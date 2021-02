Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Innenpolitische Krise : Regierungschef tritt zurück

TIFLIS: In der Südkaukasus-Republik Georgien spitzt sich die innenpolitische Krise nach der von Manipulationsvorwürfen überschatteten Parlamentswahl weiter zu. Am Donnerstag trat nach nur gut zwei Monaten im Amt Ministerpräsident Giorgi Gacharia zurück. «Ich habe beschlossen, meinen Posten zu räumen», sagte der 45-Jährige in der Hauptstadt Tiflis (Tbilissi) georgischen Medien zufolge. Er wolle mit diesem Schritt eine weitere Polarisierung der politischen Landschaft Georgiens verhindern. Das sei eine Gefahr fürs Land.

Hintergrund ist eine Gerichtsentscheidung vom Mittwoch, wonach der Oppositionspolitiker Nika Melia von der Vereinten Nationalen Bewegung in Untersuchungshaft genommen werden soll. Berichten zufolge hielten sich mehr als 200 Anhänger am Sitz der Partei auf, um eine Festnahme zu verhindern. Das Innenministerium des Landes erklärte nach dem Rücktritt Gacharias, die Entscheidung des Gerichts solle nun zu einem späteren Zeitpunkt vollstreckt werden.

Melia gehört der Partei des früheren Präsidenten Michail Saakaschwili an, der nach seiner Abwahl 2013 zu mehrjährigen Haftstrafen wegen Amtsmissbrauchs verurteilt worden war. Melia wird vorgeworfen, hinter der versuchten Erstürmung des Parlaments im Juni 2019 zu stecken. Er sagte am Donnerstag: «Wir sind bereit, uns in Anwesenheit internationaler Partner mit den Behörden an den Verhandlungstisch zu setzen und die Frage neuer Parlamentswahlen zu besprechen.»

Seit der Parlamentswahl Ende Oktober boykottiert die Opposition die Arbeit des neuen Parlaments der Ex-Sowjetrepublik. Sie hält die Abstimmung für gefälscht. Bei der Wahl war die Regierungspartei Georgischer Traum erneut als Sieger hervorgegangen, die eine neue Abstimmung ablehnte. Es gab seither immer wieder Massenproteste.

Razzia gegen Clankriminalität mit Hunderten Polizisten in Berlin

BERLIN: Die Polizei ist am Donnerstag in Berlin mit einem Großeinsatz gegen Clankriminalität in der deutschen Hauptstadt vorgegangen.

Wie die Behörde auf Twitter mitteilte, waren an den Durchsuchungen seit dem frühen Morgen mehrere hundert Einsatzkräfte und Spezialeinsatzkräfte beteiligt. Zunächst hatte die «Bild»-Zeitung (Donnerstag) berichtet, dass mehr als 25 Objekte in Berlin und im angrenzenden Bundesland Brandenburg durchsucht werden.

Hintergrund der Durchsuchungen sind laut Polizei eine Auseinandersetzung zwischen arabisch- und tschetschenischstämmigen Personen im November 2020 und Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft zu Waffen- und Drogenhandel sowie Ermittlungen des Finanzamtes.

Mindestens 40 Verletzte nach Erdbeben im Iran

TEHERAN: Bei einem Erdbeben in der südwestiranischen Provinz Kohgiluyeh und Boyer Ahmad sind Medienberichten zufolge mindestens 40 Menschen verletzt worden.

Von dem Beben der Stärke 5,6 am Mittwochabend waren besonders die Provinzhauptstadt Jasudsch und das Dorf Sisacht betroffen. Todesopfer sind bislang nicht bekannt. Rettungskräfte berichteten am Donnerstag von Schäden an mehreren Gebäuden in Sisacht.

New Yorker MoMA bekommt Bildsammlung von Fotografinnen geschenkt

NEW YORK: Das New Yorker Museum of Modern Art (MoMA) hat eine Sammlung von Bildern bedeutender Fotografinnen geschenkt bekommen.

Unter den 100 Fotografien seien Werke der deutschen Fotografin Gertrud Arndt (1903-2000) und ihrer französischen Kollegin Dora Maar (1907-1997), eine Muse von Pablo Picasso, teilte das Museum am Mittwoch (Ortszeit) mit. Die Fotografien stammten aus den vergangenen rund 100 Jahren und seien dem Museum von der Sammlerin Helen Kornblum geschenkt worden. Spätestens 2022 sollen sie Teil einer Ausstellung des MoMA mitten in Manhattan werden.

Vor G7-Gespräch zu Corona: Mehr Hilfe für arme Länder gefordert

BERLIN: Vor dem Online-Treffen der sieben großen Wirtschaftsmächte (G7) haben Entwicklungsorganisationen einen globalen Impfplan und stärkeres Engagement im Kampf gegen das Coronavirus gefordert. Ärmeren Ländern müsse mehr geholfen werden. Von der am Freitag tagenden G7-Runde, an der erstmals auch der neue US-Präsident Joe Biden teilnimmt, werden auch Finanzzusagen für den Kampf gegen die Pandemie und die Verteilung von Impfstoffen erwartet.

Das Kinderhilfswerk World Vision begrüßte am Donnerstag die erwarteten Verpflichtungen, dringt aber auch auf mehr politisches Engagement. «Geld allein ist nur Teil der Lösung», meinte Fiona Uellendahl. Der Zugang zu Impfstoffen und Medikamenten müsse erleichtert werden. Auch müssten ärmere Länder dazu befähigt werden, möglichst rasch selbst Produktionskapazitäten aufzubauen.

«Wer nicht über den eigenen Tellerrand hinaus die weltweite pandemische Herausforderung angeht, also auch in den ärmsten Ländern, der wird später mit rückkehrenden Mutationen zu kämpfen haben», sagte Uellendahl. Die Organisation One kritisierte, reiche Nationen würden sich viel mehr Impfstoff sichern als sie brauchten. So werde ärmeren Ländern der Zugang erschwert.

Von den G7-Staaten fordert One eine «sorgfältige Planung», um die globale Verteilung von Impfstoffen zu verbessern. Die Weitergabe müsse beginnen, bevor potenzielle Geberländer anfingen, überschüssige Impfdosen anzusammeln. «Solange das Virus irgendwo auf dem Planeten unkontrolliert bleibt, wird es weiter mutieren, Grenzen überschreiten und in der Gesellschaft und der Weltwirtschaft verheerenden Schaden anrichten», heißt es in einer One-Analyse.

Acht Verletzte durch Schüsse in Philadelphia

PHILADELPHIA: In der US-Stadt Philadelphia sind nach Polizeiangaben nahe einer U-Bahn-Haltestelle acht Menschen durch Schüsse verletzt worden. Ein 71-Jähriger, der am Bauch und an beiden Beinen verletzt wurde, sei in kritischem Zustand, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit. Die anderen Verletzten wurden mit Verletzungen unter anderem am Rücken, an den Beinen und Armen in Krankenhäuser gebracht. Ein Mann habe sich selbstständig in eine Klinik begeben, er sei durch einen Streifschuss verletzt worden, teilte die Polizei am Abend (Ortszeit) mit. Die jüngste Verletzte ist laut Polizei eine 17-Jährige.

Die Beamten hätten zwei Waffen sichergestellt und eine Person festgenommen, hieß es weiter. Polizeichefin Danielle Outlaw machte vor Journalisten deutlich, dass noch nicht klar sei, ob diese Person an dem Vorfall beteiligt war. Die Hintergründe des Vorfalls am Mittwochnachmittags (Ortszeit) waren zunächst ebenfalls unklar.