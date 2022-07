Neues aus dem Ausland am Freitag

Europäischer Automarkt bleibt unter Druck

BRÜSSEL: Der europäische Automarkt stottert angesichts fehlender Lieferteile weiter. Im Juni wurden in der EU mit 886.510 Fahrzeugen so wenige neue Autos wie seit 1996 nicht mehr in einem Juni angemeldet, wie der Branchenverband Acea am Freitag mitteilte. Das Minus zum Vorjahresmonat betrug 15,4 Prozent. Im ersten Halbjahr steht insgesamt ein Minus von 14 Prozent auf 4,6 Millionen Pkw zu Buche.

Bei den Marken verzeichnete der Volkswagen-Konzern im Juni ein Minus von mehr als einem Fünftel. Auf den Rivalen Stellantis (Fiat, Peugeot) entfielen 17 Prozent weniger Neuzulassungen. Renault hielt sich stabil. BMW fuhr bei der Stammmarke einen Rückgang von 10,5 Prozent ein. Konkurrent Mercedes-Benz legte bei der Marke mit dem Stern hingegen um 7,5 Prozent zu.

Heftiges Erdbeben - Jugendlicher stirbt durch Stromkabel

GUAYAQUIL: Ein Erdbeben der Stärke 6,1 hat nach Angaben des Geologischen Instituts (IG) Ecuadors die Küstenregion des südamerikanischen Landes erschüttert. Nach ersten Angaben wurde ein 16 Jahre alter Jugendlicher durch einen Stromschlag von einem heruntergefallenen Kabel getötet, wie die ecuadorianische Zeitung «El Universo» unter Berufung auf die Behörden am Donnerstagabend (Ortszeit) berichtete.

Das Beben der Stärke 6,1 ereignete sich dem Geologischen Institut zufolge 13 Kilometer von dem Kanton Simon Bolívar in der Provinz Guayas entfernt in einer Tiefe von rund 58 Kilometern. Es war vielerorts zu spüren und löste Panik, Evakuierungen und einige Schäden aus. Eine Warnung vor einem Tsunami wurde aber nicht ausgegeben.

Die gesamte Westküste des amerikanischen Doppelkontinents liegt am sogenannten Pazifischen Feuerring, der für seine hohe seismische Aktivität bekannt ist.

Feuerwerk explodiert in Menschenmenge: Zwei Tote

CHOLET: Bei einem außer Kontrolle geratenen Feuerwerk im Westen Frankreichs sind einem Medienbericht zufolge zwei Geschwister im Alter von 8 und 25 Jahren ums Leben gekommen. Zudem sei eine dritte Person schwer verletzt worden, als Feuerwerkskörper am späten Donnerstagabend in einer Menge aus Schaulustigen explodierten, berichtete der Sender France 3 Pays de la Loire. In anderen Medienberichten wurde das Alter der beiden mit 7 beziehungsweise 24 Jahren angegeben und die verletzte Person als Mitglied derselben Familie bezeichnet.

Der Vorfall ereignete sich in der Ortschaft Cholet im Département Maine-et-Loire, wo in der Nacht zum Freitag wie im Rest Frankreichs ein historisches Datum gefeiert wurde: Am 14. Juli erinnert das Land an den Sturm auf die Bastille im Jahr 1789, der als symbolischer Beginn der Französischen Revolution betrachtet wird.

Drei tote Kinder durch Erdrutsch auf Schule

TAPARTÓ: Drei Kinder sind bei einem Erdrutsch auf eine Schule im Nordwesten Kolumbiens ums Leben gekommen. «Heute sind wir voller Trauer über den Verlust von drei kleinen Kindern in der Gemeinde Andes», hieß es in einem Tweet der für den Katastrophenschutz und das Risikomanagement zuständigen Behörde des Departments Antioquia am Donnerstag (Ortszeit). «Ihren Familien gilt unsere Umarmung und Solidarität.»

Die Kinder, ein Junge und zwei Mädchen, waren der kolumbianischen Zeitung «El Tiempo» zufolge fünf und sechs Jahre alt. Zwei weitere Kinder wurden demnach verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Der Erdrutsch ereignete sich, als die Kinder der Schule in einer ländlichen Gegend gerade Pause hatten und auf dem Schulhof spielten, wie örtliche Medien unter Berufung auf die Lehrerin berichteten. Insgesamt hätten an diesem Tag 22 Kinder Unterricht gehabt.

«Such- und Rettungsteams sind in dem Dorf Tapartó in der Gemeinde Andes bereits im Einsatz», schrieb der kolumbianische Präsident Iván Duque auf Twitter. Mehr als 200 Freiwillige aus Tapartó hätten sich an den Rettungsarbeiten beteiligt, schrieb die Zeitung «El Tiempo» unter Berufung auf die Regierung des Departments. Demnach sei der Erdrutsch auf das im Berg aufgestaute Wasser zurückzuführen.

Zahlen aus Brüssel: EU-Sanktionen treffen russische Wirtschaft

BRÜSSEL: Die gegen Russland verhängten EU-Sanktionen entfalten nach bislang unter Verschluss gehaltenen Daten ihre Wirkung. Wie Experten der EU-Kommission der Deutschen Presse-Agentur bestätigten, betreffen zielgerichtete Handelsbeschränkungen mittlerweile russische Exportgeschäfte, die vor dem Krieg ein Volumen von mehr als 73 Milliarden Euro im Jahr hatten. Prozentual gesehen geht es um 48 Prozent der bisherigen Ausfuhren Russlands in die EU.

Hinzu kommt unter anderem, dass innerhalb von rund vier Monaten russische Vermögenswerte von rund 13,8 Milliarden Euro eingefroren wurden - zum Beispiel von Oligarchen und anderen Unterstützern von Kremlchef Wladimir Putin. Milliardenschwere Reserven der russischen Zentralbank können ebenfalls nicht mehr abgerufen werden.

«Die verfügbaren Daten zeigen ganz klar, dass die Sanktionen wirken», sagte ein ranghoher EU-Beamter, der nicht namentlich genannt werden wollte. Trotz des bislang relativ kurzen Zeitraumes würden schon relevante Effekte auf die russische Wirtschaft erzielt. Klar sei zudem, dass die Auswirkungen mit der Zeit noch stärker würden.

Konkret geht die EU davon aus, dass die russische Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um 10,4 Prozent schrumpfen wird. Zum Vergleich: In der EU wird in diesem Jahr trotz der Sanktions- und Kriegsfolgen für europäische Unternehmen noch mit einem Wirtschaftswachstum von 2,7 Prozent gerechnet. Für Deutschland liegt die Prognose bei 1,4 Prozent.