Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Pentagon: Russland plant Propagandavideo als Vorwand für Einmarsch

WASHINGTON: Die US-Regierung hat Russland vorgeworfen, mithilfe eines Propagandavideos einen Vorwand für einen möglichen Einmarsch in die Ukraine schaffen zu wollen. Man gehe davon aus, dass Russland einen Angriff des ukrainischen Militärs auf russischem Hoheitsgebiet oder gegen russischsprachige Menschen vortäuschen wolle, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby am Donnerstag. Zu diesem Zwecke würde dann «ein sehr anschauliches Propagandavideo» produziert.

Für ein solches Video würden dann Schauspieler engagiert, die Leichen oder Trauernde darstellten. Es würden dann darin zerstörte Orte und militärische Ausrüstung in den Händen der Ukraine gezeigt. Das gehe soweit, dass die Ausrüstung so aussehen würde, als sei sie vom Westen an die Ukraine geliefert worden. Kirby machte keine Angaben dazu, welche konkreten Beweise dafür vorliegen oder in welchem Stadium sich der mutmaßliche Plan befindet. «Dies ist nur ein Beispiel, über das wir heute sprechen können», sagte Kirby.

Die «Washington Post» berichtete, der Plan sei bereits fortgeschritten. Es würden dabei nicht nur Opfer in der Ostukraine, sondern auch in Russland vorgetäuscht. Damit wolle Russland dann Empörung auslösen. Die US-Regierung warnt schon länger vor einer sogenannten Operation unter falscher Flagge der Russen. Moskau hatte solche Vorwürfe in der Vergangenheit stets zurückgewiesen.

Angesichts westlicher Berichte über einen Aufmarsch von mehr als 100.000 russischer Soldaten in der Nähe der Ukraine wird befürchtet, dass der Kreml einen Einmarsch in sein Nachbarland plant. Moskau bestreitet das. Für möglich wird auch gehalten, dass die russische Seite Ängste schüren will, um die Nato zu Zugeständnissen bei Forderungen nach neuen Sicherheitsgarantien zu bewegen.

«Historische» Arbeitsmarktreform gebilligt

MADRID: Die umstrittene konservative Arbeitsmarktreform von 2012 wird in Spanien nach monatelangen Verhandlungen durch arbeitnehmerfreundlichere Regelungen ersetzt. Der von der linken Minderheitsregierung eingebrachte Reformentwurf wurde am Donnerstag vom Parlament in Madrid mit einer knappen Mehrheit von nur einer Stimme gebilligt. Der Erfolg bei diesem heiklen Thema ist für Ministerpräsident Pedro Sánchez von der Sozialistischen Partei (PSOE) immens wichtig - die Reform des Arbeitsmarktes war eine der mit der Europäischen Kommission vereinbarten Auflagen für den Erhalt der Corona-Hilfen. Aus dem Wiederaufbaufonds stehen Spanien 140 Milliarden Euro zu.

Bei der Debatte vor der Abstimmung hatte Arbeitsministerin Yolanda Díaz von einer «historischen Reform» gesprochen, die der «Kultur der prekären Arbeit eine klare Absage erteilt». Es handelt sich um die erste Arbeitsmarktreform in Spanien, die seit 1980 mit allen Sozialpartnern (mit den größten Gewerkschaften und auch mit dem Unternehmerverband CEOE) abgestimmt wurde. Deshalb stimmten neben den 154 Abgeordneten der beiden Koalitionsparteien PSOE und Unidas Podemos (UP) unter anderem auch die Vertreter der liberalen Ciudadanos, die der Opposition angehören, mit «Ja».

Der Abstimmungserfolg kam allerdings nur dank der Ja-Stimme eines Abgeordneten der oppositionellen Volkspartei zustande, der versicherte, er habe dagegen votiert. Ein Protest der Partei wurde von Parlamentspräsidentin Meritxell Batet abgewiesen, weil ein technischer Fehler ausgeschlossen wurde. Der Abgeordnete Alberto Casero müsse mit Ja gestimmt haben, hieß es. Wichtig sei, dass die Reform durch sei, sagte Sánchez dazu. «Das ist ein Triumph für ganz Spanien.»

Zeitlich befristete Arbeitsverträge werden nach der nun gebilligten Reform nicht - wie ursprünglich geplant - untersagt, aber deutlich erschwert. Die starke Reduzierung der Abfindungen wurde nicht rückgängig gemacht. Das im Krisenjahr 2012 geschnürte Reformpaket hatte Arbeitgebern viel mehr Flexibilität bei der Einstellung und Kündigung von Mitarbeitern gewährt. Knapp zehn Jahre später hat Spanien trotzdem mit 13 Prozent die höchste Arbeitslosenquote in der EU.

Bauer Media Group steigt in Audio-Markt in Portugal ein

HAMBURG: Die Bauer Media Group baut ihre Audio-Aktivitäten mit dem Markteintritt in Portugal aus.

Man habe eine Vereinbarung getroffen, dass das Hamburger Medienhaus die Radiosparte von der Media Capital Group mit einer wöchentlichen Reichweite von 4,5 Millionen Hörern erwerbe, teilten beide Seiten am Donnerstag mit. Mit Portugal wird die Bauer Media Group dann in insgesamt neun Ländern im Audiobereich aktiv sein. Das Ganze muss noch von Behörden genehmigt werden. Zum Portfolio der Audio-Sparte zählen nationale und lokale Radioprogramme. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Die Media Capital Group ist eines der größten Medienhäuser in Portugal und hat unter anderem TV-Sender im Portfolio.

UN «besorgt» über Berichte zu toten Zivilisten bei US-Einsatz

NEW YORK: Die Vereinten Nationen haben sich vorsichtig zum US-Einsatz gegen den Anführer der Terrormiliz IS geäußert. «Wir nehmen mit Besorgnis Berichte über zivile Opfer zur Kenntnis», sagte Sprecher Farhan Haq am Donnerstag in New York. Alle Beteiligten in dem Konflikt müssten den Schutz von Unbeteiligten sicherstellen. Im Falle von getöteten Zivilisten deutete der Sprecher an, dass eine Untersuchung des Vorfalls angebracht wäre.

Bei dem US-Einsatz, bei dem nach Angaben Washingtons IS-Chef Abu Ibrahim al-Haschimi al-Kuraschi getötet wurde, starben Berichten zufolge auch eine Reihe Unbeteiligter. Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge wurden bei der Operation insgesamt 13 Menschen, unter ihnen auch vier Kinder, getötet.

Nach Attacke auf Labour-Chef: Enge Beraterin Johnsons tritt zurück

LONDON: Eine enge Beraterin des britischen Premiers Boris Johnson hat ihren Rücktritt angekündigt. Sie reagierte auf eine verbale Attacke Johnsons auf Oppositionschef Keir Starmer. Munira Mirza warf Johnson am Donnerstag in einem Kündigungsbrief, der dem britischen «Spectator» vorliegt, eine «unangemessene» Referenz zu einem entsetzlichen Missbrauchsfall vor, für die es keine Grundlage gebe.

Johnson hatte Starmer vorgeworfen, dass in seiner Zeit als Leiter der Staatsanwaltschaft nicht gegen den pädophilen BBC-Moderator Jimmy Savile ermittelt worden sei. Savile gilt als einer der schlimmsten Sexualverbrecher der britischen Geschichte. Er starb 2011, ohne je für seine Taten strafrechtlich belangt worden zu sein. Starmer war zwar damals im Amt, hatte aber mit dem Fall Savile nichts zu tun.

Dem «Spectator» zufolge hat Mirza 14 Jahre lang für Johnson gearbeitet und gehörte bislang zu seinem engsten Zirkel. Zwar habe Johnson versucht, seinen Kommentar nachträglich zu erklären, aber sich - anders als von ihr empfohlen - nicht entschuldigt, schrieb die Beraterin.

Britische Kommentatoren werteten den Rücktritt als weiteren Schlag für Johnson, der wegen der «Partygate»-Affäre heftig unter Druck steht. Ein Untersuchungsbericht wirft den Verantwortlichen in der Downing Street Führungsversagen und Regelbrüche vor, außerdem ermittelt die Polizei. Einige Abgeordnete seiner eigenen Partei haben Johnson bereits schriftlich ihre Unterstützung entzogen.

Mitglieder jüdischer Sekte müssen Bosnien verlassen

SARAJEVO: Mitglieder der ultraorthodoxen jüdischen Sekte «Lev Tahor» haben ihren Aufenthaltsort in der Ortschaft Ilidza nahe der bosnischen Hauptstadt Sarajevo verlassen. Die Angehörigen der Gruppe reisten mit Unterstützung der Ausländerbehörde aus Bosnien-Herzegowina ab, berichtete das Nachrichtenportal «klix.ba» am Donnerstag. Die Sektenmitglieder haben sich fast 90 Tage als Touristen und ohne Visum in dem Balkanland aufgehalten - Die Frist läuft am 6. Februar ab.

Die Sekte hatte vor dem Aufenthalt in Bosnien in Kanada und Guatemala gelebt. Der Gruppe wurden mehrfach Zwangsheiraten und Kindesmisshandlungen vorgeworfen. Die Mitglieder nutzen keine moderne Technik, die Frauen in der Sekte tragen bodenlange schwarze Gewänder. In Bosnien habe die Gruppe allerdings nicht gegen das Gesetz verstoßen, teilten die Behörden mit.

Biden zu Operation gegen IS: Haben Zahl ziviler Opfer gering gehalten

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden hat betont, er habe bei der Militäroperation gegen den Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) die Zahl ziviler Oper möglichst gering halten wollen. «Ich habe das Verteidigungsministerium angewiesen, alle denkbaren Vorkehrungen zu treffen, um die Zahl der zivilen Opfer zu minimieren», sagte Biden am Donnerstag im Weißen Haus in Washington. «Da wir wussten, dass sich dieser Terrorist bewusst mit Familien, darunter auch Kindern, umgeben hatte, haben wir uns für den Einsatz von Spezialkräften entschieden, was ein viel größeres Risiko für unsere eigenen Leute bedeutete, als ihn mit einem Luftschlag zu treffen.»

Der IS-Anführer Abu Ibrahim al-Haschimi al-Kuraschi war in der Nacht zu Donnerstag bei einem Einsatz des US-Militärs im Nordwesten Syriens ums Leben gekommen. Biden - als Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte - hatte die Operation angeordnet. Der US-Präsident sagte, der Terrorist habe sich angesichts des Vorrückens der Spezialkräfte mit seiner Familie in die Luft gesprengt. Nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden bei der Operation insgesamt 13 Menschen getötet, unter ihnen auch vier Kinder.

Biden sagte, der Schlag gegen den IS-Anführer sende ein Signal an andere Terroristen auf der Welt, wo auch immer sie sich versteckten: «Wir sind hinter euch her und werden euch finden.» Die USA und ihre Partner gingen weiter gegen den IS vor. «Ich bin entschlossen, das amerikanische Volk vor terroristischen Bedrohungen zu schützen», sagte er. «Wir bleiben wachsam, wir bleiben vorbereitet.»

Biden: IS-Anführer hat sich bei Einsatz feige in die Luft gesprengt

WASHINGTON: Der Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat hat sich bei einem Einsatz von US-Spezialkräften im Nordwesten Syriens mit seiner Familie in die Luft gesprengt. Dies sei angesichts der vorrückenden US-Soldaten «ein finaler Akt von verzweifelter Feigheit» gewesen, um nicht für seine Taten zur Rechenschaft gezogen zu werden, sagte US-Präsident Joe Biden am Donnerstag im Weißen Haus.

Das US-Militär habe mit seinem Einsatz eine «große terroristische Bedrohung für die Welt» eliminiert, sagte Biden weiter. «Dank der Tapferkeit unserer Soldaten gibt es diesen Terrorführer nicht mehr», sagte Biden und dankte dem Militär für den komplexen Einsatz.

Nach US-Angaben wurde IS-Anführer Abu Ibrahim al-Haschimi al-Kuraschi in der Nacht zum Donnerstag bei einem Einsatz von amerikanischen Spezialkräften in der syrischen Provinz Idlib Syriens getötet.

Tesla will Fehler bei Sicherheitsgurt-Alarm beheben

WASHINGTON: Tesla will mit einem Software-Update Mängel beim Sicherheitsgurt-Alarm zahlreicher Elektroautos in den USA beheben. Betroffen sind 817.143 Fahrzeuge der Baureihen S, X, 3 und Y mit Modelljahrgängen von 2017 bis 2022. Das geht aus Dokumenten hervor, die die US-Verkehrsaufsicht NHTSA am Donnerstag auf ihrer Internetseite veröffentlichte. Demnach kann ein Software-Problem zum Ausfall eines Warntons führen, der Fahrer beim Start des Autos darauf aufmerksam machen soll, dass sie nicht angeschnallt sind. Unfälle im Zusammenhang mit dem Defekt seien bislang aber nicht bekannt.

Erst vor wenigen Tagen hatte Tesla nach Kritik der Verkehrsaufsicht eingewilligt, bei knapp 54.000 Autos in den USA eine umstrittene Funktion seiner Fahrassistenz-Software «Full Self-Driving» zu deaktivieren. Laut NHTSA erlaubt das Programm, dass Autos von Tesla Kreuzungen mit Stoppzeichen unter bestimmten Bedingungen nicht zu einem vollen Stopp kommen. Dies könne das Risiko einer Kollision erhöhen, warnte die Behörde. Einige Wochen zuvor hatte Tesla knapp 700.000 Fahrzeuge in den USA und China wegen verschiedener möglicherweise sicherheitsgefährdender Mängel zurückgerufen.

Von der Leyen: Finnland kann mit voller Solidarität der EU rechnen

HELSINKI: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat Finnland zugesichert, dem Land entschlossen zur Seite zu stehen. Hintergrund ist der anhaltende Ukraine-Konflikt mit Russland. Finnland habe als EU-Mitglied immer Solidarität gezeigt und könne auch auf die komplette Solidarität der EU zählen, sagte von der Leyen am Donnerstag nach einem Treffen mit der finnischen Regierungschefin Sanna Marin in Helsinki. Das mache die Europäische Union aus.

Finnland ist das EU-Mitglied mit der längsten Landesgrenze zu Russland. Die Finnen sind kein Mitglied der Nato, mit dem Militärbündnis aber eng verbunden. Die russischen Aktivitäten an der Grenze zur Ukraine werden in dem Land mit viel Misstrauen beobachtet.

Man hoffe, dass die von Russland ausgelöste Krise durch Diplomatie und Dialog gelöst werden kann, sagte von der Leyen. Man sei aber auch auf den Fall vorbereitet, sollte sich Russland zu einer weiteren militärischen Eskalation gegenüber der Ukraine entschließen. Im Falle von weiteren militärischen Aggressionen gegen die Ukraine werde es finanzielle und wirtschaftliche Sanktionen geben. Man hoffe, dass dies nicht nötig ist und dass Russland zum «Weg des Friedens und des Dialogs» zurückkehren wird.

Marin sagte, der einzige Weg zu friedlichen Lösungen sei das Führen eines Dialogs. Niemand wolle, dass die Lage weiter eskaliert. «Wir alle wollen, dass Russland die Situation deeskaliert und wir wollen friedliche Wege aus der Situation finden.»

Staatspräsident Mattarella nach Wiederwahl vereidigt

ROM: Der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella hat seine zweite Amtszeit angetreten. Der 80-Jährige legte am Donnerstag in Rom den Eid ab. Am Samstag hatte ihn eine Wahlversammlung aus Parlamentariern und Regionalvertretern mit großer Mehrheit gewählt.

Eigentlich wollte der Sizilianer nach sieben Jahren an der Spitze des Mittelmeerlandes nicht noch einmal gewählt werden. Nach einer chaotischen Wahlwoche ohne Aussicht auf eine Mehrheit für andere Kandidaten ließ sich Mattarella überreden. Im achten Wahlgang votierten 759 von 1009 Wahlmännern und -frauen für ihn.

Der Staatspräsident hat in Italien ähnlich wie in Deutschland vor allem eine repräsentative Rolle. Allerdings sorgen zusätzliche Befugnisse dafür, dass er vor allem in Krisenzeiten deutlich Einfluss nehmen kann auf die Politik. Er kann in die Regierungsbildungen eingreifen und beispielsweise die Berufung von Minister verhindern. Zusammen mit Ministerpräsident Mario Draghi hatte Mattarella das Land durch die Corona-Krise manövriert und an einen Punkt gebracht, an dem trotz hoher Infektionszahlen ein Rückkehr zur Normalität möglich ist.

Niederlande holen mutmaßliche IS-Frauen aus Syrien

DEN HAAG: Die Niederlande haben fünf mutmaßliche IS-Anhängerinnen aus einem Flüchtlingslager in Syrien geholt. Die Frauen, die die niederländische Staatsangehörigkeit haben und sich der Terrororganisation IS angeschlossen hatten, sollen sich wegen des Verdachts von Terrorismus vor Gericht verantworten. Das teilte die Regierung am Donnerstag in Den Haag mit.

Die Frauen sollten am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden. Ihre insgesamt elf Kinder würden zunächst dem Jugendamt übergeben. Die Frauen hatten nach Angaben ihres Anwalts bereits vor mehr als drei Jahren um Hilfe bei der Rückkehr gebeten. Das sei nun mit einem Sondereinsatz gelungen.

Die Regierung in Den Haag hatte es lange abgelehnt, Frauen, die sich der IS-Terrormiliz angeschlossen hatten, mit ihren Kindern aus Flüchtlingslagern zurückzuholen. Ein Gericht verpflichtete jedoch den Staat dazu, um sie strafrechtlich zu verfolgen. Andernfalls würden die Anklagen verjähren. «Mit dem Transport in die Niederlande will die Regierung verhindern, dass diese fünf Verdächtigen ungestraft bleiben», hieß es in einem Brief der Regierung an das Parlament.

Johnson rechtfertigt sich für Attacke gegen Labour-Chef

LONDON: Nach heftiger Kritik auch aus den eigenen Reihen hat sich der britische Premier Boris Johnson für seine Attacke gegen Labour-Chef Keir Starmer gerechtfertigt. Johnson hatte diesem vorgeworfen, dass in seiner Zeit als Leiter der Staatsanwaltschaft nicht gegen den pädophilen BBC-Moderator Jimmy Savile ermittelt worden sei. «Ich verstehe vollkommen, dass er persönlich nichts mit diesen Entscheidungen zu tun hatte», sagte Johnson am Donnerstag zu Reportern. Mit seiner Aussage habe er im Allgemeinen Starmers Verantwortung für die Staatsanwaltschaft gemeint.

Savile gilt als einer der schlimmsten Sexualverbrecher der britischen Geschichte. Er starb 2011, ohne je für seine Taten strafrechtlich belangt worden zu sein.

Der Premierminister hatte Starmer am Montag vorgeworfen, er habe seine Zeit als Staatsanwalt «genutzt, um Journalisten strafrechtlich zu verfolgen und versagt, Jimmy Savile zu verfolgen». Vorausgegangen ist, dass Starmer Johnsons Verhalten in der «Partygate»-Affäre kritisiert hatte. Am Mittwoch wiederholte der Regierungschef den Vorwurf, der seit langem widerlegt ist: Starmer war zwar damals im Amt, hatte aber mit dem Fall Savile nichts zu tun.

Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon nannte Johnsons Aussagen am Mittwoch «absolut verabscheuungswürdig». Es sei haarsträubend, dass sich ein Premierminister auf «trumpistische» Weise Fake News bediene, sagte Sturgeon mit Verweis auf Falschaussagen des früheren US-Präsidenten Donald Trump. Auch Mitglieder von Johnsons Konservativer Partei zeigten sich entsetzt und forderten ihn auf, die Aussagen zurückzuziehen und sich zu entschuldigen.

Polens Präsident will umstrittene Disziplinarkammer auflösen

WARSCHAU: Der polnische Präsident Andrzej Duda hat die Auflösung einer von der EU-Kommission kritisierten Einrichtung zur Disziplinierung von Richtern vorgeschlagen. Einen entsprechenden Gesetzesentwurf zur Abschaffung der Disziplinarkammer werde er demnächst dem Parlamentspräsidium vorlegen, sagte das Staatsoberhaupt am Donnerstag in einer öffentlichen Erklärung, die von mehreren TV-Sendern aufgezeichnet wurde.

Polen könne zur Zeit keinen Streit mit der Europäischen Kommission brauchen, begründete das Staatsoberhaupt seine Ankündigung. «Polen braucht jetzt Ruhe, und angesichts der angespannten internationalen Lage müssen wir zusammenstehen als eine gemeinsame Kraft», sagte er.

Schon im August hatte Vizepremier Jaroslaw Kaczynski, der als mächtigster Mann der polnischen Politik gilt, eine baldige Auflösung der umstrittenen Disziplinarkammer angekündigt, weil sie ohnehin die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfülle. Tatsächlich blieb die Einrichtung aber weiterhin bestehen, auch wenn sie ihre Tätigkeit auf sehr wenige Entscheidungen einschränkte. Deshalb verhängte der Europäische Gerichtshof (EuGH) im Oktober eine Strafzahlung von einer Million Euro pro Tag, an dem sich Polen weigerte, die Institution aufzulösen.

Vorangegangen war ein Urteil des EuGH im Juli 2021, wonach die Disziplinarkammer «nicht alle Garantien für Unparteilichkeit und Unabhängigkeit» biete. Die Kammer gehört zu mehreren Elementen einer seit langem kritisierten Justizreform in Polen, die nach Ansicht der EU-Kommission im Widerspruch zu den gemeinsamen Rechtsstaats-Prinzipien steht.

Zahl der Auto-Neuzulassungen wächst erstmals seit Juni

BERLIN/FLENSBURG: In Deutschland sind im Januar erstmals seit Juni wieder mehr neue Autos zugelassen worden als im gleichen Monat des Vorjahres. 184.112 Neuzulassungen verzeichnete das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) im vergangenen Monat und damit rund 8,5 Prozent mehr als im Januar 2021, wie das Amt am Donnerstag mitteilte. Lieferengpässe besonders bei Elektrobauteilen hatten der Branche im vergangenen Jahr schwer zugesetzt.

Allerdings bleibt die Lage trotz der leichten Erholung aus Sicht von Fachleuten angespannt. Die Neuzulassungen im Januar lägen um 25 Prozent unter dem Vor-Krisen-Niveau von Anfang 2020, teilte die Wirtschaftsberatung EY am Donnerstag mit. Es sei zudem der drittniedrigste Januar-Wert seit der Wiedervereinigung. «Eine Trendwende ist das also nicht», hieß es.

Ähnlich äußerte sich der Präsident des Verbands der Internationalen Kraftfahrzeughersteller, Reinhard Zirpel: «Die Automobilbranche hat zu Jahresbeginn nur wenig Grund durchzuatmen», teilte er mit. Allerdings: «Für den weiteren Jahresverlauf ist das Erholungspotenzial groß, da die Auftragsbestände sehr hoch sind. Die Marktentwicklung hängt jedoch entscheidend davon ab, in welchem Umfang es gelingt, die Lieferfähigkeit zu verbessern», so Zirpel.

EY wiederum sieht auch bei den Zulassungszahlen zu alternativen Antrieben «keine guten Nachrichten». Zwar stieg die Zahl der neu zugelassen vollelektrischen Autos laut KBA im Januar um mehr als 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Vergleicht man allerdings den Anteil von batterieelektrischen Fahrzeugen an allen Neuzulassungen, so ging dieser zwischen Dezember und Januar etwa um zwei Prozentpunkte auf 11,3 Prozent zurück. Es ist der zweite Rückgang, nachdem der Anteil im November auf einen Rekordwert von mehr als 17 Prozent gestiegen war.

Empörung über Bolsonaros Reisepläne nach Russland

BRASÍLIA/MOSKAU: Ein geplanter Besuch von Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro in Russland hat in dessen Heimat Unmut ausgelöst. «Unser Präsident hat nicht die geringste Ahnung, was in der Welt vor sich geht», schrieb etwa der konservative Politiker Heni Ozi Cukier am Mittwoch auf Twitter. Auch andere außenpolitische Experten in dem südamerikanischen Land stellten den geplanten Besuch, der nach Aussagen Bolsonaros der Verbesserung der Handelsbeziehungen dienen soll, angesichts der Ukraine-Krise in Frage.

Die Zeitung «Folha de S. Paulo» zitierte den Vorsitzenden der Ukrainisch-Brasilianischen Vereinigung, Vitorio Sorotiuk, mit den Worten, ein Besuch sei willkommen, falls sich der brasilianische Präsident wie Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock verhalte und im Falle eines Einmarschs in die Ukraine Konsequenzen ankündige. «Was er nicht tun kann, ist zu behaupten, dass er nichts mit dem Konflikt zu tun hat.» Brasilien hat vor allem im Süden des Landes schätzungsweise rund 600.000 ukrainisch-stämmige Einwohner.

Juri Uschakow, der außenpolitische Berater des russischen Präsidenten Wladimir Putin, bestätigte der Staatsagentur Tass zufolge am Mittwoch (Ortszeit) die Russland-Reisepläne Bolsonaros «in rund zwei Wochen». Die Pressestelle des brasilianischen Präsidenten Bolsonaro antwortete auf Anfrage, dass ihr darüber bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Informationen vorlägen.

Am Donnerstag wurde der argentinische Präsident Alberto Fernández zu Besuch in Moskau erwartet. «Das sind große Länder, die für sich selbst entscheiden, wie sie ihre Außenbeziehungen handhaben, mit wem sie Kontakte knüpfen und etablieren und welche Länder sie besuchen», sagte Ushakov. Die Versuche des Westens, Druck auszuüben, würden keinen Einfluss auf die Pläne des argentinischen und des brasilianischen Präsidenten haben, Moskau zu besuchen.

Erdogan fordert friedliche Lösung des Ukraine-Konflikts

ISTANBUL: Vor seiner Reise nach Kiew hat sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan für eine friedliche Lösung des Ukraine-Konflikts ausgesprochen. «Wir fordern alle Parteien auf, Zurückhaltung zu üben und den Dialog aufrechtzuerhalten», sagte Erdogan am Donnerstag vor seinem Abflug. Die Probleme in der Schwarzmeerregion müssten nach internationalem Recht geklärt werden. Man unterstütze zudem die Unabhängigkeit des «strategischen Partners» Ukraine.

Das Nato-Mitglied Türkei unterhält sowohl gute Beziehungen zur Ukraine als auch zu Russland, Erdogan hatte sich bereits mehrmals als Vermittler in dem Konflikt angeboten.

Während Kiew das Angebot annahm, war die Reaktion aus Moskau jedoch eher verhalten ausgefallen. Ankara liefert Kiew beispielsweise Kampfdrohnen. Bei dem Treffen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj stünden neben Gesprächen über die aktuelle Krise auch der Abschluss eines Freihandelsabkommen auf dem Plan, sagte Erdogan.

An guten Beziehungen zu Moskau hat die Türkei unter anderem ein starkes Interesse, weil die meisten Touristen aus Russland kommen. Moskau ist außerdem größter Gaslieferant. 2020 stammten fast 34 Prozent der türkischen Gasimporte von dort. Eine Verschiebung in den Beziehungen zwischen Ankara und Moskau könnte zudem auch Konsequenzen für weitere Konfliktfelder haben, in die beide Parteien involviert sind - wie etwa Syrien, Libyen oder den Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan.

Ferieninsel Santorini «ertrinkt» in Hagel

SANTORINI: Kein Ende des ungewohnt schlechten Winterwetters in Griechenland: Am Donnerstag haben schwere Hagel- und Regenfälle die beliebte Ferieninsel Santorini unter Wasser gesetzt.

«Santorini ertrinkt in Hagel!», berichteten griechische Medien und veröffentlichten Bilder von großen Haufen aus Hagelkörnern. Videos zeigten zudem reißende Schlamm- und Wassermassen, die durch die Straßen der Inseldörfer flossen. Der Bürgermeister der Inselhauptstadt Thira veranlasste, dass die Schulkinder nach Hause geholt werden, bevor Straßen unpassierbar würden. Erst vergangene Woche hatte ungewohnt heftiger Schneefall die Hauptstadt Athen lahmgelegt.

US-Präsident Joe Biden will stärker gegen Waffengewalt vorgehen

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden will seine Maßnahmen im Kampf gegen Waffengewalt verstärken. Bidens Regierung wolle schärfer gegen den illegalen Waffenhandel vorgehen, hieß es aus dem Weißen Haus. Besonders im Fokus stünde dabei eine Schmuggelroute vom Süden der USA entlang der Ostküste in die großen Metropolen New York oder Baltimore. Auch die Strafverfolgung bei sogenannten Geisterwaffen soll verbessert werden. Diese können einfach im Internet gekauft und schnell zusammengebaut werden - sie haben aber keine Seriennummer. Auch Wiederholungstäter sollen noch mehr in den Blick genommen werden.

Biden will an diesem Donnerstag nach New York reisen und unter anderem mit Bürgermeister Eric Adams über das Thema sprechen. Der Präsident wird auch das Polizeihauptquartier der Stadt besuchen. Zuletzt waren zwei Polizisten bei einem Einsatz im New Yorker Stadtteil Harlem ums Leben gekommen. Auf sie wurde geschossen - der Vorfall hatte großes Entsetzen und riesige Anteilnahme ausgelöst. Tausende Polizisten gingen bei einer Gedenkfeier vergangene Woche auf die Straße. «Allein im Jahr 2021 wurden 73 Polizeibeamte beim Schutz der Öffentlichkeit auf kriminelle Weise getötet. Dieser unglückliche Trend hat sich im neuen Jahr fortgesetzt», sagte ein hoher Regierungsbeamter mit Blick auf das ganze Land.

Städte und Gemeinden müssten über die nötigen Mittel, Schulungen und das nötige Wissen verfügen, um die Ursachen von Kriminalität anzugehen, bevor diese in Waffengewalt umschlage, so das Weiße Haus. Biden hatte der ausufernden Schusswaffengewalt bereits mehrfach den Kampf angesagt und Aktionspläne vorgestellt. In den USA kommt es regelmäßig zu tödlichen Zwischenfällen mit Schusswaffen, die dort meist leicht zu kaufen sind. Für eine Verschärfung der Waffengesetze wäre allerdings der Kongress zuständig, das US-Parlament - und viele Republikaner lehnen einen solchen Schritt ab. Die Waffenlobby ist in den USA sehr mächtig.

Berlin, Paris und Warschau wollen sich in Ukraine-Konflikt abstimmen

PARIS: Im Ukraine-Konflikt will sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit den Präsidenten Frankreichs und Polens abstimmen. Wie es am Donnerstag aus dem Élyséepalast hieß, sei ein Treffen des sogenannten Weimarer Dreiecks in Berlin geplant. Nach einem Datum werde noch gesucht, für die Planung sei Deutschland zuständig.

Sowohl Deutschland als auch Frankreich vermitteln in dem Konflikt seit Jahren. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron telefonierte in den vergangenen Tagen bereits zweimal mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin. Am Donnerstag tauschte Macron sich telefonisch mit Polens Präsident Andrzej Duda aus, weitere Telefonate mit Putin und auch dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj waren für den Abend geplant. Scholz und seiner Regierung wird von der Ukraine und osteuropäischen Bündnispartnern vorgeworfen, zu wenig Druck auf Russland auszuüben. In Kürze will Scholz zu einem Treffen mit Putin nach Moskau reisen.

Wie es aus dem Élyséepalast nach dem Telefonat von Macron mit Duda hieß, hätten beide Präsidenten ihre Entschlossenheit betont, die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine zu wahren. Der polnische Präsident begrüßte demnach die französischen Schritte zur Deeskalation und zum Dialog.

Angesichts westlicher Berichte über einen Aufmarsch von mehr als 100.000 russischer Soldaten in der Nähe der Ukraine wird befürchtet, dass der Kreml einen Einmarsch in sein Nachbarland plant. Moskau bestreitet das. Für möglich wird auch gehalten, dass die russische Seite Ängste schüren will, um die Nato zu Zugeständnissen bei Forderungen nach neuen Sicherheitsgarantien zu bewegen.

Nato rechnet mit rund 30.000 russischen Soldaten in Belarus

BRÜSSEL: Die Nato rechnet damit, dass Russland derzeit rund 30.000 Soldaten in das nördlich der Ukraine gelegene Partnerland Belarus verlegt. Mit den Kampftruppen kämen auch Kampfflugzeuge, atomar bestückbare Iskander-Raketen, Luftabwehrsysteme vom Typ S-400 und Spezialeinheiten des Militärgeheimdienstes GRU, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag in Brüssel am Rande eines Treffens mit Nordmazedoniens Ministerpräsident Dimitar Kovacevski. Die Verlegung sei die größte in das Nachbarland seit Ende des Kalten Krieges. Den Erwartungen der Nato zufolge werde sie zudem mit Russlands jährlicher Atomwaffenübung kombiniert.

Nach Angaben de Regierung in Moskau werden die Truppen für ein gemeinsames Manöver mit den belarussischen Streitkräften verlegt. Ihrer Darstellung nach werden weniger als 13.000 russische Soldaten beteiligt sein.

Angesichts eines Aufmarschs von zusätzlich mehr als 100.000 Soldaten an der russischen Grenze zur Ukraine wird im Westen befürchtet, dass der Kreml einen Einmarsch in sein Nachbarland in Erwägung zieht. Für möglich wird allerdings auch gehalten, dass nur Ängste geschürt werden sollen, um die Nato-Staaten zu Zugeständnissen bei Forderungen nach neuen Sicherheitsgarantien zu bewegen. Moskau will die Nato dazu bringen, eine weitere Ostererweiterung und insbesondere eine Aufnahme der Ukraine auszuschließen. Zudem verlangt Russland einen Rückzug von Nato-Truppen aus östlichen Bündnisstaaten.

Verletzte und Stromausfälle auf La Réunion durch Wirbelsturm

PARIS: Im französischen Überseegebiet La Réunion hat der Wirbelsturm «Batsirai» in der Nacht auf Donnerstag zu Verletzungen und Stromausfällen geführt. Zwölf Menschen hätten Schäden davon getragen, die meisten durch Kohlenmonoxid-Vergiftungen, teilte die örtliche Präfektur am Donnerstag mit. Bereits seit dem Vorabend sind die Menschen auf der Insel im Indischen Ozean aufgerufen, ihre Häuser auf keinen Fall zu verlassen. Etwa 30.000 Menschen waren der Präfektur zufolge ohne Strom, ebenso viele ohne Wasser. Auch bei Internet und Telefon gab es demnach Ausfälle.

Wegen des Zyklons gilt auf La Réunion die Warnstufe Rot. Auch am ganzen Donnerstag sollen die Menschen wegen der Gefahr zu Hause bleiben. Auf die Insel kämen mit dem Wirbelsturm starke Regenfälle, Winde und Seegang zu.

Faeser: Deutschland steht für offenes, menschliches Europa

LILLE: Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat sich in der Migrationspolitik gegen mehr Abschottung Europas ausgesprochen. «Deutschland steht nach wie vor für ein offenes, menschliches Europa», sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag am Rande eines Treffens mit der EU-Innenminister im nordfranzösischen Lille. Sie unterstütze den Ansatz des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. «Ich gebe ihm Recht: Freizügigkeit kann es nur mit besseren Kontrollen (an den EU-Außengrenzen) geben.»

Mit Blick auf ihren Vorstoß für eine Koalition aufnahmebereiter EU-Staaten zeigte sich Faeser optimistisch. Macron habe am Vorabend von zwölf Staaten gesprochen, «die an unserer Seite wären». Diese Einschätzung sei vielleicht sehr optimistisch. «Aber ich würde mich diesem Optimismus anschließen, dass wir tatsächlich auch mit einigen Staaten jetzt vorankommen.» Auf die Zahl zwölf wollte Faeser sich auch auf Nachfrage nicht festlegen.

Die Mehrheit der EU-Staaten setzt in der Migrationspolitik mittlerweile auf mehr Grenzschutz und Abschottung. Zuletzt forderten 16 Länder in einer gemeinsamen Erklärung, dass Zäune, Mauern und Stacheldraht an den europäischen Außengrenzen aus dem EU-Haushalt bezahlt werden müssten. Die EU-Kommission lehnt das entschieden ab.

Johnson will trotz «Partygate»-Affäre zur Wiederwahl antreten

LONDON: Der britische Premierminister Boris Johnson gibt sich trotz seiner Verstrickung in den «Partygate»-Skandal kämpferisch. Er strebe eine Wiederwahl bei der für 2024 geplanten Parlamentswahl an, sagte Johnson der Zeitung «The Sun» (Donnerstag). «Ich habe noch viel vor», betonte Johnson. «Ich erledige meinen Job und ich werde dies tun, solange ich das Privileg und die Ehre habe, in dieser Position zu dienen.» Der Premier sagte, er sei «sicher nicht» erledigt.

Johnson steht seit Wochen erheblich unter Druck. Er wird für mehrere Lockdown-Partys in der Downing Street verantwortlich gemacht, bei denen womöglich die Corona-Regeln gebrochen wurden. Zu insgesamt zwölf Veranstaltungen ermittelt nun die Polizei, bei mehreren davon war Johnson anwesend. Die Opposition sowie immer mehr Mitglieder seiner Konservativen Partei fordern deshalb Johnsons Rücktritt.

«Ich konzentriere mich nicht auf meine Kritiker, ich akzeptiere keine Kritik von der Labour-Partei oder anderen», sagte Johnson. «Meine Aufgabe ist, mit dem weiterzumachen, wozu ich gewählt wurde, die beste Antwort auf jede Kritik ist, zu liefern.» Der Premier nannte erneut mehrere Erfolge seit seinem Amtsantritt im Sommer 2019. «Dies ist die Regierung, die den Brexit geschafft, eine Parlamentsmehrheit von 80 Sitzen erreicht sowie die schnellste Impfkampagne und das schnellste Wirtschaftswachstum in der G7 geliefert hat», behauptete er. Kritiker halten einige dieser Behauptungen für falsch.

Mindestens zehn Tote nach Unfall in Bergbaumine

KABUL: Bei einem Unfall in einer Bergbaumine in Afghanistan sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Das bestätigte der Chef der Abteilung für Information und Kultur der Provinz Baghlan im Nordosten des Landes, Mustafa Haschimi, der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Demnach bauten «unverantwortliche und unprofessionelle» Männer in der Mine im Bezirk Nahrin Kohle ab, als ein Teil der Mine einstürzte. Genauere Details zu den Ursachen des Vorfalls, der sich bereits am Mittwoch ereignete, gab es zunächst nicht.

Drei Männer habe man retten können, sagte Haschimi weiter. Ihr Gesundheitszustand sei gut. Sieben Leichen seien mittlerweile geborgen, weitere drei befänden sich noch unter Trümmern. Die Bergung dauere an.

Illegaler Bergbau ist im rohstoffreichen Afghanistan ein großes Problem. Es ist unklar, wie stark die Kontrolle der militant-islamistischen Taliban seit ihrer Machtübernahme im Vorjahr über den Bergbau des Landes ist. Sie selbst hatten zu ihrer Zeit als Aufstandsbewegung vom illegalen Bergbau profitiert.

Aktivisten: 13 Zivilisten bei US-Militäroperation getötet

DAMASKUS: Bei einer Militäroperation der USA sind nach syrischen Angaben mehrere Zivilisten in dem Bürgerkriegsland ums Leben gekommen. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete am Donnerstag, dass 13 Zivilisten bei schweren Gefechten im Nordwesten zwischen der von den USA angeführten Koalition und Terroristen getötet worden seien, darunter auch vier Kinder. Die Militärkoalition habe zudem Ziele nördlich der Region Idlib bombardiert. Die Gefechte dauerten demnach bis in die Nacht an.

Anwohner berichteten einem dpa-Fotografen vor Ort, die Gefechte rund um ein Haus hätten gut drei Stunden gedauert. Das Ziel befand sich nur wenige Kilometer vom Ort entfernt, wo US-Spezialkräfte im Herbst 2019 IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi bei einem Einsatz getötet hatten.

Das US-Verteidigungsministerium bestätigte eine Anti-Terror-Mission mit Spezialkräften der US-Armee. «Die Mission war erfolgreich», hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag. Weitere Details nannte das Pentagon zunächst nicht.

Im Bürgerkriegsland Syrien kämpft eine Militärkoalition unter Führung der USA gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Der IS hatte im Sommer 2014 große Gebiete im Norden des Irak in seine Gewalt gebracht. Kurz darauf riefen die Dschihadisten ein Kalifat aus, zu dem auch Regionen im Nachbarland Syrien gehörten. Militärisch wurde die Terrormiliz im März 2019 besiegt, ist jedoch weiter in beiden Ländern aktiv und verübt immer wieder Anschläge.

Nach Putschversuch in Guinea-Bissau: Opferfzahl steigt auf elf

BISSAU: Bei einem Putschversuch im westafrikanischen Guinea-Bissau sind elf Menschen getötet und mehrere andere schwer verletzt worden. Das teilte die Regierung in der Nacht zum Donnerstag mit. Präsident Umaro Sissoco Embaló hatte nach dem Angriff auf den Präsidentenpalast am Dienstagabend zunächst keine genauen Opferzahlen genannt. Die lokale Radiostation Bantaba hatte von sechs Toten berichtet.

Für den Umsturzversuch in der ehemaligen portugiesischen Kolonie sei «eine nicht identifizierte bewaffnete Gruppe» verantwortlich gewesen, so die Regierung. Embaló hatte zuvor angedeutet, es könne sich um «Personen im Zusammenhang mit dem Drogenhandel» handeln. Der instabile Staat mit knapp zwei Millionen Einwohnern gilt als Knotenpunkt für den Kokain-Schmuggel zwischen Lateinamerika und Europa.

Guinea-Bissau hat seit seiner Unabhängigkeit von Portugal im Jahr 1974 bereits mehrere Putsche oder Umsturzversuche erlebt. In der Region riss das Militär bei Umstürzen in den vergangenen 18 Monaten in den Krisenstaaten Mali, Guinea und Burkina Faso die Macht an sich. Experten sorgen sich um die Stabilität der Region.