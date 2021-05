Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 20.05.21 | Aktualisiert um: 13:20 | Überblick

14 Tote bei schwerem Busunfall

ISLAMABAD: Bei einem Busunfall im Süden Pakistans sind mindestens 14 Menschen getötet worden. Mehr als 30 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte ein Polizeibeamter am Donnerstag mit. Demnach war der Reisebus von der Hafenstadt Karachi im Süden des Landes auf dem Weg in die Stadt Peshawar im Nordwesten, als er sich wegen überhöhter Geschwindigkeit in der Stadt Sukkur überschlug.

Die Verwundeten würden im örtlichen Krankenhaus behandelt, hieß es von der Polizei weiter. Ein Arzt in Sukkur sagte einem lokalen TV-Sender, es werde befürchtet, dass die Zahl der Toten weiter steige. Viele Verletzte befänden sich in kritischem Zustand.

Schwere Verkehrsunfälle sind Alltag in Pakistan. Oft werden Regeln ignoriert und Sicherheitsstandards nicht eingehalten. Zudem sind die Straßen oft miserabel.

Kunstmesse Maastricht auch für den Herbst abgesagt

MAASTRICHT: Die Kunstmesse TEFAF in Maastricht, die regulär im März stattfindet, hat nun auch ihren Ausweichtermin im kommenden Herbst aufgegeben.

Es werde stattdessen vom 9. bis zum 13. September eine Online-Version geben, teilten die Veranstalter in der südniederländischen Stadt mit. Die nächste Präsenzmesse wird für März 2022 geplant. Als Grund für die Absage führten die Messeveranstalter die derzeitige globale Gesamtlage an. Die TEFAF gilt als weltweit wichtigste Messe für alte Kunst. Zuletzt war sie verkürzt im März 2020 abgehalten worden, als die Corona-Pandemie in Europa gerade begann.

Zur Architekturbiennale: Kuratoren fordern Bürgerdebatte zum Wohnen

VENEDIG/BERLIN: Die Kuratoren des deutschen Beitrags bei der Architekturbiennale in Venedig wünschen sich eine Bürgerdebatte über die Zukunft des Wohnens. Außerdem setzen sie nach der Bundestagswahl auf eine höhere Bedeutung für das Bauministerium, das derzeit Teil des Ressorts für Inneres, Bau und Heimat ist, wie der Architektur-Professor und Mit-Organisator Arno Brandlhuber der Deutschen Presse-Agentur sagte. Deutschland ist bei der 17. Internationalen Architekturbiennale, die am Samstag öffnet, mit einem multimedialen Projekt über das Jahr 2038 vertreten. Darin geht es um positive Visionen für das künftige Zusammenleben der Menschen.

«Jetzt kommt die Bundestagswahl im September. In den Koalitionsverhandlungen werden genau solche Fragen, mit denen wir uns im Beitrag «2038» beschäftigen, relevant sein», erläuterte Brandlhuber. «Und ist das Bauministerium - das fehlende - nicht eigentlich eine der zentralen Stellen für das Zusammenleben in Deutschland?» Im deutschen Pavillon geht es in Filmen und Statements um nachhaltige Architektur, das Zusammenleben von Menschen mit Tieren und Pflanzen sowie den Umgang mit Krisen und um Vorbilder.

Mit-Kurator Olaf Grawert nannte eine breite Debatte als ein Ziel der Präsentation: «Erfolg wäre, wenn sich Menschen, die unseren Beitrag sehen, fragen: Was können wir heute in der Gegenwart tun, was kann ich als Einzelne tun, damit Teile dieser positiven Geschichte eintreten?» Grawert und Brandlhuber (ETH Zürich) gehören zum Leitungsteam des Projekts, das zahlreiche Architekten, Wissenschaftlerinnen und andere Expertinnen entwickelt haben.

Der Beitrag im deutschen Pavillon auf dem Gelände in den öffentlichen Gärten der Lagunenstadt heißt mit vollem Titel «2038 - The New Serenity» (2038 - Die Neue Gelassenheit). Unter dem Biennale-Motto «How will we live together?» (Wie werden wir zusammenleben?) zeigen mehr als 100 Teilnehmer aus 46 Ländern in Venedig ihre Architektur-Ideen. Außerdem werden mehr als 60 Länderpavillons zu sehen sein. Die Biennale, die 2020 wegen der Pandemie verschoben wurde, läuft bis 21. November.

Großer Brand im Westen Athens - Dörfer evakuiert

ATHEN: Im Westen der griechischen Hauptstadt Athen kämpfen Feuerwehr und die Besatzungen von acht Löschflugzeugen und drei Hubschraubern gegen einen großen Wald- und Buschbrand, der sich stark ausgebreitet hat. Der Brand brach in der Nacht zum Donnerstag nahe der Urlaubsortschaft Loutraki aus. Die Feuerfront sei etwa zehn Kilometer lang und bedrohe mehrere Dörfer, teilte ein Sprecher der Feuerwehr im Staatsfernsehen (ERT) mit. Rauchschwaden erreichten in der Nacht das rund 60 Kilometer entfernte Athen. Fünf Ortschaften wurden vorsorglich evakuiert.

Es ist der erste große Brand in Griechenland in diesem Jahr. In den vergangenen Tagen herrschte im Süden des Landes Trockenheit, vielerorts stiegen die Temperaturen auf rund 30 Grad.

Kolumbien öffnet Grenzen - Panama macht gleich wieder dicht

PANAMA-STADT: Kolumbien hat die Grenzen mit vier seiner fünf Nachbarstaaten trotz Corona-Pandemie wieder geöffnet. Das Außenministerium des südamerikanischen Landes gab am Mittwoch (Ortszeit) die Öffnung der Grenzen mit Panama, Peru, Ecuador und Brasilien bekannt - nur nicht mit Venezuela. Begründet wurde dies mit dem Wunsch nach einer Wiederbelebung der Wirtschaft. Panama machte die gemeinsame Grenze mit Kolumbien jedoch kurz darauf wieder dicht. Auch Ecuador will nicht ganz mitziehen.

Panamas Außenministerium erklärte, die Entscheidung des Nachbarn gefährde Fortschritte in der Eindämmung der Pandemie sowie in der Grenzsicherung. Man habe daher entschieden, die Land-, See- und Flussgrenzen von Donnerstag an für Einreisende aus Kolumbien vorübergehend zu schließen. Ecuadors Außenministerium erklärte, eine Wiederöffnung der Grenze könne nur gemeinsam entschieden werden. Die Landgrenzen sollten wegen der Pandemie vorerst geschlossen bleiben.

Israels Militär: Rund 4070 Raketen aus Gazastreifen abgefeuert

TEL AVIV: Aus dem Gazastreifen haben militante Palästinenser in den vergangenen eineinhalb Wochen nach Angaben der israelischen Armee rund 4070 Raketen in Richtung Israel abgefeuert. Davon seien etwa 610 noch in dem Palästinensergebiet am Mittelmeer niedergegangen, bevor sie israelisches Gebiet erreichten, teilte das Militär am Donnerstag mit. Das israelische Abwehrsystem Eisenkuppel («Iron Dome») hat demnach eine Abfangquote von etwa 90 Prozent.

Die Angaben galten bis Donnerstag um 7.00 Uhr Ortszeit (6.00 Uhr MESZ). Die Zahl der insgesamt abgefeuerten Raketen hatte die Armee am Vorabend mit rund 4000 angegeben. Militante Palästinenser feuerten nach Mitternacht Ortszeit zwar erneut Raketen ab. Im weiteren Verlauf der Nacht und am Morgen gab es jedoch zunächst keine Angriffe mehr. Zum Vergleich: Während des 51-tägigen Gaza-Kriegs 2014 waren insgesamt 4481 Raketen auf Israel abgefeuert worden.

Die internationalen Bemühungen um eine Waffenruhe in dem neu entflammten Konflikt zwischen Israel und militanten Palästinensern im Gazastreifen wurden zuletzt verstärkt. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) besucht an diesem Donnerstag Israel und die Palästinensergebiete. Ein hochrangiges Mitglied der islamistischen Hamas, die im Gazastreifen herrscht, schloss eine baldige Waffenruhe nicht aus. In israelischen Medien hieß es, binnen ein bis zwei Tagen könnten die Waffen schweigen.

Israels Luftwaffe bombardiert weiter Hamas-Tunnelsystem in Gaza

TEL AVIV/GAZA: Israels Luftwaffe hat in der Nacht zum Donnerstag erneut Teile des weitläufigen Tunnelsystems der im Gazastreifen herrschenden Hamas bombardiert. Binnen 24 Stunden seien Dutzende weitere Ziele der sogenannten Metro in dem Palästinensergebiet angegriffen worden, teilte die israelische Armee am Morgen mit. Außerdem seien in dem gesamten Küstengebiet weitere Ziele beschossen worden: das Haus eines Kommandeurs in Chan Junis, eine Hamas-Waffenfabrik sowie mehrere Raketenabschussrampen.

Die Armee veröffentlichte zudem ein Video zu der weit verzweigten unterirdischen Anlage der Hamas. Nach Angaben der Streitkräfte hatten die Islamisten das Tunnelsystem über Jahre aufgebaut. Es habe eine Länge von Hunderten Kilometern und werde unter anderem dafür benutzt, um innerhalb des Gazastreifens Kämpfer, Munition und Lebensmittel zu bewegen, teils auch mit Fahrzeugen. Beschossen wurden demnach Knotenpunkte und andere strategisch wichtige Orte des Netzes. Die «Metro» liegt zu großen Teilen unter der Stadt Gaza im Norden des Gazastreifens.

Die internationalen Bemühungen um eine Waffenruhe in dem jüngst neu entflammten Konflikt zwischen Israel und den militanten Palästinensern im Gazastreifen hatten sich zuletzt verstärkt. Außenminister Heiko Maas besucht am Donnerstag Israel und die Palästinensergebiete. Ein hochrangiges Mitglied der islamistischen Hamas hatte zuvor eine baldige Waffenruhe nicht ausgeschlossen. In israelischen Medien hieß es auch, binnen ein bis zwei Tagen könnten die Waffen schweigen.

Militante Palästinenser feuerten nach Mitternacht Ortszeit zwar erneut Raketen auf israelische Ortschaften. Im weiteren Verlauf der Nacht und am Morgen gab es jedoch zunächst keine Angriffe mehr.

Mindestens sieben Tote bei Aufstand in Gefängnis

CANTEL: Bei einem Gefängnisaufstand in Guatemala sind mindestens sieben Häftlinge getötet worden. Die Revolte habe am Mittwochnachmittag (Ortszeit) in einer Haftanstalt im Ort Cantel im Südwesten des mittelamerikanischen Landes begonnen, teilte das Innenministerium mit. Nach ersten Informationen seien Gefangene in einen Bereich des Gefängnisses eingedrungen, in dem andere Häftlinge zu ihrer eigenen Sicherheit isoliert gewesen seien, sagte der Chef des guatemaltekischen Strafvollzugssystems, Rodolfo Escobar, dem Sender Chapin-TV. Demnach kam es zum Gebrauch von Stichwaffen.

Guatemaltekische Medien berichteten, einige Häftlinge seien enthauptet worden. Es habe auch Geiselnahmen gegeben. Zunächst war unklar, ob die Sicherheitskräfte die Lage wieder unter Kontrolle bringen konnten.

Das staatliche Menschenrechtsbüro schrieb auf Twitter, das Gefängnis sei zu 200 Prozent überbelegt. In überfüllten lateinamerikanischen Gefängnissen, in denen auch gefährliche Bandenmitglieder einsitzen, kommt es immer wieder zu Unruhen und Aufständen.

Nach Medienberichten standen die Vorfälle in Cantel im Zusammenhang mit der Tötung einer Frau kurz zuvor unweit des Gefängnisses. Bei dem Opfer soll es sich demnach um die Partnerin eines Häftlings gehandelt haben.

New Yorker Museum zeigt Ausstellung über Louise Bourgeois

NEW YORK: Die 2010 gestorbene französische Künstlerin Louise Bourgeois ist vor allem für ihre an vielen Orten der Welt aufgestellten meterhohen Spinnenskulpturen berühmt - eine Ausstellung in New York beschäftigt sich nun aber mit ihrer Beziehung zur Psychoanalyse.

«Louise Bourgeois, Freud's Daughter» zeigt neben rund 40 Werken der Künstlerin zahlreiche persönliche Schriftstücke aus dem Nachlass von Bourgeois, in denen sie die von Sigmund Freud (1856-1939) begründeten Psychoanalyse thematisiert. Viele davon seien in der Ausstellung zum ersten Mal öffentlich zu sehen, hieß es vom Jewish Museum. Von Freitag bis zum 12. September soll die Schau in dem Museum am Central Park in Manhattan zu sehen sein.

Chinesischer Botschafter sagt Treffen mit Bundestagsausschuss ab

BERLIN: Der chinesische Botschafter in Berlin, Wu Ken, hat dem Menschenrechtsausschuss des Bundestags Einmischung in innere Angelegenheiten Chinas vorgeworfen und ein für Donnerstag geplantes Gespräch mit den Abgeordneten abgesagt. Damit reagierte er auf eine Expertenanhörung im Bundestag zu der Frage, wie der Umgang mit den muslimischen Uiguren in der chinesischen Provinz Xinjiang völkerrechtlich eingeordnet werden kann. Dabei hatten die geladenen Juristen, Politologen, Menschenrechtsaktivisten und Kulturwissenschaftler zwar die juristische Einstufung als Völkermord mangels Belegen einhellig abgelehnt. Einige sahen allerdings den begründeten Verdacht, dass es sich um ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit handelt.

In einem Brief an die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses, Gyde Jensen, nennt der Botschafter es «bedauerlich», dass im Menschenrechtsausschuss eine Anhörung stattgefunden habe, «die auf schlichtweg falschen Anschuldigungen gegen Xinjiang beruhte». «Dies stellte eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chinas dar», heißt es in dem Brief weiter, über den zuerst die «Bild»-Zeitung berichtete und der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Jensen sagte der dpa, die Anhörung sei wohl eher ein willkommener Vorwand für den chinesischen Botschafter gewesen, um das Ausschussgespräch abzusagen. «Ich habe leider festgestellt, dass die chinesische Seite an einem offenen Dialog zur Menschenrechtslage in China überhaupt nicht interessiert ist», betonte die FDP-Politikerin. «Wie auch im multilateralen Kontext hat China in Deutschland kein Interesse daran, bewährte institutionelle Ebenen der bilateralen Zusammenarbeit zu nutzen, sobald es um Themen geht, die der Kommunistischen Partei nicht passen.»

Menschenrechtsgruppen schätzen, dass Hunderttausende Uiguren, Kasachen, Hui und andere Angehörige muslimischer Minderheiten in Xinjiang in Umerziehungslager gesteckt worden sind. Die Vorwürfe gegen China reichen von Zwangsarbeit bis Folter. Die chinesische Führung weist die Vorwürfe zurück und spricht von Fortbildungszentren.

Hamas hält Gaza-Waffenruhe in «ein bis zwei Tagen» für möglich

TEL AVIV/GAZA: Vor dem Besuch von Außenminister Heiko Maas in Israel hat ein hochrangiges Mitglied der im Gazastreifen herrschenden Hamas eine baldige Waffenruhe mit Israel nicht ausgeschlossen. «Ich denke, dass es in den nächsten zwei Tagen wahrscheinlich eine Waffenruhe geben wird. Gott weiß, wann die Vermittler eine Einigung erzielen können», zitierten israelische Medien das Hamas-Führungsmitglied Mussa Abu Marzuk in der Nacht zu Donnerstag. Jedoch forderte er, dass Israel den ersten Schritt tun müsse. «Wenn Israel aufhört, Gaza zu beschießen, werden wir aufhören, auf Tel Aviv zu feuern», zitierte ihn die israelische Nachrichtenseite «ynet».

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu fordert hingegen, dass zuerst der Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen aufhören müsse. Einen Aufruf von US-Präsident Joe Biden zu einer «deutlichen Deeskalation (...) auf dem Weg zu einer Waffenruhe» wies Netanjahu am Mittwoch zurück. «Ich bin entschlossen, diese Operation fortzusetzen, bis ihr Ziel erreicht ist», teilte er via Twitter mit.

In der Nacht zu Donnerstag gab es in Gemeinden in der Nähe des Gazastreifens und auch im 40 Kilometer entfernten Beerscheva wieder Luftalarm. Zehntausende Israelis mussten in die Schutzräume. Über Raketeneinschläge wurde zunächst nichts bekannt. Die israelische Luftwaffe griff in der Nacht wieder Ziele in dem Küstenstreifen an. Über neue Opfer gab es zunächst keine Angaben.

Bei dem gegenseitigen Beschuss starben bisher im Gazastreifen nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums 219 Menschen, rund 1530 wurden verletzt. In Israel gab es nach offiziellen Angaben zwölf Tote und Hunderte Verletzte.

Dramatische Rettung von Migranten-Baby sorgt für Aufsehen

MADRID: Bei der dramatischen Migranten-Krise in Ceuta, bei der 8000 Menschen von Marokko aus schwimmend die spanische Nordafrika-Exklave erreicht hatten, hat eine Szene besonders großes Aufsehen erregt: Ein Foto zeigt, wie ein Beamter der spanischen Polizeieinheit Guardia Civil (Zivilgarde) ein wenige Monate altes Baby im Mittelmeer mit einem Rettungsring birgt. Taucher Juan Francisco Valle avancierte in Spanien schnell zum viel gefeierten Helden - und vielgefragten Interviewpartner.

Das Baby sei am Dienstag von der im Wasser treibenden Mutter auf dem Rücken getragen worden, erzählte der Polizist dem Radiosender Cope am Mittwoch. «Wir haben uns das Baby geschnappt, es war eiskalt, völlig blass, es hat sich überhaupt nicht bewegt...», sagte er. «Ganz ehrlich, ich wusste nicht, ob es noch am Leben oder schon tot war.» Der erfahrene Beamte räumte ein, der Einsatz sei «schon ein bisschen traumatisch» gewesen. Oft habe man nicht erkennen können, was die schwimmenden Migranten auf dem Rücken getragen hätten - «ob Rucksäcke oder Kleidung, oder vielleicht kleine Babys».

Nach zwei chaotischen Tagen mit der Ankunft von mehr als 8000 Migranten innerhalb von nur 36 Stunden am Montag und Dienstag hatte sich die Lage in Ceuta am Mittwoch deutlich beruhigt. Die Zahl der schnell wieder nach Marokko abgeschobenen Menschen belief sich zuletzt auf circa 5600, wie die Regierung in Madrid mitteilte.

Außenministertreffen zu Normalisierung der US-Beziehungen mit Moskau

REYKJAVIK: Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat bei seinem ersten Amtstreffen mit dem neuen US-Kollegen Antony Blinken die Bereitschaft Moskaus zu einer Normalisierung der Beziehungen mit Washington betont. Lawrow dankte Blinken in Reykjavik für die Möglichkeit eines persönlichen Gesprächs, wie die Agentur Interfax in der Nacht zum Donnerstag meldete. Bei dem Treffen gehe es darum, wie das russisch-amerikanische Verhältnis ungeachtet vieler Differenzen weiterentwickelt werden könne. Blinken meinte vor laufenden Kameras zu Beginn des Gesprächs: «Es ist auch kein Geheimnis, dass wir unsere Differenzen haben.»

US-Präsident Joe Biden habe Kremlchef Wladimir Putin wissen lassen, dass die USA reagieren würden, wenn Russland aggressiv gegen die Vereinigten Staaten oder deren Partner und Verbündete vorgehe, sagte Blinken. Auch Lawrow meinte: «Unsere Einschätzungen zur internationalen Lage gehen stark auseinander, wir haben völlig andere Herangehensweisen an die Aufgaben, die wir für eine Normalisierung der Lage lösen müssen.» Trotzdem gebe es Fragen in der internationalen Politik, bei denen beide Seiten ähnliche Interessen und die Chance für eine Zusammenarbeit hätten.

Es wurde erwartet, dass die beiden Minister auch über einen möglichen Gipfel Putins und Bidens in einem europäischen Land im Juni beraten. Der Kreml hat dem Vorschlag Bidens bisher nicht zugestimmt und begründet das mit einer noch laufenden Analyse der Situation. Besprechen wollte Lawrow mit Blinken zudem die jüngste Eskalation im israelisch-palästinensischen Konflikt, die umstrittenen Atomprogramme Nordkoreas und des Irans sowie die Lage in Afghanistan und Fragen der strategischen Stabilität.

Die Minister kamen am Rande einer Sitzung des Arktischen Rates zusammen, in dem Russland an diesem Donnerstag für die kommenden zwei Jahre den Vorsitz übernimmt. Auf dem Ministertreffen, das alle zwei Jahre über die Bühne geht, wird der bisherige Ratsvorsitzende Island die Führung in Reykjavik offiziell an die Russen übergeben.