Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Chaos auf den Straßen Athens - Streik im Nahverkehr

ATHEN: Aus Protest gegen mangelhafte Sicherheitsmaßnahmen haben die Angestellten der Athener Bahnen am Donnerstag den Nahverkehr lahmgelegt. Auslöser des Streiks war ein Unfall auf der viel befahrenen Athener Stadtbahn 1. Dabei war am Dienstag ein Arbeiter ums Leben gekommen. Zwei weitere wurden verletzt. Auch die Fahrer der Busse schlossen sich den Protesten mit mehrstündigen Arbeitsniederlegungen an. Auf den Straßen Athens bildeten sich lange Staus, wie mehrere griechische Medien berichteten.

Das Unglück auf der Stadtbahn ereignete sich, als die Bremsen einer Draisine versagten, die gerade Wartungsarbeiten durchführte. Das Fahrzeug raste unkontrolliert mehrere Kilometer weit. Schließlich setzten die Techniker einen anderen Zug auf demselben Gleis ein, um die Irrfahrt zu stoppen. Dabei kam es zu einem kontrollierten, aber heftigen Zusammenstoß. Das Opfer soll kurz vor diesem Zusammenprall von der Draisine abgesprungen sein.

Die Athener Stadtbahn 1 wird von Millionen Einwohnern und Touristen benutzt. Sie ist jedoch in einem schlechten Zustand. Die Fahrgäste protestieren seit Jahren und fordern eine grundlegende Modernisierung der alten Bahnlinie, die Athen mit dem Teil des Hafens von Piräus verbindet, von dem aus Fähren zu den Inseln auslaufen.

UN: Mehr Angriffe des Islamischen Staats

KABUL/NEW YORK: Die UN haben vor einer Erweiterung des Einflusses der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Afghanistan gewarnt. Die seit Mitte August in dem Land regierenden militant-islamistischen Taliban hätten die Expansion des IS nicht eindämmen können, sagte die UN-Sondergesandte für Afghanistan dem UN-Sicherheitsrat am Mittwoch in New York (Ortszeit). Der IS sei einst auf wenige Provinzen und Kabul beschränkt gewesen und scheine nun in fast allen Provinzen präsent und zunehmend aktiv.

Die Zahl der Angriffe, die der IS reklamierte, sei signifikant gestiegen. Im Jahr 2020 seien es 60 gewesen, in diesem Jahr bereits 334. Der IS greife weiterhin Schiiten im Land an, sagte Lyons weiter. Das Vorgehen der Taliban gegen den IS sei insofern besorgniserregend, als es sich stark auf außergerichtliche Inhaftierungen und die Tötung mutmaßlicher IS-Mitglieder zu stützen scheine. «Dieser Bereich verdient mehr Aufmerksamkeit von der internationalen Gemeinschaft.»

Die Taliban hatten nach Beginn des Abzugs der internationalen Nato-Truppen weite Teile Afghanistans erobert. Am 15. August zogen sie kampflos in die Hauptstadt Kabul ein und regieren seitdem. Armee und Polizei zerfielen, Vertreter der vorherigen Regierung flohen. Die Taliban, die den IS seit seinem Auftauchen in Afghanistan Anfang 2015 bekämpften, sehen sich mit zahlreichen Problemen konfrontiert, etwa für Sicherheit im Land zu sorgen. Der IS hatte in den vergangenen Wochen Anschläge mit vielen Toten auf Moscheen in Städten wie Kundus und Kandahar sowie auf das Militärkrankenhaus in Kabul verübt.

Japans Vizeaußenminister bleibt Pressekonferenz mit Südkorea fern

SEOUL/WASHINGTON: US-Vizeaußenministerin Wendy Sherman hat wegen Differenzen zwischen Südkorea und Japan auf eine geplante gemeinsame Pressekonferenz mit ihren Kollegen aus beiden asiatischen Ländern verzichten müssen. Es gebe einige Meinungsverschiedenheiten zwischen Japan und Südkorea, sagte die US-Diplomatin am Mittwoch (Ortszeit) in Washington nach einem Dreier-Treffen. «Und eine dieser Differenzen, die nicht mit dem heutigen Treffen zu tun hat, führte zu einer Änderung des Formats der heutigen Presseverfügbarkeit.» Stattdessen beantwortete Sherman die Fragen der Journalisten allein.

Der gemeinsame Auftritt Shermans mit ihren Kollegen aus Südkorea und Japan, Choi Jong Kun und Takeo Mori, sollte auch die Geschlossenheit der drei Länder beim Thema Nordkorea demonstrieren. Doch Mori sagte seine Teilnahme ab, wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo berichtete. Warum Choi nicht daran teilnahmen, war unklar.

Hintergrund der Weigerung Moris ist ein Streit Japans mit Südkorea über eine Felseninselgruppe im Meer zwischen beiden Ländern. Japan hatte zuletzt gegen den Besuch der von Südkorea verwalteten Inselgruppe durch den Chef der südkoreanischen Polizeibehörde protestiert. Beide Länder streiten sich seit Jahrzehnten um die Inselgruppe, die von Südkorea Dokdo und von Japan Takeshima genannt wird.

Trotz der Abwesenheit ihrer Kollegen nannte Sherman das trilaterale Treffen «freundlich» und «konstruktiv». Sie sei zufrieden mit Beratungen über Wege zur Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel. Mit Denuklearisierung umschreiben die USA und ihre Verbündeten die Abrüstung des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms. Die Verhandlungen Washingtons mit der isolierten Regierung in Pjöngjang kommen seit mehr als zweieinhalb Jahren nicht mehr voran. Die USA sind bei ihrem Umgang mit Nordkorea auf die Zusammenarbeit mit ihren Verbündeten Japan und Südkorea angewiesen.

Notstand nach schweren Überschwemmungen

VANCOUVER: Im kanadischen British Columbia gilt nach tagelangen Regenfällen nun der Notstand. Mehr als 17.000 Bewohner der westlichen Provinz mussten wegen heftiger Überschwemmungen bereits ihre Häuser verlassen, wie die Regierung am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Weitere Evakuierungen könnten folgen. Schwere Regenfälle waren am Wochenende bis in den Montag hinein in der Provinz niedergegangen. Eine Frau kam bei einem Erdrutsch ums Leben. Mehrere Menschen werden noch vermisst.

Kanadische Medien berichten unterdessen über Panikkäufe und leere Supermarktregale. «Ich bitte Sie, horten Sie keine Artikel», schrieb der Premier von British Columbia, John Horgan, auf Twitter. «Denken Sie daran, dass Ihr Nachbar in der Schlange hinter Ihnen die gleichen Vorräte braucht wie Sie.» Er sei zuversichtlich, dass der Notstand dabei helfen werde, Versorgungsketten schnell wiederherzustellen. Teile des Straßennetzes der Region sind laut Medienberichten lahmgelegt worden. Die kanadische Regierung habe der Provinz Bundesmittel einschließlich militärischer Hilfe zugesagt, auch um bei der Wiederherstellung von sauberem Trinkwasser zu helfen.

Viele Nutztiere seien ums Leben gekommen. «Wir haben Tausende von Tieren, die verendet sind. Viele, viele weitere befinden sich in einer schwierigen Situation», zitierte die Zeitung «The Globe and Mail» die Landwirtschaftsministerin der Provinz, Lana Popham. Den Tieren, die überlebt hätten, gehe nun das Futter aus. Die Überschwemmungen seien für Landwirte verheerend. So stehe etwa die rund 70 Kilometer südöstlich von Vancouver gelegene Stadt Abbotsford, verantwortlich für einen Großteil der Milch- und Geflügelproduktion der Provinz, weitgehend unter Wasser, schrieb das Blatt weiter.

Der Notstand gilt für zunächst 14 Tage. Im vergangenen Sommer war wegen einer extremen Hitzewelle und Waldbränden bereits der Notstand in British Columbia ausgerufen worden.

Thyssenkrupp plant mindestens eine Milliarde Überschuss in 2021/22

ESSEN: Die gesamtwirtschaftliche Erholung sowie Fortschritte beim Umbau lassen den Industrie- und Stahlkonzern Thyssenkrupp optimistisch in die Zukunft blicken.

Im laufenden Geschäftsjahr 2021/22 rechnet das Traditionsunternehmen mit einem Jahresüberschuss von mindestens einer Milliarde Euro, wie die Thyssenkrupp AG am Donnerstag in Essen mitteilte. Dies wäre der höchste Überschuss seit dem Geschäftsjahr 2007/08. Unsicherheiten gebe es allerdings bei der weiteren Entwicklung der Lieferengpässe bei Halbleitern und anderen Vorprodukten. Dies werde im laufenden Geschäftsjahr zeitweise zu Belastungen führen, hieß es.

«Ein Autotyp»: Biden lässt die Reifen beim Elektro-Hummer quietschen

WASHINGTON: Normalerweise wird US-Präsident Joe Biden chauffiert, am Mittwoch gab der bekennende Autofan selber Gas: Biden nutzte den Besuch eines General-Motors-Werks für Elektrofahrzeuge in Detroit, um eine Runde mit einem elektrisch betriebenen Hummer zu drehen - der eckige Geländewagen mit Vorbild aus dem Militär hat für viele Amerikaner Kultstatus. Auf einem Video des Senders C-Span ist zu sehen, wie der Präsident mit quietschenden Reifen startet. Als er bei den Journalisten zum Stehen kommt, fragt er scherzend: «Will jemand hinten reinspringen? Auf's Dach?» Biden schrieb auf Twitter zu seiner Spritztour: «Wie ich gesagt habe, ich bin ein Autotyp.»

Bei seiner Ansprache in dem Werk erinnerte Biden daran, dass sein Vater eine Zeit lang als Autohändler gearbeitet hatte. Der Präsident ist außerdem stolzer Besitzer eines Oldtimers vom Typ Corvette aus dem Jahr 1967, den er nach seinen Angaben einst als Geschenk zu seiner ersten Hochzeit bekam. Biden sagte am Mittwoch erneut zu, den gesamten Fuhrpark der Bundesregierung auf Elektroantrieb umzustellen. Klimaschutz ist eine der Top-Prioritäten des US-Präsidenten.

Biden warb in Detroit für das kürzlich verabschiedete Gesetzespaket zur Modernisierung der Infrastruktur in den USA. Vorgesehen sind über die nächsten Jahre rund 550 Milliarden US-Dollar (476 Mrd Euro) neuer Investitionen in die Infrastruktur. Ausgebaut werden soll auch die Elektromobilität. Insgesamt - inklusive schon vorher veranschlagter Mittel - hat das Paket einen Umfang von mehr als einer Billion US-Dollar. Das Gesetzespaket gehört zu den innenpolitischen Kernvorhaben in Bidens Amtszeit.

Militärübung für Bau von Barriere an Grenze zu Russland

TALLINN: Estland hat am Mittwoch eine zuvor unangekündigte Militärübung begonnen, bei der eine Barriere aus Stacheldraht an der Ostgrenze des EU-Landes zu Russland errichtet werden soll. Dafür werden nach Angaben der Regierung in Tallinn fast 1700 Soldaten der Reserve einberufen. Der Hauptzweck der bis zum 25. November andauernden Übung bestehe darin, die Einsatzbereitschaft und Befehlsketten der Kommandostruktur zu testen.

Weiter soll den Angaben zufolge die Zusammenarbeit auch mit der Polizei- und Grenzschutzbehörde geübt werden. «Was in Polen, Litauen und Lettland passiert, erfordert auch in Estland eine Stärkung der Grenzinfrastruktur», sagte Behördenchef Elmar Vaher. Die Barriere soll demnach an bis zu zehn Grenzabschnitten installiert werden, an denen ein erhöhtes Risiko eines illegalen Grenzübertritts besteht.

Die Lage an der östlichen EU-Außengrenze hat sich seit vergangener Woche dramatisch verschlechtert. «Die Sicherheitslage ist in der Tat gefährlich und angespannt», sagte Regierungschefin Kaja Kallas im Parlament mit Blick auf die Ereignisse an der polnisch-belarussischen Grenze. Es bestehe gegenwärtig aber keine direkte Bedrohung für die estnische Grenze. Anders als die beiden anderen Baltenstaaten Litauen und Lettland ist Estland kein direkter Nachbar von Belarus.