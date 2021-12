Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 30.12.21 | Überblick

General zu Bundeswehreinsätzen: Definieren, was wir erreichen wollen

HAMBURG: Der deutsche General Jörg Vollmer mahnt zu einer ehrlichen Aufarbeitung des 20-jährigen Bundeswehreinsatzes in Afghanistan und zu kritischen Analysen aktueller Militärmissionen. Für noch laufende oder künftige Auslandseinsätze gelte: «Klar definieren und immer wieder evaluieren, was wir eigentlich erreichen wollen», sagte er in einem Interview mit NDR Info. Wenn man nicht erreiche, was man sich vorgenommen habe, müsse man sich bescheidenere Ziele setzen oder sich dafür entscheiden, «das Ganze zu beenden», sagte der Befehlshaber des Nato Allied Joint Force Command im niederländischen Brunssum.

Vollmer kritisierte den Umgang mit afghanischen Ortskräften kurz vor und nach dem Abzug der Bundeswehr im Sommer. Das «eigentlich Beschämende» in der Schlussphase sei gewesen, «wie wir mit den Menschen umgegangen sind, die uns über so viele Jahre unterstützt haben. Wir hätten, und das wussten wir, sie deutlich früher nach Deutschland bringen können.» Vollmer sieht das als Negativ-Signal für die Zusammenarbeit mit Ortskräften in anderen Einsatzgebieten.

Die Bundeswehr hatte ihren Einsatz Ende Juni beendet. Es folgte ein schneller Sieg der islamistischen Taliban und eine militärische Evakuierungsmission («Luftbrücke») für deutsche Staatsbürger und gefährdete Afghanen.

Die Bundesregierung will die Evakuierung von besonders schutzbedürftigen Menschen aus Afghanistan nun beschleunigen. Dafür sollen etwa bürokratische Hürden bei der Visa-Erteilung abgebaut werden, wie Außenministerin Annalena Baerbock vor Weihnachten sagte. Es seien noch 15.000 Menschen in Afghanistan, zu deren Aufnahme sich Deutschland bereiterklärt habe.

Weiteres Verfahren gegen Verdächtigen im Fall Maddie vor Abschluss

BRAUNSCHWEIG: Bei den Ermittlungen gegen den auch im Fall Maddie Verdächtigen steht ein Verfahren nach Einschätzung der Strafverfolger kurz vor dem Abschluss. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hofft, dass sie die Untersuchungen zur mutmaßlichen Vergewaltigung einer Irin im Jahr 2004 Anfang kommenden Jahres abschließen kann, wie Behördensprecher Hans Christian Wolters der Deutschen Presse-Agentur sagte. «Mit welchem Ergebnis wird man dann sehen», sagte er mit Blick auf Berichte, in denen über eine bevorstehende Anklage gegen den Verdächtigen spekuliert wurde.

Neben den Ermittlungen zu der seit 2007 verschwundenen Madeleine McCann wird gegen den 45-jährigen Deutschen in Braunschweig noch in zwei weiteren Verfahren ermittelt. Dabei gehe es jeweils um sexuellen Missbrauch von Kindern, sagte Wolters. Ähnlich wie im Fall Maddie seien Ermittlungsabschlüsse derzeit aber nicht absehbar, sagte er.

Die damals dreijährige Madeleine McCann war am 3. Mai 2007 aus einer Apartment-Anlage im portugiesischen Praia da Luz verschwunden. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Zu Vorwürfen mit Bezug zu dem Mädchen habe sich sein Mandant bisher nicht geäußert, sagte einer seiner Verteidiger der dpa.

Institut: Derzeit in Europa stärkste Geflügelpestepidemie überhaupt

GREIFSWALD: Überlagert von den Meldungen zur Corona-Pandemie spielt sich derzeit ein weiteres Drama weitgehend unbemerkt ab: «Wir erleben in Deutschland und Europa derzeit die stärkste Geflügelpest- Epidemie überhaupt», teilte das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) auf der Insel Riems der Deutschen Presse-Agentur mit. Täglich kämen neue Fälle hinzu, und das nicht nur bei Wildvögeln. «Ein Ende ist nicht in Sicht, die betroffenen Länder reichen von Finnland über die Faröer Inseln bis Irland, von Russland bis Portugal.» Auch aus Kanada, Indien und Ostasien kämen Meldungen.

Für die kommenden Winterwochen seien das keine guten Aussichten, hieß es vom Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit weiter. Allein in Deutschland wurden seit Anfang Oktober bis zum 29. Dezember (Stand 12.30 Uhr) 394 Infektionen bei Wildvögeln wie Wildenten, Wildgänsen, Schwänen und Möwen erfasst, hauptsächlich entlang der Küste und insbesondere in Schleswig-Holstein. Zudem wurden vom FLI 46 Ausbrüche in Geflügelhaltungen registriert, allein 18 davon in Niedersachsen. Weitere Fälle betrafen NRW (9), Mecklenburg-Vorpommern (8), Schleswig-Holstein (4), Berlin-Brandenburg, Bayern und Thüringen (jeweils 2) sowie Sachsen-Anhalt (1).

Europaweit wurden den FLI-Daten zufolge in diesem Zeitraum 675 Infektionen bei Wildvögeln und 534 Ausbrüche in Haltungen erfasst. Hinzu kämen Einzelfälle bei Säugetieren: So seien in diesem Jahr bereits nachweislich Rotfüchse in den Niederlanden und Finnland, Kegelrobben in Schweden, Seehunde unter anderem in Deutschland und Fischotter in Finnland an Vogelgrippe erkrankt.