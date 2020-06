Neues aus dem Ausland am Donnerstag

US-Demokraten kündigen Änderungen für Nominierungsparteitag an

MILWAUKEE: Trotz steigender Corona-Infektionszahlen in Teilen der USA halten die Demokraten an ihrem für August im Bundesstaat Wisconsin geplanten Parteitag zur Nominierung ihres designierten Präsidentschaftskandidaten Joe Biden fest. Der frühere Vizepräsident plane mit seiner Teilnahme. Parteivertreter aus den Bundesstaaten sollten allerdings nicht nach Milwaukee reisen, sondern möglichst virtuell teilnehmen, teilte das Demokratische Nationalkomitee (DNC) am Mittwoch (Ortszeit) mit.

Es werde an einem Verfahren gearbeitet, dass es allen Delegierten ermöglichen soll, ihre Stimme virtuell abzugeben, hieß es. Die viertägige Veranstaltung wird demnach von der Arena Fiserv Forum in das kleinere Tagungszentrum Wisconsin Center verlegt.

Biden gilt seit April nach dem Ausscheiden seiner Mitbewerber bereits als designierter Kandidat der Demokraten. Anfang Juni hatte er sich nach eigenen Angaben bei Vorwahlen die nötigen Delegiertenstimmen für die Präsidentschaftskandidatur seiner Partei gesichert. Damit erscheint sicher, dass er bei der Wahl am 3. November für die Demokraten gegen den Republikaner Donald Trump antreten wird, der sich um eine zweite Amtszeit bemüht. Biden war unter Präsident Barack Obama Vizepräsident gewesen.

Heftige Regenfällen suchen Südwesten Japans heim

NAGASAKI: Der Südwesten Japans ist von starken Regenfällen heimgesucht worden.

In den beiden Provinzen Nagasaki und Saga auf der südwestlichen Hauptinsel Kyushu riefen die örtlichen Behörden rund 250.000 Bewohner auf, sich vor den Niederschlägen und den damit verbundenen Gefahren in Sicherheit zu bringen, wie die japanische Tageszeitung «Yomiuri Shimbun» am Donnerstag berichtete. In Nagasaki wurden die Bewohner vor möglichen Erdrutschen gewarnt. Straßen standen unter Wasser, in der Stadt Sasebo stürzte die Steinmauer eines Tempels um. Die Behörden warnten, dass die heftigen Niederschläge in der Regenzeit noch bis zum Freitag andauern könnten.

Nach 233 Jahren: Erstmals Präsidentin im Marylebone Cricket Club

LONDON: Erstmals in seiner 233-jährigen Geschichte bekommt der

altehrwürdige Marylebone Cricket Club eine Präsidentin: Clare Connor, die ehemalige Kapitänin der englischen Frauen-Nationalmannschaft, wurde jetzt bei einem virtuellen Treffen bestätigt. Die 43-Jährige wird ihr Amt bei dem Londoner Club am 1. Oktober 2021 antreten. Dies sei ein «wunderbares Privileg», sagte Connor. «Wir müssen oft zurückblicken, um zu sehen, wie weit wir gekommen sind.» Zur Zeit ist die designierte Präsidentin des im Lord's Cricket Ground ansässigen Clubs Geschäftsführerin des Frauen-Cricket-Boards für England und Wales.

Deutlicher Wahlsieg für Regierungspartei in der Mongolei

ULAN BATOR: Die regierende Volkspartei (MVP) hat die Parlamentswahl in der Mongolei überraschend deutlich gewonnen. Nach den vorläufigen Ergebnissen des Auszählung erreichte die Partei von Ministerpräsident Ukhnaa Khurelsukh mit rund 80 Prozent der Stimmen mehr als 60 Sitze im Parlament, wie die mongolische Nachrichtenagentur Montsame am Donnerstag berichtete. Es ist das erste Mal, dass eine Regierungspartei in der Mongolei die Wiederwahl gewinnt. Die oppositionelle Demokratische Partei errang voraussichtlich nur zehn Sitze.

Die Wähler belohnten offenbar auch den erfolgreichen Umgang der Regierung mit der Corona-Pandemie. Die Mongolei zählt bislang nur etwas mehr als 200 Infektionen, die aus dem Ausland eingeschleppt wurden, und keinen Toten. Der zentralasiatische Binnenstaat zwischen den beiden übermächtigen Nachbarn Russland und China zählt auf einer Fläche viermal so groß wie Deutschland nur knapp drei Millionen Einwohner. Trotz seines Reichtums an Bodenschätzen leidet das Land unter großen wirtschaftlichen Problemen.

Virtuelle Geberkonferenz: Maas und Borrell bitten um Hilfe für Sudan

BERLIN: Deutschlands Außenminister Heiko Maas und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell haben die internationale Gemeinschaft zur Unterstützung für den Sudan aufgerufen. «Die Menschen in Sudan haben jetzt die historische Chance, Frieden, Demokratie und wirtschaftlichen Aufschwung zu erreichen», schreiben die beiden Sozialdemokraten in einem Gastbeitrag für das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Donnerstag) mit Bezug auf den neuen Demokratisierungsweg des Landes. «Ein demokratischer Sudan bleibt die beste Garantie für die langfristige Stabilität des Landes und der gesamten Region.»

Anlass des Beitrags ist eine virtuelle Geberkonferenz, zu der die Europäische Union, die Vereinten Nationen, Deutschland und der Sudan für diesen Donnerstag eingeladen haben. «Unser Ziel ist es, genügend Mittel einzuwerben, damit ein Sozialprogramm der Weltbank und der sudanesischen Regierung gestartet werden kann, das bedürftigen sudanesischen Familien Hilfe leistet», so die Politiker. Man werde sich auch dafür einsetzen, dass der Internationale Währungsfonds dem Sudan den Weg zu Schuldenerleichterungen eröffne. Im Gegenzug für die Unterstützung verpflichte sich die sudanesische Regierung, «mutige wirtschaftliche und politische Reformen» zu unternehmen.

Der Sudan war fast 30 Jahre lang von Langzeitmachthaber Omar al-Baschir mit harter Hand regiert worden. Im Juli vergangenen Jahres hatten sich das Militär und die zivile Opposition auf eine Übergangsregierung geeinigt, die den Weg zu Wahlen in drei Jahren ebnen soll. Das Land wird nun von einem Souveränen Rat aus Militärs und Zivilisten sowie einem Kabinett regiert. Der Sudan im Nordosten Afrikas mit 42 Millionen Einwohnern gehört zu den 25 ärmsten Ländern der Welt. Bereits im Februar hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel dem Sudan deutsche Hilfe zugesagt.

Starkes Beben erschüttert Tokio - Möglicherweise Nachbeben von 2011

TOKIO: Bei einem starken Erdbeben, das am frühen Donnerstag den Großraum Tokio erschütterte,hat es sich nach Einschätzung von Experten um ein Nachbeben der Katastrophe von 2011 gehandelt. Das berichteten japanische Medien unter Berufung auf die Meteorologische Behörde in Tokio. 2011 hatte ein gewaltiges Seebeben der Stärke 9,0 vor der Küste der nordöstlichen Region Tohoku eine Tsunami-Flutwelle ausgelöst und rund 18.500 Menschen in den Tod gerissen. Im Atomkraftwerk Fukushima kam es zum Super-Gau. Das Epizentrum hatte vor der Provinz Miyagi etwa 370 Kilometer nordöstlich von Tokio gelegen. Die Erschütterung vom Donnerstag hatte nach neuesten Angaben eine Stärke von 6,1. Die Gefahr eines Tsunamis bestand diesmal nicht.

Das Beben ereignete sich nach Angaben der Meteorologischen Behörde gegen 04.47 Uhr vor der Küste der Tokioter Nachbarprovinz Chiba in einer Tiefe von 36 Kilometern. Medienberichten zufolge brach sich eine 81 Jahre alte Frau beim Sturz das Bein. Berichte über weitere Schäden lagen zunächst nicht vor. Die Nummer Drei der Weltwirtschaft ist eines der am stärksten durch Beben gefährdeten Länder der Welt.