Neues aus dem Ausland am Freitag

Immer mehr Arbeitskräfte kommen aus Nicht-EU-Staaten

WIESBADEN: Innerhalb von zehn Jahren hat sich in Deutschland die Zahl der Arbeitskräfte verdreifacht, die aus Nicht-EU-Staaten eingewandert sind. Im Ausländerzentralregister waren Ende vergangenen Jahres 295.000 Menschen mit befristeter Aufenthaltserlaubnis zu Erwerbstätigkeit erfasst, wie das Statistische Bundesamt am Freitag berichtete.

Die größten Gruppen kommen aus Indien (33,9 Prozent) und Bosnien-Herzegowina (26,3 Prozent). Ein knappes Viertel sind Akademiker und hochqualifizierte Fachkräfte, die seit 2012 mit der sogenannten «Blue Card» angeworben worden sind. Zehn Jahre zuvor waren es erst gut 90.500 Nicht-EU-Ausländer mit der entsprechenden Aufenthaltserlaubnis.

Auch aus den EU-Staaten hat die arbeitsbedingte Zuwanderung stark zugenommen. Nach Ergebnissen des Mikrozensus arbeiteten 2021 rund 1,65 Millionen EU-Ausländer in Deutschland. Das waren 19 Prozent mehr als 2017, als diese Daten erstmals erhoben wurden. Die größte Gruppe stellen mit 23 Prozent Menschen aus Polen, vor Rumänien (16 Prozent) und Italien (13 Prozent).

Hongkonger Panda An An im Alter von 35 Jahren gestorben

HONGKONG: Der älteste in Gefangenschaft aufgewachsene männliche Panda der Welt ist tot. An An sei eingeschläfert worden, um dem kranken Tier weitere Schmerzen zu ersparen, teilte der Hongkonger Ocean Park am Donnerstag mit. «An An hat uns schöne Erinnerungen und zahlreiche herzerwärmende Momente gebracht. Seine Klugheit und Verspieltheit werden sehr vermisst werden», hieß es in einer Mitteilung.

Der Riesenpanda habe ein erfülltes Leben gehabt, dass «im respektablen Alter von 35 Jahren endete - das Äquivalent von 105 Menschenjahren», so der Vergnügungspark. China hatte An An und Jia Jia 1999 gemeinsam nach Hongkong verschenkt. Jia Jia, die älteste Pandadame der Welt, war bereits 2016 im Alter von 38 Jahren gestorben. Die durchschnittliche Lebensdauer für einen Panda in der Wildnis beträgt 18 bis 20 Jahre, während viele in Gefangenschaft lebende Tiere um die 30 Jahre alt werden.

Kapitol-Ausschuss warnt vor Gefahr für Demokratie in den USA

WASHINGTON: Der Ausschuss zur Kapitol-Attacke hat davor gewarnt, dass die Gefahr für die Demokratie in den USA nicht gebannt ist. Die Kräfte, die der damalige US-Präsident Donald Trump an diesem Tag entfacht habe, seien immer noch da, sagte Ausschussmitglied Adam Kinzinger bei einer öffentlichen Anhörung am Donnerstagabend (Ortszeit). «Die militanten, intoleranten Ideologien, die Milizen, die Entfremdung und die Unzufriedenheit, die seltsamen Fantasien und die Desinformation - das ist alles noch da draußen.»

Es handle sich dabei «um den Elefanten im Raum», so der Republikaner weiter. Deshalb wolle der Ausschuss auch Gesetzesänderungen empfehlen, um einen weiteren 6. Januar 2021 zu verhindern, kündigte Kinzinger an. Die Kapitol-Attacke sei ein «Schandfleck in unserer Geschichte». Kinzinger ist neben Liz Cheney das einzige republikanische Mitglied im Ausschuss. Beide wurden für ihre Arbeit in dem Gremium von ihrer Partei verstoßen.

Trump wollte «Ende der Wahl» auch nach Kapitol-Sturm nicht anerkennen

WASHINGTON: Einen Tag nach der verheerenden Attacke auf das US-Kapitol durch seine eigenen Anhänger weigerte sich der damalige Präsident Donald Trump, von einem «Ende der Wahl» zu sprechen. In nicht veröffentlichten Videomitschnitten einer Ansprache an das Land am 7. Januar sagte Trump: «Ich will nicht sagen, dass die Wahl vorbei ist» - obwohl dies im Rede-Entwurf stand. In der Ansprache hatte Trump die Übergabe der Macht an Wahlsieger Joe Biden angekündigt, nachdem der Druck auf ihn wegen des Sturms auf das Kapitol zu groß geworden war. Bei den dramatischen Ereignissen kamen fünf Menschen ums Leben.

Anhänger Trumps hatten am 6. Januar 2001 den Parlamentssitz in Washington erstürmt. Dort war der Kongress zusammengekommen, um den Wahlsieg von Trumps demokratischem Herausforderer Joe Biden formal zu bestätigen. Die gewalttätige Menge wollte das verhindern. Mike Pence leitete damals in seiner Rolle als Vizepräsident die Kongresssitzung - rechtlich eine rein zeremonielle Aufgabe. Trump hatte seinen Vize aber unverhohlen öffentlich dazu aufgerufen, das Prozedere zu blockieren - um ihm so nachträglich zum Wahlsieg zu verhelfen.

Ausschusszeuge: Kapitol-Attacke hat Feinde der USA ermutigt

WASHINGTON: Die Attacke auf das Kapitol hat nach Einschätzung eines ehemaligen Mitarbeiters des Weißen Hauses in gewisser Weise auch die Sicherheit der USA gefährdet. Die Ereignisse hätten «unsere Feinde» ermutigt, indem sie ihnen «Munition» für die Behauptung geliefert hätten, dass das demokratische Regierungssystem nicht funktioniere und die USA im Niedergang seien, sagte der damalige stellvertretende Nationale Sicherheitsberater Matthew Pottinger bei einer öffentlichen Anhörung des Untersuchungsausschusses zur Kapitol-Attacke am Donnerstagabend (Ortszeit).

«China, das Putin-Regime in Russland, die Türkei - sie alle verbreiten gerne solche Narrative», sagte Pottinger. «In der gesamten Geschichte der USA hören wir von Königen und Despoten, dass die Vereinigten Staaten im Niedergang begriffen sind.» Diese hätten sich jedes Mal getäuscht. «Aber nichtsdestotrotz hat der 6. Januar zu einer Wahrnehmung beigetragen, die, wie ich glaube, unsere Gegner ermutigt hat.»

Der Untersuchungsausschuss zur Kapitol-Attacke will die Ereignisse im Weißen Haus am 6. Januar 2021 beleuchten, die Verantwortlichkeiten klären und Schlussfolgerungen ziehen. Anhänger Trumps hatten an diesem Tag den Parlamentssitz in Washington erstürmt.

Bei der öffentlichen Anhörung am Donnerstag (Ortszeit) handelt sich um die letzte vor der Sommerpause.

Abgeordnete: Trump gab linker Antifa die Schuld für Kapitol-Sturm

WASHINGTON: Schon während des Sturms auf das Kapitol durch seine eigenen Anhänger gab der damalige US-Präsident Donald Trump einer Parlamentarierin zufolge der linken Antifa die Schuld für den Vorfall. Im Untersuchungsausschuss zu der Attacke vom 6. Januar 2021 wurde am Donnerstag ein Audiomitschnitt der republikanischen Abgeordneten Jaime Herrera Beutler eingespielt, die von einem mitgehörten Telefonat zwischen Trump und dem einflussreichen Republikaner Kevin McCarthy erzählte.

Demnach forderte McCarthy Trump auf, seine Anhänger zurückzurufen. Trump habe darauf gesagt: «Das sind nicht meine Leute. Das sind Antifa.» Als McCarthy darauf beharrte, dass es sich um Unterstützer des Präsidenten handelt, entgegnete dieser laut Herrera Beutler: «Nun, Kevin, ich schätze, sie sind mehr verärgert über den Wahldiebstahl als du.»

Der Untersuchungsausschuss zur Kapitol-Attacke will die Ereignisse im Weißen Haus am 6. Januar 2021 beleuchten, die Verantwortlichkeiten klären und Schlussfolgerungen ziehen. Anhänger Trumps hatten an diesem Tag den Parlamentssitz in Washington erstürmt - fünf Menschen kamen dabei ums Leben. Im Kapitol war der Kongress zusammengekommen, um den Wahlsieg von Trumps demokratischem Herausforderer Joe Biden formal zu bestätigen. Trump hat seine Wahlniederlage bis heute nicht anerkannt.

Zeugin: Trump wollte während Attacke Wort «Frieden» nicht twittern

WASHINGTON: Der damalige US-Präsident Donald Trump hat sich einer Zeugenaussage zufolge dagegen gesträubt, seine gewalttätigen Anhänger bei der Erstürmung des Kapitols zu friedlichem Verhalten aufzurufen. Im Weißen Haus sei darüber diskutiert worden, welche Art von Tweet Trump während der Kapitol-Attacke absetzen sollte, um die Gewalt zu stoppen, sagte die damalige Vizesprecherin des Weißen Hauses, Sarah Matthews, am Donnerstagabend (Ortszeit) bei einer öffentlichen Anhörung des Untersuchungsausschusses zu den dramatischen Ereignissen vom 6. Januar 2001.

Die frühere Pressesprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, habe ihr zugeflüstert, Trump habe nicht gewollt, dass das Wort «Frieden» in irgendeiner Form in einem solchen Tweet vorkomme. Es solle darüber Diskussionen gegeben haben. Erst Trumps Tochter Ivanka Trump habe ihren Vater schließlich von der Formulierung «bleibt friedlich» überzeugen können. Abgesetzt wurde folgender Tweet: «Bitte unterstützt unsere Kapitolpolizei und die Strafverfolgungsbehörden. Sie sind wirklich auf der Seite unseres Landes. Bleibt friedlich!»

Der Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des Kapitols durch einen von Trump aufgestachelten Mob will die Ereignisse im Weißen Haus an jenem Januar-Tag beleuchten, die Verantwortlichkeiten klären und Schlussfolgerungen ziehen.

Ehemalige Trump-Mitarbeiter: Ex-Präsident hat Öl ins Feuer gegossen

WASHINGTON: Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat während der Kapitol-Attacke nach Auffassung ehemaliger Mitarbeiter noch «Öl ins Feuer» gegossen. «Es war offensichtlich, dass die Situation im Kapitol gewalttätig war und schnell eskalierte», sagte die damalige Vizesprecherin des Weißen Hauses, Sarah Matthews, bei einer öffentlichen Anhörung des Untersuchungsausschusses zur Attacke auf den US-Parlamentssitz am Donnerstagabend (Ortszeit). Matthews sprach über einen Tweet, den Trump während der dramatischen Ereignisse vor anderthalb Jahren abgesetzt hatte - darin griff er seinen damaligen Vize Mike Pence erneut an. «Er hätte diesen Leuten sagen sollen, dass sie nach Hause gehen sollen», sagte Matthews. Der Tweet sei das Letzte gewesen, was es in diesem Moment gebraucht habe.

Der Tweet sei das Gegenteil von Deeskalation gewesen, betonte auch der damalige stellvertretende Nationale Sicherheitsberater Matthew Pottinger bei der Anhörung. «Das war der Moment, in dem ich beschloss zurückzutreten. Das sollte mein letzter Tag im Weißen Haus sein. Ich wollte einfach nicht mit den Ereignissen, die sich im Kapitol abspielten, in Verbindung gebracht werden.» Pottinger und Matthews betonten beide, dass Trump «Öl ins Feuer» gegossen habe.

Anhänger Trumps hatten am 6. Januar 2001 den Parlamentssitz in Washington erstürmt. Dort war der Kongress zusammengekommen, um den Wahlsieg von Trumps demokratischem Herausforderer Joe Biden formal zu bestätigen. Die gewalttätige Menge wollte das verhindern. Pence leitete damals in seiner Rolle als Vizepräsident die Kongresssitzung - rechtlich eine rein zeremonielle Aufgabe. Trump hatte seinen Vize zuvor aber unverhohlen öffentlich dazu aufgerufen, das Prozedere zu blockieren - um ihm so nachträglich zum Wahlsieg zu verhelfen.

Kapitol-Ausschuss: Frühere Vize-Pressesprecherin macht Trump Vorwürfe

WASHINGTON: Im Untersuchungsausschuss zur Kapitol-Attacke vor anderthalb Jahren hat eine ehemals enge Mitarbeiterin von Donald Trump dem damaligen US-Präsidenten schwere Versäumnisse angekreidet. Sarah Matthews, zu dieser Zeit stellvertretende Pressesprecherin des Republikaners, sagte bei einer öffentlichen Anhörung am Donnerstagabend (Ortszeit), Trump hätte sich während der gewaltvollen Proteste unmittelbar an seine Anhänger wenden können. «Wenn der Präsident eine Erklärung hätte abgeben und sich an das amerikanische Volk wenden wollen, hätte er fast sofort vor der Kamera stehen können», sagte Matthews.

Vom Speisesaal, wo sich Trump während der Stürmung des Kapitols aufhielt und die Berichterstattung im Fernsehen verfolgte, dauere es «wahrscheinlich weniger als 60 Sekunden bis zum Presseraum», sagte Matthews. Auch im Oval Office hätte das Presse-Team «innerhalb weniger Minuten» eine Ansprache des damaligen Präsidenten vor der Kamera arrangieren können.

Matthews, die die Berichterstattung nach eigenen Angaben mit einem Kollegen verfolgte, sagte: «Wir erkannten beide, dass die Situation eskalierte, und zwar sehr schnell, und dass der Präsident sofort da sein musste, um diesen Leuten zu sagen, dass sie nach Hause gehen sollen und um die Gewalt, die wir sahen, zu verurteilen.» Beide hätten sich an ihre Vorgesetzten gewandt.

Der Untersuchungsausschuss zur Kapitol-Attacke will die Ereignisse im Weißen Haus am 6. Januar 2021 beleuchten, die Verantwortlichkeiten klären und Schlussfolgerungen ziehen. Anhänger Trumps hatten an diesem Tag den Parlamentssitz in Washington erstürmt. Dort war der Kongress zusammengekommen, um den Wahlsieg von Trumps demokratischem Herausforderer Joe Biden formal zu bestätigen. Trump hat seine Wahlniederlage bis heute nicht anerkannt.