Neues aus dem Ausland am Freitag

SOS Méditerranée rettet weitere Migranten im Mittelmeer

ROM: Im zentralen Mittelmeer haben die zivilen Seenotretter von SOS Méditerranée erneut Migranten vor dem Ertrinken gerettet. Zunächst habe die Crew der «Ocean Viking» in internationalen Gewässern vor der Küste Libyens 40 Menschen von einem überfüllten Boot, das zu kentern drohte, aufgenommen, teilte die Organisation in der Nacht zu Freitag mit. Bei einer weiteren Rettung holten die freiwilligen Helfer fast 120 Migranten an Bord, wie es weiter hieß. Auf dem Schiff befänden sich damit etwas mehr als 210 Menschen.

Unterdessen kehrte die «Geo Barents» der Organisation Ärzte ohne Grenzen zurück in ihre angepeilte Such- und Rettungszone im Mittelmeer, um nach Bootsmigranten in Seenot Ausschau zu halten, wie die Organisation am Freitag mitteilte. Auf ihrem Weg dorthin rettete die Crew am vergangenen Sonntag fast 110 Migranten und brachte sie nach Tarent in Süditalien. Die spanische Organisation Open Arms wartete indes am Freitagmorgen mit fast 100 geretteten Menschen an Bord des gleichnamigen Schiffes den zehnten Tag in Folge auf die Zuteilung eines sicheren Hafens.

Die Migranten machen sich meist von den Küsten Nordafrikas in oft seeuntauglichen Booten auf den gefährlichen Weg über das Mittelmeer in die Richtung EU. Die meisten kommen in Italien an. Immer wieder geraten Menschen während der Überfahrt in Seenot. Laut UN-Angaben gelten in diesem Jahr bislang fast 920 Menschen im zentralen Mittelmeer als tot und vermisst.

Westpommern verlängert Bade- und Angelverbot in der Oder

WARSCHAU: Wegen des Fischsterbens in der Oder hat die polnische Woiwodschaft Westpommern das ursprünglich bis zum 25. August verhängte Bade- und Angelverbot bis auf Weiteres verlängert. Das Verbot gelte nicht für das Stettiner Haff, schrieb Verwaltungschef Zbigniew Bogucki am Donnerstagabend auf Twitter. Dort seien keine toten Fische entdeckt worden, sagte Bogucki der Nachrichtenagentur PAP. Auch auf der deutschen Seite des Stettiner Haffs gelte kein Angel- und Badeverbot.

Die Oder mündet in das Haff, das mit rund 900 Quadratkilometern etwa doppelt so groß ist wie der Bodensee. Es gehört zu zwei Dritteln zu Polen. Von dort verlaufen Wasserverbindungen zur Ostsee.

In der Oder wurden auf polnischer und deutscher Seite in den vergangenen Wochen massenhaft tote Fische entdeckt und eingesammelt. Die Ursache für das Fischsterben ist bislang unklar. Jedoch wurde in Wasserproben sowohl in Polen als auch in Deutschland eine giftige Alge festgestellt.

Weiterer Rekordfund: Eine Tonne Crystal Meth entdeckt

SYDNEY: Nach dem Fund mehrerer Hundert Kilogramm Methamphetamin ist in Australien nun mehr als eine Tonne der Droge entdeckt worden. Wie bereits zuvor sei das auch als Crystal Meth oder Ice bekannte Rauschmittel in Marmorplatten versteckt gewesen, teilten der Grenzschutz und die Polizei am Freitag mit. Insgesamt seien damit mehr als 1,8 Tonnen der Droge mit einem Straßenverkaufswert von mehr als 1,6 Milliarden Australischen Dollar (rund 1,1 Milliarden Euro) sichergestellt worden. Es sei die «größte Beschlagnahmung von Methamphetamin an der australischen Grenze und ein schwerer Schlag für die organisierte Kriminalität», hieß es.

Zuvor waren im Hafen von Port Botany südöstlich von Sydney knapp 750 Kilogramm Methamphetamin in Seefrachtcontainern gefunden worden, die im Juli aus den Vereinigten Arabischen Emiraten eingetroffen waren. Drei Männer seien in diesem Zusammenhang festgenommen und angeklagt worden, hieß es in der Mitteilung des Grenzschutzes. Im Rahmen weiterer Ermittlungen seien dann weitere Container durchsucht worden, die vergangene Woche in Australien angelangt waren. Die Polizei gehe von einem international vernetzten Drogensyndikat aus, hieß es. Die Ermittlungen dauerten an, weitere Festnahmen seien nicht ausgeschlossen.