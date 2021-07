Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Feuer nach Hitzerekord : «Der ganze Ort steht in Flammen»

VANCOUVER: Nach tagelangen Hitzerekorden haben die Bewohner der kanadischen Ortschaft Lytton wegen lodernder Flammen aus ihren Häusern fliehen müssen. Bürgermeister Jan Polderman habe am Mittwochabend die Evakuierung des Ortes in der Provinz British Columbia angeordnet, berichtete der TV-Sender CBC.

«Es ist schrecklich. Die ganze Stadt steht in Flammen», sagte er dem Sender. «Es dauerte etwa 15 Minuten von den ersten Rauchanzeichen bis zu dem Punkt, an dem plötzlich überall Feuer war.» Zuvor hatte Lytton drei Tage in Folge Hitzerekorde verzeichnet.

49,6 Grad Celsius hatte das Thermometer nach Angaben der Wetterbehörde am Dienstag in dem Ort mit etwa 250 Einwohnern angezeigt, ein «Allzeit-Temperaturrekord». Lytton liegt rund 260 Kilometer nordöstlich von Vancouver. Wegen der Brände mussten sich nun viele Bewohner teils ohne ihr Hab und Gut in Sicherheit bringen, wie CBC berichtet. Die Feuerwehr meldete auf Twitter mehrere Brände in der Gegend. Angaben zu den Ausmaßen lagen zunächst nicht vor.

Die anhaltende Hitzewelle im Westen Kanadas hat nach Angaben der Behörden bereits zu Hunderten Todesfällen beigetragen. Von Freitag bis Mittwoch waren in British Columbia 486 plötzliche und unerwartete Todesfälle gemeldet worden, hatte die Gerichtsmedizin der Westküsten-Provinz mitgeteilt. Diese Zahl werde vermutlich noch steigen. Sie liege 195 Prozent über dem üblichen Durchschnitt eines vergleichbaren Zeitraums. Die Behörde ging davon aus, dass der starke Anstieg mit der extremen Hitze zusammenhängt. Auch im Westen der USA wurden in den vergangenen Tagen Rekordtemperaturen gemessen.

Präsident rät wegen Protesten zu Anti-Vandalismus-Gesetz

BOGOTÁ: Inmitten der seit Wochen andauernden Proteste in Kolumbien hat der kolumbianische Präsident Iván Duque ein Gesetz gegen Vandalismus und Krawalle vorgeschlagen. Er rief das Parlament dazu auf, in der kommenden Legislaturperiode ein solches Gesetz zu verabschieden, «damit diejenigen, die diese Praktiken fördern, nicht versuchen, ungestraft davonzukommen», wie die kolumbianische Zeitung «El Tiempo» am Mittwoch (Ortszeit) berichtete.

Seit Ende April ein Streik ausgerufen wurde, hat es in verschiedenen Städten des südamerikanischen Landes zahlreiche Proteste gegeben, bei denen es auch zu Ausschreitungen kam. Mindestens zwei Dutzend Menschen kamen bei den Protesten bislang ums Leben, die meisten durch Polizeigewalt. Protestierende zerstörten Infrastruktur-Einrichtungen, blockierten wichtige Zufahrtsstraßen und griffen Polizeistationen an. Zuletzt bedrohten Demonstranten in der Hauptstadt Bogotá mehrere Busfahrer mit Messern und kaperten fünf Busse.

Zunächst hatten sich die Proteste gegen eine umstrittene Steuer- und eine Gesundheitsreform gerichtet, die der konservative Präsident Duque mittlerweile zurückgenommen hat. Nun demonstrieren Gewerkschafter, Indigene und Studenten für grundlegende Reformen in dem südamerikanischen Land.

Kolumbien leidet unter Gewalt, Armut und großer sozialer Ungleichheit. Die Arbeitslosenquote erreichte im Mai 15,6 Prozent, insgesamt waren 3,8 Millionen Menschen arbeitslos, wie die nationale Behörde für Statistik am Mittwoch mitteilte.

18 Tote nach Hauseinsturz in Florida - darunter zwei Kinder

MIAMI: Nach dem Teileinsturz eines zwölfstöckigen Wohnhauses im US-Bundesstaat Florida ist die Zahl der geborgenen Todesopfer erneut gestiegen. In den Trümmern seien zwei weitere Opfer gefunden worden, sagte die Bürgermeisterin des Bezirks Miami-Dade, Daniella Levine Cava, am Mittwochabend (Ortszeit) an der Unglücksstelle in Surfside nahe Miami. Die Zahl der Toten habe sich damit auf 18 erhöht - darunter seien zwei Kinder im Alter von vier und zehn Jahren. Fast 150 Menschen gelten nach Agaben von Levine Cava weiter als vermisst.

Das strandnahe Gebäude mit rund 130 Wohneinheiten war vergangene Woche in der Nacht zu Donnerstag aus bislang ungeklärter Ursache teilweise eingestürzt. Die Menschen wurden im Schlaf von dem Unglück überrascht. Seitdem läuft eine verzweifelte Suche nach Überlebenden.

Slowenien übernimmt EU-Ratspräsidentschaft

LJUBLJANA: Slowenien hat seit diesem Donnerstag den alle sechs Monate wechselnden EU-Ratsvorsitz inne. Die frühere Teilrepublik des zerfallenen Jugoslawiens will sich in seiner Präsidentschaft für schnellere Fortschritte bei EU-Beitrittsgesprächen mit den noch nicht aufgenommenen Balkanländern einsetzen. Zudem strebt sie unter anderem Kompromisse im jahrelangen Streit über eine EU-Asylreform an und möchte die Bemühungen um eine stärkere Widerstandsfähigkeit der EU gegen Krisen wie die Corona-Pandemie vorantreiben.

Als kleines Land mit nur rund 2,1 Millionen Einwohner hat Slowenien bei europäischen Entscheidungsprozessen normalerweise keinen besonders großen Einfluss. Als EU-Vorsitzland wird ihm nun aber für eine halbes Jahr eine wichtige Vermittlerrolle bei Meinungsverschiedenheiten zwischen den EU-Staaten zukommen. Zudem kann es politische Schwerpunkte setzen.

Das an Italien, Österreich, Ungarn und Kroatien grenzende Land übernimmt die Funktion von Portugal. Es ist seit 2004 Mitglied der EU und auch der Nato.

Besondere Aufmerksamkeit kommt der slowenischen Ratspräsidentschaft zu, weil die Regierung des Landes von einem in der EU äußerst umstrittenen Politiker geführt wird. Janez Jansa macht derzeit damit von sich reden, dass er die Arbeit der neuen Europäischen Staatsanwaltschaft behindert, indem er die Entsendung zweier slowenischer Ankläger blockiert. Zudem werden ihm Angriffe gegen die Pressefreiheit vorgeworfen.

Journalist und Aktivistin unter 15 Toten bei Schüssen

PORT-AU-PRINCE: Bei anhaltender Gewalt in Haitis Hauptstadt Port-au-Prince sind in einer Nacht 15 Menschen getötet worden, darunter ein Journalist und eine Aktivistin. Dabei handelte es sich um Diego Charles vom Radiosender Vision 2000 und um Antoinette Duclaire, die Sprecherin der Oppositionsgruppe Matris Liberasyon, wie Haitis Polizeichef Léon Charles am Mittwoch mitteilte.

Zunächst war demnach am Dienstag der Sprecher der Polizeigewerkschaft SPNH-17, Guerby Geffrard, von einer bewaffneten Gruppe getötet worden. Seine Verbündeten hätten daraufhin im Stadtviertel Delmas 32 geschossen. Es blieb zunächst unklar, ob die Opfer gezielt getötet wurden - diese seien friedliche Bürger gewesen, sagte Charles. Bei den Verbündeten Geffrards handelte es sich vermutlich um Polizisten. Die SPNH-17 befindet sich im Konflikt mit der Führung der Nationalpolizei PNH - dabei kommt es auch immer wieder zu Gewalt.

Nach Angaben der UN-Agentur zur Koordinierung humanitärer Hilfe (Ocha) ist etwa ein Drittel des Gebietes von Port-au-Prince derzeit von Gewalt betroffen, die von geschätzt 95 bewaffneten Banden ausgeht. Seit Anfang Juni seien die Kämpfe um Kontrolle über Stadtgebiete eskaliert. Es habe zahlreiche Todesfälle sowie auch Vergewaltigungen gegeben, viele Häuser seien geplündert und angezündet worden. Nach Stand vom 22. Juni wurden demnach seit dem 1. Juni mehr als 13.600 Menschen in die Flucht getrieben.

Die Gewalt und damit zusammenhängende Straßensperren lähmen nach Ocha-Angaben zudem die wirtschaftlichen Aktivitäten in dem armen Karibikstaat und führen zu Engpässen in den Versorgungsketten. In Gesundheitszentren in den betroffenen Gegenden könne kaum gearbeitet werden - in einer Zeit, da Haitis ohnehin überstrapaziertes Gesundheitssystem unter einer Zunahme der Coronavirus-Fälle leidet. Eine Notfallklinik der Organisation Ärzte ohne Grenzen wurde vorübergehend geschlossen, nachdem auf sie geschossen worden war.