Neues aus dem Ausland am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 25.11.22 | Überblick

Erdbebenübung im Löwenkostüm: Japanischer Zoo probt den Ernstfall

OSAKA: Mit einer kuriosen Methode hat ein japanischer Zoo den Ausbruch eines Löwen im Falle eines Erdbebens geprobt: Mit einem ulkigen Löwenkostüm. Ein Mitarbeiter des Tennoji Zoos in Osaka zog den flauschigen Strampelanzug samt mächtigem Löwenhaupt über und übernahm die Rolle des ausgerissenen Raubtiers. Während er sodann unter den neugierigen Blicken der Besucher auf zwei Beinen durch die Anlage stolzierte, versuchten seine Kollegen mit Helmen, Schilden und Netzen sowie der Unterstützung von Feuerwehrbeamten den «wild gewordenen» Mitarbeiter wieder einzufangen. «Für die Besucher mag dies amüsant ausgesehen haben, aber für uns war das eine ernste Übung», erläuterte ein Zoosprecher in Osaka am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Japan ist eines der am stärksten von Erdbeben gefährdeten Länder der Welt. Jedes Jahr werden daher im ganzen Land Katastrophenübungen abgehalten. Der Zoo in Osaka ging diesmal davon aus, dass ein Löwe während der Öffnungszeiten infolge einer starken Erschütterung aus dem Käfig entkommt und einen Tierpfleger anfällt.

Strikt nach Lehrbuch trieben die Einsatzkräfte den alles andere als bedrohlich wirkenden «Löwen» mit Schildern und Stangen in die Enge. Ein Tierarzt legte am Ende mit einem Betäubungsgewehr auf das drollige Tier an - woraufhin der zweibeinige Löwe ein wenig theatralisch in die Knie ging, alle Viere von sich streckte - und sich am Ende wohl etwas erschöpft in Netze gewickelt abtransportieren ließ. Gefahr gebannt.

Iran kritisiert UN-Resolution und Deutschland

TEHERAN: Der Iran hat die Resolution im UN-Menschenrechtsrat im Zusammenhang mit der Niederschlagung der systemkritischen Proteste in dem Land scharf kritisiert. «Es ist bedauerlich, dass der UN-Menschrechtsrat erneut von einigen wenigen westlichen Staaten instrumentalisiert wurde, um diese Anti-Iran-Initiative umzusetzen», teilte das iranische Außenministerium am Freitag mit. Die UN-Resolution basiere lediglich auf falschen Informationen und Lügen der westlichen Medien, erklärte das Ministerium auf seinem Webportal.

Der UN-Menschenrechtsrat hatte am Donnerstag wegen anhaltender Gewalt des iranischen Sicherheitsapparats gegen friedlich demonstrierende Menschen eine unabhängige Untersuchung beschlossen. Dabei sollen Experten Verstöße gegen die Menschenrechte dokumentieren und Beweismaterial sammeln, um Verantwortliche für die Gewalt eines Tages zur Rechenschaft ziehen zu können. Deutschland und Island hatten eine entsprechende Resolution eingereicht.

Das iranische Außenministerium prangerte auch Deutschland an. «Das Regime in Deutschland und die anderen Unterstützer der Resolution haben einen großen strategischen Fehler begangen», hieß es in einer Pressemitteilung. Die Bundesregierung habe sich von diesen Berichten sowie «politischen Lobbys» blenden lassen. «Der Lauf der Zeit wird zeigen, dass diese politische Kurzsichtigkeit nicht zugunsten ihrer Interessen sein wird», teilte das Ministerium in Teheran mit.

Auslöser der Massenproteste war der Tod der jungen iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini. Sie starb Mitte September im Polizeigewahrsam, nachdem sie von den Sittenwächtern wegen Verstoßes gegen islamische Kleidungsvorschriften festgenommen worden war. Die darauf folgenden Proteste haben die politische Führung Irans in eine der schwersten Krisen seit Jahrzehnten gestürzt.

König Charles nutzt gleichen roten Koffer wie Queen und Vorgänger

LONDON: Auch wenn es um seine Pflichten als Staatsoberhaupt geht, bleibt König Charles III. ein Umweltschützer: Der Monarch wird den gleichen berühmten roten Koffer nutzen wie seine Mutter Queen Elizabeth II. und schon deren Vater und Großvater. Das auf Leder spezialisierte Unternehmen Barrow Hepburn & Gale habe den Koffer - im Englischen als «Red Box» bekannt - mit speziellen Techniken restauriert und angepasst, berichtete die britische Nachrichtenagentur PA am Freitag. Dabei ist er auch mit Charles' neuem offiziellen Monogramm versehen worden.

In den roten Koffern bekommen britische Monarchen täglich wichtige Papiere zugestellt - darunter Gesetzespapiere zum Unterzeichnen, aber auch Briefe und Ankündigungen. Gleichzeitig sind mehrere dieser Koffer im Umlauf.

Dem traditionsreichen Exemplar, das König Charles in Kürze zugesendet werden soll, ist seine lange Geschichte anzusehen: Auf dem Schloss sind die Worte «King George V» eingraviert - ein Zeichen dafür, dass schon der Großvater von Queen Elizabeth II. den Koffer nutzte. Er war von 1910 bis 1936 britisches Staatsoberhaupt.

Schlangen-Attacke : Python zieht Fünfjährigen in Pool

BYRON BAY: Glücklicher Ausgang einer schockierenden Schlangen-Attacke: Eine drei Meter lange Python hat in Australien Berichten zufolge einen kleinen Jungen angegriffen und in den Swimmingpool im heimischen Garten gezogen. Die riesige Schlange habe «aus heiterem Himmel» zugeschlagen, als der kleine Beau zusammen mit seinem Bruder am Rand des Schwimmbeckens spielte, zitierte der Sender «9News» am Freitag den Vater. Die Python habe den Knöchel des Jungen geschnappt «und dann rollten sie beide in den Pool». Der Vorfall ereignete sich in Byron Bay an der Ostküste.

Der Vater erklärte, er habe plötzlich einen großen Schatten aus einem Busch kommen sehen, und dann sei alles ganz schnell gegangen: In Windeseile habe sich das Tier um das Bein des Jungen gewickelt. Beaus 76-jähriger Opa sprang prompt hinterher und holte den Jungen aus dem Becken, bevor es dem Vater gelang, seinen Sohn aus dem Griff der Würgeschlange zu befreien.

Der Kleine erlitt den Angaben zufolge eine leichtere Bisswunde am Knöchel, war aber ansonsten wohlauf. «Ich glaube, die Python hat auf ein Opfer gewartet, einen Vogel oder so, und hat sich dann für Beau entschieden», sagte der Vater. Die Familie entließ die Python im Busch wieder in die Freiheit - aber die wollte gar nicht weg. «Das ungezogene Ding ist noch einmal zum Tatort zurückgekehrt», erzählte der Vater. Australien ist bekannt für seine einzigartige, aber auch gefährliche Tierwelt.