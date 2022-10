Neues aus dem Ausland am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 07.10.22 | Überblick

Europarat: Frauen nicht genug vor Gewalt geschützt

STRAßBURG: Der Europarat hat in Deutschland gravierende Defizite beim Schutz von Frauen und Mädchen vor geschlechtsspezifischer Gewalt festgestellt. Zwar seien einige Entwicklungen im deutschen Strafrecht begrüßenswert, teilte die Expertengruppe des Europarats zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Grevio) in ihrem ersten Bericht über Deutschland am Freitag mit. Dazu zählten etwa die ausdrückliche Kriminalisierung von technologiegestütztem Missbrauch wie Cyber-Stalking oder des unerlaubten Fotografierens privater Körperteile.

Abgesehen davon müsse Deutschland aber noch viel tun. Frauenhäuser und Beratungsstellen seien sehr ungleich verteilt und gerade in ländlichen Gegenden rar gesät. In größeren Städten gebe es zwar grundsätzlich Beratungsangebote für die meisten Formen von Gewalt, oft aber mit langen Wartelisten. Das Gremium forderte, dass alle weiblichen Gewaltopfer kostenlosen Zugang zu speziellen Unterkünften für häusliche Gewalt haben sollten.

Außerdem müsste es mehr Schulungen geben, damit Menschen, die mit Opfern oder Tätern von Gewalt zu tun haben, diese auch erkennen können. Die Experten forderten weiter einen Überprüfungsmechanismus für häusliche Tötungsdelikte. Damit sollen alle geschlechtsspezifischen Tötungen von Frauen analysiert werden, um zu erkennen, wo die Institutionen anders reagieren müssten. Insgesamt fehle bislang ein nationaler Aktionsplan, wie ihn die Istanbul-Konvention eigentlich vorsehe.

Die Istanbul-Konvention war 2011 vom Europarat ausgearbeitet worden. Mit der Unterzeichnung hat sich Deutschland verpflichtet, Gewalt gegen Frauen zu verhüten, zu verfolgen und zu beseitigen. Der Europarat wacht über die Einhaltung der Menschenrechte in seinen 46 Mitgliedstaaten. Die Organisation gehört nicht zur EU.

Raubkatzen in Asien verenden in Schlingfallen

NEU DELHI: Tiger, Leoparden und andere Raubkatzen sterben in mehreren asiatischen Ländern immer wieder durch sogenannte Schlingfallen. Dabei würden viele verenden, obwohl sie gar nicht das eigentliche Ziel der Fallen seien: Bauern versuchten, damit ihre Felder unter anderem vor Wildschweinen und Hirschen zu sichern, schreibt die Umweltschutzorganisation WWF in einem neuen Bericht. Bei etwa der Hälfte der rund 400 untersuchten Fälle hätten es Wilderer aber direkt auf die Großkatzen abgesehen.

Der WWF geht davon aus, dass es noch deutlich mehr als die untersuchten Fälle gibt. Meist bestünden die Schlingfallen aus Haushaltsgegenständen wie Drähten und Kabeln - gefangene Tiere würden qualvoll verenden. Besonders häufig würden sie außerhalb von spezifischen Schutzgebieten sterben. Der WWF-Bericht untersuchte die Situation in Bangladesch, China, Indien, Malaysia, Nepal, Pakistan und Sri Lanka. In Indien, wo weltweit am meisten Tiger leben, hätten Schlingfallen etwa 40 Prozent aller Todesfälle durch Wilderer in der WWF-Analyse ausgemacht.

Um das Überleben von mehr Raubkatzen sicherzustellen, schlägt der WWF unter anderem vor, Bauern günstige alternative Feldschutzoptionen aufzuzeigen, Einheimische für das Thema zu sensibilisieren, das Töten mit Schlingfallen zu bestrafen, Ranger mit Metalldetektoren und Spürhunden auszustatten sowie mehr Wildhüter einzusetzen.