Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Hannover Rück bestätigt Gewinnziel trotz Katastrophen

HANNOVER: Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück sieht sich trotz der schweren Naturkatastrophen im Sommer auf Kurs zu seinem geplanten Milliardengewinn. Der Überschuss soll im laufenden Jahr weiterhin 1,15 bis 1,25 Milliarden Euro erreichen, teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Hannover mit. Für 2022 peilt Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz nun einen Rekordgewinn zwischen 1,4 und 1,5 Milliarden Euro an.

Im dritten Quartal brach der Gewinn der Hannover Rück im Vergleich zum Sommer 2020 wegen der Katastrophenschäden um 30 Prozent auf 185 Millionen Euro ein. Die Zerstörungen durch Hurrikan «Ida» in den Vereinigten Staaten schlugen bei dem Rückversicherer netto mit 306 Millionen, die Flutkatastrophe in Europa im Juli mit 214 Millionen Euro negativ zu Buche. Dennoch schnitt die Hannover Rück besser ab als von Analysten im Schnitt erwartet.

Cleo Smith am Tag nach Befreiung «fröhlich und munter»

PERTH: Einen Tag nach der Rettung der vermissten Vierjährigen haben australische Medien erstmals ein Video der wiedervereinten Familie veröffentlicht. Zu sehen ist Cleo in einem rosa-weißen Kleid, wie sie von ihrer strahlenden Mutter aus dem Haus getragen wird und einen rosa Ballon in den Händen hält. Dem Mädchen scheine es erstaunlich gut zu gehen, sie wirke «fröhlich und munter», zitierte der Sender 7News Obersergeant Cameron Blaine, der Cleo in der Nacht zum Mittwoch als erster in einem Zimmer eines verschlossenen Hauses entdeckt hatte.

Das Schicksal des Kindes und seiner Familie hatte ganz Australien 18 Tage lang in Atem gehalten. Cleo war am 16. Oktober von einem Campingplatz 75 Kilometer nördlich ihrer Heimatstadt Carnarvon aus dem Familienzelt verschwunden. Als die Eltern morgens aufwachten, waren sowohl ihre Tochter als auch deren Schlafsack nicht mehr da. Der Reißverschluss des Eingangs war so weit hochgezogen, dass das Kleinkind ihn nicht selber geöffnet haben konnte. Schnell gingen die Ermittler von einer Entführung aus. Am Mittwoch dann die erlösende Nachricht: Polizisten entdeckten Cleo körperlich unversehrt in einem Haus in Carnarvon.

«Ich kann sie natürlich nur von außen sehen», sagte Blaine. «Aber aus dieser Sicht bin ich erstaunt, dass sie so ausgeglichen und glücklich zu sein scheint.» Es sei herzerwärmend zu sehen, dass sie nach dieser Erfahrung munter sei und lache - und jetzt endlich wieder in den Armen ihrer Mutter einschlafen könne.

Ein 36-jähriger Verdächtiger war etwa zeitgleich mit Cleos Entdeckung in Gewahrsam genommen worden, er wurde befragt. Möglicherweise sollte in Kürze Anklage gegen ihn erhoben werden, berichteten australische Medien. Vieles in dem Fall ist aber noch unklar. So versuche die Polizei noch herauszufinden, ob das Mädchen die ganzen 18 Tage in dem Haus festgehalten wurde, sagte der leitende Ermittler Rod Wilde. Der Verdächtige soll keinerlei Verbindungen zu Cleos Familie haben.

Toyota hebt trotz Teilemangel Jahresprognose an

TOKIO: Der führende japanische Autokonzern Toyota hat die Ertragsprognose für das laufende Geschäftsjahr trotz Produktionskürzungen in Folge der Lieferengpässe bei Elektronikchips angehoben. Wie der Volkswagen-Rivale am Donnerstag bekanntgab, dürfte sich der Nettogewinn zum Bilanzstichtag 31. März 2022 auf 2,49 Billionen Yen (18,9 Milliarden Euro) belaufen. Das wäre ein Anstieg zum Vorjahr um 10,9 Prozent. Bislang war Toyota noch von 2,3 Billionen Yen Reingewinn ausgegangen. An Umsatz werden 30 Billionen Yen erwartet.

In der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres konnte der Konzern, zu dem auch der Kleinwagenspezialist Daihatsu und der Nutzenwagenhersteller Hino Motors gehören, den Nettogewinn um das 2,4-Fache auf 1,5 Billionen Yen erhöhen, wie Toyota weiter mitteilte.

Inhaftierter Demirtas fordert Einsatz für Menschenrechte

ISTANBUL: Der seit fünf Jahren inhaftierte prokurdische Oppositionspolitiker Selahattin Demirtas hat von der künftigen Bundesregierung einen stärkeren Einsatz für Menschenrechte in der Türkei gefordert. «Ich hoffe, dass die neue deutsche Regierung eine Politik verfolgt, die fester an die europäischen Werte und Menschenrechte gebunden ist», erklärte Demirtas in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur, das schriftlich über seine Anwälte geführt wurde. Die neue Regierung solle die Türkei nicht mit Präsident Recep Tayyip Erdogan gleichsetzen.

Der prominente Oppositionspolitiker und ehemalige Vorsitzende der prokurdischen Partei HDP war am 4. November 2016 unter Terrorvorwürfen verhaftet worden. Gegen den Politiker laufen zahlreiche Prozesse. Die Große Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) hatte im Dezember vergangenen Jahres die sofortige Freilassung des Oppositionspolitikers angeordnet. Die Türkei setzte das Urteil aber nicht um, obwohl sie als Mitglied des Europarats eigentlich daran gebunden ist. Erdogan beschuldigte den EGMR damals, sich hinter «Terroristen» zu stellen.

Gegen die prokurdische HDP läuft zurzeit ein Verbotsverfahren. Demirtas wertete dies als Teil einer «Einschüchterungsoperation gegen die Opposition». Er warf Erdogan vor, Richter und Staatsanwälte mit dem Verfahren «beauftragt» zu haben. Der Präsident habe die Justiz unter Kontrolle, «insofern ist es nicht möglich, dass es hier zu einem fairen Verfahren und zu einem rechtmäßigen Urteil kommt», so Demirtas. Was ihn persönlich angehe, so scheue sich Erdogan nicht davor, «seine Hass- und Rachegefühle auf mich zu projizieren.»

Die HDP ist die zweitgrößte Oppositionspartei im Parlament. Erdogan wirft ihr vor, der verlängerte Arm der PKK zu sein, die in der Türkei, Europa und den USA als Terrororganisation gilt. Die HDP weist die Vorwürfe zurück. Im Interview mit der dpa erklärte Demirtas dazu: «Weder ich noch unsere Partei haben direkt oder indirekt eine Verbindung oder Beziehung zur PKK.» Die HDP sei eine demokratische politische Partei, die nur friedliche Methoden billige.

Zwei Tote bei Zusammenstößen zwischen Indigenen und Soldaten

TIRÚA: Bei Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und indigenen Demonstranten sind im Süden von Chile zwei Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen seien bei den Auseinandersetzungen nahe der Stadt Tirúa in der Region Biobío verletzt worden, sagte Innenminister Rodrigo Delgado am Mittwoch. Patrouillen der Polizei und der Streitkräfte seien an Straßensperren unter Beschuss geraten. Die Beamten hätten daraufhin das Feuer erwidert, sagte Delgado. Wegen der jüngsten Welle der Gewalt gilt in der Gegend derzeit der Ausnahmezustand.

Medienberichten zufolge handelte es sich bei den Todesopfern um zwei Männer vom indigenen Volk der Mapuche. «Sie töten das Volk der Mapuche, es gibt viele Tote und Verletzte», sagte die indigene Delegierte in der Verfassungsgebenden Versammlung, Francisca Linconao, laut einem Bericht des Radiosenders Cooperativa. «Wir sagen der Regierung: Es reicht.»

Im Süden Chiles kommt es immer wieder zu Brandanschlägen auf Häuser und Fahrzeuge. Hinter den Angriffen sollen teilweise radikale Gruppen vom indigen Volk der Mapuche stecken, die seit Jahrzehnten für die Rückgabe ihrer Ländereien kämpfen. In der abgelegenen Region kommt es zudem immer wieder zu Raubüberfällen auf Fernfahrer und Schießereien.

Prognosen: Demokratischer Gouverneur in New Jersey wiedergewählt

TRENTON: New Jerseys Gouverneur Phil Murphy ist Prognosen zufolge als erster demokratischer Amtsinhaber seit mehr als 40 Jahren in dem US-Bundesstaat wiedergewählt worden.

Der 64-Jährige setzte sich bei der Abstimmung im Nordosten des Landes mit hauchdünnem Vorsprung gegen seinen republikanischen Herausforderer Jack Ciattarelli (59) durch, wie aus übereinstimmenden Vorhersagen der Fernsehsender CNN und NBC am Mittwoch hervorging. Das Ergebnis fiel überraschend knapp aus. Damit sind die Demokraten von US-Präsident Joe Biden in dem Bundesstaat noch mal mit einem blauen Augen davongekommen. Murphy profitierte Umfragen zufolge bei Wählern vor allem von dem hohen Maß an Kompetenz, dass ihm bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie zugeschrieben wird.

US-Bericht: China beschleunigt Ausbau von Nukleararsenal

WASHINGTON: China hat den Ausbau seines Nukleararsenals nach Einschätzung der US-Streitkräfte deutlich beschleunigt. Dies könnte dazu führen, dass China bis 2027 über 700 einsatzbereite Atomsprengköpfe verfügen könnte, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Jahresbericht des Verteidigungsministeriums an den Kongress zu China hervorgeht. «Die Volksrepublik China beabsichtigt wahrscheinlich, mindestens 1000 Sprengköpfe bis 2030 zu haben.» Im vergangenen Jahr hatte das US-Ministerium vorhergesagt, dass sich Chinas Bestand an Atomsprengköpfen von damals etwas mehr als 200 binnen innerhalb eines Jahrzehnts mindestens verdoppeln werde.

Die USA hatten im vergangenen Monat erstmals seit Jahren die Zahl ihrer Atomsprengköpfe veröffentlicht. Nach Angaben des US-Außenministeriums gab es am 30. September 2020 einen Bestand von 3750 Atomsprengköpfen - 55 weniger als im Jahr zuvor. Seit 1994 haben die USA diesen Angaben zufolge 11.683 Atomsprengköpfe abgebaut. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri schätzte die Zahl der Atomsprengköpfe Chinas in einer Mitteilung vom Juni auf 350. Spitzenreiter in der Sipri-Liste war Russland mit 6255 Sprengköpfen.

Hinter Russland, den USA und China lagen in der Sipri-Schätzung Frankreich (290), Großbritannien (225), Pakistan (165), Indien (156) und Israel (90). Im Fall von Nordkorea schätzt Sipri auf Basis des produzierten spaltbaren Materials, dass das Land 40 bis 50 Atomsprengköpfe bauen oder gebaut haben könnte.

Laschet: «Verhältnis zu Söder war lange Zeit sehr gut»

KÖLN: Der gescheiterte Unionskanzlerkandidat und scheidende CDU-Vorsitzende Armin Laschet hat einen Einblick in sein angespanntes Verhältnis zu CSU-Chef Markus Söder gegeben. «Er hat lange Zeit gesagt «Die CDU hat das erste Vorschlagsrecht». Deshalb war ich erstmal überrascht, dass er überhaupt antrat, weil er ein Jahr lang das Gegenteil gesagt hatte», sagte Laschet am Mittwoch in der ARD-Sendung «Maischberger. Die Woche». «Noch im August 2020 war das gar kein Thema, dass es zu einem Konflikt zwischen CDU und CSU kommen könnte. Und das habe ich lange Zeit geglaubt.»

Nach einem zehntägigen Machtkampf um die Kanzlerkandidatur im April, bei dem sich Laschet gegen Söder durchgesetzt hatte, gab es wiederholt Sticheleien und Querschüsse des bayerischen Ministerpräsidenten gegen den CDU-Chef. Laschet machte deutlich, er habe Söder immer wieder angerufen und gesagt: «Markus, lass es. Markus, warum sagst Du jetzt wieder das?» Söder habe geantwortet: «Nein, das ist falsch zitiert. So habe ich das gar nicht gesagt.» Laschet kritisierte Söders Erklärungsversuche: «Es waren immer andere.»

Auf die Frage, was das über sein Verhältnis zu Söder sage, antwortete Laschet: «Es war lange Zeit sehr gut und ich habe ihm wirklich viel geglaubt. Aber dass im Wahlkampf solche Sätze nicht hilfreich sind, sagen inzwischen viele andere auch.»

Der bei der Bundestagswahl vorerst gescheiterte Unionskanzlerkandidat Laschet hatte ein Bundestagsmandat angenommen und ist jetzt einfacher Abgeordneter in Berlin.

US-Untersuchung: Luftangriff in Kabul kein Verstoß gegen Kriegsrecht

WASHINGTON: Beim US-Drohnenangriff mit zahlreichen zivilen Opfern Ende August in Kabul ist einer internen Untersuchung der US-Streitkräfte zufolge nicht gegen geltendes Recht verstoßen worden. «Die Untersuchung ergab keinen Verstoß gegen das Recht, einschließlich des Kriegsrechts», teilte das Verteidigungsministerium am Mittwoch mit. «Fehler bei der Ausführung in Verbindung mit Bestätigungsfehlern und Kommunikationspannen führten zu bedauerlichen Opfern unter der Zivilbevölkerung.» Bei dem Luftschlag in der afghanischen Hauptstadt waren kurz vor dem Abzug der letzten US-Soldaten drei afghanische Männer und sieben Kinder getötet worden.

«Es war ein bedauerlicher Fehler», sagte Luftwaffen-General Sami Said, der die Untersuchung leitete. «Ich verstehe die Konsequenzen, aber es war kein kriminelles Verhalten.» Said räumte ein, dass bei der Untersuchung des Vorfalls deutlich geworden sei, dass die Anwesenheit eines Kindes in der Nähe des Ziels zwei Minuten vor dem Abschuss der Rakete erkennbar gewesen wäre. Die zuständigen Soldaten hätten damals aber keine Kinder dort wahrgenommen. «An dem Angriff beteiligte Personen, die im Rahmen dieser Untersuchung befragt wurden, glaubten zu diesem Zeitpunkt wirklich, dass sie eine unmittelbare Bedrohung der US-Streitkräfte ins Visier nahmen.»

Ziel der US-Operation war ein Auto, in dem Sprengstoff vermutet wurde. Der Wagen war nach Saids Angaben zum Zeitpunkt des Drohnenangriffs in einer zivilen Gegend rund drei Kilometer vom Flughafen entfernt geparkt. Said warb um Verständnis für die an dem Luftschlag beteiligten Soldaten. Diese hätten unter enormem Druck gestanden, weil Geheimdienstinformationen auf einen bevorstehenden Anschlag hingedeutet hätten. Nur drei Tage zuvor waren bei einem Anschlag der Terrormiliz Islamischer Staat am Kabuler Flughafen 13 US-Soldaten und Dutzende Afghanen getötet worden.

Die US-Streitkräfte hatten die Tötung von Zivilisten bei dem Luftangriff bereits Mitte September eingeräumt und von einem «tragischen Fehler» gesprochen. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hatte sich entschuldigt und eine Untersuchung angeordnet. Das US-Militär hatte ursprünglich mitgeteilt, in dem zerstörten Fahrzeug habe sich «eine große Menge Sprengstoff» befunden, deren Explosion nach dem Luftschlag womöglich zu weiteren Opfern geführt habe.