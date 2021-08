Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Britische Regierung hält Anschlag in Kabul binnen Stunden für möglich

LONDON: Ein Vertreter der britischen Regierung hält einen Terroranschlag am Flughafen in Kabul binnen Stunden für möglich. Auf die Frage des Senders Sky News, ob sich ein Anschlag innerhalb der nächsten Stunden ereignen könne, sagte Verteidigungsstaatssekretär James Heappey am Donnerstagmorgen ausdrücklich «Ja». Im Laufe der Woche seien sich die Geheimdienste immer sicherer darüber geworden, dass ein «ernsthafter, unmittelbarer, tödlicher Angriff» auf den Flughafen oder die von westlichen Truppen genutzten Zentren drohe.

«Während die Uhr bis zum Ende des Monats weiter tickt, müssen wir diese sehr, sehr reelle Bedrohung mit den Menschen in Kabul teilen und ihnen raten, sich vom Flughafen zu entfernen anstatt dorthin zu kommen», sagte der Staatssekretär.

Der Sender zitiert zudem eine nicht genannte, hochrangige britische Quelle, die von einem «sehr hohen Risiko eines Terroranschlags» auf die Evakuierungsmission in Kabul sprach. Auch deutsche und US-Behörden hatten davor bereits gewarnt. Wann die britischen Evakuierungsflüge enden sollen, wollte Staatssekretär Heappey nicht genauer bekanntgeben. In den nächsten 24 Stunden sollten aber - wenn möglich - elf Flüge stattfinden.

Neuer Brand in Kalifornien bedroht Hunderte Anwohner nahe Los Angeles

LOS ANGELES: Im US-Bundesstaat Kalifornien hat ein Feuer knapp 90 Kilometer östlich von Los Angeles Hunderte Menschen bedroht. Für rund 1000 Anwohner des Bezirks San Bernardino gelte eine Evakuierungsanordnung, teilte die Brandschutzbehörde Cal Fire am Mittwoch (Ortszeit) mit. Demnach bedrohten die Flammen etwa 600 Gebäude. Das sogenannte South-Feuer war am Mittwoch ausgebrochen und breitete sich bis zum Abend auf einer Fläche von rund zwei Quadratkilometern aus. Die Feuerwehr habe die Flammen zunächst nicht eindämmen können, hieß es.

Ein Feuerwehrmann sei bei Löscharbeiten leicht verletzt worden. In San Bernardino hätten die Flammen mindestens zwölf Gebäude beschädigt oder zerstört, berichtete die Zeitung «Los Angeles Times» unter Berufung auf Einsatzkräfte. Auf Fotos aus dem Ort Lytle Creek rund 100 Kilometer von Los Angeles entfernt waren verbrannte Autos sowie gegen die Flammen kämpfende Einsatzkräfte zu sehen.

Der Westen der USA und Kanadas wird seit Wochen von einer Serie von Waldbränden heimgesucht. Das sogenannte Dixie-Feuer in Nordkalifornien wütet seit Mitte Juli und hat dort nach Angaben der Brandschutzbehörde Cal Fire bisher rund 3005 Quadratkilometer Fläche niedergebrannt. Das Feuer ist auch nach wochenlangem Einsatz der Feuerwehr erst zu 45 Prozent unter Kontrolle. Es hat über 1200 Gebäude zerstört und die frühere Goldgräberstadt Greenville weitgehend niedergebrannt. Das ebenfalls große Caldor-Feuer brannte auf einer Fläche von rund 512 Quadratkilometern und ist zu zwölf Prozent eingedämmt.

Nach einem extrem regenarmen Winter und geringer Schneedecke haben die Waldbrände im dürregeplagten Kalifornien in diesem Jahr ungewöhnlich früh angefangen. Flächenbrände gab es dort immer schon, doch nun sind die Feuer nach Expertenangaben heißer, häufiger und größer.

Augenzeuge: Noch mehr Menschen bei Eingang zu Flughafen Kabul

KABUL: Ungeachtet Terrordrohungen ist an einem Eingang zum Flughafen Kabul die Zahl der dort versammelten Menschen erneut gestiegen. Das berichtete ein Augenzeuge der Deutschen-Presse Agentur am Donnerstag. Er befinde sich den dritten Tag nun bereits bei einem Tor am östlichen Teil des Flughafens, aber so viele Menschen habe er an keinem Tag davor gesehen. Die Menschen stünden «so eng aneinander wie Ziegel einer Mauer». Man könne keinen Meter weit kommen. Er sei rund 200 Meter vom Eingang entfernt, und es würde das Leben seines Kindes oder seiner Frau kosten, wenn er versuchte, diese 200 Meter zu überwinden.

In einem von dem Augenzeugen übermittelten Video sieht man Menschen mit Dokumenten in der Hand winken. Sie rufen «Help me!» - helfen Sie mir - und stehen Schulter an Schulter in der prallen Sonne. In der Menge sind auch Kinder und Frauen, man hört auch Babys weinen.

Seit der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban versuchen Tausende Menschen, aus Afghanistan zu fliehen. Seit mehr als einer Woche versammeln sie sich rund um verschiedene Eingänge des Flughafens, um auf einen Evakuierungsflug zu kommen. Diese werden aber wegen des bevorstehenden US-Truppenabzugs in den nächsten Tagen eingestellt. Tausende US-Soldaten hatten zuletzt den Flughafen Kabul abgesichert.

Die deutsche Botschaft in Afghanistan und andere Stellen warnen aktuell vor Terrorgefahr rund um den Flughafen. Die US-Botschaft forderte US-Bürger, die sich derzeit am Abbey Gate, East Gate oder North Gate aufhielten, dazu auf, das Gebiet «sofort» zu verlassen.

Parkhaus mit 200 Autos in Brand

STOCKHOLM: Im schwedischen Märsta nördlich von Stockholm hat in der Nacht zu Donnerstag ein Parkhaus mit 200 Autos in Flammen gestanden.

«Das Dach ist eingestürzt und das Gebäude ist nicht mehr zu retten», sagte ein Sprecher Rettungskräfte der schwedischen Nachrichtenagentur TT. Die Löscharbeiten seien sehr schwierig. «Es ist wie in einem Hochofen», sagte der Sprecher. Aufgrund der Hitze seien die Feuerwehrleute nicht nah genug herangekommen. Andere Gebäude seien aber nicht in Gefahr gewesen. Gegen 8.30 Uhr hieß es, das Feuer sei unter Kontrolle. Verletzte wurden nicht gemeldet. Die Brandursache muss nun ermittelt werden.

Wenig Interesse an Paralympics

TOKIO: Die Paralympischen Spiele finden laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov nur wenig Interesse bei den Menschen in Deutschland. Lediglich zehn Prozent der 1714 Befragten gaben an, im TV oder in Streams die Wettkämpfe in Tokio zu verfolgen. 60 Prozent der Menschen werden die Geschehnisse in Japan nicht schauen. 21 Prozent wollen sich immerhin informieren, ohne aber den Fernseher einzuschalten. Keine Angaben machten neun Prozent.

Die Paralympics der Behindertensportlerinnen und -sportler wurden am Dienstag eröffnet und laufen bis zum 5. September. ARD und ZDF übertragen im täglichen Wechsel. Die öffentlich-rechtlichen Sender bieten eine umfangreiche Berichterstattung von den Paralympics, zeigen allein in ihren Hauptprogrammen rund 65 Stunden. Dazu gibt es Angebote im Internet mit bis zu drei Livestreams, auf denen beispielsweise früh am Morgen Rollstuhlbasketball läuft. Die Hauptsendezeiten im Fernsehen liegen nach Angaben der Sender fast immer zwischen 9.05 Uhr und 15.00 Uhr.

Dänemark beendet Evakuierung aus Kabul - «Nicht mehr sicher»

KOPENHAGEN: Dänemark hat die Evakuierung der Botschaftsmitarbeiter und ihrer Familien aus der afghanischen Hauptstadt Kabul abgeschlossen.

«Es ist nicht mehr sicher, vom Flughafen Kabul zu fliegen», sagte Verteidigungsministerin Trine Bramsen am Mittwochabend der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau. Die letzte Maschine sei in Islamabad gelandet. An Bord waren 90 Evakuierte, die letzten dänischen Angestellten, Soldaten und Diplomaten aus Kabul, so die Ministerin. Dänemark hat in den letzten Tagen rund 1000 Menschen aus Afghanistan evakuiert.

Frankreich will Evakuierungsflüge am Freitag einstellen

PARIS: Frankreich will seinen Evakuierungseinsatz in Afghanistan nach den Worten von Premierminister Jean Castex am Freitag beenden. «Von morgen Abend an können wir nicht länger Evakuierungen vom Flughafen Kabul aus durchführen», sagte Castex am Donnerstagmorgen dem französischen Sender RTL. Frankreichs Regierung begründet den anvisierten Abbruch des Rettungseinsatzes mit dem bevorstehenden Truppenabzug der USA.

Die USA wollen bis zum 31. August ihren Militäreinsatz in Afghanistan beendet haben. Die US-Regierung betonte allerdings zuletzt, es gebe keine «Frist» für ihre Bemühungen, ausreisewilligen US-Amerikanern oder Afghanen zu helfen. Auch die Bundeswehr will ihre Evakuierungsflüge in den kommenden Tagen einstellen.

Frankreich hat nach jüngsten Angaben des Außenministeriums seit der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban mehr als 2000 Afghanen nach Frankreich ausgeflogen.

«Denver-Clan»-Schauspieler Michael Nader mit 76 Jahren gestorben

LOS ANGELES: Der aus «Der Denver-Clan» und anderen TV-Serien bekannte US-Schauspieler Michael Nader ist tot. Er sei am Montag in seinem Haus in Nordkalifornien an Krebs gestorben, teilte seine Frau Jodi Lister Nader am Mittwoch (Ortszeit) dem Fernsehkanal MFTV mit. Sein Sprecherteam bestätigte dem Filmblatt «Hollywood Reporter» den Tod. Der Schauspieler wurde 76 Jahre alt.

Zu Beginn seiner TV-Karriere in den 1970er Jahren war Nader in der Seifenoper «As the World Turns» aufgetreten. Seine bekannteste Rolle hatte er ab 1983 in der Hit-Serie «Der Denver-Clan» (engl. Titel «Dynasty») als Farnsworth «Dex» Dexter, dem Geliebten und dann dritten Ehemann von Alexis (Joan Collins). Nader spielte bis zum Serienende im Jahr 1989 in über 150 Folgen mit. In den 1990er Jahren stand er für die Seifenoper «All my Children» vor der Kamera.

Gericht vertagt Entscheidung über Landrechte von Indigenen

BRASÍLIA: Der Oberste Gerichtshof Brasiliens (STF) hat eine wegweisende Entscheidung über die Landrechte von Indigenen erneut verschoben. Das Gericht vertagte die eigentlich für Mittwoch angesetzte Abstimmung über den Anspruch indigener Völker auf ihr angestammtes Land kurzfristig auf Donnerstag. Der indigene Dachverband Apib erklärte daraufhin, der Kampf für die Rechte der Indigenen gehe weiter - in der Erwartung, dass ihre in der Verfassung verbrieften Rechte endlich per Gerichtsbeschluss bekräftigt werden. Es gehe um nichts weniger als «das Urteil des Jahrhunderts», sagte die rechtliche Beraterin der Nichtregierungsorganisation «Amazon Watch», Ana Alfinito, der Deutschen Presse-Agentur.

Bei der Gerichtsentscheidung steht eine Regelung namens «Marco Temporal» auf dem Prüfstand, die etwa Großgrundbesitzer und Agrarunternehmer so auslegen, dass indigene Völker nur dort Land beanspruchen können, wo sie vor Inkrafttreten der Verfassung von 1988 bereits lebten. Umweltschützern zufolge werden damit die Rechte der Indigenen unzulässig beschnitten.

Die seit Sonntag anhaltenden Proteste Tausender Indigene in der Hauptstadt Brasília setzten sich am Mittwoch fort. Die Menschen demonstrieren für den Schutz ihrer Rechte und gegen Präsident Jair Bolsonaro. Ein halbes Dutzend Gesetzesprojekte im Nationalkongress drohen den Umweltschutz und die Regeln zum Schutz indigener Völker und ihrer Territorien zu untergraben. All diese Gesetzesprojekte sind seit dem Amtsantritt der Regierung Bolsonaros im Januar 2019 vorangetrieben worden.

Der rechte Präsident gilt als Befürworter der wirtschaftlichen Ausbeutung des Amazonas-Gebiets und hatte im Wahlkampf 2018 angekündigt, keine noch so kleinen Schutzgebiete mehr auszuweisen. Seine Regierung könnte die erste seit der Rückkehr zur Demokratie in den 1980er Jahren sein, die kein neues indigenes Schutzgebiet festlegt.

Oben-ohne-Sonnenbaden für viele Französinnen out

PARIS: Sorge vor Belästigungen und Gaffern: Oben ohne zu Baden ist bei Französinnen einer Umfrage zufolge so unbeliebt wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Nur noch 19 Prozent der Französinnen legen sich demnach nach eigenen Angaben noch topless ans Wasser, vor zwölf Jahren waren dies noch 34 Prozent, wie die Zeitung «Le Parisien» unter Verweis auf eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ifop berichtet. In der Altersgruppe ab 18 Jahren und unter 50 Jahren sank der Anteil von 43 Prozent im Jahr 1984 auf heute nur noch 16 Prozent. Der Rückgang halte sei Jahren an, schrieb die Zeitung. Ein entscheidender Grund dafür sei, dass Frauen sich vor Belästigungen oder Bloßstellungen mit Fotos in sozialen Medien fürchten.

Jede zweite Frau unter 25 Jahren fürchtet laut der Umfrage, beim Oben-ohne-Baden Opfer körperlicher oder sexueller Gewalt zu werden oder von Männern angegafft zu werden. Fast jede zweite junge Frau hat außerdem Angst, dass ein Foto von ihr ohne Oberteil im Internet landet. «Indem sie sich nicht oben ohne zeigen, scheinen diese jungen Frauen die Risiken verinnerlicht zu haben, die auf all jenen lasten, die versuchen, sich von den Sittsamkeitsvorschriften zu befreien, die Frauen an öffentlichen Orten auferlegt werden», sagte Ifop-Studienleiter François Kraus dem «Parisien».

Während von der Zeitung befragte jüngere Frauen vor allem über Unannehmlichkeiten nach dem Ablegen des Oberteils berichteten, ärgerte sich eine pensionierte Lehrerin. «Wie traurig und ärgerlich», schimpfte sie. «Wir, die Alten, haben dafür gekämpft, damit die Frauen alle Möglichkeiten erhielten: Abtreiben, die Pille nehmen, ohne die Erlaubnis des Mannes arbeiten, einschließlich des Rechts, seinen Körper zu zeigen so wie die Herrschaften.»

Tore meiden: US-Botschaft warnt vor Gefahr am Flughafen von Kabul

KABUL/WASHINGTON: Die US-Botschaft in Kabul hat US-Bürgern aus Sicherheitsgründen davon abgeraten, zum Flughafen der afghanischen Hauptstadt zu kommen.

Es gebe eine Gefahrenlage an den Toren des Flughafens, warnte die Botschaft in der Nacht zu Donnerstag. «US-Bürger, die sich derzeit am Abbey Gate, East Gate oder North Gate aufhalten, sollten das Gebiet sofort verlassen», hieß es weiter. Ausnahmen sollten nur im Falle individueller Anweisungen von Vertretern der US-Regierung gemacht werden. Zuvor hatte die deutsche Botschaft vor Schießereien und Terroranschlägen am Flughafen von Kabul gewarnt.

UN-Bericht: Sicherheitslage weitgehend ruhig

KABUL: Die Sicherheitslage in Afghanistan ist seit der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban weitgehend ruhig. Das geht aus einem wöchentlichen Bericht der UN-Agentur zur Koordinierung humanitärer Hilfe (OCHA) hervor, der am Mittwochabend veröffentlicht wurde. In den allermeisten Regionen des Landes sei die Sicherheitssituation im Berichtszeitraum - der Woche nach der Taliban-Machtübernahme - vergleichsweise ruhig.

In dem Bericht hieß es, im Süden seien Zivilistinnen und Zivilisten weiter von Explosionen durch am Straßenrand versteckte Bomben betroffen gewesen oder von Kugeln durch Freudenschüsse in den Provinzhauptstädten. Die großen Krankenhäuser in der südlichen Region hätten zudem eine große Zahl an Patienten aufgenommen, die bereits früher verletzt worden waren, wegen andauernder Gefechte und Straßensperren aber keine Möglichkeit gehabt hätten, in Krankenhäuser zu kommen.

Im Nordosten habe es Berichte über Gefechte in den Bezirken Pul-i Hisar, Dih Salah und Bano der Provinz Baghlan gegeben. Einem Bericht der «New York Times» zufolge hatten Hausdurchsuchungen durch die Taliban diese Gefechte mit lokalen Milizen ausgelöst. Aus den Provinzen Kabul und Pandschir seien mehrere Sicherheitsvorfälle und Gewalttaten gemeldet worden. Allerdings gibt es in dem Bericht keine Details hierzu.

In der Stadt Dschalalabad im Osten seien Berichten zufolge zwei Zivilisten getötet und sechs weitere im Zuge eines Protests am Nationalfeiertag verletzt worden, hieß es weiter. Lokale Journalisten berichteten, Taliban-Kämpfer hätten das Feuer eröffnet. Vergangenen Samstag habe es bewaffnete Zusammenstöße zwischen Kämpfern der Taliban und der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Bezirk Alingar der Provinz Laghman im Osten gegeben.

US-Regierung: Keine «Frist» für Hilfe bei Ausreise aus Afghanistan

WASHINGTON: Die US-Regierung will auch nach dem 31. August US-Amerikaner und Afghanen bei der Ausreise aus Afghanistan unterstützen. «Wir und die internationale Gemeinschaft erwarten, dass die Menschen, die Afghanistan nach dem Abzug des US-Militärs verlassen wollen, dies auch tun können. Daran arbeiten wir», sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Mittwochnachmittag (Ortszeit). Man prüfe eine Reihe von Möglichkeiten, wie man etwa weiter konsularische Unterstützung leisten können.

US-Außenminister Antony Blinken sprach davon, dass es keine «Frist» für die Bemühungen gebe, ausreisewilligen US-Amerikanern oder Afghanen zu helfen. Die militant-islamistischen Taliban hätten sich verpflicht, Menschen über den 31. August hinaus sicheres Geleit zu ermöglichen. «Und wir haben sicherlich Anreize und Druckmittel gegenüber einer zukünftigen afghanischen Regierung, um sicherzustellen, dass dies geschieht», sagte Blinken weiter ohne ins Detail zu gehen.

US-Präsident Joe Biden hatte am Dienstag nach einer Videoschalte mit den Staats- und Regierungschefs der G7-Länder erklärt, dass er an dem Plan festhalte, die amerikanischen Truppen bis zum 31. August aus Kabul abzuziehen. Das US-Militär kontrolliert derzeit den Airport in Kabul und sichert die internationale Evakuierungsmission dort ab. Die verbliebenen internationalen Kräfte am Flughafen sind bei ihren Evakuierungsaktionen auf den Schutz durch US-Truppen angewiesen.

«Wir sind auf dem richtigen Weg, um unsere Mission bis zum 31. August abzuschließen», betonte Sprecherin Psaki. Der Präsident sei aber über Notfallpläne informiert worden, falls man doch länger bleiben müsse. Biden hatte zuvor das Außen- und Verteidigungsministerium angewiesen, diese Alternativpläne zu erarbeiten. Unabhängig davon, suche man aber nach Möglichkeiten, Amerikanern und anderen die Evakuierung auch nach dem Truppenabzug zu ermöglichen.