtenagentur Yonhap am Freitag berichtete, sprachen sich einer Abstimmung der Gewerkschaft 62 Prozent der Mitglieder für ein Ende des Ausstands aus. Am 24. November hatten Zehntausende Lkw-Fahrer einen Generalstreik begonnen, um die Ausweitung eines Frachttarifsystems zu fordern, das Mindestlöhne garantiert.

Die Regierung hatte bereits am Donnerstag eine sogenannte «Rückkehr zur Arbeit»-Verfügung gegen sämtliche Lkw-Fahrer aus der Stahl- und Petrochemiebranche angewiesen. Begründet wurde die seltene Maßnahme mit schwerwiegenden Schäden für die Wirtschaft und die Gefahr für wichtige Lieferketten.

Der Streik hat laut Regierungsangaben von Beginn der Woche bereits Verluste von über umgerechnet 2,5 Milliarden Euro verursacht.

London, Rom und Tokio wollen «neue Kampfjet-Generation» entwickeln

LONDON: Großbritannien, Japan und Italien wollen gemeinsam ein neues Kampfflugzeug entwickeln. Der Jet soll 2035 einsatzbereit sein. Wie die Regierung in London am Freitag mitteilte, wollen die G7-Partner sich mit dieser «beispiellosen internationalen Luft- und Raumfahrtkoalition» an künftige Sicherheitsbedrohungen anpassen und darauf reagieren. Ziel sei ein entscheidender Wandel bei Luftmacht und Verteidigungsfähigkeit durch eine neue Kampfjet-Generation. Das Flugzeug soll mit den Maschinen anderer Nato-Partner kompatibel sein und schließlich die Jets vom Typ Eurofighter Typhoon der Royal Air Force ersetzen. Zur Höhe der Investitionen gab es zunächst keine Angaben.

Erst vor kurzem hatten sich Deutschland und Frankreich auf das Rüstungsprojekt FCAS geeinigt, mit dem ein milliardenschweres Luftkampfsystem entwickelt werden soll.

Die Allianz mit Italien und Japan mache deutlich, dass die Sicherheit der euro-atlantischen und indo-pazifischen Regionen eng zusammenhänge, sagte der britische Premierminister Rishi Sunak. Er wollte bei einem Besuch auf dem ostenglischen Luftwaffenstützpunkt Coningsby die erste Phase des Global Combat Air Programme (GCAP) getauften Projekts offiziell starten.

Vorgesehen ist demnach ein «Netzwerk der Fähigkeiten» mit unbemannten Flugzeugen, fortschrittlichen Sensoren, hochmodernen Waffen und innovativen Datensystemen. Die Zusammenarbeit erlaube, die Expertise und Kosten aufzuteilen. Dadurch sollen auch hoch qualifizierte Arbeitsplätze in allen drei Ländern entstehen. Erwartet werde, dass sich weitere Staaten beteiligen.