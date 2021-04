Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Schmuck und Schätze - Ägyptische Fabrik bildet antike Kunst nach

KAIRO: Ägypten setzt im Kampf um mehr Touristen auch auf besondere Souvenirs: Eine Fabrik in Kairo stellt Nachbildungen altägyptischer Kunst her. Die Replikate sollen innerhalb und außerhalb des Landes an Touristen verkauft werden, sagte der Minister für Tourismus und Antiquitäten, Chalid al-Anani. Die Modelle bekommen demnach einen offiziellen Stempel des Staates. Ein Barcode auf jeder Kopie verrate Käufern zudem, wie das Original heißt und wo es ausgestellt ist.

Die Replikate sind zunächst ausschließlich im neu eröffneten Museum für Ägyptische Zivilisation (NMEC) in Kairo erhältlich. Dorthin waren kürzlich in einer pompösen Prozession auch die Mumien von 22 Pharaonen verlegt worden. Später sollen die Kunstnachbildungen aber auch in anderen Museen und auf Märkten verkauft werden.

Bislang hat die Fabrik mit dem Namen Kunus, was auf Deutsch «Schätze» bedeutet, eigenen Angaben zufolge unter anderem Schmuck des Pharaos Tutanchamun hergestellt. Die Kunstwerkstatt ist erst seit wenigen Wochen in Betrieb. Nach Angaben der ägyptischen Denkmalschutzbehörde arbeiten rund 150 Künstler, Restauratoren und Handwerker in dem Werk. Sie fertigen Skulpturen, Zeichnungen und andere Kunstschätze an - die meisten demnach per Hand.

Das Land will mit den Kopien antiker Kunst auch Einnahmen für Ägypten generieren, wie Al-Anani sagte. Die Tourismusbranche im Land ist angeschlagen, die Wirtschaft ist aber stark von ihr abhängig. In den vergangenen Monaten hat die Regierung auch mehrere antike Entdeckungen publik gemacht, um wieder mehr Gäste ins Land zu locken.

Auch Australien zieht im September Soldaten aus Afghanistan ab

SYDNEY: Auch Australien wird bis September seine verbleibenden Soldaten aus Afghanistan abziehen. Damit folge das Land den Plänen von US-Präsident Joe Biden, kündigte Premierminister Scott Morrison am Donnerstag an. Biden will die amerikanischen Soldaten bis zum 11. September abziehen, dem 20. Jahrestag der Terroranschläge in den USA.

«In den vergangenen zwei Jahren haben wir unsere Militärpräsenz in Afghanistan von einem Maximum von 1500 Soldaten bereits auf etwa 80 derzeit reduziert», sagte Morrison im westaustralischen Perth. Er verlas auch die Namen der 41 Mitglieder der australischen Streitkräfte, die seit 2001 in Afghanistan ums Leben gekommen sind.

Im vergangenen Jahr war aber auch bekannt geworden, dass australische Soldaten bei ihrem Einsatz am Hindukusch Kriegsverbrechen begangen haben sollen. 25 Mitglieder einer Sondereinheit hätten mindestens 39 Gefangene oder Zivilisten «unrechtmäßig» getötet, hieß es im November in einem Untersuchungsbericht.

Der Chef der australischen Verteidigungsstreitkräfte, Angus Campbell, sprach damals von «schweren Verstößen» und einer «beschämenden Bilanz» und entschuldigte sich beim afghanischen Volk «für jegliches Fehlverhalten australischer Soldaten». Morrison wollte sich am Donnerstag nicht zu dem Bericht äußern. «Es wird eine Zeit geben, über diese Dinge zu sprechen. Heute ist nicht die richtige Zeit», betonte er.

US-Demokraten wollen Erweiterung des Supreme Court vorantreiben

WASHINGTON: Im jahrelangen Streit um Reformen des obersten US-Gerichts wollen demokratische Kongressabgeordnete Medienberichten zufolge einen Gesetzentwurf zu dessen Erweiterung einbringen. Der Plan, der die Aufstockung des Supreme Court von 9 auf 13 Richter vorsehe, solle am Donnerstag bei einer Pressekonferenz vorgestellt werden, berichteten mehrere US-Medien am Mittwochabend (Ortszeit) übereinstimmend.

Dem Vorhaben werden allerdings geringe Erfolgsaussichten eingeräumt, da es auch unter Demokraten im Repräsentantenhaus und im Senat als umstritten gilt. In beiden Kongresskammern haben die Demokraten derzeit eine knappe Mehrheit, wären aber im Senat auf die Unterstützung der Republikaner angewiesen. Diese lehnen eine Reform strikt ab.

Vor seinem Sieg bei der Präsidentenwahl hatte Joe Biden im Oktober erklärt, er sei «kein Fan» einer möglichen Erweiterung des Gerichts. In der vergangenen Woche hatte Biden eine Kommission zur Reform des Supreme Court eingesetzt. Zu den zu untersuchenden Fragen soll neben der Gesamtzahl der Richter auch die Länge ihrer Amtszeit gehören. Die Kommission soll ein halbes Jahr nach der ersten Sitzung einen Abschlussbericht vorlegen.

Der Oberste Gerichtshof stellt mit seinen Entscheidungen zu besonders strittigen Themen wie Abtreibung, Einwanderung oder gleichgeschlechtlichen Ehen immer wieder wichtige Weichen für die US-Gesellschaft. Die neun Richter werden auf Lebenszeit ernannt. Ihre Auswahl ist ein hart umkämpfter politischer Prozess. Ex-Präsident Donald Trump und seine Republikaner im Senat konnten drei Richter im Supreme Court platzieren, weswegen momentan sechs der neun Richter als konservativ gelten.

Plenum von oberstem Gericht entscheidet über Lula-Urteile

BRASÍLIA: Nach der Aufhebung der Urteile gegen den ehemaligen brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva durch einen Richter wird das Plenum des Obersten Gerichtshofs in Brasília die Einzelentscheidung beurteilen. Neun von elf Richtern des Obersten Gerichts stimmten dafür, zwei dagegen, wie die Nachrichtenagentur «Agência Brasil» am Mittwoch berichtete. Die Beurteilung selbst soll demnach am Donnerstag erfolgen.

Mit der Aufhebung der Urteile hatte Lula seine politischen Rechte zurückbekommen. Mit der Bestätigung würde der 75-Jährige auf dem Weg zu einer möglichen Präsidentschaftskandidatur 2022 einen wichtigen Schritt weiterkommen. Der linke Politiker, der von 2003 bis 2011 regierte, hatte erst kürzlich eine neue Kandidatur in Aussicht gestellt. Staatschef Jair Bolsonaro, den viele für die außer Kontrolle geratene Corona-Pandemie in Brasilien verantwortlich machen, dürfe nicht Präsident bleiben.

2018 war Lula in zweiter Instanz wegen Korruption und Geldwäsche zu zwölf Jahren und einem Monat Haft verurteilt worden und konnte trotz eines Vorsprungs in den Umfragen nicht an der folgenden Präsidentenwahl teilnehmen, die Bolsonaro gewann. Ein Richter war im März zu dem Schluss gekommen, dass das frühere Gericht in der Stadt Curitiba nicht zuständig war, und verwies an die Justiz in Brasília.

Dell spaltet VMware-Beteiligung ab - Aktie reagiert mit Kurssprung

ROUND ROCK: Der Computerkonzern Dell trennt sich von seiner Mehrheitsbeteiligung an dem Softwarehersteller VMware. Die Unternehmen sollen unabhängig voneinander aufgestellt werden, wie der Konzern am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Abspaltung des Anteils in Höhe von 81 Prozent sei im vierten Quartal geplant.

Dell will dadurch bis zu 9,7 Milliarden Dollar (8,1 Mrd Euro) erlösen, die zum Schuldenabbau genutzt werden sollen. Bei Anlegern kam die Ankündigung gut an, Dells Aktien reagierten nachbörslich mit einem Kurssprung von mehr als acht Prozent. Dell hatte bereits Mitte 2020 mitgeteilt, Optionen für eine Trennung von VMware zu prüfen.

Gemischte Bilanz des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan

BERLIN: Mit dem bevorstehenden Abzug der Bundeswehrsoldaten aus Afghanistan noch in diesem Jahr hat die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl (SPD), eine ehrliche Bilanz des Bundeswehreinsatzes gefordert. «Es ist gut, dass Präsident Biden den Abzug aus Afghanistan mit der Nato gemeinsam plant», sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Donnerstag). Bis dahin und beim Abzug müsse die Sicherheit der Soldaten «höchste Priorität» haben. «Ich erwarte, dass es nach dem Abzug eine kritische, ehrliche und möglichst unabhängige Bilanz zum Einsatz in Afghanistan gibt», sagte die SPD-Politikern. «Diese Analyse ist auch wichtig für alle weiteren Auslandseinsätze, damit aus Fehlern gelernt werden kann.»

Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Einsatzveteranen, Bernhard Drescher, sah den Sinn des Afghanistan-Einsatzes nicht erfüllt. «Zehntausende Soldatinnen und Soldaten haben mit schmutzigen Stiefeln, Waffe in der Hand sowie sich zwischen Minen, Beschuss und Hinterhalt bewegend «die Freiheit Deutschlands am Hindukusch» tapfer verteidigt», sagte er dem RND. «Gleichzeitig haben diese, oftmals jahrelang, auf ihr eigenes soziales Leben in der Heimat verzichtet. Was bleibt ist ein bitterer Nachgeschmack bei den Hinterbliebenen unserer Gefallenen sowie bei den körperlich und seelisch Verwundeten.» Denn die Antwort auf die Frage des «Wofür» bleibe bei einem Abzug ohne Erreichen des Ziels «endgültig offen».

Der Grünen-Außenpolitiker Jürgen Trittin zog eine gemischte Bilanz des Afghanistaneinsatzes. «Es ist nicht gelungen, tragfähige staatliche Strukturen aufzubauen. Und es nicht gelungen, dass das Land ohne die Taliban regiert wird», sagte Trittin der «Saarbrücker Zeitung» (Donnerstag). Allerdings sei die terroristische Bedrohung des Westens abgewendet worden, «denn die Taliban haben mittlerweile begriffen, dass sie ihre eigene Herrschaft gefährden, wenn sie sich mit den USA und Europa anlegen». Von der Bundesregierung forderte Trittin, den Truppenabzug «so schnell wie möglich» einzuleiten.

Maas trotz Zuspitzung in Ukraine gegen Stopp von Nord Stream 2

BERLIN: Bundesaußenminister Heiko Maas sieht in der Zuspitzung des Ukraine-Konflikts keinen Grund, den Bau der Gas-Pipeline Nord Stream 2 zu stoppen. Diese Diskussion werde «jetzt auch nicht unbedingt dazu führen, dass das russische Verhalten sich verändern würde. (...) Ich glaube eher, das Gegenteil wäre der Fall»», sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in den ARD-«Tagesthemen».

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hatte sich zuvor offen für ein Moratorium des Baus der fast fertiggestellten Pipeline gezeigt, also für einen vorübergehenden Baustopp. «Diese Frage kann man sich stellen», hatte sie am Dienstag nach ihrem Treffen mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin in Berlin gesagt. Für den Fall, dass die Pipeline zwischen Russland und Deutschland durch die Ostsee fertiggestellt werden sollte, plädierte Kramp-Karrenbauer dafür, den Betrieb vom Verhalten Russlands abhängig zu machen.

Nord Stream 2 zählt seit Jahren zu den Hauptstreitpunkten in den deutsch-amerikanischen Beziehungen. Daran hat auch der Regierungswechsel in Washington Anfang des Jahres nichts geändert. Die USA befürchten eine zu starke Abhängigkeit Europas von russischem Gas und wollen das Projekt mit Sanktionen stoppen. Befürworter der Pipeline halten den Amerikanern entgegen, sie seien nur auf bessere Absatzchancen für ihr Flüssiggas in Europa aus.

Bundeswehr könnte bis Mitte August aus Afghanistan abgezogen werden

BERLIN: Die Bundeswehr könnte nach den Plänen der Bundesregierung bis Mitte August aus Afghanistan abgezogen werden. Das sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Mittwoch in einer telefonischen Unterrichtung der Fachpolitiker aller Bundestagsfraktionen zu den Abzugsplänen, wie die Deutsche Presse-Agentur von mehreren Teilnehmern erfuhr.

Die USA haben sich den 11. September als Abzugstermin für ihre Truppen vorgenommen - den 20. Jahrestag der Terroranschläge von New York und Washington. Deutschland ist nach den USA der zweitgrößte Truppensteller des Nato-Einsatzes in Afghanistan. Derzeit sind noch 1100 deutsche Soldaten dort stationiert. Insgesamt sind es 10.000 Soldaten.

Biden und Merkel vereinbaren enge Abstimmung bei Afghanistan-Abzug

BERLIN: US-Präsident Joe Biden und Bundeskanzlerin Angela Merkel haben in einem Telefonat eine enge Abstimmung beim bevorstehenden Truppenabzug aus Afghanistan vereinbart. Die beiden hätten zudem unterstrichen, dass sie das politische Engagement für das vom jahrzehntelangen Krieg gezeichnete Land fortsetzen wollten, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwochabend mit.

US-Präsident Joe Biden hatte zuvor angekündigt, dass die USA als größter Truppensteller in dem Krisenstaat ihre Soldaten nach 20 Jahren zum 11. September nach Hause holen - dem 20. Jahrestag der Terroranschläge von New York und Washington. Daraufhin hatten sich die Außen- und Verteidigungsminister der 30 Nato-Staaten darauf verständigt, alle Truppen des Bündnisses abzuziehen.

Biden und Merkel sprachen auch über die Zuspitzung des Konflikts in der Ostukraine. «Die Bundeskanzlerin und der Präsident waren sich einig, dass von Russland der Abbau der jüngsten Truppenverstärkungen einzufordern ist, um eine Deeskalation der Situation zu erreichen», erklärte Seibert. Zudem hätten die Kanzlerin und der Präsident vereinbart, sich im Kampf gegen die Corona-Pandemie weiter für die gerechte Verteilung von Impfstoff weltweit einsetzen zu wollen.