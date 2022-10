Neues aus dem Ausland am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 28.10.22 | Aktualisiert um: 13:40 | Überblick

VW-Lkw-Holding Traton bestätigt Ziele

MÜNCHEN: Die VW-Nutzfahrzeugtochter Traton hält dank eines guten Abschneidens im dritten Quartal an ihren Jahreszielen fest. So will das Unternehmen weiter eine bereinigte operative Marge vor Zinsen und Steuern von 5 bis 6 Prozent verdienen, wie Finanzchefin Annette Danielski am Freitag in München sagte.

In den ersten neun Monaten hat Traton mit einem leichten Anstieg des bereinigten operativen Konzernergebnisses auf 1,35 Milliarden Euro eine Marge von 4,7 Prozent erzielt. Der Umsatz der Gruppe wuchs um knapp ein Drittel auf 28,5 Milliarden Euro. Der Anstieg kommt auch durch die erstmalige Einbeziehung der übernommenen US-Marke Navistar zustande, die in den ersten sechs Monaten 2021 noch nicht zum Konzern gehörte.

Bei der Auftragsannahme gehe das Unternehmen weiter restriktiv vor, hieß es. Bei Lkw gab es im Auftragseingang in den ersten neun Monaten ein Minus von 9 Prozent auf 210.323 Fahrzeuge. «Derzeit reicht unser Auftragspolster bis zu einem Jahr in die Zukunft», sagte Traton-Vorstandschef Christian Levin. «Wir haben Aufträge nur restriktiv angenommen, weil der Auftragsbestand bereits sehr hoch ist.»

Verkehrsminister Wissing begrüßt Kompromiss zum Verbrenner-Aus

BERLIN: Nach der EU-Einigung auf das sogenannte Verbrenner-Aus hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) begrüßt, dass der von seiner Partei geforderte Einsatz von sogenannten E-Fuels beim Betanken von Autos nicht vom Tisch ist. «Das ist enorm wichtig, um unsere Klimaziele zu erreichen. Wir müssen dafür auf alle verfügbaren klimafreundlichen Technologien zurückgreifen», sagte Wissing am Freitag in Berlin. E-Fuels seien «die einzig überzeugende Antwort auf die Frage, wie die Bestandsflotte in Europa klimafreundlich werden kann».

Ab 2035 sollen in der EU nur noch Neuwagen verkauft werden, die im Betrieb keine Treibhausgase ausstoßen. Darauf hatten sich Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments am Donnerstagabend geeinigt. Die Regelung soll 2035 in Kraft treten. Im Kompromiss ist auch eine Bitte an die EU-Kommission festgehalten, zu überprüfen, ob sogenannte E-Fuels für Autos künftig in Frage kommen könnten. Darauf hatte in der Bundesregierung vor allem die FDP gedrängt.

Der Umweltschutzverband BUND forderte für die Umsetzung des Kompromisses klare Vorgaben aus Brüssel. «Im nächsten Schritt braucht es jetzt dringend Effizienzvorgaben für E-Autos, was den Verbrauch im Betrieb, aber auch Energie- und Ressourcenbedarf bei der Produktion angeht», sagte der Leiter Verkehrspolitik beim BUND, Jens Hilgenberg. Die Entscheidung aus Brüssel sei richtig und wichtig. «Aus klimapolitischer Sicht kommt das Aus für Neuwagen mit Verbrennungsmotor aber mindestens fünf Jahre zu spät.»

E-Fuels sind synthetisch hergestellte Kraftstoffe, bei deren Produktion Treibhausgase gebunden werden. Nutzt man die Kraftstoffe in einem Motor, läuft dieser quasi klimafreundlich, weil das ausgestoßene CO2 aus der Atmosphäre stammt. Kritiker merken aber unter anderem an, dass synthetische Kraftstoffe in anderen Sektoren wie Schiff- oder Luftfahrt deutlich dringender gebraucht werden als im Straßenverkehr.

VW-Tochter Porsche steigert Geschäfte deutlich

WOLFSBURG/STUTTGART: Die vom VW-Konzern in Teilen an die Börse gebrachte Sportwagentochter Porsche AG hat in den ersten neun Monaten deutlich zulegen können. Der Umsatz stieg um knapp 16 Prozent auf 26,7 Milliarden Euro, wie aus dem Zwischenbericht des Wolfsburger Mutterkonzerns am Freitag hervorging. Das operative Ergebnis zog von knapp 3,6 Milliarden Euro im Vorjahr auf 5,05 Milliarden Euro an. In den Zahlen sind auch die Finanzdienstleistungen der Stuttgarter eingerechnet.

VW hatte Porsche im September an die Börse gebracht und über die Notierung von einem Viertel der Porsche-AG-Vorzüge brutto 9,1 Milliarden Euro eingenommen. Darüber hinaus gehen 25 Prozent plus eine Aktie der stimmberechtigten Stammpapiere der Porsche AG an die VW-Dachgesellschaft Porsche SE, die von den Eigentümerfamilien Porsche und Piëch kontrolliert wird. Die VW-Aktionäre sollen dank des Verkaufs der Anteile eine Sonderdividende von 19,06 Euro je Aktie erhalten.

Taiwan fordert von China Ende des Säbelrasselns

TAIPEH: Taiwan hat China zu einem Ende seiner Kampagne gegen die demokratische Inselrepublik aufgefordert. «Peking sollte sein Säbelrasseln stoppen, da es nur die Kluft zwischen beiden Seiten vertieft und die Spannungen in der Region erhöht», sagte der für China-Angelegenheiten zuständige Minister Chiu Tai-san am Freitag in der Hauptstadt Taipeh. Grund für die zunehmenden Spannungen sei, dass China seine militärische Einschüchterung, politische Unterdrückung und wirtschaftlichen Zwänge auf Taiwan stetig verstärkt habe.

China betrachtet das 23 Millionen Einwohner zählende Taiwan als Teil der Volksrepublik und lehnt offizielle Kontakte anderer Länder zu Taipeh entschieden ab. Taiwan hingegen sieht sich schon lange als unabhängig an. Xi Jinping hatte auf dem jüngsten Parteitag der chinesischen Kommunisten erneut mit einer Eroberung gedroht.

Nordirland steuert auf Neuwahl zu

BELFAST: Nordirland steuert auf eine Neuwahl zu. In der Nacht zum Freitag ging in der britischen Provinz die vorgeschriebene Frist zur Bildung einer Einheitsregierung zu Ende. Damit wird die Regierung in London aller Voraussicht nach noch am Freitag den Termin für die nächste Wahl festsetzen. Zuvor hatte die wichtigste protestantische Partei DUP, die für die Union mit Großbritannien eintritt, bekräftigt, keine Regierung mit der katholischen Partei Sinn Fein bilden zu wollen. In diesem Fall muss London eine Neuwahl ausrufen.

Sinn Fein strebt eine Wiedervereinigung mit dem EU-Mitglied Irland an. Die Partei war aus der jüngsten Wahl im Mai 2022 erstmals als stärkste Kraft hervorgegangen. Der DUP schmeckt ihre vorgesehene Rolle als Juniorpartner nicht. Als Grund für ihre Blockade gibt sie die Sonderregeln für Nordirland an, auf die sich Großbritannien und die EU im Zuge des Brexits geeinigt hatten. Die Regeln sorgen für Probleme im Handel zwischen Nordirland und den anderen Teilen des Königreichs.

Meret Oppenheim posthum mit großer Schau im New Yorker MoMA geehrt

NEW YORK: Mit Fell überzogenes Geschirr oder Stöckelschuhe mit Geflügelmanschetten: Die 1995 gestorbene surrealistische Künstlerin Meret Oppenheim wird vom New Yorker Museum of Modern Art (MoMA) mit einer großen Ausstellung geehrt. Ab Sonntag zeigt die Schau «Meret Oppenheim: My Exhibition» mehr als 180 Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen der 1913 in Berlin geborenen und 1985 in Basel gestorbenen Schweizer Künstlerin.

Darunter sind auch mehrere Zeichnungen, auf denen Oppenheim selbst einst entwarf, wie eine Ausstellung ihrer Werke aussehen könnte - woran sich die Kuratoren am MoMA aber nur teilweise hielten. Die Schau soll ab Sonntag (30. Oktober) bis zum 4. März 2023 in dem renommierten Museum mitten in Manhattan zu sehen sein.

Südkorea: Nordkorea feuert erneut Rakete ab

SEOUL: Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs erneut eine potenziell atomwaffenfähige Rakete abgefeuert.

Die Rakete sei nach dem Start in Richtung des Meers im Osten geflogen, teilte der Generalstab am Freitag mit. Bei der Rakete handelte es sich demnach um eine ballistische Rakete. Zunächst waren keine weiteren Details bekannt. UN-Resolutionen verbieten Nordkorea die Erprobung von ballistischen Raketen. Solche Raketen können je nach Bauart auch einen Atomsprengkopf tragen. Seit Ende September hat Nordkorea in ungewohnt hoher Frequenz Raketentests durchgeführt. Damit sollte laut Eigenaussage der Regierung auch der Beschuss von Flugplätzen in Südkorea mit taktischen Nuklearwaffen simuliert werden.

Anbau von New Yorker Naturkundemuseum soll im Februar eröffnen

NEW YORK: Die Erweiterung des renommierten New Yorker Naturkundemuseums soll im kommenden Jahr eröffnen. Die Fertigstellung des rund 22.000 Quadratmeter großen und rund 380 Millionen Dollar teuren Anbaus von Architektin Jeanne Gang war eigentlich bereits für 2020 vorgesehen worden, verzögerte sich aber wegen der Corona-Pandemie. Die Eröffnung sei nun für den 17. Februar 2023 geplant, teilte das American Museum of Natural History (AMNH) am Donnerstag mit.

Das neue Gebäude sei «spektakulär, aber noch nicht ganz fertig», sagte Museumschefin Ellen Futter bei einer Vorbesichtigung der Baustelle. Der Bedarf für moderne und technische Orte der Wissenschaftsvermittlung sei «nie drängender» gewesen - angesichts beispielsweise des Klimawandels und der Corona-Pandemie.

In dem Anbau sollen zahlreiche Dauer- und Sonderausstellungen gezeigt werden, unter anderem zu Insekten. Das Geld für das neue Gebäude kommt aus öffentlichen Mitteln und Spenden.

Das vor 150 Jahren eröffnete Museum in Manhattan direkt am Central Park informiert über viele Bereiche der Wissenschaft, unter anderem Tiere, Pflanzen, Klimawandel, die Entstehung der Erde, Umweltschutz und das Weltall. Weltberühmt ist das Ursprungsgebäude spätestens seit der Erfolgskomödie «Nachts im Museum», in der Hauptdarsteller Ben Stiller einen Job als Nachtwächter annimmt - und feststellen muss, dass die Ausstellungsstücke nachts zum Leben erwachen. Das Hauptgebäude war aber mit vor der Pandemie rund fünf Millionen Besuchern pro Jahr stets überfüllt, weswegen die Betreiber den Anbau vorantrieben.

Japan erwägt Anschaffung von US-Marschflugkörpern

TOKIO: Angesichts der Bedrohung durch Nordkoreas Raketen- und Atomwaffenprogramm erwägt Japan einem Medienbericht zufolge die Anschaffung von Marschflugkörpern seiner Schutzmacht USA. Die Regierung denke über den Kauf von seegestützten US-Marschflugkörpern vom Typ Tomahawk nach, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Freitag unter Berufung auf Regierungskreise. Hintergrund sei neben der Bedrohung durch Nordkorea auch das wachsende militärische Machtstreben Chinas in der Region. Mit Marschflugkörpern hätte Japan die Möglichkeit, feindliche Raketenbasen außer Gefecht zu setzen.

Die Anschaffung solcher Angriffswaffen ist in Japan angesichts der pazifistischen Nachkriegsverfassung umstritten. Japans Sicherheitspolitik war bislang ausschließlich auf Verteidigung ausgerichtet. Vor dem Hintergrund der zunehmend angespannten Sicherheitslage will das G7-Land die Verteidigung des Landes jedoch nun drastisch stärken, wie Ministerpräsident Fumio Kishida erklärte. Zum Jahresende steht eine Überarbeitung der nationalen Sicherheitsstrategie an. Die Regierung strebt laut Kyodo an, darin den Besitz von Angriffswaffen wie Marschflugkörpern aufzunehmen.