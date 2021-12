Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 23.12.21 | Aktualisiert um: 14:10 | Überblick

Verband: EU-Zulassungen von Nutzfahrzeugen sinkt erneut

BRÜSSEL: Die Neuzulassungen von Nutzfahrzeugen sind in der Europäischen Union (EU) den fünften Monat in Folge gesunken. Im November wurden mit 142.480 Fahrzeugen 14,7 Prozent weniger registriert als im Vorjahr, wie der europäische Fahrzeugverband Acea am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Besonders stark war der Rückgang bei Lieferwagen, die etwa 80 Prozent der Zulassungen ausmachen. Von den vier großen Märkten war der Einbruch in Spanien mit einem Minus von gut 30 Prozent am größten.

In den elf Monaten per Ende November stiegen die Neuzulassungen dank einer coronabedingt niedrigen Vergleichsbasis um 11,5 Prozent auf gut 1,7 Millionen Fahrzeuge, wie es weiter hieß. Italien verzeichnete mit 17,6 Prozent den größten Anstieg unter den großen Märkten, Deutschland kam auf ein schmales Plus von 1,3 Prozent.

Zwerg-Nase-Star über Dreh mit Gans: Es ist wie mit Kindern arbeiten

BERLIN: Der Hauptdarsteller des ZDF-Weihnachtsmärchens «Zwerg Nase» hat nette Erinnerungen an die intensiven Dreharbeiten mit einer Gans. «Es war ungewohnt, natürlich. Aber es war auch ein schönes Erlebnis», sagte Schauspieler Mick Morris Mehnert (25) der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Die Gans hat hier und da mal ein bisschen geknabbert, auch an der Nasenattrappe, während ich mit ihr vor der Kamera sprach. Man konnte auch mit der reden, und die hat es auch mitverfolgt, wenn Du etwas sagst.» Das Tier habe reagiert: «Wenn Du «husa» sagst, das tschechische Wort für Gans, fängt sie an, Laute zu machen. Das wurde ihr beigebracht. Dann hat sie auch den Schnabel bewegt. Man hat dann manche dieser Bewegungen des Schnabels genommen, um den Vogel im Film sprechen zu lassen. «Zwerg Nase» mit Maria Simon und Stephan Luca läuft an Heiligabend um 16.25 Uhr im Zweiten.

«Es ist, wie mit Kindern zu arbeiten. Man kann nicht lange mit ihnen drehen, weil sie extrem müde werden», sagte der 1,36 Meter große Berliner. «Die Gans ist während der ein oder anderen Einstellung auch mal eingeschlafen.» Aus Tierschutz habe die Gans zum Dreh immer ihren Ganter in der Nähe gehabt. «Sie hatte ihren Partner immer dabei, er saß daneben. Der war etwas eifersüchtig. Immer wenn ich die Gans angefasst habe, hört man ihn schreien nach dem Motto: «Fass sie nicht an.» Ich bedeutete dem Vogel: «Du kriegst sie wieder.» Wenn wir Pause hatten, war sie immer bei ihm. Und das ist echt so süß zu sehen, wie Gänse sich lieben, sich gegenseitig säubern, die Hälse verdrehen.»

Nato-Generalsekretär richtet Appell an Russland

BRÜSSEL: Die Nato hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin aufgerufen, die bevorstehenden Feiertage für einen Rückzug seiner Streitkräfte von der ukrainischen Grenze zu nutzen. Russland habe die Möglichkeit, ein friedliches und erholsames Weihnachtsfest für alle zu gewährleisten, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Dazu müsse das Land Spannungen abbauen und seine Truppen zurückziehen.

Nach Angaben des Nato-Generalsekretärs geht es mittlerweile um Zehntausende Soldaten, die Russland in der Nähe der Ukraine zusammengezogen hat. «Es ist ein bedeutender militärischer Aufbau, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass dieser Aufmarsch stoppt oder sich verlangsamt», sagte er.

Offen ließ der Norweger, ob er hinter den Truppenbewegungen vornehmlich den Versuch Russlands vermutet, Zugeständnisse der Nato in Sicherheitsfragen zu erpressen. «Es gibt Unsicherheit über die russischen Absichten», sagte er. Stoltenberg verwies darauf, dass Russland bereits im Zuge der Annexion der Schwarzmeerhalbinsel Krim Gewalt gegen die Ukraine eingesetzt habe.

Mit Blick auf die russischen Forderungen nach zusätzlichen Sicherheitsgarantien der Nato zeigte er sich gesprächsbereit - erteilte allerdings Vorstellungen eine Absage, dass die Nato zum Beispiel den Verzicht auf eine Aufnahme der Ukraine erklären könnte.

Botschafterin hält «breiten Angriff» für unwahrscheinlich

KIEW: Die deutsche Botschafterin in der Ukraine, Anka Feldhusen, hält einen großangelegten Angriff Russlands auf das Land für wenig wahrscheinlich. Deutliche Worte europäischer Politiker und eine frühzeitige Koordinierung hätten die richtigen Signale Richtung Moskau gesendet, schrieb Feldhusen in einer Mail an Bundesbürger, die in der Ukraine leben. «In den vergangenen Wochen konnten wir zudem keinen signifikanten Truppenaufwuchs nahe der russischen Grenze mit der Ukraine feststellen. Insofern halte ich die Wahrscheinlichkeit eines breiten Angriffs Russlands weiter für niedrig.»

Die Diplomatin betonte aber auch: «Wie alle unsere Partner nehmen auch wir und nehme ich das russische Vorgehen sehr ernst.» In dieser Situation müssten «Ruhe und Besonnenheit, aber auch Achtsamkeit» an den Tag gelegt werden, so wie es die neue Bundesregierung zeige. Seit Wochen sorgen Berichte über angebliche russische Vorbereitungen auf einen Einmarsch in die Ukraine international für Beunruhigung. Russland wies solche Vorwürfe mehrfach zurück.

Die Europäische Union und die Nato drohen Moskau mit harten Konsequenzen im Falle einer militärischen Eskalation. Russland wiederum legte der Nato, den USA und ihren Verbündeten vergangene Woche Vorschläge für eine Vereinbarung zum Ende der Nato-Osterweiterung vor. Darüber soll nach Kreml-Angaben von Januar an mit den USA verhandelt werden.

Biden kann sich Präsidentschafts-Rennen gegen Trump 2024 vorstellen

WASHINGTON: Amtsinhaber Joe Biden kann sich ein Rennen gegen Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl 2024 vorstellen. «Warum sollte ich nicht gegen Donald Trump antreten, wenn er Kandidat würde?», sagte Biden am Mittwochabend (Ortszeit) in einem Interview des US-Senders ABC. Er deutete an, dass eine Bewerbung des Republikaners seine eigene Bereitschaft zu einer erneuten Kandidatur gar noch steigern könnte. Wenn sein Gesundheitszustand so bleibe wie jetzt, würde er zur Präsidentschaftswahl 2024 wieder antreten, so Biden. «Aber schauen Sie, ich habe großen Respekt vor dem Schicksal. Das Schicksal hat viele Male in mein Leben eingegriffen.»

Biden dürfte damit auf persönliche Tragödien wie den Tod seiner ersten Frau und deren Tochter bei einem Autounfall sowie den Verlust seines Sohnes Beau nach einer Krebserkrankung anspielen. Eine Kandidatur bei der Wahl 2024 hatte der Demokrat schon vorher nicht ausgeschlossen. Auch Ex-Präsident Trump liebäugelt damit - hat aber noch nicht offiziell erklärt, dass er antreten will.

Bei der Präsidentschaftswahl im November 2020 waren Biden und Trump gegeneinander angetreten. Seine Niederlage akzeptiert Trump bis heute nicht.

Kapitol-Attacke: Trump-Verbündeter kassiert juristische Niederlage

WASHINGTON: Der einstige Trump-Berater Michael Flynn ist vor Gericht mit einer Klage gegen den Ausschuss zur Untersuchung der Erstürmung des US-Kapitols gescheitert. Eine Richterin im US-Bundesstaat Florida lehnte am Mittwoch einen Antrag Flynns ab - mit diesem hatte der Verbündete von Ex-Präsident Donald Trump eine Aussage vor dem Ausschuss und die Bereitstellung angeforderter Unterlagen verhindern wollen. Flynn soll dem Gremium Rede und Antwort stehen, verweigerte jedoch bislang die Zusammenarbeit und ließ Fristen verstreichen. Er war 2017 nur etwas mehr als drei Wochen als Nationaler Sicherheitsberater im Weißen Haus tätig gewesen.

Der Ausschuss lud am Mittwoch außerdem den Trump-Verbündeten und republikanischen Abgeordneten Jim Jordan vor. «Wir wissen, dass Sie am 6. Januar mindestens einmal, möglicherweise sogar mehrmals mit Präsident Trump kommuniziert haben», schrieb der Ausschuss-Vorsitzende Bennie Thompson. Über diesen Austausch wolle das Gremium mit ihm «im Detail sprechen». Berichte deuteten außerdem darauf hin, dass Jordan Informationen über Treffen zwischen Beamten des Weißen Hauses und Trump Ende 2020 sowie Anfang Januar 2021 habe. Bei diesen sei es um Strategien gegangen, mit denen das Ergebnis der Präsidentschaftswahl 2020 gekippt werden sollte.

Der Ausschuss hat bereits mit Dutzenden Zeugen gesprochen - einige Vorgeladene verweigern aber jegliche Zusammenarbeit. Trumps einstiger Chefstratege Steve Bannon muss sich deshalb nun vor Gericht verantworten. Das Gleiche droht Trumps ehemaligem Stabschef Mark Meadows.

Anhänger des damaligen US-Präsidenten hatten am 6. Januar den US-Kongress erstürmt. Dabei kamen fünf Menschen ums Leben, darunter ein Polizist. Trump musste sich wegen des Angriffs einem Amtsenthebungsverfahren stellen, weil er seine Anhänger zuvor in einer Rede aufgestachelt hatte. Am Ende wurde er jedoch freigesprochen.

Sieben Tote aus einer Familie: US-Polizei ermittelt zu Gasvergiftung

MOORHEAD: Sieben Menschen sind in den USA in ihrem Zuhause an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben - darunter mehrere Kinder und Jugendliche. Verwandte der Familie hatten die Opfer bereits am Wochenende in Moorhead im US-Bundesstaat Minnesota entdeckt. Die Gerichtsmedizin gab nun am Mittwoch die Todesursache bekannt. Neben drei Erwachsenen sind unter den Toten zwei Kinder im Alter von 7 und 9 Jahren sowie zwei 16 und 19 Jahre alte Jugendliche. Hinweise auf ein Verbrechen liegen laut Polizei nicht vor.

Den Ermittlern zufolge stammte das Kohlenmonoxid entweder aus dem Ofen des Hauses oder aus einem Auto in der Garage. Eine Fehlfunktion des Ofens habe nicht festgestellt werden können, erklärte die Polizei. Das Blut der Opfer werde nun in weiteren Tests darauf untersucht, ob die Vergiftung auf Abgase eines Fahrzeugs zurückzuführen ist. Die Ermittler hätten außerdem einen Kohlenmonoxiddetektor in einem Schrank in der Waschküche entdeckt, dessen Batterien entfernt worden seien. Bei den anderen Sensoren im Haus habe es sich um Geräte gehandelt, die lediglich Rauch erkennen können.