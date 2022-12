Neues aus dem Ausland am Freitag

USA, Südkorea und Japan verhängen neue Sanktionen gegen Nordkorea

SEOUL: Die USA und ihre Verbündeten Südkorea und Japan haben neue Sanktionen gegen Personen und Organisationen in Verbindung mit dem nordkoreanischen Atomwaffenprogramm verhängt. Drei Funktionäre der in Nordkorea herrschenden Arbeiterpartei seien sanktioniert worden, erklärte das US-Finanzministerium am Donnerstag (Ortszeit). Die Funktionäre spielten «führende Rollen bei den widerrechtlichen Programmen (Nordkoreas) für Massenvernichtungswaffen und ballistische Raketen», wurde der Abteilungsleiter für Terrorismus und Finanzermittlungen, Brian Nelson, zitiert.

Durch die Maßnahmen werden den Angaben zufolge unter anderem Vermögenswerte der Betroffenen eingefroren. Nordkorea ist bereits harten Sanktionen des UN-Sicherheitsrats unterworfen. Auch haben etwa die USA, Südkorea, Japan sowie die Europäische Union in den vergangenen Jahren immer wieder eigene Strafmaßnahmen gegen Nordkorea beschlossen. UN-Resolutionen untersagen dem weithin isolierten Land Atomtests sowie die Erprobung von ballistischen Raketen, die je nach Bauart mit einem atomaren Gefechtskopf bestückt werden können.

Südkorea setzte nun mit ähnlicher Begründung wie Washington acht Personen und sieben Institutionen auf eine Schwarze Liste. Damit reagiere das Land auch auf den jüngsten Test einer nordkoreanischen Interkontinentalrakete am 18. November, teilte das Außenministerium in Seoul am Freitag mit. Die Regierung in Tokio beschloss laut der Nachrichtenagentur Kyodo, die Vermögenswerte zweier Handelsfirmen, einer Hacking-Gruppe sowie einer weiteren Person einzufrieren.

Taiwans Präsidentin Tsai ruft Demokratien zur Zusammenarbeit auf

TAIPEH: Anlässlich eines Besuchs britischer Parlamentarier hat Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen demokratische Staaten zur Zusammenarbeit aufgerufen. Demokratische Länder sollten angesichts der Expansion autoritärer Staaten «mehr als je zuvor zusammenrücken», sagte Tsai, als sie am Freitag die britische Delegation in Taipeh empfing. «Wir sollten zusammenarbeiten, um unsere gemeinsamen Werte zu schützen», sagte die Präsidentin der Inselrepublik weiter.

Die von der Vorsitzenden des parlamentarischen Ausschusses für Außenpolitik, Alicia Kearns, angeführte Delegation war am Donnerstag für einen fünftägigen Besuch in Taiwan eingetroffen. Die Briten drückten ihre Solidarität mit der demokratischen Inselrepublik aus, die sich zuletzt immer stärkeren Spannungen mit der benachbarten Volksrepublik ausgesetzt sah. Kearns sagte, es sei völlig richtig, dass Demokratien einen parlamentarischen Austausch pflegen. Dialog sei «wichtig».

China betrachtet Taiwan nur als Teil der Volksrepublik und lehnt solche offiziellen Kontakte anderer Länder zu Taipeh ab. Auch wird mit einer Eroberung gedroht. Vor dem Besuch hatte die chinesische Botschaft in London die britische Delegation für ihre Reisepläne angegriffen. Sie bezeichnete die Reise als eine «eklatante Verletzung» des «Ein-China-Prinzips». Als im Oktober zwei Bundestagsdelegation nach Taiwan reisten, hatte Peking ebenfalls verärgert reagiert.

Tierschützer warnen: Immer mehr Koalas Opfer von Verkehrsunfällen

SYDNEY: Immer mehr Koalas werden in Australien Opfer von Verkehrsunfällen. Grund sei der schrumpfende Lebensraum der ikonischen Beuteltiere, teilte der Internationale Tierschutz-Fonds (IFAW) am Freitag mit. Allein seit Juli wurden demnach mindestens 42 Koalas auf den Straßen von New South Wales an der Ostküste von Autos und Lastwagen angefahren. Die Folge: Tierschützer müssen sich um zahlreiche kleine Koala-Waisen kümmern, die im Beutel der Mutter den Zusammenprall überlebt haben.

Dazu gehört der kleine Rafa, dessen Mutter in der Region Northern Rivers von einem Wagen erfasst wurde. Sie starb an ihren schweren Kopfverletzungen. Rafa überlebte unverletzt im Beutel und wird von der Organisation «Friends of the Koala» betreut. Mit seinem kleinen herzförmigen Fleck auf der Nase bezaubert er seither seine Pfleger. Wenn er alt genug ist, soll Rafa in die Freiheit entlassen werden. Kookie erlitt hingegen innere Blutungen, als ihre Mutter von einem Laster überfahren wurde. Veterinäre kümmern sich um die kleine Waise.

Weil die Menschen sich zunehmend im natürlichen Lebensraum der Koalas ausbreiteten, hätten viele Tiere ihre Heimat verloren, sagte der IFAW-Tierschutzbeauftragte Robert Leach. «Koalas in New South Wales sind bereits vom Aussterben bedroht - wir können es uns nicht leisten, noch mehr auf unseren Straßen zu verlieren», betonte er. «Jeder einzelne Koala ist wichtig für das Überleben dieser gefährdeten Spezies.» Zudem sei gerade Brutzeit, weshalb mehr Koalas auf den Straßen unterwegs seien. Der Experte forderte die Bevölkerung auf, besonders vorsichtig zu fahren.

Bereits im Februar hatte die Regierung angekündigt, die drolligen Beutelsäuger besser zu schützen. In den Bundesstaaten New South Wales und Queensland sowie im Australian Capital Territory mit der Hauptstadt Canberra wurde der Gefährdungsstatus offiziell von «vulnerable» (gefährdet) auf «endangered» (stark gefährdet) hochgesetzt. Auch verheerende Buschbrände, schwere Überschwemmungen und Krankheiten setzen den Tieren seit Jahren zu.

Schickes Staatsbankett mit Prominenz bei Macron-Besuch im Weißen Haus

WASHINGTON: Ein Staatsbankett gehört zu den protokollarischen Höhepunkten bei einem Staatsbesuch. US-Präsident Joe Biden richtete am Donnerstagabend (Ortszeit) erstmals in seiner Amtszeit ein solches glamouröses Dinner im Weißen Haus aus - für den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Die beiden Präsidenten zelebrierten dabei die Partnerschaft ihrer Länder.

Mehrere Hundert geladene Gäste waren dabei, darunter auch einige Prominente, die nicht dem politischen Universum angehören: etwa der Sänger John Legend und seine Frau, das Model Chrissy Teigen, oder die Schauspielerinnen Jennifer Garner und Julia Louis-Dreyfus. Der Jazz- und Soulmusiker Jon Batiste war für einen Auftritt dabei. Die Chefin der Modezeitschrift «Vogue», Anna Wintour, erschien wie üblich mit Sonnenbrille - ein sonst eher ungewöhnliches Accessoire bei einem ein Staatsdinner. Der Luxusschuh-Designer Christian Louboutin antwortete beim Reingehen auf die Frage von Journalisten, wie viele Gäste an dem Abend wohl seine Modelle tragen: «Ich habe keine Ahnung, aber lassen Sie mich nachsehen.»

Ein Staatsbankett ist auch ein logistischer Gewaltakt: Für das Dinner wurde auf dem Südrasen der Regierungszentrale ein riesiger festlicher Pavillon errichtet. Das Weiße Haus feilte nach eigenen Angaben sechs Monate lang am Menü für das Abendessen und hatte am Donnerstag Dutzende Köche im Einsatz. Auf der Speisekarte standen Spezialitäten aus den USA, darunter Hummer aus dem Bundesstaat Maine und Wein aus dem Napa Valley in Kalifornien. Und: amerikanischer Käse - ausgerechnet. Die Franzosen rühmen sich für ihren Käse, die Amerikaner sind an dieser Stelle weniger für größeres Talent bekannt.