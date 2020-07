Neues aus dem Ausland am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 17.07.20 | Aktualisiert um: 14:05 | Überblick

Corona-Krise drückt Verkaufszahlen beim Sportwagenbauer Porsche

STUTTGART: Der wochenlange Stillstand in den Autohäusern wirkt sich auch bei Porsche spürbar auf die Verkaufszahlen aus. Knapp 117.000 Fahrzeuge lieferte der Sportwagenbauer im ersten Halbjahr 2020 weltweit an Kunden aus. Das waren zwölf Prozent weniger als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres, wie Porsche am Freitag mitteilte. Verglichen mit anderen Herstellern ist der Rückgang damit allerdings noch recht moderat.

Vor allem auf dem heimischen Markt büßte Porsche kräftig ein. In Deutschland gingen die Auslieferungen um 25 Prozent zurück. In Europa insgesamt lag das Minus bei 18 Prozent. In den USA, dem zweitgrößten Einzelmarkt, waren es 20 Prozent. «Ausschlaggebend war der Monat April, in dem nahezu alle Porsche-Zentren in diesen Märkten noch geschlossen hatten», sagte Vertriebsvorstand Detlev von Platen. «Hinzu kam ein sehr starkes zweites Quartal in 2019 als Vergleichszeitraum.»

Vor allem in Asien sieht von Platen schon wieder eine positive Tendenz. In China, wo Porsche weltweit die meisten seiner Autos verkauft, zog der Markt bereits wieder so an, dass für das Halbjahr lediglich ein Minus von sieben Prozent bei den Auslieferungen unter dem Strich steht. Auch in Europa entspanne sich die Lage seit Mai. Normalität bestehe aber noch nicht wieder.

Macron will Niederländer Rutte unmittelbar vor EU-Gipfel treffen

PARIS: Unmittelbar vor dem EU-Gipfel will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Freitagmorgen (9.00 Uhr) mit dem niederländischen Regierungschef Mark Rutte zusammentreffen. Das verlautete aus Kreisen des Pariser Präsidentenamtes. Bei dem zweitägigen Gipfel werden die EU-Staats- und Regierungschefs über das milliardenschwere Finanzpaket gegen die Corona-Krise verhandeln. Vor allem die Niederlande, Österreich, Schweden, Dänemark und Finnland, aber auch Ungarn und andere Staaten haben bisher große Vorbehalte.

Macron war bereits am Donnerstag nach Brüssel gereist und hatte sich mit dem italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte und dem portugiesischen Regierungschef Antonio Costa besprochen. Conte twitterte danach, er teile mit Macron den Wunsch nach einer schnellen Einigung. Frankreich hält es den Élysée-Kreisen zufolge für möglich, trotz der bisherigen Meinungsverschiedenheiten an diesem Wochenende zu einem Kompromiss zu kommen. Angesichts der Krise dürfe nicht weiter gewartet werden,

Auf dem Tisch des Gipfels liegen ein schuldenfinanziertes Konjunktur- und Investitionsprogramm im Umfang von 750 Milliarden Euro gegen die Rezession sowie der nächste siebenjährige EU-Haushaltsrahmen von über einer Billion. Das von der der EU-Kommission vorgeschlagene milliardenschwere Konjunkturprogramm beruht auch auf einem gemeinsamen Vorstoß von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Macron.

USA verlängern Kreuzfahrt-Verbot bis Ende September

WASHINGTON: Angesichts der erneuten Corona-Eskalation in den Vereinigten Staaten bleiben Kreuzfahrten von US-Häfen aus noch länger tabu.

Die Gesundheitsbehörde CDC verlängerte ihre «No Sail Order» am Donnerstag (Ortszeit) bis Ende September. Als Grund gibt die Behörde die beispiellose Art der Covid-19-Pandemie und das hohe Risiko von Virusausbrüchen auf Kreuzfahrten an. Die Branche war durch massenhafte Infektionen an Bord einiger Schiffe schon früh negativ in die Schlagzeilen geraten. Der Verband CLIA, in dem alle großen Anbieter vertreten sind, hatte im Juni angekündigt, dass die Branche ihre pandemiebedingte Auszeit freiwillig bis Mitte September verlängert.

Erdbeben vor Papua-Neuguinea - Tsunami-Warnung wieder aufgehoben

PORT MORESBY: Der Inselstaat Papua-Neuguinea ist am Freitagvormittag von einem heftigen Erdbeben erschüttert worden.

Die US-Erdbebenwarte USGS ermittelte eine Stärke von 6,9, während andere Quellen von einer Stärke von 7,3 sprachen. Das Zentrum des Bebens lag nach USGS-Angaben etwa 115 Kilometer nördlich der Ortschaft Kokoda. Über eventuelle Opfer oder Schäden lagen zunächst keine Angaben vor. Eine Tsunami-Warnung für die Region wurde nach kurzer Zeit wieder aufgehoben.

Umweltministerin Schulze offen für EU-Plastikabgabe

BRÜSSEL/BERLIN: Bundesumweltministerin Svenja Schulze zeigt sich offen für die geplante europäische Plastikabgabe, die Verpackungsmüll eindämmen und gleichzeitig den EU-Haushalt aufbessern soll. «Ich verschließe mich nicht gegen eine EU-weite Plastiksteuer», erklärte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. «Es kommt auf ihre Ausgestaltung an. Diese sollte möglichst unbürokratisch sein. Am Ende muss sie zu deutlich weniger Einwegplastik führen und auf den Green Deal einzahlen.»

Die Abgabe auf nicht recycelten Plastikabfall ist Teil des milliardenschweren EU-Finanzpakets, über das am Freitag und Samstag beim EU-Gipfel in Brüssel verhandelt wird. Nach Einschätzung von Diplomaten ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie beschlossen wird. Sie soll helfen, die Kosten für das Programm zur wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Krise zu decken.

Geplant ist, bereits zum 1. Januar 2021 eine Abgabe von 80 Cent je Kilogramm nicht recyceltem Plastik-Verpackungs-Müll von den EU-Staaten zu erheben. Es wird erwartet, dass die Regierungen sich dieses Geld von der Verpackungsbranche zurückholen. Den Vorschlag hatte die EU-Kommission schon 2018 gemacht. Erklärtes Ziel ist, einen Anreiz für Recycling zu setzen. Kritiker wenden ein, mit dem eigenen Erfolg schwinde die neue Geldquelle wieder.

Deutscher Darts-Starter Clemens: Champion Cross ist «klarer Favorit»

MILTON KEYNES: Der deutsche Darts-Profi Gabriel Clemens sieht sich bei seiner Premierenteilnahme am zweitwichtigsten Turnier der Welt als deutlichen Außenseiter. «Rob Cross ist Titelverteidiger, ehemaliger Weltmeister, die Nummer vier der Welt. Er ist auf jeden Fall klarer Favorit. Aber ich werde versuchen, ihn zu ärgern», sagte der Saarländer der Deutschen Presse-Agentur vor dem Duell beim World Matchplay. Clemens tritt am Sonntag (21.00 Uhr/Sport1 und DAZN) erstmals bei dem Turnier an, das wegen der Coronavirus-Pandemie diesmal nicht in Blackpool, sondern ohne Publikum in Milton Keynes stattfindet.

«Wir spielen ja auf einer großen Bühne, aber hintendran wird wohl ein Vorhang hängen», mutmaßte Clemens vor dem Turnierstart am Samstag. Er werde versuchen, sich 2021 erneut zu qualifizieren, um dann auch im berühmten Winter Gardens spielen zu können. Außer Clemens hat sich kein deutscher Spieler für das Turnier qualifiziert. Deutschlands Nummer eins, Max Hopp, war 2018 und 2019 dabei, verpasste diesmal aber die Qualifikation.