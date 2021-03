Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Schau über Niki de Saint Phalle am New Yorker MoMA PS1 eröffnet

NEW YORK: Die vor allem für ihre großen bunten Skulpturen bekannte französische Künstlerin Niki de Saint Phalle (1930-2002) wird von Donnerstag an posthum mit ihrer ersten großen Ausstellung in New York geehrt. Mehr als 200 ihrer Werke - darunter Zeichnungen, Skizzen, Prototypen, Filme und Fotos - sollen bis zum 6. September im MoMA PS1, einer Außenstelle des Museum of Modern Art (MoMA) im Stadtteil Long Island City, zu sehen sein. Auch einige der berühmten «Nanas» - bunt bemalte Frauenfiguren - sind darunter.

Wegen der Coronavirus-Pandemie habe die Schau um ein Jahr verschoben werden müssen, sagte Ruba Katrib, Kuratorin von «Niki de Saint Phalle: Structures for Life», der Deutschen Presse-Agentur. Die Pandemie und andere Ereignisse des vergangenen Jahres, etwa die vielen Demonstrationen gegen Rassismus in den USA, würden der Ausstellung nun aber auch eine «zusätzliche, neue Bedeutung» geben. Die in Frankreich geborene und in New York aufgewachsene Künstlerin sei in vielen Hinsichten eine «Wegbereiterin» gewesen und habe sich beispielsweise schon früh für Aufklärung gegen Aids und für die Gleichberechtigung von Männern und Frauen eingesetzt.

Ätna speit - Schwefeldioxid und Vulkansche an der Zugspitze

GARMISCH-PARTENKIRCHEN: Der Ausbruch des Ätna ist auch auf der Zugspitze messbar gewesen. Nur zwei Tage nach der Eruption des Vulkans im Süden Italiens am 22. Februar stellten Forscher der Umweltforschungsstation Schneefernerhaus (UFS) bereits Schwefeldioxid und Aschepartikel fest.

Die Messstelle des Deutschen Wetterdienstes (DWD) unterhalb des Zugspitzgipfels registrierte in der Atmosphäre in der letzten Februarwoche bis zu 20 ppm (parts per million = Teilchen pro 1 Millionen Luftteilchen) an Schwefeldioxid - der Normalwert liegt in der Regel unter 1 ppm. Auch die Aschepartikel in der Luft nahmen stark zu. Die Werte korrelierten zeitlich mit den Ausbrüchen des mehr als 1000 Kilometer entfernten Ätna auf Sizilien.

Die vulkanischen Emissionen am 22. Februar hätten eine für den Ätna ungewöhnliche Höhe von bis zu zwölf Kilometern erreicht und seien in nordwestliche Richtung über das Mittelmeer und die Südküste von Sardinien gezogen. Die Messungen am Schneefernerhaus wiesen aber darauf hin, dass es in den Luftschichten eine Bewegung Richtung Norden gab, die die Vulkanwolke über die Alpen bis nach Deutschland brachte. Diese Bewegung sei auch gut mit Hilfe von Satellitendaten beobachtet worden.

Auch beim Ausbruch des Eyjafjallajökull 2010 auf Island wurden zeitnah erhöhte Schwefeldioxidwerte und Aschepartikel an der UFS gemessen. Mithilfe der damals gewonnen Information über die Ausbreitung und die Aschemenge konnten unter anderem Warnungen für Flugreisen untermauert werden.

UN-Sicherheitsrat verurteilt Gewalt in Myanmar

NEW YORK: Der UN-Sicherheitsrat hat die Gewalt gegen friedliche Demonstranten in Myanmar scharf verurteilt. Alle Festgenommenen müssten sofort wieder freigelassen werden, forderte das Gremium in einer bei einer kurzfristig angesetzten Sitzung am Mittwoch (Ortszeit) verabschiedeten Stellungnahme. Das Militär forderte der Rat zur «äußersten Zurückhaltung» auf. Die Situation werde weiter genau beobachtet, kündigten die 15 Mitglieder an.

Zuvor hatte die UN-Sonderbeauftragte für Myanmar, Christine Schraner Burgener, den Sicherheitsrat bei einer Sondersitzung am Freitag nach dem Putsch in dem asiatischen Land zum Handeln aufgerufen.

Am 1. Februar hatte das Militär gegen die faktische Regierungschefin Aung San Suu Kyi geputscht. Die 75-Jährige hatte die Parlamentswahl im November mit klarem Vorsprung gewonnen. Seit dem Umsturz hat es immer wieder Massenproteste in Myanmar gegeben. Das Militär hat zuletzt mit zunehmender Härte versucht, den Widerstand zu brechen. Der UN-Sicherheitsrat hatte vor rund einem Monat die Freilassung der inhaftierten Suu Kyi gefordert.