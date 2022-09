Neues aus dem Ausland am Freitag

Argentiniens Präsident spricht von Mordanschlag auf Kirchner

BUENOS AIRES: Argentiniens Staatschef Alberto Fernández hat den Vorfall vor dem Wohnhaus von Vizepräsidentin Cristina Kirchner als Mordanschlag bezeichnet. Kurz nach 21.00 Uhr Ortszeit habe ein Mann ein Attentat auf das Leben der 69-Jährigen verübt, sagte Fernández am späten Donnerstagabend (Ortszeit) in einer Fernsehansprache an die Bevölkerung. Der Angreifer habe in einer Menschenmenge mit einer Schusswaffe auf den Kopf der ehemaligen Präsidentin gezielt und abgedrückt. Es habe sich aber kein Schuss gelöst. Medienberichten zufolge blieb die Politikerin unverletzt.

«Cristina ist noch am Leben, weil die Waffe, die fünf Kugeln enthielt, aus einem technisch noch nicht bestätigten Grund nicht geschossen hat, obwohl abgedrückt wurde», sagte der Präsident. Es handele sich um den schwerwiegendsten Vorfall seit Argentiniens Rückkehr zur Demokratie 1983. Von dem Zwischenfall in der Hauptstadt Buenos Aires gibt es auch ein Video. Der mutmaßliche Attentäter wurde festgenommen. Bei dem 35-Jährigen sei eine Pistole sichergestellt worden, sagte Innenminister Aníbal Fernández der Zeitung «Clarín».

Iran übermittelt EU neuen Vorschlag zur Beendigung des Atomstreits

TEHERAN: Der Iran hat der Europäischen Union einen neuen Vorschlag zur Beendigung des jahrelangen Streits über sein Atomprogramm übermittelt. «Wir haben die Antwort der USA auf den Kompromissvorschlag des EU sorgfältig geprüft und unseren Standpunkt dazu der EU übermittelt», sagte der Sprecher des Außenministeriums, Nasser Kanaani, am Freitag in Teheran. Details nannte er nach Berichten verschiedener Medien nicht. Den Vorschlag nannte er «konstruktiv». Ziel sei eine endgültige Einigung.

Das internationale Atomabkommen mit dem Iran von 2015, mit dem das Land an der Entwicklung einer Atombombe gehindert werden soll, liegt seit Jahren auf Eis. Die anderen Vertragspartner sind die fünf UN-Vetomächte USA, China, Russland, Frankreich und Großbritannien sowie Deutschland. Die USA und der Iran hatten bereits auf einen Kompromissvorschlag des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell geantwortet.

Ziel neuer Gespräche unter Vermittlung der EU in Wien war es, zu einer Einigung zu kommen, um US-Sanktionen gegen den Iran aufzuheben und Teherans Atomprogramm wieder einzuschränken. Das waren auch die ursprünglichen Vereinbarungen des Paktes von 2015. Die USA hatten das Abkommen 2018 unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump verlassen.

Entführung von Cleo Smith: Urteil gegen Verdächtigen im Dezember

PERTH: Im Fall der in Australien entführten vierjährigen Cleo Smith soll das Urteil gegen den mutmaßlichen Entführer nun im Dezember verkündet werden. Das berichtete die australische Nachrichtenagentur AAP am Freitag unter Berufung auf die Justiz. Im Oktober vergangenen Jahres war das Mädchen von einem Campingplatz verschwunden - der Fall machte weltweit Schlagzeilen. Der 37-jährige Angeklagte, dem vorgeworfen wird, ein Kind unter 16 Jahren in seine Gewalt gebracht zu haben, hatte sich im Januar vor Gericht schuldig bekannt. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Das Kind war Mitte Oktober nachts von einem Campingplatz aus dem Familienzelt verschwunden. 18 Tage lang fehlte von Cleo jede Spur, bis sie Anfang November aus einem verschlossenen Haus in ihrem Heimatort befreit wurde. Der Besitzer des Hauses wurde in der Nähe auf einer Straße festgenommen. Freilassung auf Kaution beantragte er nicht. Nachbarn beschrieben den Verdächtigen später als Einzelgänger. Cleo selbst wurde wohlbehalten aufgefunden und soll mit Spielzeug beschäftigt gewesen sein, als Beamte sie in dem Haus entdeckten.

Die Urteilsverkündung ist für den 13. und 14. Dezember vor einem Gericht in Perth angesetzt. Australischen Medien zufolge drohen dem Mann bis zu 20 Jahre Haft.