Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Written by: Redaktion (dpa) | 04/03/2021 | Aktualisiert um: 14:55 | Überblick

Nach Erdbeben : Menschen verbringen Nacht in Zelten

LARISA: Nach einem starken Erdbeben in Mittelgriechenland haben viele Menschen die Nacht auf Donnerstag in Zelten, Hotels und bei Freunden verbracht. Etliche stünden unter Schock und hätten nachts frieren müssen, erklärte Kostas Agorastos, Gouverneur der Region Thessalien der griechischen Zeitung «To Proto Thema». Das Militär hatte Hunderte provisorische Zelte errichtet, noch in der Nacht gab es starke Nachbeben. Es müsse noch für die nächsten Wochen mit weiteren Nachbeben gerechnet werden, sagte ein Seismologe der Tageszeitung «Kathimerini».

Vielerorts in der betroffenen Region blieben die Schulen am Donnerstag geschlossen; eine Schule im Ort Damasi muss vollständig neu errichtet werden, von zwei anderen Schulen heißt es, die Gebäude hätten «ernsthafte Probleme». Am Donnerstag soll unter Leitung des Ministeriums für Infrastruktur die Evaluation beschädigter Gebäude beginnen.

Das Beben der Stärke 6 hatte sich am Mittwoch um die Mittagszeit nahe der mittelgriechischen Stadt Larisa in rund zehn Kilometern Tiefe ereignet und war auf dem gesamten griechischen Festland zu spüren, auch in den Städten Athen, Thessaloniki und Patras. In unmittelbarer Nähe des Epizentrums mussten sechs Menschen aus Trümmern befreit werden, Tote gab es jedoch nicht. Der Regionalgouverneur schätzt, dass rund 100 Gebäude schwere Schäden aufweisen. Einige sehr alte Häuser sind eingestürzt.

«Box Jellyfish» - Hochgiftige Qualle tötet Jugendlichen

SYDNEY: Im Norden Australiens ist ein Jugendlicher durch den Stich einer hochgiftigen Würfelqualle ums Leben gekommen. Der 17-Jährige sei vor zehn Tagen beim Schwimmen an der Landzunge Cape York von den Tentakeln eines sogenannten Box Jellyfish (Seewespe) getroffen worden und jetzt im Krankenhaus an den Folgen gestorben, berichtete der Sender 9News am Donnerstag unter Berufung auf die Polizei. Vermutlich sei es das erste Mal in 15 Jahren, dass in Australien ein Mensch durch einen Stich der giftigsten Quallenart der Welt gestorben sei, hieß es.

«Wir sehen in unseren Gewässern sowohl Box Jellyfish als auch andere Quallenarten, die das Irukandji-Syndrom verursachen», warnten die Behörden. Dabei handelt es sich um eine von Nesselgiften verursachte Vergiftung, die schwere Schmerzen, Brechreiz und Lungenödeme auslösen kann. «Wenn Sie keinen Schutzanzug haben und wissen, dass Quallen im Wasser sein könnten, dann gehen Sie einfach nicht hinein», hieß es.

Die wissenschaftlich als «Chironex fleckeri» bekannte Quallenart ist extrem gefährlich. Die Nesseltiere sind transparent, der Schirm vierkantig. Besonders in den wärmeren Monaten sind sie an der Küste von Nord-Queensland für badende Menschen eine große Bedrohung. Ihr Stich ist sofort extrem schmerzhaft. Nach Schätzungen sind in Australien bislang insgesamt rund 70 Menschen durch den Kontakt mit großen Würfelquallen gestorben. Ein Stich sollte keinesfalls mit Wasser, sondern mit Essig behandelt werden, hieß es.

USA wollen neuen Schwung in Friedensprozess bringen

KABUL: Die USA wollen den Friedensprozess in Afghanistan beschleunigen. Das teilte der US-Sondergesandte Zalmay Khalilzad nach einem dreitägigen Besuch in der afghanischen Hauptstadt Kabul in der Nacht zu Donnerstag mit. Bei seinen Treffen mit Vertretern der Regierung, Zivilgesellschaft und anderen Politikern habe er betont, die USA wollten auf Diplomatie setzen und auf breitere internationale Unterstützung, um schnellere Fortschritte im Friedensprozess zu erzielen.

Der Sondergesandte und sein Team hätten «verschiedene Optionen» in Kabul diskutiert, um den Prozess voranzutreiben und seien auf breite Unterstützung für die Notwendigkeit, schneller voranzukommen, gestoßen. Es war der erste Besuch Khalilzads in Kabul unter dem neuen US-Präsidenten Joe Biden. Lokale Medien berichteten, die USA hätten eine große, internationale Afghanistan-Konferenz vorgeschlagen, bei der die Vereinten Nationen eine gewichtige Rolle spielen sollten.

Das Weiße Haus steht unter Druck, rasch zu handeln. Unter US-Präsident Donald Trump hatte Khalilzad ein Abkommen mit den Taliban geschlossen, das den Abzug der US- und internationalen Truppen aus Afghanistan bis 1. Mai vorsieht. Gleichzeitig verpflichteten sich die Taliban darin, mit der Regierung in Kabul Friedensgespräche aufzunehmen. Diese laufen seit September des Vorjahres, allerdings ohne nennenswerte Fortschritte. Die Gewalt im Land dauert an.

Die Taliban bestehen weiter auf die Einhaltung des Abkommens mit den USA. Beobachter befürchten, dass bei einem Abzug der internationalen Truppen ohne politische Lösung des Konflikts das Land in einen neuen Bürgerkrieg abdriften könnte.

Rheinland-Pfalz: Deutschlands größtes Weinland

MAINZ: Rheinland-Pfalz gilt in Deutschland traditionell als Land der Reben und Rüben. Es ist das größte deutsche Weinbauland, wo 6 der 13 deutschen Anbaugebiete liegen. Der Weinbau wurde von den Römern in die Region gebracht, die dort vor mehr als 2000 Jahren Trier gründeten, die älteste Stadt in Deutschland. Noch heute gibt es in Rheinland-Pfalz viel Wald, Land- und Forstwirtschaft, entlang des Rheins aber auch bedeutende Industriestandorte.

Mit knapp 20.000 Quadratkilometern Fläche und gut vier Millionen Einwohnern zählt Rheinland-Pfalz zu den kleineren Bundesländern. Mit seinen Mittelgebirgen und Flusstälern ist es landschaftlich vielgestaltig. Zwischen Rheinländern im Norden, Rheinhessen in der Mitte und Pfälzern im Süden gibt es auch landsmannschaftliche Unterschiede.

Die Hauptstadt Mainz ist als Karnevalshochburg berühmt, und auch anderswo am Rhein wurde vor der Corona-Pandemie in der «fünften Jahreszeit» fröhlich gefeiert. Aus dem heutigen Rheinland-Pfalz stammen der Erfinder des Buchdrucks Johannes Gutenberg (1400-1468), Fußballweltmeister Fritz Walter (1920-2002) und Altbundeskanzler Helmut Kohl (1930-2017). Berühmt sind auch mythologische Figuren wie die Burgunderkönige der Nibelungensage oder die Rheinnixe Loreley.

Baden-Württemberg: Land der Tüftler und Häuslebauer

STUTTGART: «Wir können alles. Außer Hochdeutsch» - mit diesem Slogan treibt Baden-Württemberg seit Jahren Imagewerbung. Man sieht sich im deutschen Südwesten gern als bodenständiges High-Tech-Land, das Wirtschaftsstärke und wissenschaftliche Spitzenleistungen mit einer ausgeprägten Liebe zu Brauchtum und Dialekt verbindet.

Baden-Württemberg ist die Heimat der Automobilpioniere Gottlieb Daimler (1834-1900) und Carl Friedrich Benz (1844-1929), des Dichters Friedrich Schiller (1759-1805) und des Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). Es zählt mit seinen 11,1 Millionen Einwohnern zu den reichsten deutschen Bundesländern, und es muss jedes Jahr Milliardenbeträge in den Länderfinanzausgleich einzahlen.

Im «Ländle» gibt es zwei große Bevölkerungsgruppen: Die Badener im badischen, also westlichen Teil und die Schwaben im württembergischen Teil im Zentrum und Osten des Landes. Beide sprechen alemannische Mundarten, legen aber Wert darauf, nicht miteinander verwechselt zu werden. Den Schwaben haftet das Image emsiger und knausriger «Häuslebauer» an, die es bei der «Kehrwoche» mit der Sauberkeit überaus genau nehmen. Badener sehen sich selbst eher als lebensfrohe Oberrheiner. Das Bundesland entstand erst 1952, in Baden gab es noch lange starken Widerstand gegen die Vereinigung.

Türkei verhindert Kontrolle des UN-Waffenembargos gegen Libyen

BRÜSSEL: Die Türkei hat Marinesoldaten aus der EU erneut an der Kontrolle des UN-Waffenembargos gegen Libyen gehindert. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur blockierte das Außenministerium in Ankara im Februar per Veto die Durchsuchung von zwei Handelsschiffen, die in Verdacht stehen, für illegale Transporte in das nordafrikanische Bürgerkriegsland genutzt zu werden. Beide waren unter türkischer Flagge im Mittelmeer unterwegs und durften deswegen nicht gegen den Willen der türkischen Behörden inspiziert werden.

Bereits im November war es wegen des EU-Einsatzes zur Waffenembargo-Kontrolle zu einem Eklat gekommen. Damals erzwang die Türkei den Abbruch einer bereits begonnenen Durchsuchung eines Containerschiffes durch deutsche Marinesoldaten und warf der Bundesregierung und der EU im Anschluss rechtswidriges Verhalten vor.

Als Grund für das türkische Vorgehen gilt, dass die Regierung in Ankara befürchtet, dass die EU-Operation im Mittelmeer einseitig zum Nachteil der von ihr unterstützen Konfliktpartei in Libyen sein könnte. Zudem wird vermutet, dass die türkische Regierung selbst in Waffentransporte verwickelt ist. Die EU hatte so bereits im September Sanktionen gegen ein türkisches Unternehmen verhängt, das am Transport von Kriegsmaterial beteiligt gewesen sein soll.

Nach George Floyd: US-Repräsentantenhaus stimmt Polizeireformen zu

WASHINGTON: Mehr als neun Monate nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in den USA hat das US-Repräsentantenhaus umfassenden Polizeireformen zugestimmt. Eine Mehrheit in der von den Demokraten dominierten Parlamentskammer billigte den nach George Floyd benannten Gesetzesentwurf am Mittwochabend (Ortszeit). 220 Kongressabgeordnete stimmten dafür, 212 dagegen.

Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass die Bundesregierung Anreize für das Verbot von Würgegriffen bei Polizeieinsätzen schafft. Die Immunität von Polizisten soll eingeschränkt werden, um Strafverfolgung bei Gewaltanwendung zu erleichtern. Außerdem soll unter der Ägide des Justizministeriums eine nationale Datenbank für polizeiliches Fehlverhalten aufgebaut werden. Damit soll erschwert werden, dass gewalttätige Polizisten nach einer Entlassung bei anderen Polizeibehörden anheuern.

In einem nächsten Schritt muss der Senat dem Gesetzesentwurf zustimmen. Ob dort die notwendige Mehrheit zustande kommt, ist offen. Der demokratische US-Präsident Joe Biden unterstützt das Gesetz. Das Weiße Haus hatte am Montag mitgeteilt, das Vertrauen zwischen der Polizei und den Menschen müsse wieder aufgebaut werden, um Sicherheit zu schaffen. «Wir können dieses Vertrauen nicht wiederherstellen, wenn wir Polizeibeamte nicht für Machtmissbrauch zur Rechenschaft ziehen und gegen systemisches Fehlverhalten - und systemischen Rassismus - in den Polizeibehörden vorgehen.»

Der unbewaffnete Floyd war am 25. Mai in der Stadt Minneapolis im Bundesstaat Minnesota bei einer brutalen Festnahme ums Leben gekommen. Sein Tod führte im ganzen Land zu Massenprotesten gegen Polizeigewalt und Rassismus. Der Prozess gegen den mutmaßlichen Haupttäter und weitere Angeklagte soll am kommenden Montag beginnen.