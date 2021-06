Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Iran dämpft Hoffnungen auf baldige Einigung im Atomstreit

TEHERAN: Der Iran hat Hoffnungen auf eine baldige Einigung im Atomstreit mit den USA gedämpft. «Wir sind uns zwar näher gekommen, aber von einer Einigung sind wir noch weit entfernt,» sagte Vizeaußenminister Abbas Araghchi laut iranischen Medien am Donnerstag. Daher wolle er auch Spekulationen, dass die Atomverhandlungen in Wien nächste Woche in die finale Runde gingen, nicht bestätigen. Vorher müssten die USA und anderen Vertragspartner laut Araghchi «noch einige schwierige Entscheidungen» treffen. Auch die finale Entscheidung des Irans werde definitiv nicht in Wien, sondern in Teheran fallen, so der Vizeminister und Irans Delegationsleiter in Wien.

Ein neues Problem bei den Wiener Verhandlungen ist der bevorstehende politische Machtwechsel in Iran. Topfavorit bei der Präsidentenwahl in zwei Wochen ist der erzkonservative Kleriker Ebrahim Raeissi, der das Wiener Atomabkommen von 2015 stets scharf kritisiert hatte. Ob er den moderaten Kurs von Präsident Hassan Ruhani fortsetzen wird, ist nach Einschätzung von Beobachtern eher fraglich. Auch ist derzeit unklar, wer demnächst überhaupt als Atomchefunterhändler ernannt und für den Iran die Verhandlungen führen wird.

Die Verhandlungen zur Rettung des Atomabkommens mit dem Iran steuern laut europäischen Diplomaten auf die heikelste Phase zu. Vertreter aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien versuchen seit April, gemeinsam mit Russland und China zwischen dem Iran und den USA zu vermitteln. Es geht um die schwierigen Fragen, welche der vielen Iran-Sanktionen Washington bereit ist aufzuheben, und wie dauerhaft verhindert werden kann, dass iranische Atomanlagen für militärische Zwecke genutzt werden.

Unter der Führung des vorigen Präsidenten Donald Trump hatten die USA den Atompakt 2018 verlassen und erneut wirtschaftlich schmerzhafte Sanktionen gegen Teheran verhängt. Die Islamische Republik weitete daraufhin ihre nuklearen Aktivitäten entgegen der Vereinbarungen schrittweise und schränkte internationale Atominspektionen ein. Zuletzt begann der Iran mit der Herstellung von Uran, das knapp unter dem Reinheitsgrad von Atomwaffen-tauglichem Material liegt.

WWF warnt vor Artensterben und dringt auf Erfolg bei Klimakonferenz

WOKING: Die Naturschutzorganisation WWF hat vor der Weltklimakonferenz im November in Schottland Regierungen dazu aufgerufen, dringend den Ausstoß schädlicher Emissionen zu begrenzen. «Wenn wir die Zukunft für einige unserer ikonischsten Arten und Lebensräume, und auch uns selbst, schützen wollen, muss 2021 ein Wendepunkt sein», sagte WWF-Chefin Tanya Steele.

Ein neuer Bericht der Organisation hebt zwölf Arten hervor, die bereits jetzt von den Auswirkungen der Klima-Krise betroffen sind: Dazu gehören Papageientaucher, die an britischen Küsten leben, aber auch Pinguine in der Antarktis und bestimmte Affen im Amazonasgebiet. Mittlerweile machten sich die Folgen des Klimawandels auf jedem Kontinent bemerkbar, so die Experten.

Es sei nicht mehr ohne massive globale Anstrengungen möglich, die Erderwärmung auf unter 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. So müsse sich die Art und Weise ändern, wie Landwirtschaft funktioniere, und es müsse in die Renaturierung von Lebensräumen investiert werden. Derzeit steuere die Welt auf etwa 2,4 Grad Erderwärmung zu - was katastrophale Folgen für Menschen und die Natur nach sich zöge.

Die Weltklimakonferenz COP26 soll im November im schottischen Glasgow unter dem Vorsitz Großbritanniens stattfinden. Das Treffen gilt als wichtiger Meilenstein, um Vereinbarungen über die konkrete weitere Umsetzung des Abkommens von Paris zu treffen.

Hochzeitskleid von Prinzessin Diana im Kensington-Palast zu sehen

LONDON: Londoner und Besucher der britischen Hauptstadt können in den kommenden Monaten das legendäre Hochzeitskleid von Prinzessin Diana im Original bewundern. Das beigefarbene Kleid mit seiner mehr als 7,5 Meter langen Schleppe ist seit Donnerstag in einer Ausstellung im Londoner Kensington-Palast zu sehen, wie die Historic Royal Palaces mitteilten. Bei Prinz Charles' und Dianas Hochzeit vor vier Jahrzehnten füllte das Kleid fast das gesamte Kirchenschiff der St.-Pauls-Kathedrale aus - es gilt als Kleid mit längster Schleppe der britischen königlichen Geschichte.

Dianas Söhne Prinz William (38) und Prinz Harry (36) hatten sich laut einem Bericht der Nachrichtenagentur PA darauf geeinigt, das Kleidungsstück aus dem Nachlass ihrer 1997 bei einem Autounfall ums Leben gekommenen Mutter als Leihgabe zur Verfügung zu stellen.

Neben dem Kleid der «Königin der Herzen», die im Juli 60 Jahre alt geworden wäre, sind im Kensington-Palast noch einige weitere besondere Kleidungsstücke der Royals - oder Prototypen davon - zu sehen. Dazu gehört auch ein Modell des Kleides, das die 2002 verstorbene Queen Mum zur Krönung getragen hatte. Die Exponate sollen bis Anfang 2022 zu sehen sein.

Tötung George Floyds: Verteidigung fordert Bewährungsstrafe

WASHINGTON: Im Prozess wegen der Tötung des Afroamerikaners George Floyd fordert die Verteidigung eine Bewährungsstrafe für den verurteilten weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin. Zusätzlich solle Chauvin eine Gefängnisstrafe erhalten, die mit der Untersuchungshaft verbüßt wäre, hieß es in einem am Mittwoch vom Gericht in Minneapolis veröffentlichten Antrag von Anwalt Eric Nelson. Die Staatsanwaltschaft fordert dagegen 30 Jahre Haft für Chauvin. Sie begründete dies mit der besonderen Schwere der Tat, die Richter Peter Cahill bereits anerkannt hat. Die Verkündung des Strafmaßes ist für den 25. Juni geplant.

Nelson führte an, dass sein Mandant nicht vorbestraft sei. Der Ex-Polizist habe bis zu seiner Festnahme auch keine rechtlichen Probleme gehabt. Er habe hart gearbeitet und ein gesetzestreues Leben geführt. Der Anwalt begründete die Forderung nach einer Bewährungsstrafe auch damit, dass Polizisten eine kürzere Lebenserwartung hätten und Chauvin im Gefängnis zum Ziel von Angriffen werden könnte. Die Staatsanwaltschaft argumentierte dagegen, eine lange Haftstrafe würde «die tiefgreifenden Auswirkungen des Verhaltens des Angeklagten auf das Opfer, die Familie des Opfers und die Gemeinde berücksichtigen».

Die Geschworenen hatten Chauvin Ende April unter anderem des Mordes zweiten Grades schuldig gesprochen. Floyds gewaltsamer Tod am 25. Mai 2020 bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis hatte in den USA Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt ausgelöst. Auf Videos ist dokumentiert, wie Polizisten den Unbewaffneten zu Boden drückten. Chauvin presste dabei sein Knie gut neun Minuten lang auf Floyds Hals, während dieser flehte, ihn atmen zu lassen. Floyd verlor das Bewusstsein und starb. Die Beamten hatten ihn wegen des Verdachts festgenommen, mit einem falschen 20-Dollar-Schein bezahlt zu haben.

Lapid: Neue Regierung wird allen Bürgern Israels dienen

TEL AVIV: Nach Bildung einer neuen Koalition in Israel hat der bisherige Oppositionsführer Jair Lapid betont, diese werde allen Bürgern des Landes dienen. Dies gelte für «jene, die für sie gestimmt haben, und jene, die dies nicht getan haben», schrieb der 57-Jährige Vorsitzende der moderaten Zukunftspartei am Mittwochabend bei Twitter.

Zuvor hatte Lapid den Präsidenten Reuven Rivlin kurz vor Ablauf einer Frist über die erfolgreiche Regierungsbildung informiert. Die neue Regierung werde «ihre Gegner respektieren und alles dafür tun, alle Teile der israelischen Gesellschaft zu einen und zu verbinden», schrieb er.

Mehr als zwei Monate nach der Parlamentswahl hat Lapid ein Bündnis von insgesamt acht Parteien aus allen Bereichen des politischen Spektrums geschmiedet. Mit Vereidigung einer solchen Regierung im Parlament wäre die Ära von Benjamin Netanjahu, der seit zwölf Jahren durchgängig Ministerpräsident war, vorerst beendet.

Teil von Lapids Koalition ist auch die ultrarechte Jamina-Partei von Naftali Bennett, der nach der Wahl am 23. März als Zünglein an der Waage galt. Beide einigten sich auf eine Rotation im Amt des Regierungschefs. Ex-Verteidigungsminister Bennett soll laut der Vereinbarung als erster für zwei Jahre Ministerpräsident werden, Lapid soll ihn laut der Vereinbarung am 27. August 2023 ablösen.