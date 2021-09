Neues aus dem Ausland am Donnerstag

US-Luftfahrtbehörde erlaubt wieder Starts von Branson-Raumschiff

WASHINGTON: Das Raumschiff «SpaceShipTwo» von Richard Branson darf nach einer mehrwöchigen Untersuchung der US-Luftfahrtbehörde wieder abheben. Bransons Raumfahrtfirma Virgin Galactic hatte zuvor unter anderem zugesagt, die Flugsicherung in Echtzeit über den Verlauf der Flüge zu informieren. Die Luftfahrtbehörde FAA habe die Vorschläge akzeptiert, teilte das Unternehmen in der Nacht zum Donnerstag mit.

Bei dem aufsehenerregenden Flug mit Branson an Bord im Juli war das Raumschiff zeitweise außerhalb des zugewiesenen Luftraum-Korridors unterwegs gewesen. Hinzu kam, dass Virgin Galactic die FAA nicht sofort über das Problem informiert hatte. Zu den nun vorgeschlagenen Maßnahmen gehören auch veränderte Berechnungen, mit denen mehr potenzielle Flugbahnen erfasst werden sollen.

Milliardär Branson will mit Virgin Galactic ins Geschäft mit dem Weltraumtourismus einsteigen.

Kapitol-Attacke: Gremium lädt Organisatoren von Trump-Kundgebung vor

WASHINGTON: Der Kongressausschuss zur Untersuchung der Attacke auf das US-Kapitol am 6. Januar hat Organisatoren der Kundgebung an jenem Tag vorgeladen, bei der der damalige Präsident Donald Trump seine Anhänger angestachelt hatte. Das Gremium des US-Repräsentantenhauses teilte am Mittwochabend (Ortszeit) mit, es seien Vorladungen an elf Personen geschickt worden. Darunter seien mehrere Personen, die an der Planung, Vorbereitung und Durchführung jener Kundgebung beteiligt gewesen seien.

In der vergangenen Woche hatte der Ausschuss bereits vier Vertraute von Ex-Präsident Trump vorgeladen: den ehemaligen Trump-Berater Steve Bannon, den damaligen Stabschef des Weißen Hauses, Mark Meadows, Trumps Social-Media-Chef Dan Scavino sowie einen ehemaligen Beamten des Verteidigungsministeriums.

Anhänger Trumps hatten am 6. Januar den Sitz des US-Kongresses in Washington erstürmt. Dabei kamen fünf Menschen ums Leben, darunter ein Polizist. Trump musste sich wegen des Angriffs einem Amtsenthebungsverfahren stellen, weil er seine Anhänger zuvor in einer Rede bei einer Kundgebung aufgestachelt hatte. Am Ende des Verfahrens wurde der Republikaner jedoch freigesprochen.

Der Ausschuss im US-Repräsentantenhaus soll die Hintergründe des Angriffs auf das Kapitol untersuchen. Die Einrichtung des Untersuchungsgremiums war Gegenstand heftiger parteipolitischer Auseinandersetzungen.

New Yorker Museum ehrt gestorbene Richterin Ginsburg mit Schau

NEW YORK: Rund ein Jahr nach dem Tod von Ruth Bader Ginsburg ehrt ein Museum in ihrer Heimatstadt New York die Richterin mit einer Ausstellung. Die Schau «Notorious RBG: The Life and Times of Ruth Bader Ginsburg», die am Freitag in der New-York Historical Society am Central Park in Manhattan eröffnet wird, zeigt neben Fotos, Videos und Dokumenten auch zahlreiche persönliche Objekte - unter anderem Richterroben und Krägen sowie Gegenstände aus der heimischen Küche, für die hauptsächlich Ehemann Martin «Marty» Ginsburg zuständig war.

Die linksliberale Juristin sei eine «wegbereitende Richterin und eine echte kulturelle Ikone» gewesen, sagte Museumsdirektorin Louise Mirrer. Die Ausstellung sei ursprünglich als «Feier des Lebens von Richterin Ginsburg» geplant gewesen und nach ihrem Tod in «Andenken an ihre Errungenschaften und ihr Vermächtnis» umgewandelt worden. Die Schau, die ursprünglich vom Skirball Cultural Center in Los Angeles organisiert worden war, soll bis zum 23. Januar 2022 zu sehen sein und danach noch nach Houston und Washington reisen.

Die im September 2020 im Alter von 87 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorbene Ginsburg war 1933 im New Yorker Stadtteil Brooklyn geboren worden und wird von vielen in ihrer Heimatstadt nach wie vor sehr verehrt.

EU-Bürger brauchen für Einreise nach Großbritannien künftig Reisepass

LONDON: Reisende aus der EU brauchen für die Einreise nach Großbritannien künftig einen Reisepass. Bis auf wenige Ausnahmen reicht von diesem Freitag (1. Oktober) an ein Personalausweis nicht mehr aus, um ins Land zu kommen, wie den offiziellen Einreiseregeln zu entnehmen ist. Bislang galt seit dem Brexit eine Übergangsphase, in der man noch mit einem solchen Ausweis über die Grenze kam.

Lediglich für EU-Bürger, die ihren Wohnsitz im Vereinigten Königreich haben, soll auch nach der Frist ein Personalausweis für die Einreise ausreichen. Allerdings könnte dies trotzdem zu Komplikationen an der Grenze führen: Der Nachweis über ihr Aufenthaltsrecht - den sogenannten Settled oder Pre-Settled Status - nach dem Brexit lässt sich nämlich nur über ein digitales Portal des britischen Innenministeriums führen. Bürgerrechtsorganisationen wie The3Million fordern seit langem einen physischen Nachweis des Aufenthaltsrechts - etwa in Form einer Papierkarte oder eines ausdruckbaren Dokuments.

Neujahrsfest der Maori wird offizieller Feiertag

WELLINGTON: Neuseeland will ab kommendem Jahr das Neujahrsfest Matariki der Maori-Ureinwohner als gesetzlichen Feiertag begehen. Das Gesetz soll an diesem Donnerstag im Parlament verlesen und demnächst verabschiedet werden. «Matariki wird der erste öffentliche Feiertag sein, der das Weltbild der Maori anerkennt», sagte die Stellvertretende Ministerin für Kunst und Kultur, Kiri Allan. Die Politikerin hat selbst Maori-Wurzeln.

Ministerpräsidentin Jacinda Ardern hatte das Vorhaben schon im Februar bekanntgemacht. Damit erfüllte sie ein Wahlversprechen der Labour-Partei. Es wird erwartet, dass das Gesetz mit großer Mehrheit angenommen wird. Der Feiertag, der jedes Jahr an einem anderen Tag stattfindet, fällt 2022 auf den 24 Juni.

Schon lange gab es Bemühungen, das wichtige Fest der Ureinwohner in Neuseeland offiziell anzuerkennen. Matariki ist der Maori-Name für das Sternbild der Plejaden (Sternbild Stier). Wenn der Sternennebel im Juni in etwa zur Zeit der Wintersonnenwende das erste Mal aufgeht, beginnt in der Zeitrechnung der Maori das neue Jahr. Für sie ist es eine Zeit der Erinnerung, aber auch eine Gelegenheit, um neue Anfänge zu feiern.

Zahl der Toten bei Kämpfen in Gefängnis steigt auf über 100

GUAYAQUIL: Die Zahl der Todesopfer bei gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten Banden in einem Gefängnis in Ecuador ist auf über 100 gestiegen. Weitere 52 Gefangene und zwei Polizisten seien bei den Kämpfen in der Haftanstalt Guayas N1 in der Nähe der Wirtschaftsmetropole Guayaquil im Westen des Landes verletzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft des südamerikanischen Landes am Mittwoch mit. Zuvor war von mindestens 30 Toten die Rede gewesen. Präsident Guillermo Lasso verhängte den Ausnahmezustand über den Strafvollzug.

Bei den Bandenkämpfen kamen demnach auch Schusswaffen und Sprengsätze zum Einsatz. Spezialeinsatzkräfte der Polizei brachten die Haftanstalt danach wieder unter ihre Kontrolle. Rund 400 Beamte seien am Einsatz beteiligt gewesen, sagte Polizeichef Fausto Buenaño Buenaño. Die Polizisten seien beschossen worden. Bei dem Einsatz wurden demnach Schusswaffen, Messer, Munition und Drogen sichergestellt.

In Ecuador kam es in den vergangenen Monaten immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen in Gefängnissen. Im Juli kamen bei Krawallen in Haftanstalten in Cotopaxi und Guayaquil insgesamt 21 Menschen ums Leben. Im Februar waren bei heftigen Zusammenstößen zwischen rivalisierenden Banden in mehreren Gefängnissen 79 Menschen getötet worden.

Kim kündigt Wiederaufnahme der Kommunikation mit Seoul an

SEOUL/PJÖNGJANG: Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat nach Medienberichten die baldige Wiederöffnung der Kommunikationskanäle mit Südkorea angekündigt.

Die Freischaltung der Kanäle schon früh im Oktober solle zu den Bemühungen um verbesserte Beziehungen zum Süden und um Frieden auf der koreanischen Halbinsel beitragen, zitierte die südkoreanische Agentur Yonhap aus einer Rede Kims vor der Volksversammlung in Pjöngjang am Donnerstag.

EU-Kommissionsvize: Handelsrat ist Meilenstein in Beziehung zu USA

PITTSBURGH/BRÜSSEL: Nach den jüngsten Verstimmungen in der transatlantischen Partnerschaft haben EU-Vertreter die erste Sitzung eines neuen europäisch-amerikanischen Handels- und Technologierates als Erfolg gewertet. «Der heutige Tag markiert ein neues Kapitel in unseren transatlantischen Beziehungen», schrieb EU-Vizekommissionspräsident Valdis Dombrovskis am Mittwoch nach den Gesprächen in der US-Stadt Pittsburgh auf Twitter. Die erste Sitzung des Rates sei «ein Meilenstein» im Verhältnis zwischen den USA und der EU. Beide Seiten hätten vereinbart, gemeinsam Standards und Regeln zu entwickeln, um Unternehmen, Arbeitnehmer und Verbraucher im 21. Jahrhundert zu unterstützen.

Dombrovskis hatte die Gespräche von europäischer Seite gemeinsam mit EU-Vizekommissionspräsident Margrethe Vestager geführt. Für die USA nahmen Außenminister Antony Blinken, Handelsministerin Gina Raimondo und die Handelsbeauftragte Katherine Tai teil. Blinken sprach auf Twitter nach dem Treffen von einer «anregenden Diskussion».

Beide Seiten veröffentlichten im Anschluss eine gemeinsame Erklärung, in der sie unter anderem das Ziel ausgeben, bei Technologiestandards und der Sicherung von Lieferketten mehr zusammenzuarbeiten und sich im Vorgehen gegen unfaire Handelspraktiken von Staaten wie China eng abstimmen. Insbesondere wollen sie Lieferengpässe bei Halbleitern durch stärkere Kooperation angehen. Zehn Arbeitsgruppen sollen in den kommenden Monaten konkrete Pläne zu den einzelnen Themen entwickeln.

Das Treffen folgte auf zuletzt heftige Verstimmungen zwischen den USA und Europa. Hintergrund ist das europäische Entsetzen darüber, dass Washington in den vergangenen Monaten hinter dem Rücken der EU mit Großbritannien und Australien einen neuen Sicherheitspakt für den Indopazifik-Raum aushandelte. Insbesondere die Regierung in Paris ist außer sich, weil die Allianz einen 56 Milliarden Euro schweren U-Boot-Vertrag Australiens mit Frankreich platzen ließ. Angesichts dessen hatte Frankreich in Frage gestellt, ob das Treffen in Pittsburgh überhaupt stattfinden sollte. Dem Text für die Abschlusserklärung stimmte das Land auch erst nach Korrekturen zu.

Nach Andrang an Grenze: Mexiko fliegt Migranten zurück nach Haiti

VILLAHERMOSA: Nach der Abschiebung zahlreicher Haitianer aus den USA hat nun auch Mexiko begonnen, Migranten aus Haiti zurück in ihre Heimat zu schicken. Ein erster Flug aus der südöstlichen Stadt Villahermosa brachte am Mittwoch 70 Haitianer, darunter 13 Minderjährige, nach Port-au-Prince, die Hauptstadt des Karibikstaates, wie Mexikos Einwanderungsbehörde mitteilte. Es handle sich um den Beginn freiwilliger «humanitärer Rückführungen» in Absprache mit den haitianischen Behörden. Die Rückkehrer hätten sich in verschiedenen Teilen Zentral- und Südmexikos aufgehalten.

Bis vor einigen Tagen hatten sich etwa 15.000 Migranten im texanischen Del Rio an der Grenze zu Mexiko unter einer Brücke versammelt. Es waren vor allem Haitianer, von denen viele bereits vor Jahren in die südamerikanische Länder Chile und Brasilien ausgewandert waren. Wegen Diskriminierung und Perspektivlosigkeit dort, aber auch wegen der Hoffnung, unter dem neuen US-Präsidenten Joe Biden einreisen zu dürfen, reisten sie in den Norden.

Ein aggressives Zurücktreiben der Migranten durch US-Grenzschützer auf Pferden am Grenzfluss Rio Grande sorgte international für Empörung. Inzwischen räumten die US-Behörden das provisorische Lager unter der Brücke und schoben mehr als 4000 der Haitianer ab - ohne sie Asyl beantragen zu lassen. Weitere Tausende Haitianer kehrten nach Mexiko zurück, um nicht abgeschoben zu werden. Im Süden Mexikos stecken zudem Zehntausende Migranten - darunter viele Haitianer - fest, weil mexikanische Soldaten sie daran hindern, ihren Weg in Richtung USA fortzusetzen. Einige beantragten in Mexiko Asyl.

In Haiti herrschen bittere Armut, Bandengewalt und politisches Chaos. Anfang Juli wurde Staatspräsident Jovenel Moïse in seiner Residenz erschossen, Mitte August kamen bei einem Erdbeben mehr als 2200 Menschen ums Leben.