Neues aus dem Ausland am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 08.05.20 | Aktualisiert um: 11:20 | Überblick

Nach Appell an Bolsonaro: Indigenenbehörde gibt Salgado Bilder zurück

BRASÍLIA: Die brasilianische Indigenenbehörde Funai hat angekündigt, 15 Bilder des bekannten Fotografen Sebastião Salgado zurückzugeben. «Die Funai schlug (...) Salgado vor, 15 seiner Werke zu versteigern, die seit etwa zwei Jahren in ihrem Besitz sind», heißt es in einer Erklärung der Indigenenbehörde vom Donnerstag. Die Idee sei, dass das Geld dann für indigene Völker in der Covid-19-Pandemie verwendet wird. Auf Fotos, die die Zeitschrift «Veja» veröffentlichte, ist zu sehen, wie die Bilder schon abgenommen werden und auf dem Boden stehen. Ihr Wert wird auf 1 Million Reais (160.000 Euro) geschätzt.

Brasilianische Medien werteten die Rückgabe der Bilder als Reaktion auf die internationale Kampagne Salgados, in der er die Regierung des rechten Präsidenten Jair Bolsonaro jüngst zum Schutz der Indigenen gegen das Coronavirus und Eindringlinge in indigene Gebiete aufgefordert hatte. Zu den prominenten Unterstützern gehörten Stars wie Gilberto Gil, Gisele Bündchen und Brad Pitt. Hintergrund ist die Situation der Indigenen in Brasilien, die seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie noch schwieriger geworden ist. Zu der Bedrohung durch die Krankheit der Weißen kommt die Lockerung der Kontrollen des Staates hinzu, wodurch etwa die Zahl der Waldbrände in den vergangenen Monaten zugenommen hat.

Bolsonaro schickt Militär zum Kampf gegen Zerstörung nach Amazonien

BRASÍLIA: Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat die Streitkräfte des Landes vorzeitig nach Amazonien geschickt, um Abholzung und Brände zu bekämpfen. Dies geht aus einer Veröffentlichung im «Diário Oficial», einer Art Amtsblatt, vom Donnerstag hervor. Es geschieht drei Monate früher als 2019, als die Zerstörung des größten Regenwaldes der Welt dramatisch zunahm und internationale Kritik hervorrief. Der Einsatz ist von 11. Mai bis 10. Juni in den neun Bundesstaaten des Amazonasgebiets vorgesehen und kann wie im vergangenen Jahr auf bis zu 60 Tage ausgeweitet werden.

Umweltschützern zufolge kann die Anwesenheit der Streitkräfte die illegale Zerstörung des Waldes kurzfristig eindämmen. Aber sie warnen auch, dass die Armee nicht die Arbeit der Umweltbehörden ersetzen kann. Kritiker werfen dem rechten Präsidenten Jair Bolsonaro vor, ein politisches Klima geschaffen zu haben, in dem sich Holzfäller, Goldsucher, Bauern und andere Eindringlinge in geschützte Gebiete zu immer mehr Abholzung und Brandrodung ermutigt sehen. Der Staatschef hat immer wieder klargemacht, dass er die Amazonasregion vor allem mit ungenutztem wirtschaftlichen Potenzial verbindet.

Seit seinem Amtsantritt im Januar 2019 hat er deshalb die Umweltbehörde wie auch die Indigenen-Behörde gezielt geschwächt, das Personal und die Kontrollen sind weniger geworden. Durch die Covid-19-Pandemie hat sich diese Entwicklung noch verstärkt. Die Abholzung in Amazonien ist in den ersten drei Monate dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 50 Prozent gestiegen. Darauf deuten die vorläufigen Zahlen des Nationalen Instituts für Weltraumforschung hin. Demnach sind im Januar, Februar und März dieses Jahres 796,08 Quadratkilometer Regenwald abgeholzt worden, das ist etwas mehr als die Fläche Hamburgs. 2019 wurden für diesen Zeitraum 525,63 Quadratkilometer gemessen.

Tyson gegen Holyfield? Box-Rentner denken über dritten Kampf nach

WASHINGTON: Knapp 23 Jahre nach dem Ohren-Skandal zwischen Mike Tyson und Evander Holyfield mehren sich in US-Medien die Aussagen und Spekulationen über einen möglichen dritten Boxkampf der ehemaligen Weltmeister. Holyfield, inzwischen 57 Jahre alt, und Tyson, inzwischen 53 Jahre alt, haben in den vergangenen Tagen beide ihr Comeback im Ring angekündigt und wollen in Showkämpfen auch für den guten Zweck antreten. Dabei scheint ein Duell der beiden Amerikaner denkbar. «Das hängt davon ab, wie viel Geld sie mir versprechen», sagte Holyfield zuletzt dem Magazin Forbes. Ein Kampf müsste seiner Meinung nach im Ausland stattfinden, weil dann mehr zu verdienen sei.

Vom in den vergangenen Jahren übergewichtigen Tyson gibt es inzwischen Fotos und Videos, die ihn durchtrainiert und mit großer Schlaggeschwindigkeit zeigen. «Ich will ins Fitnessstudio und in Form kommen, um in der Lage zu sein, drei oder vier Runden bei Schaukämpfen für den guten Zweck und so zu boxen», sagte Tyson im vergangenen Monat.

Die beiden Boxer sind vor allem wegen ihres zweiten WM-Kampfes im Sommer 1997 bekannt, als Tyson dem überlegenen Holyfield ein Teil des Ohrs abbiss und auf den Boden spuckte.