Neues aus dem Ausland am Freitag

Sony senkt Gewinnprognose

TOKIO: Der japanische Elektronikriese Sony hat wegen schwacher Ergebnisse mit Finanzgeschäften die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt.

Wie der Hersteller der Playstation am Freitag bekanntgab, dürfte sich der Gewinn zum 31. März 2023 auf 800 Milliarden Yen (5,8 Mrd Euro) belaufen. Das wäre ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr um 9,3 Prozent. Im Mai war der Konzern noch von einem Nettogewinn von 830 Milliarden Yen ausgegangen. Der Umsatz dürfte dagegen um 15,9 Prozent auf 11,5 Billionen Yen zulegen. Im ersten Geschäftsquartal verbuchte Sony unter dem Strich einen Gewinn von 218,2 Milliarden Yen, ein Plus zum Vorjahreszeitraum von drei Prozent. Der Umsatz stieg um 2,4 Prozent auf 2,31 Billionen Yen.

Verhaftungswelle - Opposition spricht von Hexenjagd

COLOMBO: Nach der Niederschlagung von Massenprotesten im hochverschuldeten Krisenstaat Sri Lanka geht der neue Präsident Ranil Wickremesinghe weiter mit Härte gegen Regierungsgegner vor. Mindestens ein Dutzend Schlüsselfiguren der Protestbewegung seien bereits festgenommen worden, sagte ein Vertreter der Polizei am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Colombo. Man habe mindestens 300 weitere Personen identifiziert, aber bislang noch nicht verhaftet. Der Staat wirft den Regierungsgegnern Gewaltanwendung und die Beschädigung von Staatseigentum vor. Auch hätten sie die Privatresidenz von Wickremesinghe in Brand gesteckt.

Das Parlament verlängerte am Mittwoch den verhängten Ausnahmezustand trotz scharfer Proteste der Oppositionsparteien um einen Monat. Die Opposition wirft der neuen Führung Machtmissbrauch vor. Die Regierung «rächt sich an Personen, die Proteste organisiert haben», kritisierte der Oppositionsabgeordnete im Parlament M.A. Sumanthiran. «Möglicherweise hat es Personen gegeben, die Schäden an Eigentum verursacht haben, und sie könnten festgenommen werden. Aber hier ist die Regierung auf einer Hexenjagd auf reine Demonstranten», sagte er.

Der Inselstaat südlich von Indien erlebt die schlimmste Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten, für die die Menschen ein Missmanagement der Regierung verantwortlich machen. Nach monatelangen Massenprotesten war Präsident Gotabaya Rajapaksa vor zwei Wochen aus dem Land geflohen. Kaum vereidigt, ließ sein Nachfolger Wickremesinghe das zentrale Protestlager der Regierungsgegner vor einer Woche mit Gewalt auflösen. Die Proteste richten sich auch gegen ihn. Wickremesinghe gilt als ein enger Verbündeter von Rajapaksa.

Kolumbien und Venezuela wollen Beziehungen «normalisieren»

SAN CRISTÓBAL: Nach Jahren der Funkstille wollen die künftige kolumbianische Führung und Venezuelas Regierung die diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern wieder aufnehmen. «Die Außenminister haben ihre Bereitschaft bekundet, eine Arbeitsagenda für die schrittweise Normalisierung der bilateralen Beziehungen voranzutreiben», hieß es in einer gemeinsamen Erklärung von Venezuelas Außenminister Carlos Farías und seinem designierten kolumbianischen Amtskollegen Alvaro Leiva Durán. Bilder von ihrem Treffen am Donnerstag (Ortszeit) im venezolanischen Grenz-Bundesstaat Táchira waren im venezolanischen Fernsehen zu sehen.

Der Erklärung zufolge soll die Normalisierung mit der Ernennung von Botschaftern sowie anderen diplomatischen und konsularischen Beamten vom 7. August an erfolgen. An diesem Tag tritt der gewählte kolumbianische Präsident Gustavo Petro sein Amt an. Der Ex-Guerillero und frühere Bürgermeister von Bogotá hatte am 19. Juni als erster Linkspolitiker die Präsidentenwahl in Kolumbien gewonnen.

Die autoritäre Regierung von Venezuelas Präsident Nicolás Maduro hatte die diplomatischen Beziehungen zum Nachbarland Kolumbien inmitten der Krise um die Einführung von Hilfsgütern nach Venezuela im Jahr 2019 abgebrochen.