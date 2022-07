Neues aus dem Ausland am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 08.07.22 | Aktualisiert um: 14:00 | Überblick

Weißes Haus: Biden trifft in Saudi-Arabien umstrittenen Kronprinzen

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden wird nach Angaben des Weißen Hauses bei seiner bevorstehenden Reise nach Saudi-Arabien auch mit dem umstrittenen Kronprinzen Mohammad bin Salman zusammentreffen. Bei dem Besuch werde es «ein bilaterales Treffen Bidens mit König Salman und dessen Führungsteam» geben, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus, John Kirby, am Donnerstag. Bin Salman sei Teil dieses Teams. «Der Präsident wird den Kronprinzen also sicherlich im Rahmen dieses größeren bilateralen Gesprächs treffen.» Biden reist in der kommenden Woche zunächst nach Israel und dann nach Saudi-Arabien.

Bidens bevorstehender Besuch in Saudi-Arabien sorgt in den USA für Kritik. Saudi-Arabien ist traditionell ein enger Verbündeter der USA und einer der wichtigsten Ölexporteure weltweit. Biden hatte jedoch die Menschenrechtsverstöße in dem Königreich in der Vergangenheit scharf kritisiert. Im November 2019 hatte Biden im Präsidentschaftswahlkampf angekündigt, die saudische Führung werde für die Tötung des regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi «einen Preis bezahlen» und zum «Ausgestoßenen» werden.

Nach Einschätzung der US-Geheimdienste hatte der saudische Kronprinz die Operation zur Gefangennahme oder Tötung Khashoggis im saudischen Konsulat in Istanbul im Oktober 2018 genehmigt. Nach Bidens Amtsantritt verhängte die US-Regierung im Februar 2020 Sanktionen gegen Saudi-Arabien, von denen Bin Salman aber verschont blieb.

Kirby sagte am Donnerstag, Biden wolle bei der Reise «unsere wirtschaftliche, politische und sicherheitspolitische Integration im gesamten Nahen Osten» vertiefen. Das komme auch den Amerikanern und der Nationalen Sicherheit der USA zugute. Die Reise des US-Präsidenten ist für die Zeit vom 13. bis 16. Juli angekündigt.

Attentäter war «unzufrieden» mit Ex-Premier Abe

TOKIO: Der mutmaßliche Attentäter des früheren japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe schoss einem Medienbericht zufolge aus Unzufriedenheit auf den Politiker. Wie der japanische Fernsehsender NHK am Freitag berichtete, soll der 41-Jährige nach seiner Festnahme gesagt haben, er sei «unzufrieden» mit Abe und habe ihn «töten» wollen.

Bei dem Mann soll es sich um ein Ex-Mitglied der Selbstverteidigungsstreitkräfte des Landes handeln. Der Japaner soll mit einer selbstgebastelten Schusswaffe von hinten zwei Schüsse auf Abe abgefeuert haben, als dieser in der Stadt Nara gerade eine Wahlkampfrede hielt. Abe sei in der linken Brust getroffen worden. Der rechtskonservative Politiker soll einen Herz-Lungen-Stillstand erlitten haben. Er befinde sich in einem ernsten Zustand, sagte Premier Fumio Kishida.

US-Außenminister Blinken «tief besorgt» nach Anschlag auf Abe

NEW YORK: US-Außenminister Anthony Blinken hat angesichts der Nachrichten über den Mordanschlag auf Japans früheren Ministerpräsidenten Shinzo Abe tiefe Trauer und Besorgnis geäußert. «Unsere Gedanken, unsere Gebete sind mit ihm, mit seiner Familie, mit Japans Volk», sagte Blinken nach Angaben der «New York Times» am Rande des G20-Außenministertreffens auf Bali. Auf der indonesischen Insel kommen derzeit Vertreter der führenden und aufstrebenden Wirtschaftsmächte zusammen.

Auf Abe wurde am Freitag auf offener Straße geschossen, als er in der japanischen Stadt Nara eine Wahlkampfrede hielt. Der 67-Jährige ist nach Angaben des aktuellen Regierungschefs Fumio Kishida in einem «ernsten Zustand».

Japans Regierungschef: Abe nach Anschlag in ernstem Zustand

TOKIO: Japans früherer Ministerpräsident Shinzo Abe ist nach dem Anschlag in einem «ernsten Zustand». Das sagte sein Nachfolger und Parteifreund, der amtierende Regierungschef Fumio Kishida, am Freitag zu Journalisten. Kishida verurteilte den Anschlag in der Stadt Nara aufs «Schärfste». Er hatte zuvor einen Wahlkampfauftritt in der nördlichen Präfektur Yamagata abgebrochen und war sofort mit einem Hubschrauber zu seinem Amtssitz in Tokio zurückgekehrt. Das Motiv für den Anschlag sei noch nicht bekannt, sagte Kishida.

Auf seinen Vorgänger Abe wurde laut Medienberichten zweimal von einem Ex-Mitglied der japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte geschossen. Abe war für einen Wahlkampfauftritt in Nara, am Sonntag wird in Japan das Oberhaus des Parlaments gewählt.

Ex-Militär soll Attentat auf Abe verübt haben

TOKIO: Der Anschlag auf Japans früheren Ministerpräsidenten Shinzo Abe soll einem Medienbericht zufolge von einem Ex-Mitglied der Selbstverteidigungsstreitkräfte des Landes verübt worden sein. Das berichtete der japanische Fernsehsender NHK am Freitag unter Berufung auf Quellen im Verteidigungsministerium. Der 41-Jährige soll mit einer selbstgebastelten Schusswaffe von hinten zwei Schüsse auf Abe abgefeuert haben, als dieser in der Stadt Nara gerade eine Wahlkampfrede hielt.

Der 67-Jährige sei im Brustbereich getroffen worden, hieß es. Auf Videoaufnahmen von Reportern sind zwei Schüsse deutlich zu hören. Der am Tatort festgenommene Japaner habe bis 2005 drei Jahre lang der Marine des Landes angehört, berichtete NHK weiter. Abe soll laut Medien einen Herz-Lungen-Stillstand erlitten haben.

Lawrow verlässt nach Redebeitrag G20-Sitzungssaal auf Bali

NUSA DUA: Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat nach seiner Rede beim G20-Treffen der führenden und aufstrebenden Wirtschaftsmächte auf der indonesischen Ferieninsel Bali den Sitzungssaal verlassen.

Das berichteten Delegationskreise am Freitag am Rande der Beratungen. Lawrow habe sich damit auch der Replik von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) entzogen. Sie war als amtierende Vorsitzende der G7-Gruppe führender demokratischer Wirtschaftsmächte als nächste Rednerin vorgesehen. Ob Lawrow an einem geplanten Mittagessen und einer zweiten Arbeitssitzung am Nachmittag teilnehmen würde, blieb zunächst offen.

Israels Botschafter schockiert über Mordanschlag auf Abe

TOKIO: Mit Entsetzen hat Israels Botschafter in Japan auf den Mordanschlag auf Japans früheren Ministerpräsidenten Shinzo Abe reagiert. Er sei «absolut schockiert» von der Nachricht, schrieb Gilad Cohen am Freitag auf Twitter. «Als einer der bekanntesten Führer Japans war Abe-san unter den Architekten der modernen Beziehungen zwischen Israel & Japan, diente als bedeutender Katalysator der florierenden Bande, die wir heute sehen», hieß es weiter. «Wir alle beten für seine Gesundheit.»

Ein Mann hat am Freitag am helllichten Tag auf offener Straße auf Abe geschossen, als dieser in der Stadt Nara eine Wahlkampfrede hielt. Der 67-Jährige soll Medienberichten zufolge einen Herz-Lungen-Stillstand erlitten haben.

US-Botschafter geschockt über Anschlag auf Japans Ex-Premier

TOKIO: Der US-Botschafter in Japan hat geschockt auf den Anschlag auf den ehemaligen japanischen Regierungschef Shinzo Abe reagiert. «Wir sind alle traurig und schockiert», dass auf den ehemaligen Ministerpräsidenten geschossen worden sei, schrieb US-Botschafter Rahm Emanuel in einer Stellungnahme. «Abe-san» sei ein «herausragender Führer Japans und unerschütterlicher Verbündeter der Vereinigten Staaten» gewesen. «Die US-Regierung und das amerikanische Volk beten für das Wohlergehen von Abe-san, seiner Familie und der Menschen in Japan», schrieb Emanuel.

Ein noch am Tatort wegen versuchten Mordes verhafteter Japaner hatte laut Medienberichten am Freitagvormittag (Ortszeit) von hinten auf den 67-jährigen rechtskonservativen Politiker geschossen. Abe soll in einem Zustand eines Herz-Lungen-Stillstands sein, hieß es. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Abe zusammengebrochen auf der Straße in der alten Kaiserstadt Nara liegt.

Abe nach Mordanschlag ohne Bewusstsein - Täter festgenommen

TOKIO: Auf Japans früheren rechtskonservativen Regierungschef Shinzo Abe ist während einer Wahlkampfrede auf offener Straße geschossen worden. Wie der japanische Fernsehsender NHK am Freitag berichtete, soll der 67-Jährige in einem Zustand eines Herz-Lungen-Stillstands sein. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er soll zunächst noch bei Bewusstsein gewesen sein. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Abe zusammengebrochen auf der Straße in der alten Kaiserstadt Nara liegt. Er stand während seiner Rede zur Oberhauswahl an diesem Sonntag auf der Straße. Medienberichten zufolge sei plötzlich zweimal von hinten auf ihn geschossen worden.

Der Täter sei noch am Tatort von der Polizei wegen versuchten Mordes festgenommen worden, hieß es. Abe habe sich an die Brust gefasst, als er kollabiert sei, sein Hemd sei blutverschmiert gewesen. Abe hatte Japan vom Dezember 2012 bis September 2020 regiert und war damit der am längsten amtierende Premier des Landes. Abe gehört zu den Verfechtern einer Revision der pazifistischen Nachkriegsverfassung.

Anschlag auf Japans rechten Ex-Regierungschef Abe

TOKIO: Auf den früheren rechtskonservativen japanischen Regierungschef Shinzo Abe ist Medienberichten zufolge ein Anschlag verübt worden. Ein Mann habe während einer Wahlkampfrede in der alten Kaiserstadt Nara am helllichten Tag von hinten auf Abe geschossen, berichteten japanische Medien am Freitag unter Berufung auf Abes Regierungspartei LDP. Der Politiker sei bewusstlos, hieß es. Er habe am Hals geblutet. Die Polizei habe den Täter überwältigt.

Abe hatte Japan vom Dezember 2012 bis September 2020 regiert und war damit der am längsten amtierende Premier des Landes. Unter ihm war Japan deutlich nach rechts gerückt. Abe gehört zu den entschiedenen Verfechtern einer Revision der pazifistischen Nachkriegsverfassung. Im Artikel 9 der Verfassung verzichtet Japan «für alle Zeiten auf den Krieg als ein souveränes Recht der Nation und auf die Androhung oder Ausübung von Gewalt als Mittel zur Beilegung internationaler Streitigkeiten».

In Japan finden am Sonntag Wahlen zum Oberhaus statt. Es wird erwartet, dass die LDP einen haushohen Sieg erringen wird. Damit könnte die Debatte um einen Verfassungsänderung an Fahrt gewinnen. Das Inselreich Japan hat mit die schärfsten Waffengesetze weltweit und gilt als eines der sichersten Länder der Welt überhaupt.

Preisanstieg: Pinguine -Aquarium verweigern billigen Fisch

TOKIO: In einem Aquarium in Japan revoltieren Pinguine gegen die Folgen der steigenden Futterpreise. Weil die Kosten für Aji-Makrelen deutlich gestiegen sind, bieten die Betreiber des Hakone-en Aquariums den Tieren jetzt billigeren Saba an. Doch den verweigern einige Pinguine schlichtweg. «Wir zwingen sie aber nicht dazu, den billigeren Fisch zu fressen. Wer ihn verweigert, bekommt weiter wie bisher Aji», erklärte ein Sprecher des Aquariums in der Tokioter Nachbarpräfektur Kanagawa am Freitag auf dpa-Anfrage.

Nicht nur die Preise für Futter, sondern auch die Strompreise steigen in letzter Zeit stark an, weswegen sich das Aquarium gezwungen sieht, Kosten zum Beispiel beim Stromverbrauch und eben beim Futter einzusparen. So habe man das Futter für die Pinguine zu 30 bis 40 Prozent auf die billigere Saba-Makrele umgestellt. Sobald sich die Lage entspanne, bekämen die Pinguine aber ausschließlich wieder ihre Lieblingsmakrelen, versicherte der Sprecher. Die Eintrittspreise will man nicht erhöhen, da befürchtet wird, dass die Kunden wegbleiben.