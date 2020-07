Neues aus dem Ausland am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 31.07.20 | Aktualisiert um: 14:32 | Überblick

Britischer Tabakkonzern BAT legt leicht zu

LONDON: Der britische Tabakkonzern British American Tobacco (BAT) hat trotz der Corona-Krise im ersten Halbjahr sein Geschäft leicht ausgebaut. Der Umsatz legte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,8 Prozent auf 12,3 Milliarden Pfund (rund 13,6 Mrd Euro) zu, wie der Hersteller von bekannten Marken wie Lucky Strike, Pall Mall und Dunhill am Freitag in London mitteilte. Das Unternehmen schlage sich in Anbetracht der schwierigen Umstände gut, sagte Konzernchef Jack Bowles.

Weil BAT im Vorjahr in Kanada eine hohe Strafzahlung leisten musste, die auf den Gewinn gedrückt hatte, stieg das operative Ergebnis im abgelaufenen Quartal um 16,4 Prozent auf 5,1 Milliarden Pfund. Unter dem Strich stand sogar ein um fast ein Viertel höherer, auf die Anteilseigner entfallender Überschuss von 3,46 Milliarden Pfund.

An seiner wegen der Pandemie kürzlich angepassten Prognose hält BAT fest. Demnach erwartet der Tabakkonzern im laufenden Geschäftsjahr 2020 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum zwischen 1 und 3 Prozent. Der Konzern verwies allerdings darauf, dass dieser Ausblick auf der Annahme beruhe, dass die weltweite Erholung sich im zweiten Halbjahr fortsetze. Zudem bestätigte das Unternehmen seine Mittelfristziele.

Afghanistans Präsident ordnet Freilassung 500 weiterer Taliban an

KABUL: Afghanistans Präsident Aschraf Ghani hat im Streit um den Gefangenentausch mit den militant-islamistischen Taliban die Freilassung von 500 weiteren Inhaftierten angeordnet. Dies sei eine Geste des guten Willens nach der Ankündigung der Taliban für die dreitägige Waffenruhe, sagte der Präsident während seiner Ansprache zum Opferfest Eid al-Adha am Freitag.

Die Taliban hingegen fordern die Freilassung von 400 bestimmten Kämpfern. Ghani habe jedoch «keine Befugnis», diese Inhaftierten freizulassen, hieß es. Zur Klärung dieser Frage will der Präsident eine sogenannte Loja Dschirga, eine große Ratsversammlung, einberufen. Loja Dschirgas werden in Afghanistan regelmäßig abgehalten, wenn große nationale Fragen geklärt werden sollen. Die Ergebnisse sind für die Politik aber nicht bindend.

Der Gefangenenaustausch war als Vorbedingung für innerafghanische Friedensgespräche in ein Abkommen aufgenommen worden, das die USA mit den Taliban am 29. Februar in Doha (Katar) unterzeichnet hatten. Die afghanische Regierung in Kabul war nicht daran beteiligt worden, weil die Taliban damals direkte Gespräche abgelehnt hatten. Bis zu 5000 inhaftierte Taliban sollten im Tausch gegen 1000 von den Rebellen festgehaltene Gefangene freikommen. Die afghanische Regierung setzte bisher 4600 Taliban auf freien Fuß, die Taliban ließen 1005 ihrer Gefangenen frei.

VW-Lkw-Tochter Traton schließt 2020 Verlust nicht aus

MÜNCHEN: Die Volkswagen-Nutzfahrzeugholding Traton kann wegen der Kaufzurückhaltung der Kunden einen Verlust im Gesamtjahr nicht ausschließen. Zwar zeigte sich der neue Traton-Chef Matthias Gründler zuversichtlich für eine gewisse Erholung in der zweiten Jahreshälfte. «Da sich unser Geschäft nach dem starken Einbruch im April langsam stabilisiert hat, rechnen wir für das laufende Quartal mit einer schrittweisen Erholung der Verkäufe, sofern die Zahl der Neuinfektionen nicht erneut ansteigt», sagte Gründler. Im Gesamtjahr kann die Gruppe aus MAN, Scania und der südamerikanischen Volkswagen Caminhões e Ônibus wegen des insgesamt erwarteten «drastischen Absatzrückgangs» aber einen operativen Verlust nicht ausschließen.

Im zweiten Quartal sackten die Bestellungen für Lkw und Busse im Jahresvergleich um 41 Prozent auf 33.270 Fahrzeuge ab, wie Traton am Freitag in München mitteilte. Der Umsatz fiel um 38 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro, weil bereits der Absatz um mehr als die Hälfte zurückging. Im operativen Geschäft stand ein Verlust von 382 Millionen Euro nach einem Gewinn von 585 Millionen Euro vor einem Jahr zu Buche. Auch unter dem Strich rutschte Traton in die roten Zahlen und schrieb einen Verlust von 385 Millionen Euro nach 408 Millionen Euro Gewinn vor einem Jahr.

Bei MAN plant das Unternehmen derzeit einen möglicherweise Tausende Stellen umfassenden Arbeitsplatzabbau. Allerdings hatte es zwischen Arbeitnehmern und dem bis Mitte Juli amtierenden Ex-Traton-Chef Andreas Renschler Streit darum gegeben. Renschler hatte dann den Stuhl für Gründler räumen müssen.

US-Truppenabzug sorgt für Ärger in der Koalition

BERLIN: Der geplante US-Truppenabzug aus Deutschland sorgt nun auch innerhalb der Koalition in Berlin für Ärger. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich will als Reaktion auf die geplante Reduzierung der Truppenstärke um 12.000 Soldaten die Rüstungskooperation mit den USA auf den Prüfstand stellen und stößt damit bei der Union auf Unverständnis und Kritik. Mützenich kritisiere zwar zurecht das Verhalten von US-Präsident Donald Trump, sagte der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter der Deutschen Presse-Agentur. «Jedoch hat er leider nicht verstanden, dass wir unsere Freiheit, auch die Freiheit Unsinniges und Aberwitziges zu fordern, den jahrzehntelangen Sicherheitsgarantien der USA verdanken.»

Auch der CDU-Verteidigungsexperte Henning Otte wies die Forderung Mützenichs zurück. Die Ankündigung des Truppenabzugs sei zwar bedauerlich, sagte er der dpa. «Aber die SPD sollte hier keiner weiteren Entfremdung innerhalb des Bündnisses das Wort reden.» Die USA blieben weiter der wichtigste Partner Deutschlands außerhalb Europas.

Mützenich hatte der «Süddeutschen Zeitung» zuvor gesagt, Trump betreibe eine Politik aus «Willkür und Druck». Dies könne «nicht die Grundlage für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit» sein. «Vor diesem Hintergrund werden auch die Rüstungskooperationen in einem neuen Licht bewertet werden müssen.» Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer will unter anderem einen Teil der in die Jahre gekommenen Tornado-Kampfjets mit 45 F-18-Kampfflugzeugen des US-Herstellers Boeing ersetzen.

Stimmung in Chinas Industrie besser als erwartet

PEKING: Die Stimmung in der chinesischen Industrie ist besser als erwartet. Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg im Juli von 50,9 im Vormonat auf 51,1 Punkte, wie das Statistikamt am Freitag in Peking berichtete. Das wichtige Konjunkturbarometer lag damit leicht über den Vorhersagen von Experten und deutet auf eine weitere Erholung der zweitgrößten Volkswirtschaft nach der Corona-Krise hin.

Die Politik, die Eindämmung der Lungenkrankheit mit der wirtschaftlichen Entwicklung auszubalancieren, «hat weitere greifbare Ergebnisse gezeigt», zitierte die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua Zhao Qinghe vom Statistikamt. Die wirtschaftliche Dynamik erhole sich weiter. Über der Marke von 50 Punkten ist von einer Ausweitung der industriellen Tätigkeit auszugehen, darunter von einer Kontraktion.

DTM-Chef Berger schließt Abkehr vom Profirennsport aus

SPA-FRANCORCHAMPS: DTM-Chef Gerhard Berger hat für die vom Aus bedrohte Rennserie eine Abkehr vom Profisport ausgeschlossen. «Für mich ist ausschlaggebend, dass wir unsere DTM-DNA behalten. Das sind schnelle, spektakuläre Autos in einem Profirennsport, kein Kundenrennsport», sagte der 60 Jahre alte Österreicher in einem Interview der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Freitag) vor dem Saisonstart am Samstag auf der Strecke in Spa-Francorchamps. «Es könnte eine Mischung der Technologien geben. Auch GT3-Fahrzeuge kommen in Betracht, das ist logisch und vernünftig. Aber unter meiner Führung wird es wieder eine DTM sein, wie ich sie kenne.»

Nach dem angekündigten Ausstieg von Audi zum Jahresende bleibt der DTM nach aktuellem Stand in BMW nur noch ein Hersteller. Damit steht das Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) vor dem Aus.

Der ursprüngliche DTM-Saisonstart am 24. April im belgischen Zolder war wegen der Coronavirus-Pandemie verschoben worden. Unter einem strengen Hygienekonzept soll nun auf neun Events bis zum Saisonfinale am 8. November in Hockenheim der Champion ermittelt werden. Auf dem Traditionskurs in Spa-Francorchamps findet am Samstag (9.00 Uhr/ ran.de) das erste Freie Training der Notsaison statt.

Bus aus «Into the Wild» soll in Alaska ins Museum kommen

ANCHORAGE: Ein rostiger, ausrangierter Bus, der durch das Schicksal des «Into-the-Wild»-Aussteigers Christopher McCandless bekannt wurde, soll in ein Museum kommen. Man stehe mit dem Museum of the North der Universität von Alaska in der Stadt Fairbanks in Verhandlungen, teilte die Behörde für Naturressourcen und Umwelt am Donnerstag mit.

Der Bus war Mitte Juni von den Behörden in Alaska aus der Wildnis am Stampede Trail, unweit des Denali National Parks, entfernt worden. Das Gefährt mit dem Beinamen «Magic Bus» hatte immer wieder Wanderer und Abenteurer angelockt, teilweise mit tödlichen Folgen. Allein seit 2010 kamen zwei Menschen in reißenden Flüssen ums Leben.

Der Bus aus den 1940er Jahren, der zeitweise Bauarbeitern als Notunterkunft diente, war 1996 durch den Jon-Krakauer-Roman «Into the Wild» bekannt geworden. Oscar-Preisträger Sean Penn verfilmte das Buch 2007 mit Emile Hirsch in der Hauptrolle des jungen US-Aussteigers, der nach Tagebuchaufzeichnungen 114 Tage in dem Bus mitten in der Wildnis wohnte. Mager und entkräftet war der 24-jährige McCandless möglicherweise von dem Verzehr giftiger Samen geschwächt. Seine Leiche wurde im September 1992 in dem Bus gefunden.

Deutscher UN-Botschafter: Kein Frust wegen diplomatischer Eiszeit

NEW YORK: Zum Abschluss der deutschen Präsidentschaft im UN-Sicherheitsrat hat Botschafter Christoph Heusgen trotz vieler Blockaden im wichtigsten UN-Gremium ein positives Fazit gezogen. Auch in einem Klima nationaler Alleingänge habe es sich ausgezahlt, ambitionierte Projekte im mächtigsten UN-Gremium nicht zurückzustellen. So wisse man zum Beispiel, dass die Trump-Regierung den Klimawandel nicht anerkenne, habe aber trotzdem eine Resolution zum Thema Klimawandel-bedingter Konflikte eingebracht und damit den Grundstein für eine weitere Entwicklung gelegt.

Auch beim Thema der grenzübergreifenden humanitären Hilfe in Syrien, bei dem der Sicherheitsrat sich letztendlich auf eine eingeschränkte Verlängerung geeinigt hatte, die im Kern den Forderungen Russlands entsprach, habe man alles gegeben. «Da gibt es keinen Frust, wir haben wirklich hart gekämpft».

Deutschland ist als nicht-ständiges Mitglied auf zwei Jahre in den Sicherheitsrat gewählt. Dort können die fünf ständigen Mitglieder jeden ungewollten Vorstoß mit einem Veto blockieren. Deutschland hatte im Juli den Vorsitz in dem Gremium.

Neue iPhones kommen dieses Jahr «einige Wochen» später

CUPERTINO: Die neuen Modelle von Apples iPhone werden in diesem Jahr nicht wie gewohnt im September herauskommen. Die Markteinführung werde sich «um einige Wochen» verzögern, sagte Finanzchef Luca Maestri am Donnerstag (Ortszeit) in einer Telefonkonferenz mit Analysten.

Angesichts der Arbeitsunterbrechungen in der chinesischen Fertigungsindustrie wegen der Corona-Krise war darüber bereits im Frühjahr spekuliert worden. Von Apple werden in diesem Jahr erneut mehrere iPhone-Modelle erwartet. Medienberichten zufolge werden sie erstmals den superschnellen 5G-Datenfunk unterstützen.

Apple bringt neue iPhones seit Jahren im September heraus. Eine Ausnahme gab es 2017 - damals kam das damalige Top-Modell iPhone X erst im November auf den Markt.

VW-Investment hievt Quartalsbilanz von Ford ins Plus

DEARBORN: Der zweitgrößte US-Autobauer Ford hat das zweite Quartal trotz immenser Belastungen wegen der Corona-Krise mit Gewinn abgeschlossen. Grund war jedoch nicht das Autogeschäft, sondern die 3,5 Milliarden Dollar schwere Aufwertung einer Beteiligung an der Roboterauto-Firma Argo AI, wie Ford am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Wegen dieses Buchungseffekts wurde die Bilanz mit einem Überschuss von 1,1 Milliarden Dollar (0,9 Mrd Euro) abgeschlossen. Letztlich kann sich Ford beim deutschen Partner Volkswagen bedanken, der 2,6 Milliarden Dollar in Argo AI gesteckt und den Wert der Firma damit kräftig erhöht hatte.

Das Tagesgeschäft von Ford litt unterdessen stark unter der Pandemie, die zu Werksschließungen und heftigen Absatzeinbußen führte. Die Erlöse fielen in den drei Monaten bis Ende Juni verglichen mit dem Vorjahreswert um 50 Prozent auf 19,4 Milliarden Dollar. Im Heimatmarkt Nordamerika - dem Profitzentrum des Konzerns - fiel vor Zinsen und Steuern ein Verlust von 974 Millionen Dollar an. Insgesamt lag das bereinigte Betriebsergebnis mit 1,9 Milliarden Dollar im Minus. Das war jedoch noch deutlich besser als an der Wall Street erwartet. Die Aktie reagierte nachbörslich mit Kursaufschlägen.

Apple schüttelt Corona-Krise mit Rekord-Quartal ab

CUPERTINO: Das Geschäft von Apple zeigt sich immun gegen die Corona-Krise. Der Umsatz des iPhone-Konzerns stieg im vergangenen Vierteljahr um elf Prozent auf 59,7 Milliarden Dollar - es war ein Bestwert für das Juni-Quartal. Alle Produktbereiche legten zu. Der Gewinn stieg um zwölf Prozent auf 11,25 Milliarden Dollar.

Die Zahlen übertrafen die Erwartungen der Analysten. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel am Donnerstag um rund fünf Prozent zu und notierte zum ersten Mal über der Marke von 400 Dollar. Apple kündigte zugleich einen Aktiensplit im Verhältnis 4 zu 1 an, um das Papier erschwinglicher zu machen. Das bedeutet: Apple erhöht die Zahl der Aktien - ein Anteilseigner, der bisher eine Aktie besitzt, hätte dann künftig vier Aktien.

Unter anderem das iPhone-Geschäft lief deutlich besser als von vielen Marktbeobachtern erwartet. Apple steigerte den Umsatz mit seinem wichtigsten Produkt um fast 1,7 Prozent auf 26,4 Milliarden Dollar. Analysten hatten zum Teil mit einem iPhone-Umsatz bei nur 21 Milliarden Dollar gerechnet. Bei den Mac-Computern sprang der Umsatz um rund 22 Prozent auf den Bestwert von gut sieben Milliarden Dollar hoch.

Saudi-Arabiens König Salman verlässt nach Operation das Krankenhaus

RIAD: Saudi-Arabiens König Salman hat nach einer Operation offiziellen Angaben zufolge am Donnerstag das Krankenhaus verlassen.

Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur SPA unter Berufung auf eine Mitteilung des saudischen Hofstaats. Salman war dem Bericht zufolge bei der Operation vergangene Woche erfolgreich die Gallenblase entfernt worden. Der Gesundheitszustand des Königs ist immer wieder Gegenstand von Spekulationen. Vor drei Jahren hatte König Salman viele Kompetenzen an seinen Sohn übergeben, Kronprinz Mohammed bin Salman.

Google-Mutter Alphabet erleidet Gewinneinbruch in Corona-Krise

MOUNTAIN VIEW: Höhere Kosten und sinkende Werbeeinnahmen während der Corona-Pandemie haben den Google-Mutterkonzern Alphabet im zweiten Quartal belastet. Der Gewinn brach im Jahresvergleich von 9,95 Milliarden auf 6,96 Milliarden Dollar (5,87 Mrd Euro) ein, wie der Internetriese am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte.

Alphabets Geldmaschine - das Anzeigengeschäft von Google - erhielt in der Krise einen seltenen Dämpfer. Insgesamt schrumpften die Erlöse des Konzerns um rund zwei Prozent auf 38,3 Milliarden Dollar. Stark entwickelten sich indes die Werbeerlöse der Video-Tochter Youtube, hier gab es ein Plus von sechs Prozent auf 3,8 Milliarden Dollar.

Googles Cloud-Geschäft steigerte den Umsatz sogar um 43 Prozent auf 3,0 Milliarden Dollar. Obwohl Alphabet die Markterwartungen übertraf, fiel die erste Reaktion der Anleger nachbörslich verhalten aus. Die Aktie verbuchte zunächst nur einen leichten Anstieg. Im bisherigen Jahresverlauf hat der Kurs aber auch schon um 14,5 Prozent zugelegt.

Waldbrand im Südwesten Frankreichs «unter Kontrolle»

PARIS: In Südfrankreich sind mindestens 50 Hektar Wald verbrannt. Das Feuer war in der Nacht zum Freitag aber «unter Kontrolle», wie der Bürgermeister der Stadt Anglet, Claude Olive, mitteilte. Dennoch sei die Lage kompliziert, weil es noch immer punktuell Feuer in der Nähe von Häusern gebe, fügte er hinzu. Die Feuerwehr werde die Situation mit großer Wachsamkeit beobachten.

Wegen des Waldbrands bei Anglet im Südwesten des Landes nahe der spanischen Grenze hatten zahlreiche Menschen ihre Häuser verlassen müssen. Das Feuer war am Donnerstagabend gegen 18 Uhr ausgebrochen, wie französische Medien berichteten. Mehrere angrenzende Wohnhäuser seien evakuiert worden, sagte Bürgermeister Olive dem Sender France Bleu. Die Feuerwehr war mit Löschflugzeugen im Einsatz. Auf Bildern und Videos war eine riesige dunkle Rauchwolke zu sehen.

Dreitägige Waffenruhe in Kraft

KABUL: In Afghanistan ist eine dreitägige Waffenruhe für die Dauer des islamischen Opferfests Eid al-Adha in Kraft getreten. Die Feuerpause gilt seit Mitternacht Kabuler Zeit (21.30 Uhr MESZ am Donnerstagabend) zunächst für 72 Stunden. Darauf hatten sich die militant-islamistischen Taliban und Afghanistans Regierung am Dienstag verständigt. Bereits zum jüngsten Fest des Fastenbrechens hatte es eine dreitägige Waffenruhe gegeben.

Trotz geplanter Friedensgespräche gibt es in Afghanistan weiterhin viel Gewalt. Am Donnerstagabend wurden bei der Explosion einer Autobombe in der afghanischen Provinz Logar nach Angaben von Provinzräten mindestens 18 Menschen getötet und Dutzende verletzt. Die Taliban dementierten, für den Angriff verantwortlich zu sein.

Für Streit sorgte bisher auch ein Gefangenenaustausch zwischen Regierung und Taliban, der im Rahmen eines Abkommens zwischen den USA und den Taliban Ende Februar vereinbart worden war. Die Feuerpause hat maßgeblich der US-Sondergesandte für Aussöhnung in Afghanistan, Zalmay Khalilzad, eingefädelt, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Diplomatenkreisen erfuhr.

EU verlängert Sanktionen gegen islamistische Terroristen

BRÜSSEL: Die EU hat ihre Sanktionen gegen mutmaßliche Terroristen um sechs Monate verlängert und einen mutmaßlichen Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat neu auf die Liste gesetzt. Es handelt sich um einen 23-jährigen französischen Staatsbürger, wie der Rat der EU-Länder am Donnerstagabend mitteilte. Sein Vermögen wurde eingefroren und ein Reiseverbot verhängt.

Personen und Organisationen auf der Anti-Terror-Liste sind mit Strafmaßnahmen belegt. Dazu gehört etwa die Beschlagnahme ihres Vermögens in der Europäischen Union. Die nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 angelegte Liste wird alle sechs Monate aktualisiert. Derzeit stehen darauf 14 Personen und 21 Organisationen

Mützenich stellt wegen US-Truppenabzug Rüstungsprojekte in Frage

BERLIN: SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich stellt wegen des geplanten US-Truppenabzugs Rüstungsprojekte mit den Amerikanern in Frage. US-Präsident Donald Trump betreibe eine Politik aus «Willkür und Druck», sagte Mützenich der «Süddeutschen Zeitung». Dies könne «nicht die Grundlage für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit» sein. «Vor diesem Hintergrund werden auch die Rüstungskooperationen in einem neuen Licht bewertet werden müssen.»

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer will unter anderem einen Teil der in die Jahre gekommenen Tornado-Kampfjets mit 45 F-18-Kampfflugzeugen des US-Herstellers Boeing ersetzen. Sie sollen teilweise dafür ausgerüstet werden, im Ernstfall die in Deutschland stationierten US-Atombomben abzuwerfen. Mützenich hatte sich zuletzt für einen Abzug der noch etwa 20 in Deutschland lagernden Atombomben ausgesprochen - mit Unterstützung von Parteichef Norbert Walter-Borjans. Greenpeace hatte die Kosten der F-18-Flieger jüngst auf knapp acht Milliarden Euro geschätzt.

Die USA wollen etwa 12.000 der 36.000 Soldaten aus Deutschland abziehen. Mehr als die Hälfte sollen in die USA zurückkehren, 5600 innerhalb Europas verlegt werden.