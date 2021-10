Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 28.10.21 | Aktualisiert um: 15:15 | Überblick

Flüchtlingszustrom aus der Türkei ins EU-Land Zypern nimmt zu

NIKOSIA: Immer mehr Flüchtlinge suchen Zuflucht im EU-Land Zypern: Allein im Oktober dieses Jahres sind dort gut 1700 Migranten angekommen. 85 Prozent dieser Menschen kamen auf der Route Türkei-Nordzypern und danach in die von der Regierung Zyperns kontrollierten Gebiete im Süden der Insel. Seit Jahresbeginn sind im Süden der Insel 10.350 Migranten angekommen. Dies berichtete am Donnerstag die zyprische Presse unter Berufung auf den zyprischen Innenminister Nikos Nouris. Er warf der Türkei vor, diesen Zustrom von verzweifelten Menschen nicht zu stoppen. «Diese Menschen kommen nicht zu Fuß nach Zypern. Sie kommen aus Istanbul per Flugzeug (nach Nordzypern und von dort zum Süden)», wurde der Innenminister zitiert. Ankara versuche damit Zypern zu destabilisieren, hieß es aus Regierungskreisen in Nikosia.

Der Inselstaat hat bereits eine elf Kilometer lange Absperrung entlang der Trennungslinie zwischen Süd- und Nordzypern gebaut. Der Stacheldrahtzaun steht im Westen der geteilten Hauptstadt Nikosia. Dieser soll nun weiter ausgebaut werden, hieß es aus Regierungskreisen am Donnerstag.

Im Verhältnis zur Bevölkerungsgröße gingen laut EU-Statistik 2020 die meisten Asylanträge in der EU in Zypern ein. Vor allem das Flüchtlingslager Pournara mit einer Aufnahmekapazität für 1200 Menschen ist so überfüllt, das mittlerweile rund 200 Migranten außerhalb des Lagers in Zelten ausharren müssen, berichtete die Zeitung «Phileleftheros» am Donnerstag.

Tote und Chaos wegen langer Wartezeiten vor Notaufnahmen in England

LONDON: Wegen stundenlanger Wartezeiten vor Notaufnahmen sind in England zuletzt mindestens zwei Patienten gestorben. Interne Dokumente, aus denen die Nachrichtenagentur PA am Donnerstag zitierte, zeichnen ein katastrophales Bild der Situation. In einem Brief fordert die Spitze des Gesundheitsdiensts NHS demnach, die Schlangen von Rettungswagen vor Notaufnahmen zu beenden und Ambulanzen nicht mehr als zusätzliche Warteräume zu benutzen. Das Risiko für die Patienten sei enorm, betonten der medizinische Direktor des NHS, Stephen Powis, und die Chefin des NHS-Notdiensts, Pauline Philip, in dem Schreiben, aus dem PA zitierte.

Eigentlich soll die Übergabe vom Rettungswagen an die Notaufnahme nicht mehr als 15 Minuten dauern. Grund für die enorme Belastung sei die Corona-Pandemie, sagte Martin Flaherty vom Verband der Rettungsdienstleister. Notfalleinrichtungen und Ambulanzen stünden unter enormem Druck, auch wegen Abstandsregeln sowie Mitarbeitern, die sich nach Kontakt mit Infizierten isolieren mussten. Seit April hat sich die Zahl der Wartezeiten für Rettungswagen fast verzehnfacht. Im September behandelten Notaufnahmen insgesamt 1,39 Millionen Menschen - so viele wie noch nie in einem Monat.

In der Stadt Worcester wurde eine Untersuchung eingeleitet, nachdem ein Patient während fünfstündiger Wartezeit in einem Krankenwagen vor der Tür des Worcestershire Royal Hospital gestorben war. In Cambridge starb eine Frau in einem ähnlichen Fall. Der NHS in der Region West Midlands um Birmingham erhöhte die Risikoeinschätzung für Verzögerungen bei der Übergabe an Notaufnahmen erstmals in seiner Geschichte auf die höchste Stufe. PA zitierte aus Dokumenten, laut denen ein Patient mehr als 13 Stunden von einer Krankenwagenbesatzung versorgt werden musste. Es habe mehrere Fälle gegeben, in denen «schwere Schäden» bei Patienten auftraten.

Großeinsatz wegen Terrorverdachts

DÜREN: .

Mit einem Großaufgebot sind Spezialeinheiten der deutschen Polizei am Donnerstagmorgen im BUndesland Nordrhein-Westfalen gegen fünf junge Männer vorgegangen, die unter Terrorverdacht stehen.

Dabei wurden im Landkreis Düren zwischen Aachen und Köln die Wohnungen der Verdächtigen durchsucht. «Den Beschuldigten wird vorgeworfen, sich anlehnend an Propagandamaterial der ausländischen terroristischen Vereinigung «Islamischer Staat» auf eine terroristisch motivierte Tat vorbereitet zu haben», teilten die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf und die Polizei in Köln in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Geleitet und koordiniert wird das Ermittlungsverfahren von der Zentralstelle Terrorismusverfolgung Nordrhein-Westfalen. Bei den fünf Verdächtigen handelt es sich den Angaben zufolge um junge Männer im Alter zwischen 16 und 22. Zwei Beschuldigte (22, 16) seien deutsche Staatsangehörige, zwei weitere (17, 16) deutsch-russische Doppelstaatler und einer (18) habe die türkische Staatsangehörigkeit, hieß es weiter. Drei der Terrorverdächtigen sind minderjährig.

Sony hebt Jahresprognose an

TOKIO: Der japanische Elektronikriese Sony hat die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Wie der Hersteller der Playstation am Donnerstag bekanntgab, dürfte sich der Nettogewinn zum Bilanzstichtag 31. März 2022 auf nun 730 Milliarden Yen (5,5 Mrd Euro) belaufen. Zum Vorjahr bedeutet dies allerdings einen Rückgang um 29,1 Prozent. Im August war Sony noch von 700 Milliarden Yen Gewinn ausgegangen.

Sony rechnet damit, dass die Film- und Musiksparte das nur langsame Wachstum in der Elektronik-Kernsparte wettmachen dürfte. Bezogen auf das erste Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres ging Sonys Nettogewinn um 34,8 Prozent im Vergleich zum gleichen Vorjahreszeitraum auf 424,9 Milliarden Yen zurück. Der Umsatz stieg um 13,7 Prozent auf 4,6 Billionen Yen.

EU-Nutzfahrzeugmarkt leidet im September

BRÜSSEL: Die Chipknappheit hat im September zu einem Rückgang auf dem EU-Nutzfahrzeugmarkt geführt. Mit rund 143.000 Fahrzeugen wurden rund 12,3 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum verkauft, wie der Herstellerverband Acea am Donnerstag mitteilte. Betroffen war dabei vor allem Spanien, in dem mehr als ein Viertel weniger Wagen neu zugelassen wurde. In Deutschland wurden knapp ein Fünftel weniger Nutzfahrzeuge verkauft.

Verglichen mit dem von der Pandemie gebeutelten Vorjahreszeitraum stieg in den ersten neun Monaten die Zahl der verkauften Nutzfahrzeuge auf rund 1,4 Millionen. Das entspricht einem Zuwachs von knapp einem Fünftel. Das wichtigste Segment der leichten Nutzfahrzeuge bis 3,5 Tonnen legte ähnlich stark auf knapp 1,2 Millionen Exemplare zu. Die prozentual stärkste Entwicklung stellten die Experten bei den schweren Fahrzeugen ab 16 Tonnen fest: Das Segment verbuchte ein Plus von rund 28 Prozent.

EU- und UN-Diplomaten treffen entmachteten Regierungschef des Sudan

KHARTUM: Der durch den Militärputsch im Sudan entmachtete Regierungschef Abdullah Hamduk ist nach Angaben der Vereinten Nationen wohlauf. Man habe sich in Hamduks Residenz mit ihm treffen können, teilte die UN-Mission in Khartum am Mittwochabend auf Twitter mit. An dem Treffen nahmen neben dem UN-Sondergesandten Volker Perthes die Botschafter Deutschlands, Frankreichs, der EU und der ranghöchste US-Diplomat im Land teil.

Zuvor hatten die Botschafter Deutschlands und anderer Länder die Wiedereinsetzung des entmachteten Ministerpräsidenten gefordert, der nun faktisch unter Hausarrest steht. Man erkenne Hamduk weiterhin als Regierungschef an und verlange ein Treffen mit ihm, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der EU-Delegation sowie der Botschaften Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens, der USA und anderer Staaten am Mittwoch.

Das Militär hatte am Montag in dem ostafrikanischen Land mit rund 44 Millionen Einwohnern die Macht übernommen. General Abdel Fattah al-Burhan, der bisher gemeinsam mit Hamduk an der Spitze einer Übergangsregierung stand, verkündete die Entmachtung der zivilen Regierungsmitglieder und verhängte einen Ausnahmezustand.

Beck's-Brauer AB Inbev steigert operativen Gewinn überraschend

LÖWEN: Die weltgrößte Bierbrauerei Anheuser-Busch Inbev hat im dritten Quartal operativ überraschend mehr verdient. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei um knapp 7 Prozent auf 5,2 Milliarden Dollar gestiegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Klammert man die Effekte von Wechselkursveränderungen sowie Ver- und Zukäufen aus, habe das Plus 3 Prozent betragen. Experten hatten mit einem Rückgang gerechnet.

Der Konzern, der Marken wie Budweiser, Beck's, Stella Artois oder Corona Extra produziert, blickt zudem etwas optimistischer auf das laufende Jahr: Das untere Ende der Prognosespanne für das operative Ergebnis wurde angehoben. Der Umsatz kletterte in den Monaten Juli bis September um 11 Prozent auf 14,3 Milliarden Dollar.

Volkswagen-Konzern senkt Auslieferungsprognose - Chipmangel bremst

WOLFSBURG: Beim Volkswagen-Konzern hinterlassen die Produktionsstopps wegen des Chipmangels Spuren. So geht das Unternehmen wegen des Einbruchs der Verkäufe nicht mehr davon aus, im Gesamtjahr spürbar mehr Fahrzeuge auszuliefern als im von Lockdowns belasteten Vorjahr, wie VW am Donnerstag mitteilte.

Auch in den Finanzzahlen des dritten Quartals zeigten sich die Engpässe. Der Umsatz ging um 4,1 Prozent auf 56,9 Milliarden Euro zurück. Das um Sondereinflüsse bereinigte operative Ergebnis fiel um 12,1 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro. Auf Konzernebene schnitt VW damit aber besser ab als von Experten gedacht.

Unter dem Strich stand überraschend ein Gewinnanstieg: Das Ergebnis nach Steuern legte um 5,6 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro zu. Dabei spielten Veränderungen im Finanz- und Beteiligungsergebnis sowie bei den Steuern eine Rolle.

Die sogenannte Volumengruppe mit Marken wie VW Pkw, Seat oder Skoda fuhr operative Verluste ein. «Die Ergebnisse des dritten Quartals zeigen einmal mehr, dass wir die Verbesserung der Produktivität im Volumenbereich jetzt konsequent vorantreiben müssen», mahnte Vorstandschef Herbert Diess.

Brexit-Streit: Frankreich setzt britisches Fischerboot fest

LONDON/PARIS: Der Streit zwischen Frankreich und Großbritannien um Fischerei-Genehmigungen im Ärmelkanal spitzt sich zu. Ein britisches Fischerboot sei von der französischen Küstenwache wegen fehlender Lizenzen in einen Hafen begleitet worden, nun übernehme die Justiz den Fall, twitterte die französische Meeresministerin Annick Girardin in der Nacht zum Donnerstag. Im Raum stünden eine Geldstrafe und die Beschlagnahme des Fangs.

Erst am Mittwochabend hatte die französische Regierung angekündigt, dass vom 2. November an britische Fischerboote an bestimmten französischen Häfen nicht mehr anlegen dürfen. Außerdem werde Frankreich künftig systematisch die Sicherheit britischer Boote überprüfen. Lkw, die von Frankreich aus nach Großbritannien oder in die Gegenrichtung fahren, sollen demnach ebenfalls schärfer kontrolliert werden.

Großbritannien kritisierte die Ankündigung. Brexit-Minister David Frost zeigte sich enttäuscht. Die Maßnahmen stünden sehr wahrscheinlich nicht in Einklang mit internationalem Recht sowie dem Brexit-Vertrag.

London und Paris streiten seit dem britischen EU-Austritt über Fischerei-Lizenzen für französische Boote, vor allem rund um die Kanalinseln Jersey und Guernsey. Im Brexit-Abkommen war vereinbart worden, dass europäische Fischer Fanglizenzen für eine Zone von sechs bis zwölf Seemeilen vor der britischen Küste bekommen sollen. Um eine Lizenz zu erhalten, muss ein Fischer nachweisen, dass er zuvor in diesen Gewässern aktiv war.

Rund 300 tote Meeresschildkröten angeschwemmt

OAXACA: An einem mexikanischen Strand sind innerhalb weniger Tage rund 300 verendete Meeresschildkröten angespült worden. Entsprechende Medienberichte bestätigte am Mittwoch (Ortszeit) die Ermittlungsbehörde des mexikanischen Umweltministeriums. Es handelte sich bei den Tieren, die am Strand Morro Ayuta an der Pazifikküste des südmexikanischen Bundesstaates Oaxaca gefunden wurden, allesamt um weibliche Exemplare der gefährdeten Art der Oliv-Bastardschildkröte, wie ein Biologe des staatlichen Schildkrötenzentrums mexikanischen Medien sagte.

Die Todesursache werde untersucht, hieß es. Die Schildkröten - deren Art zu den kleinsten der Meeresschildkröten gehört - könnten den Angaben zufolge in illegale Fischernetze geraten sein. Morro Ayuta ist ein Brutstrand in einem Schutzgebiet, an dem jedes Jahr Oliv-Bastardschildkröten massenhaft ihre Eier ablegen.

Aktivisten fordern «starkes Signal» des G20-Gipfels für Klimaschutz

ROM: Die großen Industrienationen (G20) müssen nach Ansicht von Aktivisten und Entwicklungsorganisationen auf ihrem Gipfel am Wochenende in Rom weitgehende Zusagen im Klimaschutz machen. «Wir brauchen ein starkes Signal, damit die Weltklimakonferenz auf das richtige Gleis kommt und nicht gleich in einer Sackgasse endet», sagte Jörn Kalinski von Oxfam am Donnerstag zu dem COP26-Klimatreffen im schottischen Glasgow. «Wir müssen runter mit den Emissionen und rauf mit der Klimafinanzierung.»

«Der G20-Gipfel stellt die Weichen für Erfolg oder Misserfolg der Klimakonferenz», sagte auch Friederike Meister von der Bewegung Global Citizen. «Als weltweit größte Umweltverschmutzer tragen die G20-Staaten die Verantwortung, sich bereits in Rom auf dringende und verpflichtende Maßnahmen zu einigen, um die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen.» Die großen Volkswirtschaften müssten auch endlich die - ursprünglich schon bis 2020 angestrebte - Zusage von 100 Milliarden US-Dollar jährlich für Klimaschutz und Anpassungsstrategien in finanziell schwächer gestellten Ländern erfüllen.

Die Organisationen verwiesen auf den jüngsten UN-Bericht, wonach die Anstrengungen der Staatengemeinschaft bei Weitem nicht für die Erfüllung der Ziele des Pariser Klimaabkommens von 2015 ausreichen. Es gebe eine große Lücke zwischen nationalen Ankündigungen und dem, was tatsächlich nötig sei und gemacht werde, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Mit den jüngsten Klima-Versprechen der Länder würden die Treibhausgase bis 2030 nur um 7,5 Prozent verringert. Für das 1,5-Grad-Ziel würden aber 55 Prozent benötigt - für 2 Grad noch immer 30 Prozent.

«Die ärmsten Völker mit den geringsten Ressourcen, die am wenigsten für das Problem können, werden am härtesten getroffen», kritisierte Oxfam-Sprecher Kalinski. «Wir haben noch Zeit, um einen neuen Kurs einzuschlagen und die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu vermeiden.» Auch Ekkehard Forberg von World Vision sagte: «Wir erwarten starke Zusagen der G20-Staats- und Regierungschefs, um den Klimawandel zu bremsen und ihre Versprechungen einzuhalten, insbesondere um den ärmsten Ländern mit Know-how und Geld zur Seite zu stehen.»

Ischinger warnt vor Abzug der US-Atombomben aus Deutschland

BERLIN: Der Sicherheitsexperte Wolfgang Ischinger hat davor gewarnt, die deutsche Beteiligung an der atomaren Abschreckung der Nato infrage zu stellen. Mit Blick auf die laufenden Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP sagte der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz der Deutschen Presse-Agentur, ein Abzug der US-Atombomben aus Deutschland würde schwerwiegende Folgen für die Sicherheit in Europa haben: «Den Polen ziehen wir sicherheitspolitisch den Teppich unter den Füßen weg, wenn Deutschland aus der nuklearen Abschreckung aussteigt.»

Polen könnte dann auf einer Stationierung von Atombomben auf seinem Territorium bestehen, warnte Ischinger. «Eine aktive polnische Rolle bei der nuklearen Abschreckung der Nato hätte dann wiederum Folgen in Moskau, über die ich gar nicht nachdenken möchte», sagte er. «Meine Vermutung ist, die Folgen wären katastrophal. Die Nato würde nuklear noch näher an Russland heranrücken.» In der deutschen Diskussion werde viel zu wenig darüber nachgedacht.

Auf dem Luftwaffenstützpunkt Büchel in Rheinland-Pfalz sind Schätzungen zufolge noch 20 US-Atombomben stationiert, die im Ernstfall von Bundeswehr-Kampfjets abgeworfen werden sollen. Sowohl die Partei- und Fraktionsführung der SPD als auch die Grünen haben sich in der Vergangenheit für einen Abzug dieser Nuklearwaffen stark gemacht. Damit würde sich Deutschland aus der nuklearen Abschreckung der Nato zurückziehen. Das Thema wird in den Koalitionsverhandlungen eine Rolle spielen.

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hatte erst vergangenes Wochenende Äußerungen der scheidenden Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) kritisiert, die sich zur deutschen Beteiligung an der atomaren Abschreckung der Nato bekannt hatte. Er warf ihr vor, an der «Eskalationsschraube» mit Russland zu drehen.

Taiwans Präsidentin: Bedrohung durch China «nimmt jeden Tag zu»

WASHINGTON: Im Konflikt mit China sieht Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen eine stetig wachsende Gefahr für ihr Land. Die Bedrohung durch China «nimmt jeden Tag zu», sagte Tsai in einem am Mittwoch ausgestrahlten Interview des US-Senders CNN. Sie vertraue darauf, dass die USA Taiwan im Falle eines chinesischen Angriffs beistehen würden. Zugleich rief Tsai demokratische Partner in der Region dazu auf, die Inselrepublik zu unterstützen. «Wenn autoritäre Regime expansionistische Tendenzen zeigen, sollten sich demokratische Länder zusammentun, um ihnen entgegenzutreten. Taiwan steht an vorderster Front.»

US-Präsident Joe Biden hatte in der vergangenen Woche deutlicher als seine Vorgänger zugesagt, dass die USA Taiwan im Falle eines Angriffs durch China verteidigen würden. China reagierte empört und warf den USA Einmischung in innere Angelegenheiten vor.

Die kommunistische Führung in Peking betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik und droht mit einer Eroberung. Die USA haben sich der Verteidigungsfähigkeit Taiwans verpflichtet - was bislang vor allem Waffenlieferungen bedeutete. Die Frage nach einem militärischen Beistand im Angriffsfall wurde bewusst offengelassen, weil es von Peking als Verstoß gegen dessen «Ein-China-Doktrin» gesehen würde. Mit dieser «strategischen Mehrdeutigkeit» der USA sollte Peking im Unklaren belassen werden, was die USA im Kriegsfall tun würden.

Seltenes Spitzmaulnashorn in britischem Zoo geboren

MALTON: In einem britischen Zoo ist dieses Jahr erstmals in Europa ein seltenes Spitzmaulnashorn (Diceros bicornis michaeli) zur Welt gekommen. Das männliche Jungtier sei auch das erste seiner Art, das im «Flamingo Land» geboren wurde, wie der Tierpark im nordenglischen Malton mitteilte. Wie das Tierbaby heißt, ist noch nicht bekannt.

Die Pfleger suchten nun nach einem passenden Namen auf Suaheli für das «große, starke und aktive» Tier. Fotos zeigten das Nashorn gemeinsam mit seiner Mutter Samira. Die Nashorndame war 2015 aus Zürich nach Großbritannien gekommen, Vater Magadi lebt seit 2019 im Flamingo Land.

Der Tierpark ist für seine Nashornzucht bekannt. Erst 2019 wurden zwei der Dickhäuter in Afrika ausgewildert. In europäischen Zoos leben nach Angaben des Tierparks noch 85 Spitzmaulnashörner, in den ostafrikanischen Ländern Kenia und Tansania gibt es schätzungsweise nicht mehr als 3500 Exemplare.

«Lonely Planet»: 2022 gehört Freiburg zu den drei Top-Städten

LONDON: Freiburg ist im kommenden Jahr laut «Lonely Planet» eine der besten Städte weltweit für eine Reise. Im neuen Buch «Lonely Planets Best in Travel 2022» folgt die badische Studentenstadt mit etwa 230.000 Einwohnern hinter den Millionenmetropolen Auckland (Neuseeland) und Taipeh (Taiwan). Freiburg im Breisgau wird vom «Lonely Planet» als klimafreundliche Ökometropole gefeiert mit jeder Menge Solaranlagen und vielen Fahrradfahrern.

Der Reiseführer «Best in Travel» kürt jedes Jahr zehn Top-Städte, -Länder und -Regionen. 2020 hatte Salzburg bei den Städten vorne gelegen, Bonn war auf Platz fünf gelandet. Für 2021 hatte der Verlag wegen Corona-Krise und Reisebeschränkungen auf seine Top-Ten-Listen und das Buch verzichtet und online nur einige zukunftsweisende Tourismusprojekte gekürt.