Neues aus dem Ausland am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 04.11.22 | Aktualisiert um: 13:15 | Überblick

Xi Jinping für mehr Zusammenarbeit mit Deutschland

PEKING: Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping will die Zusammenarbeit mit Deutschland ausbauen. Bei seinem ersten Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz am Freitag in Peking äußerte er die Hoffnung, dass der Besuch das gegenseitige Vertrauen und die Zusammenarbeit vertiefe. Beide Seiten sollten die Grundsätze des gegenseitigen Respekts und der Suche nach Gemeinsamkeiten beachten sowie Differenzen außen vor lassen. Der Austausch, das voneinander Lernen und eine Kooperation zum Nutzen beider Seiten sollten aufrechterhalten werden.

Unter diesen Umständen könnten sich die Beziehungen in eine unvoreingenommene und beständige Richtung entwickeln, wie auch die fünf Jahrzehnte seit der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und China gezeigt hätten, sagte Xi Jinping nach einem Bericht des chinesischen Staatsfernsehens. Die internationale Lage sei «komplex und wechselhaft». China und Deutschland sollten als einflussreiche Länder zusammenarbeiten und «in Zeiten von Veränderung und Chaos» mehr Beiträge zu Frieden und Entwicklung leisten.

Trump deutet erneut Kandidatur an: «Sehr, sehr, sehr wahrscheinlich»

WASHINGTON: Der frühere US-Präsident Donald Trump hat erneut angedeutet, dass er bei den Wahlen 2024 nochmal für das Weiße Haus kandidieren könnte. «Um unser Land erfolgreich, sicher und ruhmreich zu machen, werde ich es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich wieder tun», sagte er bei einer Wahlkampfveranstaltung der Republikaner in Sioux City im Bundesstaat Iowa am Donnerstagabend (Ortszeit). «Macht euch bereit, das ist alles, was ich euch sage», ergänzte der 76-Jährige. Trump trat als Redner bei der Kundgebung auf, um die republikanischen Kandidaten für die Kongresswahlen am 8. November zu unterstützen.

Bei seinem Auftritt wiederholte der Ex-Präsident die längst widerlegte Behauptung, er habe auch die Wahl 2020 gewonnen. Der Republikaner weigert sich bis heute, seine Niederlage gegen US-Präsident Joe Biden einzugestehen. Trump kokettiert seit seiner Abwahl immer wieder mit einer erneuten Präsidentschaftskandidatur.

Bei den «Midterm»-Wahlen in den USA - zur Mitte von Bidens Amtszeit - werden am kommenden Dienstag alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und etwa ein Drittel der Sitze im Senat neu vergeben. Zudem stehen in diversen Bundesstaaten Gouverneurswahlen an. Umfragen zufolge haben die Republikaner gute Chancen, die Mehrheit im Repräsentantenhaus zu erobern. Für den Senat wird ein enges Rennen um die Mehrheit vorhergesagt.

Steinmeier fordert Nordkorea zum Stopp seines Raketenprogramms auf

SEOUL: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei einem Besuch in Seoul Nordkoreas jüngste Raketentests scharf verurteilt und deren Einstellung verlangt. Seit Jahresbeginn sei eine beispiellose Testserie zu beobachten, die Raketensalven der vergangenen Tag hätten die Lage noch einmal erheblich verschärft, sagte Steinmeier am Freitag nach einem Gespräch mit dem südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol. «Ich sage mit aller Deutlichkeit: Diese Eskalation ist inakzeptabel und allein das Regime in Pjöngjang ist dafür verantwortlich.»

«Diese Tests verletzen die Resolutionen des UN-Sicherheitsrates, sie gefährden die internationale Sicherheit.» Er fordere Nordkorea auf, «die Beschlüsse des UN-Sicherheitsrates vollständig umzusetzen und ernsthafte Verhandlungen über den Abbau seines nuklearen Raketenprogramms aufzunehmen».

Deutschland habe großen Respekt vor den unermüdlichen Bemühungen Südkoreas, den Verhandlungsprozess mit dem Ziel der Denuklearisierung Nordkoreas wieder in Gang zu setzen. «Deutschland steht dabei zur Unterstützung bereit», versicherte Steinmeier. «Dabei gilt eines: Nordkorea ist und bleibt zur kompletten, unumkehrbaren und überprüfbaren Beendigung seiner Programme zur Entwicklung von Massenvernichtungswaffen und ballistischen Raketen verpflichtet.»

Nordkorea treibt seit Jahren die Entwicklung von atomwaffenfähigen Raketen voran. Seit Beginn des Jahres gab es bereits mehr als 50 nordkoreanische Raketentests - allein am vergangenen Mittwoch erfasste Südkoreas Militär mehr als 20, am Donnerstag 6 weitere. Darunter war nach Angaben des südkoreanischen Militärs vermutlich auch eine atomwaffenfähige Rakete mit mehreren tausend Kilometern Reichweite.

Südkorea: Nordkorea feuert erneut Artilleriegeschosse ab

SEOUL: Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs über Nacht erneut Artillergeschosse in die Gewässer entlang der innerkoreanischen Seegrenze abgefeuert. Etwa 80 Artilleriegranaten seien vom späten Donnerstagabend (Ortszeit) an von der Ostküste Nordkoreas abgeschossen worden, teilte der Generalstab am Freitag mit. Die Geschosse fielen demnach in die sogenannte maritime Pufferzone, die 2018 zur Reduzierung der Spannungen eingerichtet worden war. Nordkorea wurde vorgeworfen, gegen das gemeinsame Militärabkommen verstoßen zu haben.

Nordkorea hatte zuvor laut südkoreanischen Militärangaben seit Mittwoch mehr als zwei Dutzend Raketen in Richtung offenes Meer abgeschossen. Darunter sei am Donnerstag auch eine ballistische Interkontinentalrakete (ICBM) gewesen.

Am Freitag sollte sich der UN-Sicherheitsrat mit dem Thema befassen. UN-Resolutionen verbieten der selbsterklärten Atommacht Nordkorea die Erprobung von ballistischen Raketen jeglicher Reichweite, die je nach Bauart auch einen Atomsprengkopf tragen können. Seit Ende September hat Nordkorea trotz internationaler Kritik in ungewohnt hoher Frequenz Raketentests durchgeführt.

Die jüngsten Raketentests und die Artillerieübung wurden auch als Machtdemonstration gesehen. Nordkorea hatte Luftwaffenübungen der südkoreanischen und US-amerikanischen Streitkräfte in dieser Woche als Provokation verurteilt. Als Reaktion auf die Raketentests hatten die beiden Länder beschlossen, die Übungen «Vigilant Storm» zu verlängern. Das Manöver solle nun einen Tag länger andauern und am Samstag enden, berichteten südkoreanische Sender unter Berufung auf Verteidigungsminister Lee Jong Sup.

Experte: Ergebnis der US-Wahlen womöglich erst nach Tagen oder Wochen

WASHINGTON: Der Ausgang der Kongresswahlen am 8. November in den USA wird nach Einschätzung eines Experten möglicherweise erst nach mehreren Tagen oder sogar Wochen feststehen. «Wahrscheinlich wird die Kontrolle über den Senat durch einige knappe Rennen entschieden», sagte der Verfassungsrechtler Gregory Magarian von der Washington University in St. Louis der Deutschen Presse-Agentur. Es könnte mehrere Tage lang Unsicherheiten bei der Auszählung der Stimmen geben - und potenziell auch rechtliche Anfechtungen der Resultate, sagte er. «Daher würde es mich nicht überraschen, wenn es Wochen oder zumindest Tage dauern würde, bis einige der knappen Wahlen entschieden sind und wir das Ergebnis im Senat kennen.»

US-Präsident Joe Biden hatte die Bürgerinnen und Bürger mit Blick auf die Resultate am Mittwoch zu Geduld aufgerufen. Immer mehr Stimmen würden vorzeitig oder per Briefwahl abgegeben, sagte Biden. In vielen Bundesstaaten beginne erst nach Schließung der Wahllokale die Auszählung. «Das bedeutet, dass wir in einigen Fällen den Wahlsieger erst einige Tage nach der Wahl kennen werden», betonte er. «Es braucht Zeit, um alle legitimen Stimmzettel auf legale und ordnungsgemäße Weise auszuzählen.»

Bei den «Midterms»-Wahlen in den USA - zur Mitte von Bidens Amtszeit - werden am kommenden Dienstag alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und etwa ein Drittel der Sitze im Senat neu vergeben. Zudem stehen in diversen Bundesstaaten Gouverneurswahlen an. Umfragen zufolge haben die Republikaner gute Chancen, die Mehrheit im Repräsentantenhaus zu erobern. Für den Senat wird ein enges Rennen um die Mehrheit vorhergesagt.

Falls die Mehrheit dort an einem Sitz im Bundesstaat Georgia hängen sollte - wie 2020 - wäre dort eine Stichwahl vier Wochen später nötig. In Georgia kommt es zu einer Stichwahl, wenn im ersten Anlauf kein Kandidat mehr als 50 Prozent erreicht. Das Rennen in dem traditionell eher republikanischen Bundesstaat im Süden ist eines der spannendsten. Der demokratische Senator Raphael Warnock gilt als Wackelkandidat. Herausforderer ist der Republikaner Herschel Walker.

Fünfkampf-Präsident Schormann wehrt sich gegen Rücktrittsforderungen

MONACO: Weltverbandspräsident Klaus Schormann hat sich gegen Rücktrittsforderungen des ehemaligen Modernen Fünfkämpfers und dreimaligen Olympia-Teilnehmers Alex Watson gewehrt. «Ich kenne die Person, aber ich beschäftige mich nicht weiter damit, da ich mit 87 Prozent im vergangenen Jahr wiedergewählt wurde. Dies zeigt eine Befürwortung vieler Nationen bezogen auf meine Arbeit als Präsident», sagte der 76 Jahre alte UIPM-Chef der Deutschen Presse-Agentur.

«Präsident Schormann hat das Vertrauen der Athleten verloren und ist in seiner Position nicht mehr tragbar», hatte der Australier Watson zuletzt gesagt. Einer der größten Kritikpunkte ist dabei das Aus des Reitens im Fünfkampf, das im vergangenen Jahr vom Weltverband beschlossen worden war. Unter anderem auch der britische Olympiasieger Joe Choong hatte sich der Kritik von Watson angeschlossen.

Schormann habe die Aussagen «zur Kenntnis genommen». «Wir beschäftigen uns nicht damit, sondern wir gestalten die Zukunft unseres Sports», bekräftigte er. Seit 1993 ist der gebürtige Göttinger Präsident des Weltverbands. «Ich wurde vorerst bis zum Dezember 2024 gewählt und werde meinen Aufgaben und Pflichten bis dahin vollumfänglich nachkommen», sagte er und fügte hinzu: «Eines meiner größten Ziele ist, den Modernen Fünfkampf auch 2028 in Los Angeles sowie 2032 in Brisbane bei den Olympischen Spielen zu sehen.»

Vorher muss das Olympische Komitee die Pläne der Fünfkämpfer - auch hinsichtlich der neuen Sportart - absegnen. Das bei Olympia 2021 in Verruf geratene Reiten im Fünfkampf soll zukünftig durch Hindernisrennen im Stil des TV-Kassenschlagers «Ninja Warrior» ersetzt werden.

Scholz zu erstem Besuch als Kanzler in Peking eingetroffen

PEKING: Zu seinem ersten Besuch als deutscher Regierungschef ist Kanzler Olaf Scholz (SPD) in Peking eingetroffen. Sein Flugzeug landete am Freitagmorgen Ortszeit auf dem Flughafen der chinesischen Hauptstadt. Nach seiner Ankunft steht ein Treffen mit Staats- und Parteichef Xi Jinping auf dem Programm. Scholz ist der erste westliche Regierungschef, der Xi Jinping nach dessen Wiederwahl zum Parteichef vor knapp zwei Wochen trifft.

Wegen der unverändert strengen Corona-Beschränkungen in China dauert die Visite von Scholz nur elf Stunden und ist damit so kurz wie keine andere Kanzler-Reise in das bevölkerungsreichste Land der Welt zuvor. Seit Beginn der Pandemie vor knapp drei Jahren ist der Kanzler der erste Regierungschef der Gruppe der großen Industrienationen (G7), der China wieder besucht. Er trifft auch den chinesischen Premier Li Keqiang, der nächsten März aus dem Amt scheiden wird.

Der Kanzler wird von rund einem Dutzend Top-Managern begleitet, darunter die Vorstandschefs von Volkswagen, BMW, BASF, Bayer und der Deutschen Bank. In Peking wird Scholz auch örtliche Unternehmensvertreter treffen. Der Zeitpunkt der Reise so kurz nach dem Parteitag, auf dem Xi Jinping seine Macht weiter ausgebaut hat, ist umstritten. Chinesische Dissidenten und der Weltkongress der Uiguren hatten sogar eine Absage gefordert.

Kurz vor seiner Abreise hatte Scholz in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» einen neuen Kurs gegenüber China angekündigt. «Es ist klar: Wenn sich China verändert, muss sich auch unser Umgang mit China verändern.» Scholz will bei seinen Gesprächen in Peking auch «schwierige Themen» wie Menschenrechtsfragen und den Umgang mit Minderheiten ansprechen. Beunruhigt äußerte sich Scholz zur Lage rund um Taiwan und warnte China indirekt vor einer Invasion.