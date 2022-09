Neues aus dem Ausland am Freitag

Sri Lankas Präsident würdigt Queen als Symbol der Stabilität

COLOMBO: Sri Lankas Präsident Ranil Wickremesinghe hat Königin Elizabeth II. als «Symbol der Stabilität und Dauer» gewürdigt. Ihr Tod mache ihn traurig, sie werde sehr vermisst werden, schrieb er am Freitag auf Twitter. Er sprach der royalen Familie, den Menschen Großbritanniens und des Commonwealth sein Mitgefühl aus.

Wickremesinghe ordnete auch an, die Nationalflagge an allen öffentlichen Gebäuden auf halbmast zu setzen. 1948 erhielt die ehemalige britische Kolonie Ceylon zwar ihre Unabhängigkeit, doch die Queen galt noch bis 1972 als ihre Königin. Anschließend wurde das Land eine Republik im Commonwealth und änderte seinen Namen in Sri Lanka.

Barley zum Tod der Queen: Hat mich emotional getroffen

BERLIN: Die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katarina Barley (SPD), hat ihre Betroffenheit zum Tod der Queen ausgedrückt. «Wir haben ja alle damit gerechnet früher oder später, aber trotzdem hat es mich doch auch emotional schon getroffen», sagte Barley am Freitag im Deutschlandfunk. «Sie war persönlich in vielerlei Hinsicht erstmal ein Vorbild. Dieses Pflichtbewusstsein, diese Disziplin. Das war hochbemerkenswert.»

Die Queen habe eine gewisse kühle Distanz besessen, aber gleichzeitig auch das Maß an Wärme, das man gebraucht habe, um sich mit ihr zu identifizieren. Sie sei der «stabile Anker» des Vereinigten Königreichs gewesen und habe geholfen die «Wunden im eigenen Land mitzuheilen».

Japans Regierungschef: Tod von Königin Elizabeth II. «großer Verlust»

TOKIO: Der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida hat mit Traurigkeit auf den Tod der britischen Königin Elizabeth II. reagiert. Ihr Ableben sei ein «großer Verlust» für die internationale Gemeinschaft, sagte Kishida am Freitag in Tokio. «Sie spielte eine bedeutende Rolle beim Schaffen von Frieden und Wohlstand in der Welt». Die am Vortag verstorbene Monarchin habe «großartig» zur Festigung der bilateralen Beziehungen zwischen Japan und Großbritannien beigetragen, sagte Kishida zu Reportern. Er drückte ihrer Königsfamilie und dem britischen Volk sein Beileid aus.

Elizabeth II. hatte als erste britische Monarchin im Mai 1975 Japan besucht und den damaligen Kaiser Hirohito, posthum Showa Tenno genannt, getroffen. Japan ist die älteste Erbmonarchie der Welt.

Glockengeläut und Böllerschüsse im Gedenken an die Queen

LONDON: In Großbritannien sind nach dem Tod von Königin Elizabeth II. am Freitag zahlreiche offizielle Trauerbekundungen geplant. An der St. Paul's-Kathedrale und der Westminster Abbey in London sowie an Schloss Windsor rund 40 Kilometer westlich von London, wo die Queen zuletzt überwiegend lebte, sollen am Mittag die Glocken läuten. Im Hyde Park soll es danach Kanonen-Salutschüsse geben.

Im Parlament soll der verstorbenen Queen sowohl im Unter- als auch im Oberhaus gedacht werden. Der bisherige Thronfolger und neue König Charles III. und seine Frau Camilla wollen von Schloss Balmoral in Schottland, wo die Königin gestorben ist, nach London reisen. Am Nachmittag soll der König mit Premierministerin Liz Truss zusammentreffen. Eine Rede an die Nation von König Charles ist für den frühen Abend geplant, ebenso ein anschließender Gedenkgottesdienst in der St. Paul's Kathedrale.

CSU-Politiker Weber wegen Wahlkampfhilfe für Berlusconi in der Kritik

BRÜSSEL: Führende Europapolitiker von SPD, Grünen, FDP und Linken üben scharfe Kritik an der Wahlkampfunterstützung des CSU-Europapolitikers Manfred Weber für Italiens Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi. Mit seinem Wahlkampf für das von Berlusconi angestrebte Rechtsbündnis stärke Weber antieuropäische Kräfte, sagte die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katarina Barley (SPD), zum Engagement des Niederbayern der Deutschen Presse-Agentur. Für den eigenen Machterhalt werde mit «Antidemokraten» kooperiert.

Ähnlich kritisch äußerten sich der Sprecher der deutschen Grünen im Parlament, Rasmus Andresen, und die FDP-Politikerin Nicola Beer. Andresen sagte: «Berlusconi ist ein zwielichtiger Politiker, der sich schon mehrfach wegen Korruption und anderer Affären verantworten musste», sagte er. Es sei befremdlich, dass Weber Berlusconi so offen unterstütze. Die wie Barley als Vizepräsidentin des EU-Parlaments amtierende Politikerin Beer kommentierte, Berlusconi sei «nicht unterstützenswert». Der Ko-Parteivorsitzende der Linken, Martin Schirdewan, bezeichnete das Verhalten Webers als «gefährliches Spiel» und «unverantwortlich».

Weber hatte zuletzt unter anderem im Gespräch mit Medien für den 85 Jahre alten Berlusconi und dessen Partei Forza Italia geworben. Diese gehört zur größten europäischen Parteienfamilie EVP, deren Vorsitzender Weber seit einigen Monaten ist.

Berlusconis Forza Italia könnte nach derzeitigen Umfragen am 25. September als Teil eines Dreierbündnisses zu den Gewinnern der Parlamentswahl in Italien gehören. Favoritin auf das Amt der Regierungschefin ist Giorgia Meloni von der rechtsextremen und nationalistischen Partei Fratelli d'Italia (Brüder Italiens). Zudem gilt die rechtspopulistischen Lega mit Matteo Salvini als möglicher Teil eine Regierungsmehrheit. Berlusconi kandidiert für den Senat, die kleine der zwei Parlamentskammern.

Xi zum Tod der Queen: «Großer Verlust für das britische Volk»

PEKING: Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat sein «tiefes Beileid» zum Tod der britischen Königin Elizabeth II.

bekundet. «Ihr Tod ist ein großer Verlust für das britische Volk», hieß es nach Angaben des chinesischen Staatsfernsehens vom Freitag in seinem Beileidsschreiben an den neuen britischen König Charles III. Seine aufrichtige Anteilnahme richte sich auch an die königliche Familie, die Regierung und das Volks Großbritanniens.

Nordkorea verabschiedet Gesetz zum präventiven Atomschlag

SEOUL: Nordkorea hat den Einsatz von Atomwaffen für den Fall eines drohenden Angriffs gesetzlich verankert.

Das neue Gesetz sehe vor, dass ein Atomschlag automatisch erfolgen könne, um den Ursprung der Provokation zu zerstören, berichteten die Staatsmedien des Landes laut südkoreanischer Sender am Freitag. Es wurde demnach bei einer Sitzung der Obersten Volksversammlung - Nordkoreas machtlosem Parlament - verabschiedet. Mit dem Gesetz sei der Status des Landes als Nuklearwaffenstaat unumkehrbar geworden, hieß es. Nordkorea ist wegen seines Atomwaffenprogramms harten internationalen Sanktionen unterworfen. Das autoritär regierte Land bezeichnet sich bereits in seiner Verfassung als Atommacht.

Drei Tage Staatstrauer nach Tod von Queen Elizabeth

RIO DE JANEIRO: Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat nach dem Tod der britischen Königin Elizabeth II. eine dreitägige Staatstrauer angeordnet. Das habe seine Regierung verfügt, schrieb Bolsonaro am Donnerstag (Ortszeit) auf Twitter. An diesem für die Welt traurigen Tag sei das ganze brasilianische Volk aufgerufen, Königin Elizabeth II. zu ehren. Sie sei nicht nur Königin der Briten gewesen, «sondern war eine Königin für uns alle». Sie sei eine außergewöhnliche und einzigartige Frau gewesen, deren Führungsstärke, Demut und Liebe zu ihrem Land «uns und die ganze Welt bis ans Ende der Zeit inspirieren wird».

Die brasilianische Regierung drückte ihr Beileid aus. Während ihrer mehr als 70-jährigen Regierungszeit sei die Monarchin ein «Symbol der Führung und der Stabilität für das Land und die Welt» gewesen, hieß es in einer Mitteilung des Außenministeriums. «Ihr Besuch 1968 ist der brasilianischen Regierung und dem brasilianischen Volk als ein Meilenstein der Freundschaft zwischen Brasilien und dem Vereinigten Königreich in Erinnerung geblieben.» Queen Elizabeth II. weihte damals unter anderem den Sitz des «Museu de Arte de São Paulo» (MASP) an der zentralen Avenida Paulista ein und traf Fußball-Legende Pelé bei einem Freundschaftsspiel im berühmten Maracana-Stadion.

Die britische Königin Elizabeth II. starb am Donnerstag im Alter von 96 Jahren.

Erste Klima-Kipppunkte könnten bis 2030 erreicht werden

EXETER: Bis 2030 könnten vier Kipppunkte für das Weltklima erreicht werden. Zu diesem Ergebnis kommt die Analyse einer internationalen Gruppe von Klimaforschenden. Zwei dieser Kipppunkte betreffen den grönländischen Eisschild beziehungsweise den westantarktischen Eisschild. Die Überschreitung der Schwelle könnte zu einer Dynamik führen, die die Eisschilde auch dann weiter abschmelzen lässt, wenn sich die Temperatur auf der Erde nicht weiter erhöht, berichtet das Team um David Armstrong McKay und Timothy Lenton von der University of Exeter (Großbritannien) in der Fachzeitschrift «Science».

Lenton gehört zu den Forschern, die 2008 erstmals Kipppunkte für das Weltklima benannten. Sie definierten Kipppunkte als «eine kritische Schwelle, an der eine winzige Störung den Zustand oder die Entwicklung eines Systems qualitativ verändern kann». Wenn beispielsweise ein Gletscher beim Abschmelzen an Höhe verliert, gerät seine Oberfläche in niedrigere, wärmere Luftschichten, was das Abschmelzen beschleunigt. Jenseits der Kipppunkte können Rückkopplungsprozesse dafür sorgen, dass eine Entwicklung unaufhaltsam wird. Im Fall von Meeresströmungen wie dem Golfstrom können Änderungen enorme Auswirkungen auf das Klima haben.

Die Forscher kommen zu der Einschätzung, dass beim Erreichen einer Erderwärmung von durchschnittlich 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter vier Kipppunkte erreicht werden: beim grönländischen und westantarktischen Eisschild, beim Absterben der tropischen Korallenriffe und beim Tauen des Permafrost-Bodens. Aufgrund der Entwicklung in den vergangenen Jahren prognostizieren sie, dass die 1,5 Grad bereits im Jahr 2030 erreicht werden.

«Damit ist die Erde geradewegs auf Kurs, mehrere gefährliche Schwellenwerte zu überschreiten, die für die Menschen auf der ganzen Welt katastrophale Folgen haben würden», wird Mitautor Johan Rockström vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung in einer Mitteilung seines Instituts zitiert. «Um gute Lebensbedingungen auf der Erde zu erhalten, die Menschen vor zunehmenden Extremen zu schützen und stabile Gesellschaften zu ermöglichen, müssen wir alles tun, um das Überschreiten von Kipppunkten zu verhindern - jedes Zehntelgrad zählt.»