Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Brand bei Thyssenkrupp in Turin 2007: Bald Haftantritt von Managern

ESSEN: Nach dem verheerenden Brand bei Thyssenkrupp in Turin 2007 mit sieben Toten müssen die beiden verurteilten Ex-Manager bald ihre Haftstrafen in Deutschland antreten. «Beide sind geladen, sich zum Strafantritt zu stellen», sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Essen, Anette Milk, am Donnerstag. Sie hätten nach der Ladung eine Frist von einem Monat, ihre Haft anzutreten. Beide müssen wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Brandstiftung für fünf Jahre ins Gefängnis. Beide kommen in den sogenannten offenen Vollzug. «Das bedeutet, dass die beiden normal in einer Justizvollzugsanstalt untergebracht sind und diese verlassen dürfen, um ihrer Arbeit nachzugehen», sagte Milk.

Die beiden Manager waren in Italien 2016 zu 9 Jahren und 8 Monaten beziehungsweise 6 Jahren und 10 Monaten Haft verurteilt worden. Das Landgericht Essen hatte die Haftstrafen für vollstreckbar erklärt und die Höhe des Strafmaßes auf deutsches Recht angepasst. In Deutschland gilt für die Tatvorwürfe ein Höchst-Strafmaß von fünf Jahren.

Bei dem verheerenden Brand in dem Turiner Werk am 6. Dezember 2007 waren sieben Menschen gestorben. Die Anklage hatte dem Unternehmen «bewusste Fahrlässigkeit» und fehlende Investitionen in den Brandschutz vorgeworfen. Neben den beiden Deutschen wurden vier italienische Thyssenkrupp-Manager verurteilt.

Türkei übernimmt Kontrolle über Mobilfunkanbieter Turkcell

ISTANBUL: Der staatliche Vermögensfonds der Türkei hat die Kontrolle über den größten Mobilfunkanbieter des Landes Turkcell übernommen. Der Vermögensfonds (TWF) teilte am Donnerstag mit, er werde mit 26,2 Prozent der größte Anteilseigner von Turkcell, nachdem der nordeuropäische Telekommunikationskonzern Telia seine Anteile verkauft habe.

Telia hatte am Mittwoch seinen Anteil von 24,02 Prozent für 530 Millionen Dollar (rund 471 Millionen Euro) an Turkcell abgegeben. Der Vermögensfondsübernimmt nun diese Anteile. Der TWF hat damit nach eigenen Angaben künftig fünf von neun Sitzen im Aufsichtsrat inne. Vorsitzender des türkischen Vermögensfonds ist Präsident Recep Tayyip Erdogan. Turkcell hat 47 Millionen Kunden im Mobilfunk und Festnetz.

Der TWF ist auch an anderen Spitzenunternehmen in der Türkei beteiligt, unter anderem an der halbstaatlichen Fluggesellschaft Turkish Airlines.

Altmaier: Mittelstand darf kein wehrloser Übernahmekandidat sein

BERLIN: Deutschland wird nach Ansicht von Wirtschaftsminister Peter Altmaier auch nach einer Gesetzesverschärfung offen für ausländische Investitionen in heimische Unternehmen sein. Der Mittelstand dürfe aber nicht zum wehrlosen Übernahmekandidaten werden, betonte der CDU-Politiker am Donnerstag im Bundestag. Kritische Unternehmen und Technologien gerade im Gesundheitsbereich dürften nicht verloren gehen. Deshalb solle die Übernahme strategisch wichtiger Firmen aus dem Ausland schwieriger werden.

«Nicht alle, die investieren wollen, haben gleichermaßen lautere Absichten», betonte Altmaier. Die Bundesregierung wolle wissen, wer hinter potenziellen Investoren stecke und handeln können, bevor es zu spät sei. Unter anderem sollten deutsche Unternehmen vor dem Aufkauf durch staatlich subventionierte Konkurrenz aus Nicht-EU-Ländern geschützt werden.

Macron erinnert an Widerstands-Aufruf von General de Gaulle

PARIS: Nach genau 80 Jahren hat Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron an den berühmten Aufruf von General Charles de Gaulle erinnert, den Kampf gegen das damalige Nazi-Deutschland fortzusetzen. Macron nahm am Donnerstag in der Gedenkstätte Mont Valérien bei Paris an einer Zeremonie teil, wie Fernsehbilder zeigten. Am Mont Valérien waren im Zweiten Weltkrieg während der deutschen Besatzung Frankreichs zahlreiche Widerstandskämpfer getötet worden.

Der spätere Staatspräsident de Gaulle hatte am 18. Juni 1940 von London aus über die BBC aufgerufen, an der Seite der Alliierten weiterzukämpfen. Nazi-Deutschland hatte Frankreich damals mit einem «Blitzkrieg» überrannt.

Macron wollte nach den Feierlichkeiten in Paris nach London reisen, um dort Thronfolger Prinz Charles und dessen Frau Herzogin Camilla zu treffen. Auch eine Begegnung mit Premierminister Boris Johnson im Regierungssitz Downing Street stand auf dem Programm. Es ist die erste Auslandsreise des französischen Staatschefs seit Ausbruch der Corona-Pandemie Mitte März.

Mit Granate gespielt - Kinder bei Explosion in Afghanistans getötet

KABUL: Bei einer Explosion in einer Religionsschule sind im Norden Afghanistans mindestens neun Kinder getötet worden. Sechs weitere Kinder seien bei der Explosion in der nördlichen Provinz Tachar verwundet worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Kinder hätten mit einer Mörsergranate gespielt, als diese plötzlich explodierte. Wie genau es dazu kam, war zunächst unklar.

Nach rund vier Jahrzehnten Krieg und Krisen sind scharfe Munition, Minen und Sprengkörper in Afghanistan eine ständige Bedrohung für Zivilisten. Oftmals werden Zivilisten auch bewusst von Extremisten angegriffen. In den vergangenen zehn Jahren wurden in Afghanistan mehr als 100 000 Zivilisten verletzt oder getötet, wie es in einem Bericht der UN-Mission in Afghanistan Ende 2019 hieß.

Theodor-Wolff-Preis geht an fünf Journalisten

BERLIN: Der renommierte deutsche Theodor-Wolff-Preis geht in diesem Jahr an fünf Journalistinnen und Journalisten.

Preisträger sind Julia Schaaf von der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung», Hans-Georg Gottfried Dittmann vom «Mindener Tageblatt», Katja Füchsel von der Zeitung «Der Tagesspiegel», Tina Kaiser von der «Welt am Sonntag» und Katrin Langhans von der «Süddeutschen Zeitung», wie der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) am Donnerstag mitteilte.

Der Journalistenpreis der deutschen Zeitungen gehört zu den renommiertesten Auszeichnungen in der Medienbranche in Deutschland. Er erinnert an den langjährigen Chefredakteur des «Berliner Tageblatts», Theodor Wolff (1868-1943). Der Preis wird jährlich verliehen.

Blutgruppe beeinflusst Schwere von Covid-19-Verlauf

KIEL/OSLO: Während eine Covid-19-Erkrankung bei manchen Menschen zu Atemversagen bis hin zum Tod führt, spüren andere kaum Symptome. Die Ursachen für die unterschiedlichen Verläufe sind noch weitgehend unklar, doch ein wichtiger Faktor könnte die Blutgruppe sein, wie ein internationales Forscherteam im «New England Journal of Medicine» berichtet. Demnach haben Menschen mit der in Deutschland häufigsten Blutgruppe A ein um knapp 50 Prozent höheres Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf als solche mit anderen Blutgruppen. Menschen mit Blutgruppe 0 haben der Studie zufolge eine um etwa 50 Prozent geringere Gefahr.

Die Forscher hatten Blutproben von 1610 an Covid-19 erkrankten Intensivpatienten aus sieben Kliniken in Italien und Spanien analysiert. Alle Patienten wurden mit Sauerstoff behandelt oder waren an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Zusätzlich untersuchten die Wissenschaftler Blutproben von 2205 zufällig ausgewählten Menschen aus denselben Ländern als Kontrollgruppe. Dabei analysierten sie das Erbgut der Menschen. «Mithilfe dieser großen Datenmenge haben wir wirklich interessante Regionen im Genom identifiziert, die das Risiko für einen schweren Verlauf von Covid-19 erhöhen beziehungsweise verringern», wird Erstautor David Ellinghaus aus Kiel in einer Mitteilung der Uniklinik zitiert.

Fast 3000 Verunglückte auf Japans Bergen in 2019

TOKIO: Japans Berge sind ein Paradies für Wanderer und Bergsteiger - doch es kommt immer wieder zu Unfällen. Allein im vergangenen Jahr seien mehr als 2900 Menschen in den Bergen verunglückt, wie japanische Medien am Donnerstag unter Berufung auf die Polizeistatistiken meldeten. In 299 Fällen starben Menschen oder verirrten sich. Die Hälfte der von Unfällen Betroffenen seien Menschen im Alter von über 60 Jahren, hieß es weiter. Japan ist das mit am schnellsten alterende Industrieland der Welt.

Auch wenn Japans Berge nicht so hoch sind wie manche Gipfel in Europas Alpen - unterschätzen sollte man sie nicht. Plötzliche Wetterumschwünge können auch erfahrene Kletterer in Bedrängnis bringen. Die Polizei mahnt, vor Touren präzise Wanderpläne auszuarbeiten und sich sicher auszurüsten.

Viele Japaner klettern auch im Winter gerne auf die Berge. Japans höchster Berg ist der 3776 Meter hohe Fuji oder Fuji-san. Zwischen Juli und August sind täglich Tausende auf dem Gipfel. Wegen der Corona-Krise wurde die Klettersaison in diesem Jahr jedoch abgesagt.

Viele Korruptionsverdächtige auf freiem Fuß

KABUL: In Afghanistan scheitern die Behörden seit Jahren an der Vollstreckung von Haftbefehlen gegen korrupte Beamte. Immer noch seien Dutzende vom Antikorruptionszentrum für Strafjustiz (ACJC) Verdächtigte auf freiem Fuß, zeigt ein am Donnerstag veröffentlichter Bericht der UN-Mission in Afghanistan (Unama). Mit Daten von März 2020 waren 84 von 255 Haftbefehlen offen, 34 Angeklagte sollen sich zudem außerhalb des Landes befinden. Auf eine Anfrage reagierte das ACJC zunächst nicht.

Innenpolitische Krisen, Fokus auf geplante Friedensgespräche mit den Taliban und die Coronakrise haben dringend benötigte Reformen gegen Korruption weiter gebremst. Seit einem halben Jahr fehlt dem Staat ein Strategiepapier im Kampf gegen Korruption, nachdem das vorherige Konzept im Dezember abgelaufen war.

Auf dem Korruptionswahrnehmungsindex der Organisation Transparency International belegt Afghanistan seit Jahren einen der letzten von 180 Plätzen. Im Jahr 2019 lag das Land nur knapp vor dem Jemen, Syrien und Südsudan. Schlusslicht war Somalia.

Australiens Arbeitslosenrate steigt auf 7,1 Prozent

CANBERRA: Australiens Arbeitslosenquote ist im Mai deutlich auf 7,1 Prozent gestiegen.

Regierungschef Scott Morrison sprach am Donnerstag von einer «herzzerreißenden» Entwicklung. Im April hatte die Arbeitslosenrate noch 6,4 Prozent betragen. 227.700 Menschen hätten zwischen den beiden Monaten ihre Arbeit verloren, teilte das amtliche Statistikbüro mit. Damit verzeichnete Australien den zweitstärksten Anstieg der Arbeitslosigkeit im Monatsvergleich seit Beginn der Erfassung solcher Daten 1978. Infolge der Corona-Krise sank die Zahl der Beschäftigten seit März um mindestens 822.000. Im März hatte Australiens Arbeitslosenrate noch bei 5,2 Prozent gelegen.

Fast dreimal so viele Millionäre wie vor 20 Jahren

BERLIN/BOSTON: Die Zahl der Millionäre weltweit hat sich in den vergangenen 20 Jahren fast verdreifacht. Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Studie der Unternehmensberatung Boston Consulting Group verfügten Ende 2019 mehr als 24 Millionen Menschen über ein Vermögen von einer Million US-Dollar (rund 891.000 Euro) oder mehr. 1999 waren es noch 8,9 Millionen Menschen. Die große Mehrheit von ihnen lebt in den USA, Deutschland liegt mit 400.000 Millionären an siebter Stelle. Die Zahl dieser Superreichen in der Bundesrepublik hat sich damit in den vergangenen zwei Jahrzehnten verdoppelt.

Noch weiter vorne liegt Deutschland bei Menschen, die mehr als 100 Millionen US-Dollar (rund 89,1 Mio Euro) Vermögen haben. Mit 2400 Menschen ist das nach den USA und China dem Bericht zufolge die dritthöchste Zahl an extrem vermögenden Menschen in einem Land. Insgesamt verfügen Millionäre weltweit über mehr als 50 Prozent des Vermögens.

Japaner stiehlt Damen-Unterwäsche zur «Beruhigung» - Festnahme

TOKIO: Weil er Hunderte von Schlüpfern und Büstenhaltern gestohlen haben soll, hat die Polizei in Japan einen Tatverdächtigen festgenommen. Wie die japanische Tageszeitung «Asahi Shimbun» am Donnerstag meldete, soll der Bauarbeiter in den vergangenen Jahren immer wieder in Häuser und Wohnungen eingestiegen sein und Bargeld sowie Frauenunterwäsche gestohlen haben. Anfangs habe er es auf Geld abgesehen gehabt, wurde der Japaner nach seiner Festnahme zitiert. Doch als er sich bei einem Einbruch den Schweiß abwischen wollte, habe er gemerkt, dass er sich kein Tuch gegriffen hatte, sondern Unterwäsche.

«Von da an hat sich mein Interesse geändert», zitierte ihn das Blatt weiter. Mehr als 400 Schlüpfer und BHs soll der Japaner bei seinen Raubzügen entwendet haben, die er sich zudem angezogen habe. «Das beruhigt mich», wurde der 47-Jährige zitiert. Auch bei seiner Festnahme soll er Damen-Unterwäsche getragen haben, hieß es weiter.

China droht USA wegen Sanktionsgesetz mit Widerstand

PEKING: Nach der Unterzeichnung eines Sanktionsgesetzes, mit dem China für die Verfolgung von Uiguren bestraft werden soll, hat Peking den USA mit Konsequenzen gedroht. Die USA müssten «ihre Fehler unverzüglich korrigieren» und die Gesetzesvorlage zurückziehen. «Andernfalls wird China definitiv entschlossen Widerstand leisten, und alle daraus resultierenden Konsequenzen müssen vollständig von den USA getragen werden», hieß es in einer Mitteilung des chinesischen Außenministeriums am Donnerstag.

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor ein Sanktionsgesetz gegen China wegen der Verfolgung der muslimischen Minderheit der Uiguren unterzeichnet. Dem Gesetz zufolge muss die US-Regierung innerhalb von 180 Tagen chinesische Regierungsvertreter identifizieren, die für die Unterdrückung der uigurischen Minderheit und anderer muslimischer Gruppen in der Provinz Xinjiang im Nordwesten Chinas verantwortlich sind. Auf Grundlage des Gesetzes kann Trump Sanktionen gegen chinesische Regierungsvertreter verhängen. Er kann sich aber auch gegen Sanktionen entscheiden, wenn er feststellt, dass sie den nationalen Interessen der USA schaden würden.

Uiguren sind ethnisch mit den Türken verwandt und fühlen sich von den herrschenden Han-Chinesen unterdrückt. Nach ihrer Machtübernahme 1949 in Peking hatten die Kommunisten das frühere Ostturkestan China einverleibt. Peking wirft uigurischen Gruppen Terrorismus vor. Die US-Regierung schätzt die Zahl der in Umerziehungslagern inhaftierten Angehörigen muslimischer Minderheiten auf mehr als eine Million.

US-Justizministerium will Bolton-Buch vorläufig stoppen

WASHINGTON: Das US-Justizministerium will die Veröffentlichung des Buches des früheren Nationalen Sicherheitsberater John Bolton vorläufig stoppen. In dem Antrag auf eine entsprechende einstweilige Verfügung beim zuständigen Gericht in Washington vom Mittwoch (Ortszeit) heißt es, ein Erscheinen würde die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten gefährden. Angesichts des geplanten Veröffentlichungsdatums kommende Woche beantragte das Ministerium eine Anhörung am Freitag.

Die US-Regierung hatte wegen des Buches bereits am Dienstag Klage bei einem Bundesgericht in Washington eingereicht. Darin heißt es, Bolton habe bei seinem Amtsantritt als Sicherheitsberater Vertraulichkeitsvereinbarungen unterzeichnet. Diese verpflichteten ihn unter anderem dazu, Schriften wie das Buch vor einer Veröffentlichung dem Nationalen Sicherheitsrat zur Überprüfung vorzulegen. Das knapp 600 Seiten umfassende Buch enthält Medienberichten zufolge eine Reihe explosiver Vorwürfe gegen US-Präsident Donald Trump, darunter die Bitte an Chinas Präsident Xi Jinping, ihm bei der Wiederwahl im kommenden November zu helfen.

Trump hatte seinen engen Vertrauten Bolton im September als Sicherheitsberater geschasst - wegen Meinungsverschiedenheiten. Bolton kündigte bereits damals an, er werde zu gegebener Zeit seine Sicht auf die Dinge darlegen.