Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 29.04.21 | Überblick

Latino stirbt bei Festnahme in Kalifornien - Video veröffentlicht

ALAMEDA: Nach dem Tod eines 26-jährigen Latino bei einer Festnahme im kalifornischen Alameda sind Videoaufnahmen von der Bodycam der Polizisten veröffentlicht worden. Die Bilder von dem Vorfall am 19. April zeigen, wie Beamte den bäuchlings auf dem Boden liegenden Mann minutenlang hinunterdrücken. Nach Angaben der Behörden am Mittwoch sind drei Polizisten beurlaubt worden, während der Fall untersucht wird. Angehörige des Opfers haben einen Vergleich mit der tödlichen Festnahme von George Floyd gezogen. Der Afroamerikaner war im Mai 2020 gestorben, nachdem Polizisten den unbewaffneten Mann zu Boden drückten.

In einer ersten Mitteilung am 19. April sprachen die Behörden von Hinweisen von Anwohnern auf einen möglicherweise betrunkenen Mann in einem Park und dem Verdacht von Alkohol-Diebstahl. Bei der versuchten Festnahme sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung eingekommen, dann sei ein «medizinischer Notfall» eingetreten. Die Beamten hätten lebensrettende Maßnahmen durchgeführt. Der 26-Jährige sei später im Krankenhaus gestorben.

Die nun veröffentlichte Videoaufzeichnung zeigt, wie die Beamten mit dem Mann, der leicht benommen wirkt, zunächst länger sprechen. Als sie versuchen, Handschellen anzulegen, fällt der 26-Jährige hin. Mehr als vier Minuten lang liegt er teilweise schreiend auf seinem Bauch. Die Polizisten reden auf ihn ein, dabei drücken sie ihn zu Boden, dann reagiert der Mann nicht mehr.

Der Fall ereignete sich einen Tag vor dem aufsehenerregenden Schuldspruch gegen den weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin im Prozess um den Afroamerikaner George Floyd. Die Tötung des unbewaffneten 46-Jährigen vor knapp einem Jahr im Bundesstaat Minnesota hatte in den USA zu Massenprotesten gegen Rassismus und Polizeigewalt geführt. Videos dokumentieren, wie Chauvin sein Knie gut neun Minuten lang auf Floyds Hals presste, während dieser flehte, ihn atmen zu lassen. Floyd verlor der Autopsie zufolge das Bewusstsein und starb wenig später.

Forscher optimieren Verfahren zur Erbgutanalyse - 70.000 Tiergenome

KONSTANZ: Ein weltweiter Forscherverbund möchte mit einem verbesserten Verfahren das Erbgut von 70.000 Wirbeltierarten entziffern. Das solle in den nächsten zehn Jahren geschehen, teilte eine Sprecherin der Universität Konstanz mit. Forscher der Uni waren maßgeblich an der Entwicklung der optimierten Erbgutsequenzierung beteiligt, die besonders kostengünstig und effizient sein soll.

Mit dem Verfahren wollen die Forscher einen Standard für die Sequenzierung von Genomen etablieren und es auch anderen Wissenschaftlern erleichtern, an ihrem Projekt mitzuwirken. Zugleich haben sie damit schon die Genome von 16 Tierarten sequenziert - darunter waren etwa ein Buntbarsch und ein Schnabeltier. Die Entwicklung der im Fachjournal «Nature» vorgestellten Methode hat nach Angaben des Evolutionsbiologen Axel Meyer von der Universität Konstanz fünf Jahre gedauert. Das Verfahren soll nun weltweit frei zugänglich gemacht werden.

«Genau genommen ging es uns nicht nur darum, die beste Technologie zur Sequenzierung zu finden, sondern um die beste Kombination von Technologien», schildert Meyer. Das Verfahren kombiniert laut Universität drei Teile: die sehr genaue Sequenzierung von kurzen Erbgut-Abschnitten, die etwas ungenauere von langen und die Sequenzierung von Abschnitten aus unterschiedlichen Teilen desselben Chromosoms. Mit Hilfe der langen Abschnitte blicken die Forscher zunächst wie mit einem Fernglas über die genetische Landschaft und kartieren die Genabschnitte. Anschließend entsteht mit Hilfe der zwei anderen Techniken die komplette Genomsequenz.

Biden: Stehe hinter Transgender-Amerikanern

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden hat in seiner ersten Rede vor beiden Kongresskammern den Transmenschen in den Vereinigten Staaten Unterstützung zugesagt. «An alle Transgender-Amerikaner, die zu Hause zuschauen - insbesondere die jungen Leute, die so mutig sind: Ich möchte, dass ihr wisst, dass der Präsident hinter Euch steht», sagte Biden am Mittwochabend (Ortszeit) im Kapitol. Er hoffe zudem sehr, dass die Volksvertreter den «Equality Act» zum Schutz von Angehörigen der LGBTQ-Community vor Diskriminierung verabschieden würden. Dafür muss das Gesetz eine Mehrheit im Senat erhalten.

Die englische Abkürzung LGBTQ steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und queere Menschen - oft ergänzt um ein Pluszeichen sowie ein Sternchen als Platzhalter für weitere Identitäten und Geschlechter. Transmenschen sind Personen, die sich dem Geschlecht, das ihnen bei Geburt zugeschrieben wurde, nicht zugehörig fühlen.

Präsident Biden: Müssen beweisen, dass Demokratie funktioniert

WASHINGTON: Im Wettbewerb mit den Autokratien der Welt müssen die USA nach Worten von Präsident Joe Biden die Stärke der Demokratie vorleben. «Wir müssen beweisen, dass Demokratie immer noch funktioniert», sagte Biden am Mittwochabend (Ortszeit) in seiner ersten Rede vor beiden Kammern des US-Kongresses im Kapitol. Amerikas Feinde glaubten, die USA seien gespalten und voller Wut. «Sie betrachten die Bilder des Mobs, der dieses Kapitol angegriffen hat, als Beweis dafür, dass die Sonne über der amerikanischen Demokratie untergeht.» Dies sei falsch, gab sich Biden überzeugt.

Anhänger des abgewählten Ex-US-Präsidenten Donald Trump hatten am 6. Januar während einer Sitzung des Kongresses das Kapitol gestürmt und dort Chaos und Verwüstung angerichtet. Mindestens fünf Menschen kamen ums Leben. Der Republikaner Trump hatte seine Anhänger kurz vor dem Angriff bei einer Kundgebung mit der Unwahrheit aufgewiegelt, dass ihm der Sieg bei der Wahl im November gestohlen worden sei. Die Demokraten warfen ihm «Anstiftung zum Aufruhr» vor und leiteten ein Amtsenthebungsverfahren ein. Trump wurde aber freigesprochen, weil im Senat keine Zweidrittel-Mehrheit gegen ihn zustande kam.

Biden mahnt Zusammenarbeit zur Überwindung von Rassismus an

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden hat parteiübergreifende Anstrengungen für die Überwindung des strukturellen Rassismus angemahnt. «Wir haben alle das Knie der Ungerechtigkeit auf dem Nacken des schwarzen Amerikas gesehen», sagte Biden bei seiner ersten Rede vor beiden Kammern des US-Kongresses am Mittwochabend (Ortszeit). Er spielte damit auf die Tötung des Afroamerikaners George Floyd an, der vergangenes Jahr in der US-Stadt Minneapolis bei einer brutalen Festnahme ums Leben gekommen war. Ein mittlerweile verurteilter weißer Ex-Polizist kniete damals minutenlang auf Floyds Hals.

Biden warb für einen Gesetzentwurf im US-Kongress, der nach Floyd benannt ist. Die Polizeireform sieht unter anderem vor, dass die Bundesregierung Anreize für das Verbot von Würgegriffen bei Polizeieinsätzen schafft. Das von Demokraten kontrollierte Repräsentantenhaus hat dem Gesetz zugestimmt, im Senat bräuchte es auch die Stimmen einiger Republikaner, was bislang nicht absehbar ist.

Es brauche Mut, um Veränderungen zu erreichen, sagte Biden. Nach der Verurteilung des Ex-Polizisten Derek Chauvin wegen der Tötung Floyds könne nun aber «wahrer Fortschritt» erzielt werden. Dafür müssten die Parteien im Kongress zusammenarbeiten, um Konsens zu finden.

Biden wurde am 20. Januar vereidigt und ist am Donnerstag 100 Tage im Amt. Die erste Rede eines neu gewählten US-Präsidenten bei einer gemeinsamen Sitzung des Repräsentantenhauses und des Senats im US-Kapitol wird traditionell nicht als Rede zur Lage der Nation bezeichnet, die ansonsten jährlich erfolgt.

Biden: Rechtsextremismus größte Terror-Bedrohung

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden hat rechtsextremistischen Terrorismus als größte terroristische Bedrohung für die USA bezeichnet. Zu dieser Einschätzung kämen die US-Geheimdienste, sagte Biden am Mittwochabend (Ortszeit) in seiner ersten Rede als US-Präsident vor beiden Kammern des US-Kongresses. Die Terror-Bedrohung habe sich seit den Anschlägen vom 11. September 2001 weit über Afghanistan hinaus entwickelt. Als Beispiele nannte Biden neben dem heimischen Rechtsextremismus auch Terroristen im Nahen Osten und in Afrika. In Afghanistan sei das Ziel erreicht worden, die Bedrohung durch das Terrornetz Al-Kaida zu verringern, sagte er.

Mit Blick auf den Abzug der US-Streitkräfte aus Afghanistan betonte Biden: «Nach 20 Jahren amerikanischer Tapferkeit und Aufopferung ist es an der Zeit, unsere Truppen nach Hause zu bringen.» Der «ewige Krieg» in Afghanistan müsse beendet werden. Der Einsatz sei nie als «generationenübergreifendes Unterfangen» gedacht gewesen. Biden hatte Mitte des Monats den Abzug aller US-Soldaten aus Afghanistan bis spätestens zum 11. September angekündigt, dem 20. Jahrestag der Anschläge von New York und Washington.

Die Nato hatte unmittelbar darauf verkündet, das Bündnis werde bis zum 1. Mai den Abzug seiner Truppen aus Afghanistan einleiten. Damit endet auch die Bundeswehr-Mission am Hindukusch. Die USA haben Afghanistan auch nach dem Abzug Unterstützung zugesagt. Experten befürchten ein weiteres Erstarken der Taliban nach dem Abzug der ausländischen Soldaten.

Biden wurde am 20. Januar vereidigt und ist an diesem Donnerstag 100 Tage im Amt. Die erste Rede eines neu gewählten US-Präsidenten bei einer gemeinsamen Sitzung des Repräsentantenhauses und des Senats im US-Kapitol wird traditionell nicht als Rede zur Lage der Nation bezeichnet, die ansonsten jährlich erfolgt.

«Epidemie der Waffengewalt»: Biden will gegen Schusswaffen vorgehen

WASHINGTON: Angesichts Tausender getöteter Amerikaner pro Jahr hat US-Präsident Joe Biden bei seiner ersten Rede vor dem US-Kongress einen verstärkten Kampf gegen Waffengewalt versprochen. «Ich werde alles in meiner Macht stehende tun, um das amerikanische Volk vor dieser Epidemie der Waffengewalt zu schützen», sagte Biden am Mittwochabend (Ortszeit) im Kapitol in Washington. Biden bekräftigte, sogenannte Geisterwaffen ohne Registrierung verbieten zu wollen.

Auch müsse es ein Verbot großer Angriffswaffen mit umfangreichen Magazinen etwa mit 100 Schuss geben. Es sei dabei auch am Kongress, zu handeln, so Biden weiter. «Wir brauchen mehr Republikaner im Senat, die sich der überwiegenden Mehrheit ihrer demokratischen Kollegen anschließen.» Die große Mehrheit der Amerikaner sei für Reformen bei der Waffenkontrolle, betonte Biden.

Der US-Präsident hatte Anfang des Monats erste Schritte im Kampf gegen die grassierende Waffengewalt in den USA unternommen und angekündigt, unter anderem gegen «Geisterwaffen» vorzugehen. Diese können im Internet gekauft und schnell zusammengebaut werden, haben aber keine Seriennummer, was die Strafverfolgung im Falle eines Verbrechens erschwert.

Für eine grundlegende Verschärfung der Waffengesetze ist der Präsident aber auf den Kongress und vor allem den Senat angewiesen. Viele Republikaner lehnen eine Verschärfung der Waffengesetze ab. Die Waffenlobby ist in den Vereinigten Staaten sehr mächtig.

Biden: Streben keine Eskalation mit Russland an

WASHINGTON: Vor dem Hintergrund massiver Spannungen zwischen Russland und den Vereinigten Staaten hat US-Präsident Joe Biden Kremlchef Wladimir Putin vor einer weiteren Eskalation gewarnt. «In Bezug auf Russland habe ich Präsident Putin gegenüber sehr deutlich gemacht, dass wir zwar keine Eskalation anstreben, dass ihr Handeln aber Konsequenzen hat», sagte Biden am Mittwochabend (Ortszeit) in seiner ersten Rede vor beiden Kammern des US-Kongresses. Zu den jüngst verhängten US-Strafmaßnahmen sagte er: «Ich habe auf Russlands Einmischung in unsere Wahlen und Cyber-Angriffe auf unsere Regierung und Unternehmen direkt und angemessen reagiert.»

Biden hatte bereits im Wahlkampf einen härteren Kurs gegenüber Russland angekündigt. Als Vergeltung für Moskau zugeschriebene Hackerangriffe und Einmischungen in US-Wahlen hatten die USA Mitte des Monats zehn russische Diplomaten ausgewiesen und eine Reihe neuer Sanktionen verhängt. Russland reagierte mit der Ausweisung von zehn US-Diplomaten und mit Sanktionen gegen die USA. Darüber hinaus erließ die Regierung in Moskau eine Einreisesperre für hochrangige US-Regierungsvertreter.

Bereits zuvor hatte Biden in einem Interview die Frage bejaht, ob er Kremlchef Wladimir Putin für einen «Killer» halte. Dennoch hat Biden betont, dass er keinen «Kreislauf der Eskalation und des Konflikts mit Russland» wolle. Der US-Präsident hat Putin ein Gipfeltreffen in einem Drittstaat in diesem Sommer vorgeschlagen. Putin hat bisher nicht zugesagt, lässt aber die Möglichkeit eines persönlichen Treffens mit seinem US-Kollegen prüfen. Mehrere EU-Länder haben sich dafür bereits als Gastgeber angeboten.

Biden wurde am 20. Januar vereidigt und ist an diesem Donnerstag 100 Tage im Amt. Die erste Rede eines neu gewählten US-Präsidenten bei einer gemeinsamen Sitzung des Repräsentantenhauses und des Senats im US-Kapitol wird traditionell nicht als Rede zur Lage der Nation bezeichnet, die ansonsten jährlich erfolgt.

Biden: USA geraten im Technologie-Wettbewerb ins Hintertreffen

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden hat davor gewarnt, dass die Vereinigten Staaten ohne bedeutende Investitionen in Technologie im internationalen Wettbewerb mit Konkurrenten wie China zurückfallen werden. «Wir werden in den nächsten zehn Jahren mehr technologischen Wandel erleben als wir in den letzten 50 Jahren gesehen haben», sagte Biden am Mittwoch (Ortszeit) bei seiner ersten Rede vor beiden Kammern des US-Kongresses. «Und wir geraten in diesem Wettbewerb ins Hintertreffen.» Vor Jahrzehnten hätten die USA zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Forschung und Entwicklung investiert, jetzt sei es weniger als ein Prozent. «China und andere Länder holen uns schnell ein.» Biden mahnte, die USA müssten die Produkte und Technologien der Zukunft «entwickeln und dominieren»: Batterien, Biotechnologie, Computerchips und saubere Energie.

Biden wurde am 20. Januar vereidigt und ist am Donnerstag 100 Tage im Amt. Die erste Rede eines neu gewählten US-Präsidenten bei einer gemeinsamen Sitzung des Repräsentantenhauses und des Senats im US-Kapitol wird traditionell nicht als Rede zur Lage der Nation bezeichnet, die ansonsten jährlich erfolgt.

Biden wirbt für sein billionenschweres Infrastrukturpaket

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden hat das von ihm vorgeschlagene massive Infrastrukturpaket als größten Anschub für den Arbeitsmarkt seit dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet. Das mehr als 2 Billionen US-Dollar (rund 1,7 Billionen Euro) umfassende Programm werde in den kommenden acht Jahren Millionen neuer Jobs und massives Wachstum schaffen, versprach Biden am Mittwochabend (Ortszeit) in seiner ersten Rede vor beiden Kammern des US-Kongresses.

Der Plan werde Amerika helfen, sich im wirtschaftlichen Wettbewerb des 21. Jahrhunderts durchzusetzen, sagte Biden. Die Umsetzung des Plans solle nun von Vizepräsidentin Kamala Harris angeleitet werden.

Die von Biden anvisierten gewaltigen Investitionen sollen unter anderem in den Ausbau der Elektromobilität und die Energiewende fließen. Innenpolitisch stößt das Vorhaben angesichts der immensen Ausgaben und der geplanten Finanzierung durch eine Anhebung der Unternehmenssteuer auf Widerstand, vor allem unter Republikanern. Der Demokrat Biden wird aber vor allem im Senat die Stimmen einiger Republikaner brauchen, um das Paket durchzusetzen.

Biden wurde am 20. Januar vereidigt und ist am Donnerstag 100 Tage im Amt. Die erste Rede eines neu gewählten US-Präsidenten bei einer gemeinsamen Sitzung des Repräsentantenhauses und des Senats im US-Kapitol wird traditionell nicht als Rede zur Lage der Nation bezeichnet, die ansonsten jährlich erfolgt.

Biden: «Amerika ist bereit zum Abheben»

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden sieht die Vereinigten Staaten durch den Regierungswechsel auf einem guten Weg. «Nach 100 Tagen der Rettung und Erneuerung ist Amerika bereit zum Abheben. Wir arbeiten wieder. Träumen wieder. Entdecken wieder. Führen die Welt wieder an», sagte Biden am Mittwoch (Ortszeit) bei seiner ersten Rede vor beiden Kammern des US-Kongresses. Amerika sei wieder in Bewegung und verwandele die Krise in eine Chance und Rückschläge in Stärke.

Biden wurde am 20. Januar vereidigt und ist am Donnerstag 100 Tage im Amt. Er hatte die US-Wahl im November gegen seinen Vorgänger Donald Trump gewonnen. Die erste Rede eines neu gewählten US-Präsidenten bei einer gemeinsamen Sitzung des Repräsentantenhauses und des Senats im US-Kapitol wird traditionell nicht als Rede zur Lage der Nation bezeichnet, die ansonsten jährlich erfolgt.

Mindestens 21 Tote bei Verkehrsunfall

ARCAHAIE: Bei der Kollision eines Busses mit einem Kleinbus in Haiti sind mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen und rund 30 weitere verletzt worden.

Die beiden Fahrzeuge des öffentlichen Verkehrs stießen am Mittwoch im Küstenort Arcahaie, rund 40 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Port-au-Prince, frontal zusammen, wie die Zivilschutzbehörde des Karibikstaates mitteilte. Demnach hatte der Fahrer des Kleinbusses laut ersten Erkenntnissen versucht, ein anderes Fahrzeug zu überholen. Dabei sei es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Bus gekommen, der den Angaben zufolge auf dem Weg von der nördlichen Stadt Gonaïves nach Port-au-Prince war.

Zwei Tote bei Messerangriff in chinesischem Kindergarten

PEKING: Bei einem Messerangriff in einem Kindergarten im Süden Chinas sind zwei Kinder getötet worden. 16 weitere Menschen wurden verletzt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Donnerstag berichtete. Demnach wurde nach dem Vorfall in der Stadt Beiliu ein Verdächtiger festgenommen. Der Angriff hatte sich demnach bereits am Mittwoch ereignet. Weitere Details wurden nicht genannt.

In China kommt es immer wieder zu blutigen Angriffen auf Kinder aus Grund- oder Mittelschulen und Kindertagesstätten. Oft haben die Täter psychische Probleme oder geben an, sich an der Gesellschaft rächen zu wollen. Als Reaktion sind die Sicherheitsvorkehrungen vielerorts verschärft worden. Fremde und selbst Eltern dürfen meist nicht auf das Gelände.

Fünf Tote und ein Dutzend Verletzte bei Gefangenenmeuterei

GUAYAQUIL: Bei neuen Krawallen in einem Gefängnis in Ecuador sind mindestens fünf Häftlinge ums Leben gekommen. Weitere zwölf Menschen seien bei den Kämpfen zwischen mutmaßlichen Bandenmitgliedern in der Justizvollzugsanstalt der Wirtschaftsmetropole Guayaquil an der Pazifikküste verletzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft des südamerikanischen Landes am Mittwoch mit. Spezialeinheiten der Polizei stürmten das Gefängnis und brachten die Lage unter Kontrolle. Nach den Kämpfen zwischen den Gangs Los Choneros und Los Lobos wurden Schusswaffen, Munition und Messer beschlagnahmt.

Erst im Februar waren bei heftigen Zusammenstößen zwischen rivalisierenden Banden in mehreren Gefängnissen in Ecuador 79 Menschen getötet worden. Auslöser der Auseinandersetzungen war offenbar ein interner Machtkampf innerhalb des Verbrechersyndikats Los Choneros, nachdem dessen oberster Anführer José Luis Zambrano alias «Rasquiña» im Dezember getötet worden war. Wenige Stunden vor den neuen Krawallen wurde am Mittwoch der frühere Anwalt von «Rasquiña» in der Hauptstadt Quito auf dem Weg zur Arbeit erschossen.

Vier Tote in Potsdamer Klinik entdeckt - Mitarbeiterin tatverdächtig

POTSDAM: Nach dem Fund von vier Toten in einer Potsdamer Klinik gilt eine Mitarbeiterin des Krankenhauses als dringend tatverdächtig. Wie die Polizei in der Nacht zum Donnerstag weiter mitteilte, wurden die vier Menschen in verschiedenen Krankenzimmern einer Station mit tödlichen Verletzungen gefunden. Eine weitere Person wurde schwer verletzt. Die verdächtige Frau im Alter von 51 Jahren wurde festgenommen. Zum möglichen Motiv für das Tötungsdelikt liegen den Angaben zufolge bislang keine Informationen vor.

Die Verletzungen aller Opfer gingen nach bisherigen Erkenntnissen auf schwere, äußere Gewaltanwendung zurück, hieß es.

Pflegeverband: mehr Interesse am Beruf - aber zu wenig Geld

GENF: Die Coronavirus-Pandemie hat das Interesse am Pflegeberuf in vielen Ländern beflügelt. Mehr als 30 Prozent der nationalen Pflegeverbände weltweit hätten einen Anstieg der Bewerbungen verzeichnet, berichtete der internationalen Pflegeverband in Genf. Überwiegend hätten sich in reicheren Ländern mehr Interessenten für eine Ausbildung gemeldet.

Gleichzeitig wachse bei den Beschäftigten aber die Frustration über schlechte Bezahlung und hohe Arbeitsbelastung, sagte Geschäftsführer Howard Catton. Mehr als 20 Prozent der nationalen Pflegeverbände berichteten, dass ihre Mitglieder sich dagegen wehren wollten. Pflegekräfte in Dänemark haben für Mai bereits einen Streik angekündigt, wie die Präsidentin des dortigen Verbands, Grete Christensen, sagte.

Der Verband ist besorgt, weil die Ausbildung seit Ausbruch der Pandemie vielerorts unterbrochen oder erschwert wurde. Das mache es schwierig, alle Stellen zu besetzen. Schon vor einem Jahr fehlten nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit sechs Millionen Pflegekräfte. Dass reiche Länder Krankenschwestern und -pfleger im Ausland suchen, sei besorgniserregend, sagte Catton. Dort sei der Mangel noch größer als in den reicheren Ländern. Besser sei es, in gute Ausbildung, ein attraktives Arbeitsumfeld und ausreichende Löhne zu investieren.

Der 1899 gegründete Verband vertritt 130 Pflegeverbände weltweit mit 27 Millionen Mitgliedern. An der Umfrage beteiligten sich 64 Verbände.