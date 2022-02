Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Prozess im Gefängnis: Kritiker von Nicaraguas Präsident verurteilt

MANAGUA: Ein vor der Präsidentenwahl in Nicaragua inhaftierter Herausforderer des letztlich siegreichen Amtsinhabers Daniel Ortega ist laut Medienberichten zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der Journalist Miguel Mora war im Juni - wie viele andere Oppositionsvertreter - festgenommen worden und wurde nun der Verschwörung zur Untergrabung der nationalen Integrität schuldig gesprochen, wie der von ihm gegründete TV-Sender 100% Noticias und andere Medien berichteten. Das Urteil fiel demnach am Mittwoch im berüchtigten Gefängnis «El Chipote» in Managua.

Dort wurden zuletzt nach Berichten regierungskritischer Medien mehrere Prozesse gegen inhaftierte Gegner der Regierung Ortegas geführt. Auf Basis desselben Tatvorwurfs wie Mora verurteilt wurden demnach unter anderen eine prominente frühere Mitstreiterin Ortegas aus Guerilla-Zeiten, Dora Téllez, und der Studentenführer Lesther Alemán. In beiden Fällen steht das Strafmaß noch aus. Nach Angaben von Oppositionellen gibt es in dem mittelamerikanischen Land mehr als 170 politische Gefangene.

Angehörigen und Anwälten der Inhaftierten wurde Oppositionsmedien zufolge kein oder nur eingeschränkter Zugang zu den Verhandlungen gewährt. In einer Mitteilung vor wenigen Wochen, nachdem ihnen seltene Besuche erlaubt worden waren, gaben einige Familien der Häftlinge an, diesen gehe es wegen ihrer Behandlung im Gefängnis körperlich und psychisch schlecht.

Der linke Ex-Revolutionär Ortega war bei der Wahl im November ohne ernstzunehmende Gegner für eine vierte Amtszeit in Folge angetreten. Seit Juni waren neben zahlreichen anderen Kritikern sieben Anwärter auf das Präsidentenamt festgenommen oder unter Hausarrest gestellt worden. Während sich Ortega und seine autoritäre Regierung eines deutlichen Sieges rühmten, sprachen die EU und die US-Regierung der Wahl die Legitimität ab.

Dutzende Kameras sollen Schleuser am Ärmelkanal stoppen

CALAIS: An Nordfrankreichs Küste sollen in über 20 Orten Überwachungskameras installiert werden, um die Überfahrt von Migranten über den Ärmelkanal nach Großbritannien zu stoppen. Finanziert werden die Kameras mit Geld, das Großbritannien Frankreich für effektiveren Grenzschutz an der Küste zur Verfügung stellt, wie der Sender BFMTV berichtete. Die an Straßen in Küstennähe installierten Kameras sollen im Rahmen des Projekts «Terminus» die Fahndung nach Schleusern und ihren Fahrzeugen sowie eine Kennzeichenerfassung ermöglichen.

Die Kamerabilder sollen von der Polizei sowie den Gemeinden etwa beim Kampf gegen Vandalismus genutzt, aber nicht den Briten zur Verfügung gestellt werden. Die rund 50 Kameras mit jeweils vier Köpfen sollen bis Mitte des Jahres zwischen Montreuil und Calais in Betrieb gehen, wie die Zeitung «La Voix du Nord» berichtete. Die Gesamtkosten sind noch nicht bekannt.

Dabei sehen die Gemeinden die Installation der Kameras, der sie zustimmen mussten, auch kritisch. Von einer heuchlerischen Aktion sprach die Bürgermeisterin von Merlimont, Mary Bonvoisin Alves Dos Santos, im BFMTV-Interview. Das Geld hätte besser an die Helfer gehen sollen, die die Menschen bei der Überfahrt in kleinen Booten aus Seenot retten. «Ich habe den Eindruck, dass wir der bewaffnete Arm der britischen Migrationspolitik sind.» Zugleich werde nichts getan, um den Kindern, Frauen und Männern eine menschenwürdige Bleibe zu verschaffen.

Seit Jahren versuchen Migranten, von improvisierten Lagern in Nordfrankreich aus nach Großbritannien zu gelangen. Seit der Kanaltunnel und die dort passierenden Lastwagen besser abgeschirmt sind, haben die gefährlichen Bootsüberfahrten zugenommen, im vergangenen Jahr verdreifachten sich die Zahlen. Im November starben 27 Menschen beim Untergang eines Boots. Der britischen Regierung sind die ankommenden Menschen ein Dorn im Auge. Ein zentrales Versprechen der Brexit-Befürworter für die Zeit nach dem EU-Austritt war es, die Kontrolle über die eigenen Grenzen zu gewinnen.