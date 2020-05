Neues aus dem Ausland am Freitag

«Gänseblümchen»: Katy Perry veröffentlicht neuen Song

BERLIN: US-Popsängerin Katy Perry hat die erste Single ihres kommenden Albums veröffentlicht. Das teilte die 35-Jährige am Freitagmorgen auf Instagram mit und postete einen kurzen Ausschnitt aus dem dazugehörigen Musikvideo. Die schwangere Perry ist darin in einem dünnen, weißen Kleid zu sehen, das im Wind ihren Babybauch betont.

Der Song trägt den Titel «Daisies», was auf Deutsch «Gänseblümchen» heißt. Sie hoffe, er werde für alle ein Soundtrack der Traumerfüllung, kommentierte Perry: «Ich habe dieses Lied vor ein paar Monaten geschrieben als einen Aufruf, dem Kurs, den du für dich festgelegt hast, treu zu bleiben, unabhängig davon, was andere denken. In letzter Zeit hat es für mich eine neue Bedeutung bekommen, angesichts dessen, was die ganze Welt erlebt.»

Das neue Album soll noch in diesem Jahr erscheinen. Es ist das fünfte der Künstlerin. Die Veröffentlichung des Vorgängers «Witness» liegt mittlerweile mehr als zwei Jahr zurück.

Die letzten Tage der Mentholzigarette - EU-Verbot gilt ab Mittwoch

BRÜSSEL: Die Mentholzigarette steht in der EU kurz vor ihrem endgültigen Aus. Von kommenden Mittwoch (20. Mai) an sind in den EU-Staaten ausnahmslos alle Zigaretten mit charakteristischen Aromen verboten, weil sie den Tabakgeschmack überdecken und so zur Förderung des Tabakkonsums beitragen. Dann endet eine vierjährige Übergangsphase für Produkte mit einem höheren Marktanteil als drei Prozent.

Die Regelung ist Teil der EU-Tabakrichtlinie, die 2014 nach mühsamen Verhandlungen verabschiedet wurden und 2016 in Kraft traten. Seitdem müssen auch zwei Drittel der Vorder- und Rückseite von Zigarettenschachteln und Drehtabakverpackungen für Schockbilder und aufklärende Warnhinweise reserviert sein. Die Regeln sollten die Raucherquote von Jugendlichen senken und «Fälle der vorzeitigen Sterblichkeit» reduzieren. Derzeit führt die EU-Kommission eine Studie zur Anwendung der Tabakrichtlinie aus.

Kurz vor Inkrafttreten bestätigte der Europäische Gerichtshof die verschärften Regeln. Die Luxemburger Richter lehnten Anfang Mai 2016 Klagen von Polen und mehrerer Tabakunternehmen ab. Mit Blick auf die Aromen wiesen sie darauf hin, dass Produkte wie Mentholzigaretten mit «angenehmem Aroma» das Rauchen gerade für Einsteiger attraktiver machen sollten. Die EU-Gesetzgeber seien daher befugt gewesen, zur Eindämmung des Tabakkonsums diese Produkte zu verbieten.