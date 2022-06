Neues aus dem Ausland am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 24.06.22 | Aktualisiert um: 15:30 | Überblick

Kongsberg-Angreifer zu psychiatrischer Unterbringung verurteilt

OSLO: Nach einem tödlichen Angriff mit Pfeil, Bogen und Stichwaffen in der norwegischen Kleinstadt Kongsberg ist der Täter zur Zwangsbetreuung in einer psychiatrischen Einrichtung verurteilt worden. Das gab das Bezirksgericht Buskerud in Hokksund am Freitag bekannt. Die zuständigen Richter kamen zu dem Schluss, dass der geständige 38-Jährige während der Tat am 13. Oktober 2021 nicht zurechnungsfähig gewesen war - damit kann er nicht zu einer Gefängnisstrafe verurteilt werden.

Das Urteil war erwartet worden - sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung hatten die Unterbringung des Mannes in einer psychiatrischen Anstalt gefordert, weil er seit 2007 an paranoider Schizophrenie leidet und zum Tatzeitpunkt unzurechnungsfähig gewesen sei. Sein Mandant sei ein psychisch schwer kranker Mann, hatte Verteidiger Fredrik Neumann angeführt.

Der gebürtig aus Dänemark stammende Mann hatte im vergangenen Oktober in Kongsberg bei Oslo fünf Menschen getötet und drei verletzt. Alle Todesopfer wurden nach Polizeiangaben erstochen, der Großteil davon in den eigenen vier Wänden. Unter den Toten war auch eine gebürtige Deutsche.

Der Angeklagte hatte den Angriff gleich zu Prozessbeginn im vergangenen Monat gestanden. In der Verhandlung begründete er seine Tat mit dem Wunsch nach Wiedergeburt: Er habe die Idee gehabt, töten zu müssen, um an einem guten Ort wiedergeboren zu werden. Die Tat zählt zu den gewalttätigsten Angriffen, die Norwegen in der jüngeren Zeit erlebt hat.

Einer der letzten afghanischen Gefangenen aus Guantánamo entlassen

KABUL: Einer der letzten afghanischen Inhaftierten aus dem Gefangenenlager Guantánamo ist frei. Assadullah Harun werde nach Jahren Gefangenschaft wieder zu seiner Familie zurückkehren, teilte der Sprecher der amtierenden Taliban-Regierung am Freitag mit. «Wir möchten auch unserem Bruderland Katar dafür danken, dass es in dieser Hinsicht den Weg geebnet hat», sagte Sabiullah Mudschahid laut einer Mitteilung. Sein Anwalt bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die Freilassung. Assadullah Harun wurde nach Angaben der Denkfabrik Afghanistan Analysts Network vor 15 Jahren in Afghanistan verhaftet.

Das umstrittene Gefangenenlager Guantánamo befindet sich auf Kuba im US-Marinestützpunkt Guantánamo Bay. Zeitweise waren dort fast 800 Menschen inhaftiert. Das Camp war nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 unter dem republikanischen Präsidenten George W. Bush errichtet worden, um mutmaßliche islamistische Terroristen ohne Prozess festzuhalten.

Der letzte in Guantanamo inhaftierte Afghane heißt Mohammad Rahim. In der Gefangenschaft soll er gefoltert worden sein. Eine Anklage gab es laut seinem Anwalt nie. «Informationen über Rahim sind besonders spärlich, da die USA ihn als «hochrangigen» Gefangenen eingestuft haben und viele Informationen über ihn als geheim eingestuft haben», heißt es in einem Bericht über den Mann.

Tui-Chef Joussen tritt zurück - Finanzvorstand übernimmt

HANNOVER: Die Börsen-Pflichtmitteilung kommt überraschend. Der Chef des weltgrößten Reisekonzerns geht vorzeitig - drei Jahre früher als eigentlich geplant.

Der Reisekonzern Tui verliert seinen langjährigen Chef. Der Vorstandsvorsitzende Fritz Joussen lege sein Amt vorzeitig zum 30. September nieder, teilte das Unternehmen am Freitag überraschend mit. Das Präsidium des Aufsichtsrats schlägt demnach den bisherigen Finanzvorstand Sebastian Ebel als Nachfolger vor.

Joussen kam vor einem Jahrzehnt zur Tui. Sein Vertrag lief eigentlich bis September 2025. In seiner Amtszeit stürzte der Konzern wegen der Pandemie in eine schwere Krise und wurde auch mit Milliardenhilfen des Staates gestützt. Inzwischen profitiert das Unternehmen von der anziehenden Reisenachfrage.

Der in Duisburg geborene Joussen war vor seiner Karriere Chef der Deutschlandsparte des Telekommunikationskonzerns Vodafone.

EU-Außenbeauftragter Borrell in Teheran erwartet

TEHERAN: Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell wird nach Angaben aus Teheran im Iran erwartet. Er werde am Freitagabend in der Hauptstadt eintreffen, berichtete die Nachrichtenagentur Isna unter Berufung auf den Sprecher des Außenministeriums. Bei dem Treffen dürfte es vor allem um den festgefahrenen Prozess zur Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015 gehen.

Ein Sprecher des EU-Chefdiplomaten bestätigte, dass Borrell von Freitag auf Samstag nach Teheran reisen werde. Es gehe um die Bemühungen für eine vollständige Umsetzung des Atomabkommen. Als Koordinator des Abkommens werde Borrell sich unter anderem mit Irans Außenminister Hussein Amirabdollahian treffen.

Die Verhandlungen zwischen dem Iran und den Vertragspartnern - China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und USA - stocken seit März. Hintergrund sollen in erster Linie Differenzen zwischen der Führung in Teheran und der US-Regierung über den Status der iranischen Revolutionsgarden (IRGC) sein. In den USA stehen diese seit einigen Jahren auf der Liste von Terrororganisationen.

Die Internationale Atomenergiebehörde warnte zuletzt, dass Iran nur noch wenige Wochen benötige, um Ausgangsmaterial für eine Atombombe zu produzieren. Teheran betont immer wieder, Nukleartechnologie nur für friedliche Zwecke zu nutzen. Das Abkommen soll das iranische Atomprogramm wesentlich einschränken. Im Gegenzug wird die Aufhebung von Sanktionen in Aussicht gestellt. Der frühere US-Präsident Donald Trump war 2018 einseitig aus dem Abkommen ausgestiegen und hatte neue Sanktionen gegen den Iran verhängt.