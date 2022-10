Neues aus dem Ausland am Freitag

Ärzte ohne Grenzen darf gerettete Bootsmigranten nach Italien bringen

ROM: Die zivilen Seenotretter von Ärzte ohne Grenzen dürfen nach tagelangem Warten fast 300 Bootsmigranten in die süditalienische Stadt Tarent (Taranto) bringen. Die Frauen, Kinder und Männer könnten im Hafen der Stadt am italienischen Stiefelabsatz an Land gehen, teilte die private Organisation in der Nacht zu Freitag auf Twitter mit. Die freiwilligen Helfer auf der «Geo Barents» retteten die Menschen zuvor in mehreren Einsätzen im zentralen Mittelmeer. Seit der ersten Rettung vergingen Ärzte ohne Grenzen zufolge neun Tage bis die Crew einen sicheren Hafen durch die Behörden zugewiesen bekam.

Private Organisationen, darunter auch einige deutsche, fahren immer wieder ins zentrale Mittelmeer, um Migranten aus Seenot zu retten. Die Menschen legen oft in seeuntauglichen Booten von den Küsten des Bürgerkriegslandes Libyen in Richtung EU ab. Ein Großteil der Menschen erreicht am Ende Italien, wo laut Innenministerium in diesem Jahr (Stand Donnerstag) bislang rund 76.700 Migranten in Booten ankamen. Im selben Vorjahreszeitraum waren es knapp 50.900. Die italienischen Rechtsparteien, die seit der Wahl im September die absolute Mehrheit im Parlament haben und deshalb die nächste Regierung stellen könnten, wollen die Migrantenankünfte einschränken.

Streit um Johnson-Kandidatur in der Konservativen Partei

LONDON: Nach dem Rücktritt der britischen Premierministerin Liz Truss wird mit Spannung erwartet, wer sich für ihre Nachfolge bewirbt. Dabei zeichnet sich innerhalb der Konservativen Partei vor allem ein Streit um eine Kandidatur des früheren Premierministers Boris Johnson ab. Der 58-Jährige sei nicht der Typ, um das Image der Partei wiederherzustellen, sagte der Tory-Abgeordnete Crispin Blunt am Freitag dem Sender Sky News. Der Parlamentarier Roger Gale kündigte an, er werde aus der Partei austreten, wenn Johnson wieder in die Downing Street einziehe.

Hingegen nannte Ex-Kulturministerin Nadine Dorries, eine Vertraute Johnsons, den früheren Premier einen Siegertypen. Sky News zitierte ein Kabinettsmitglied mit den Worten, dass Johnson in der Lage sei, die für eine Kandidatur nötigen Stimmen von 100 Tory-Abgeordneten zu erreichen. Johnson hatte sein Amt vor sechs Wochen nach mehreren Skandalen und unter heftigem Druck seiner Fraktion niedergelegt.

Als Favoriten auf die Truss-Nachfolge gelten derzeit der frühere Finanzminister Rishi Sunak und Penny Mordaunt, die Ministerin für Parlamentsfragen, sowie aus dem rechtskonservativen Lager die am Mittwoch zurückgetretene Innenministerin Suella Braverman. Truss hatte am Donnerstag ihren Rücktritt angekündigt. Auslöser waren Marktturbulenzen aufgrund ihres radikalen Wirtschaftsprogramms, das auch in den eigenen Reihen auf scharfe Kritik gestoßen war. Spätestens am kommenden Freitag soll die Nachfolge feststehen.

Der Chef der oppositionellen Liberaldemokraten, Ed Davey, forderte, Truss dürfe nicht die Zulage von 115.000 Pfund (rund 132.000 Euro) pro Jahr erhalten, die für ehemalige Premierminister üblich ist. «45 Tage zu arbeiten, sollte einem keine Rente einbringen, die ein Vielfaches dessen ist, was gewöhnliche Menschen da draußen nach einem Leben voller Arbeit bekommen», sagte Davey dem Radiosender LBC.

Solidarität mit Protesten im Iran: Melbourne beleuchtet Wahrzeichen

MELBOURNE: Die australische Metropole Melbourne wird als Zeichen der Solidarität mit den Protestierenden im Iran die Wahrzeichen der Stadt in den grün-weiß-roten Farben der Landesflagge beleuchten. Dies kündigte der Premierminister des Bundesstaates Victoria, Daniel Andrews, am Freitag an. «Unabhängig vom Geschlecht sollten alle Menschen gleich behandelt werden. Genau dafür haben sich tapfere iranische Frauen und Mädchen eingesetzt», twittere Andrews. «Heute Abend werden wir ihnen zur Seite stehen, indem wir Wahrzeichen in ganz Melbourne in den Farben der iranischen Flagge beleuchten.»

Auslöser der systemkritischen Massenproteste war der Tod der 22 Jahre alten iranischen Kurdin Mahsa Amini. Die Sittenpolizei hatte sie festgenommen, weil sie die Zwangsvorschriften für das Tragen eines Kopftuchs nicht eingehalten haben soll. Die Frau starb am 16. September in Polizeigewahrsam. Seit ihrem Tod gibt es landesweite Demonstrationen gegen den repressiven Kurs der Regierung sowie das islamische Herrschaftssystem.