Neues aus dem Ausland am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 27.05.22 | Aktualisiert um: 21:25 | Überblick

Johnson schwächt Ethik-Regeln für Minister nach «Partygate» ab

LONDON: Nur wenige Tage nach scharfer Kritik an der britischen Regierung im «Partygate»-Untersuchungsbericht hat Premierminister Boris Johnson die Verhaltensvorgaben für sein Kabinett abgeschwächt. Von Regierungsmitgliedern, die den «Ministerial Code» mit ethischen Richtlinien brechen, werde nicht mehr erwartet, dass sie automatisch zurücktreten oder entlassen werden, teilte die Regierung am Freitag in London mit. Es sei «unverhältnismäßig», wenn sie wegen «geringfügiger» Vergehen ihren Job verlieren müssten. Stattdessen könne der Premier eine Art öffentlicher Entschuldigung oder eine vorübergehende Aussetzung des Gehalts anordnen, hieß es.

Der «Partygate»-Untersuchungsbericht gibt der politischen Führung um Johnson die Schuld an einer Feierkultur in der Downing Street, die illegale Lockdown-Partys geduldet habe. Johnson hatte angekündigt, die volle Verantwortung zu übernehmen, einen Rücktritt schloss er aber aus. Demnächst wird ein Parlamentsausschuss prüfen, ob der Premier das Parlament in dem Skandal belogen hat. Wenn ein Regierungsmitglied lügt, muss es laut «Ministerial Code» zurücktreten oder entlassen werden.

Zusätzlich blockierte Johnson die Möglichkeit, dass ein unabhängiger Ethik-Berater eigene Ermittlungen gegen den Premierminister aufnehmen kann. Dafür ist weiterhin die Zustimmung des Regierungschefs notwendig. «Um die Rechenschaftspflicht des Premierministers für das Verhalten der Exekutive widerzuspiegeln, ist es wichtig, dass der Premierminister bei Entscheidungen über Ermittlungen eine Rolle behält», hieß es zur Begründung. Die Zeitung «Daily Mirror» kritisierte, Johnson verwässere den Ethikkodex.

Nach Vatikan-Appell: Italiens Bischöfe kündigen Missbrauchs-Report an

ROM: Nach jahrelanger Kritik von Opfern und einem Appell aus dem Vatikan will die italienische Kirche verstärkter gegen Kindesmissbrauch durch Kleriker vorgehen. Die Bischofskonferenz (CEI) teilte zum Abschluss ihrer Vollversammlung am Freitag in Rom einen Fünf-Punkte-Plan mit. Demnach sollen etwa die Anlaufstellen für Opfer ausgebaut werden, außerdem werde ein Gutachten zum Stand der Jahre 2020 und 2021 erstellt. Zudem sollen in Zusammenarbeit mit einer unabhängigen Institution die von 2000 bis 2021 bei der Glaubenskongregation im Vatikan angezeigten Fälle analysiert werden.

Italiens Bischöfe werden seit Jahren dafür kritisiert, anders als in anderen Ländern noch keine umfassende Analyse zum Missbrauch in der katholischen Kirche angestellt zu haben. Kardinal Sean O'Malley, der Kinderschutzbeauftragte des Vatikans, hatte die CEI noch in dieser Woche zu mehr Engagement ermutigt und dazu aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, um die Schuldigen aus der Kirche zu entfernen: «Dort, wo Individuen ihre Pflicht verletzt haben, müssen wir entschlossene Schritte gehen, um sie zur Verantwortung zu ziehen für ihre Fehler. Ohne Gerechtigkeit kann es keine Heilung geben.»

Ein entsprechender Passus aber fehlt in der Mitteilung der Bischöfe, in der es fast nur um Prävention geht. «Unsere Gedanken sind immer bei den Opfern, ihr Schmerz ist meine größte Sorge», sagte der neu gewählte CEI-Vorsitzende Kardinal Matteo Zuppi am Freitag. Der Erzbischof von Bologna gilt als Vertrauter von Papst Franziskus und eher progressiv - allerdings bezweifeln Opfervertreter, dass sich unter ihm die Aufklärung und Verfolgung der Täter stark verbessert.

Dass die Bischofskonferenz die angekündigten Gutachten etwa intern und nicht öffentlich erstellen wolle, sei «nicht hinzunehmen», kritisierte Francesco Zanardi vom Opferverein Rete L'Abuso. In Italien gebe es laut Zahlen der Initiative aktuell 164 des Missbrauchs beschuldigte Geistliche, 162 bereits verurteilte Priester und 161 neue Anzeigen allein in diesem Jahr. «Die schlimmste Zahl», sagte Zanardi, seien die 471 Fälle, bei denen ein Missbrauchsvorfall zu keiner Konsequenz führte. Laut Schätzungen und Vergleichen etwa mit Gutachten aus Irland könnte es in Italien rund eine Million Opfer sexuellen Missbrauchs durch Priester und Mitarbeiter der katholischen Kirche geben.

Achtjähriger Überlebender: Todesangst nach Schulmassaker

WASHINGTON: Für den achtjährigen Edward Timothy Silva klangen die Schüsse des Amokläufers in einem anderen Klassenzimmer seiner Grundschule in Texas «wie Feuerwerk» - er und seine Klassenkameraden versteckten sich während des Massakers. Der Zweitklässler sagte am Freitag im Sender CNN, er glaube, dass die vielen Übungen für eine solche Situation dazu geführt hätten, dass er sicher geblieben sei. «Wir haben im Kindergarten angefangen.» Wegen der wiederkehrenden Schulmassaker in den USA sind Übungen für mögliche Amokläufe in den Schulen des Landes üblich.

Während des Massakers habe er gebetet und gedacht: «Warum passiert das?», sagte Edward. «Ich habe jetzt Angst vor Waffen, weil ich Angst habe, dass mich jemand erschießen könnte.» Seine Mutter Amberlynn Diaz sagte: «Es bricht mir das Herz.» Ihr Sohn habe sie gefragt, ob er nächstes Schuljahr wieder in die Schule gehen müsse. «Ich will einfach nicht, dass er Angst vor der Schule hat.»

Ein 18 Jahre alter Angreifer hatte am Dienstag in der texanischen Gemeinde Uvalde die Robb Elementary School gestürmt und sich im Klassenraum einer vierten Klasse verbarrikadiert. Er tötete 19 Kinder und zwei Lehrerinnen, bevor er von der Polizei erschossen wurde.

Zwei Deutsche auf Mallorca wegen Vergewaltigung in U-Haft

PALMA: Zwei Urlauber aus Deutschland sitzen auf Mallorca unter dem Verdacht der Vergewaltigung im Gefängnis. Nach der Festnahme der beiden Männer an der Playa de Palma habe der diensthabende Richter am Donnerstag die Einweisung der Verdächtigen in Untersuchungshaft angeordnet, berichteten am Freitag Medien der spanischen Mittelmeer-Insel.

Der Sprecher der mallorquinischen Polizei bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur diese Informationen. Erst am Samstag waren 13 Touristen aus Deutschland wegen mutmaßlicher Brandstiftung auf Mallorca in U-Haft gekommen.

Die Vergewaltigung soll sich am Mittwoch in einem Hotel am Ballermann ereignet haben. Bei dem mutmaßlichen Opfer handelt es sich den amtlichen Angaben zufolge um eine 22-Jährige, die ebenfalls aus Deutschland stammt und auf der Insel Urlaub machte. Die junge Frau sei auf der Polizeiwache an der Playa erschienen und habe weinend von der Vergewaltigung erzählt.

Die Zeitung «Ultima Hora» berichtete unter Berufung auf Ermittlerkreise, dass die Frau nach eigenen Angaben nach einem Bar-Besuch in angetrunkenem Zustand gewesen, von einem der beiden Männer angesprochen und auf ein Hotelzimmer eingeladen worden sei. Dort sei sie sexuell missbraucht worden. Die beiden Festgenommenen behaupteten derweil, die junge Frau habe dem sexuellen Kontakt zugestimmt, schrieb die Zeitung.

Mutter des Amokläufers in Texas: «Vergeben Sie meinem Sohn»

WASHINGTON: Nach dem Massaker an einer Grundschule in Texas hat die Mutter des 18 Jahre alten Amokläufers um Vergebung gebeten. «Ich habe keine Worte, ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat», sagte Adriana Martinéz am Freitag auf Spanisch dem Sender Televisa nach einer Übersetzung des Partnersenders CNN. «Vergeben Sie mir, vergeben Sie meinem Sohn.»

Martinéz fügte hinzu: «Ich möchte nur, dass die unschuldigen Kinder, die gestorben sind, mir vergeben.» Der Angreifer Salvador Ramos, der nach Angaben der Polizei bei seinen Großeltern lebte, hatte am Dienstag in der texanischen Gemeinde Uvalde eine Grundschule gestürmt. Er tötete 19 Kinder und zwei Lehrerinnen, bevor er von der Polizei erschossen wurde.

Minenräumung in Berg-Karabach dauert noch Jahre

ISTANBUL: Auch anderthalb Jahre nach dem Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan ist die Minenräumung in der Konfliktregion Berg-Karabach noch lange nicht abgeschlossen. «Wir entdecken weiterhin neue gefährliche Objekte in der Nähe von mehr als 200 Wohngebieten», sagte Ramil Azizov vom örtlichen Minenräumungszentrum Anama der Deutschen Presse-Agentur. Nach Angaben des Zentrums sind seit Kriegsende insgesamt 221 Menschen durch Minenexplosionen getötet oder verletzt worden. Die Räumung werde noch mehrere Jahre dauern und mehrere Millionen Dollar kosten, so Azizov.

Im Herbst 2020 hatte Aserbaidschan in einem kurzen Krieg große Teile Berg-Karabachs zurückerobert, das zuvor seit Jahrzehnten von Armenien kontrolliert worden war. Ein Waffenstillstand wird von russischen Truppen überwacht. Es kommt aber immer wieder auch zu Gefechten. Die beiden verfeindeten Südkaukasus-Republiken haben sich im April auf die Aushandlung eines Friedensvertrags unter EU-Vermittlung verständigt.

Anama sowie lokale und ausländische Partnerteams haben seit Kriegsende fast 60.000 Blindgänger auf einer Fläche von fast 31.000 Hektar gefunden und zerstört. Von westlichen Staaten einschließlich Deutschland forderte Azizov Unterstützung. Die Bemühungen in der Region erforderten modernste Technologie, einschließlich Drohnen.

Mercedes-Benz ruft in USA Hunderttausende Autos zurück

WASHINGTON: Der Autobauer Mercedes-Benz muss bei knapp 235.000 Pkw in den USA ein Software-Problem beheben. Betroffen sind nach Unternehmensangaben bestimmte Fahrzeuge vieler Klassen, etwa CLA, GLA, GLE, GLS, A sowie C der Baujahre 2017 bis 2022. Hinzu kommen knapp 20.000 Vans und kleinere Transporter wie der Sprinter aus den Baujahren 2019 bis 2021. Das geht aus Unterlagen hervor, die am Freitag im Internet von der US-Verkehrsbehörde NHTSA veröffentlicht wurden.

Demnach könnte ein Fehler in der Sim-Karten-Software des Kommunikationsmoduls der Fahrzeuge Probleme beim Mobilfunk-Netzzugang verursachen und somit das Notrufsystem ausschalten. Das Problem soll mit einem Software-Update gelöst werden, das via Mobilverbindung oder bei einem Händler aufgespielt werden soll.

Erst Mitte Mai hatte Mercedes in den USA gut 292.000 ältere Fahrzeuge wegen potenzieller Bremsprobleme in die Werkstätten zurückgerufen.

Aktivist versucht bei Scholz-Auftritt Bühne zu stürmen

STUTTGART: Ein Aktivist hat am Freitag bei einem Auftritt des deutschen Kanzlers Olaf Scholz beim Katholikentag in Stuttgart versucht, die Bühne zu stürmen. Er wurde jedoch von Sicherheitskräften daran gehindert und weggeführt.

Ein anderer Aktivist rief laut «Schwachsinn», als Scholz gerade über den Ausstieg aus der Kohleverstromung sprach und die Arbeitsplätze, die dadurch im Tagebau verloren gingen. Scholz kommentierte die Aktion spöttisch mit den Worten, er erlebe das «von immer den gleichen Leuten» nicht zum ersten Mal, es sei ein «schauspielerisch geübter Auftritt».

Das sei keine Diskussion, «sondern es ist der Versuch, Veranstaltungen für seine eigenen Zwecke zu manipulieren». Scholz bekam dafür stürmischen Applaus.

In Stuttgart findet derzeit der 102. Deutsche Katholikentag mit rund 1500 Veranstaltungen statt.

Mehrere Verletzte bei Bootsunfall

BROOME: Mehrere Menschen sind in Australien verletzt worden, als ein Ausflugsboot in einer bei Touristen beliebten Küstenregion in Schwierigkeiten geraten ist. Was genau passierte, als das Boot mit 28 Menschen an Bord am Freitagmorgen die Touristenattraktion Horizontal Falls in der Region Kimberley erreichte, war zunächst unklar. Bei dem Vorfall wurden Menschen ins Wasser geschleudert, konnten aber gerettet werden, wie die Polizei mitteilte.

Wie viele Menschen genau verletzt wurden, teilten die Beamten zunächst nicht mit. Es gebe mehrere Schwerverletzte. An Bord befanden sich den Angaben zufolge 26 Passagiere und 2 Besatzungsmitglieder. Der Vorfall werde untersucht.

Mehrere Menschen wurden in den Stunden nach dem Vorfall aus der entlegenen Gegend in Krankenhäuser im Bundesstaat Western Australia geflogen, wie es weiter hieß. Ein erfahrener Skipper habe die Tour geführt, berichten australische Medien unter Berufung auf den Veranstalter. Möglicherweise sei das Boot gekentert, hieß es in einigen Berichten.

Eine Bootsfahrt zu den Horizontal Falls - rund 250 Kilometer nordöstlich von Broome - gilt als ein Abenteuer. Das Naturphänomen zieht Schaulustige aus aller Welt an. Denn dort erzeugen die Gezeiten eine Art Wasserfall, der sich horizontal bewegt und bei dem sich Wassermassen durch zwei schmale Meerengen zwischen der Talbot Bay und ihren Nebenbuchten zwängen. Naturforscher David Attenborough bezeichnete den Ort als «eines der größten Naturwunder der Welt».

Softwarefehler: BMW muss mehr als 61.000 Autos zurückrufen

MÜNCHEN: Der Autobauer BMW muss weltweit mehr als 61.000 Autos wegen eines Softwarefehlers zurückrufen.

Das betreffe die Modelle X3, X4 und 5 aus den Baujahren 2016 bis 2022, wie aus Angaben auf der Internetseite des Kraftfahrt-Bundesamts hervorgeht. Von den weltweit 61.714 Fahrzeugen seien in Deutschland 12.721 betroffen. Das fehlerhafte Softwareupdate könne zum Drehmomentverlust und Motorausfall führen. Es gebe bisher keine Sachschäden, zudem sei niemand verletzt worden. Die Angaben sind auf vergangenen Dienstag datiert. Ein BMW-Sprecher sagte am Donnerstag, betroffene Kunden würden eine Nachricht bekommen, ihr Auto in die Werkstatt zu bringen. Dort werde die Software dann neu programmiert.

Deutsche Feuerwehrleute sollen Brände bekämpfen

ATHEN: Feuerwehrleute aus Deutschland und fünf anderen europäischen Staaten sollen diesen Sommer zur Bekämpfung der Waldbrände in Griechenland stationiert werden. Das Hilfsprogramm sei Teil der neuen EU-Politik für die Eindämmung der Waldbrände im Süden Europas und wird von der EU finanziert, berichtete das staatliche griechische Fernsehen am Freitag weiter.

Die Feuerwehrleute sollen in Athen, auf der Halbinsel Peloponnes nahe Tripolis und in Mittelgriechenland nahe Larisa stationiert werden.

Auch Feuerwehrleute aus Bulgarien, Rumänien, Frankreich, Finnland und Norwegen werden erwartet. Zudem sollen dieses Jahr rund 90 Löschhubschrauber und Löschflugzeuge in Griechenland zum Einsatz gegen die Flammen kommen. Das Militär wird patrouillieren, um rechtzeitig Brände zu lokalisieren. Dies wurde am Vorabend bei einer Sitzung im Zivilschutzministerium unter Vorsitz des griechischen Regierungschefs Kyriakos Mitsotakis beschlossen, berichtete der griechische Staatsrundfunk am Freitag weiter.

Bei gewaltigen Bränden wurden im Sommer 2021 weite Teile der Wälder im Norden Athens sowie fast ein Viertel der Wälder der zweitgrößten griechischen Insel Euböa (auch Evia) zerstört. Die Brände konnten damals auch mit Hilfe von großen Kontingenten von Feuerwehrleuten aus zahlreichen Staaten Europas gelöscht werden.

Ungarn: Ausländer tanken seit Freitag deutlich teurer als Inländer

BUDAPEST: Ausländische Autofahrer müssen in Ungarn seit Freitag einen deutlich höheren Preis für Kfz-Treibstoffe bezahlen als Inländer. Eine diesbezügliche Verordnung erschien Donnerstag kurz vor Mitternacht im Ungarischen Amtsblatt. Demnach dürfen Pkws mit ausländischem Kennzeichen nicht mehr zum amtlich festgelegten Preis von 480 Forint (1,22 Euro) für Super-Benzin (Oktanzahl 95) und Diesel betankt werden. Vielmehr müssen ausländische Fahrer den Marktpreis bezahlen.

Dieser liegt nach Medienberichten um durchschnittlich 40 Prozent über dem amtlichen Preis. Die Regierung des rechtsnationalen Ministerpräsidenten Viktor Orban hatte den amtlich festgesetzten Benzinpreis im vergangenen November verfügt. Die Regelung, die vorerst bis 1. Juli gilt, soll bewirken, dass die Autofahrer nicht unter den weltweit steigenden Treibstoffpreisen leiden müssen.

Bisher konnten auch ausländische Pkw-Fahrer in Ungarn zum amtlichen Preis tanken. Regierungsvertreter hatten aber am Donnerstagnachmittag überraschend angekündigt, dass für Ausländer ab Freitag der Marktpreis gelten werde. Am Donnerstagabend kam es nach Medienberichten vor den Tankstellen in Grenznähe zu den EU-Nachbarn Österreich und Slowakei zu langen Schlangen, weil viele Ausländer noch zum billigeren amtlichen Preis tanken wollten.

Die unterschiedliche Behandlung von Inländern und Bürgern anderer EU-Staaten an den Zapfsäulen wirft die Frage auf, inwiefern das EU-Land Ungarn damit nicht gegen das in der EU bestehende Diskriminierungsverbot verstößt. Orbans Kanzleichef Antal Rogan räumte am Donnerstagabend in einer Fernsehsendung ein, dass die neue Preisregelung zu Diskussionen mit Brüssel führen könne.