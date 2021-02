Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Ermittlungen in Georgia zu Trumps Druck in Anruf nach US-Wahl

ATLANTA: Wegen eines Anrufs des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump, bei dem er dazu aufrief, im Bundesstaat Georgia Stimmen für ihn zu «finden», ermittelt nun die Staatsanwaltschaft. Im Bezirk Fulton County ermittelt Staatsanwältin Fani Willis wegen des Verdachts von Versuchen, die Wahl zu beeinflussen. Willis gab dies in einem Brief an den für die Organisationen von Wahlen in Georgia zuständigen Staatssekretär Brad Raffensperger bekannt, aus dem diverse US-Medien am Mittwoch zitierten.

Trump hatte Raffensperger in dem rund einstündigen Telefonat Anfang Januar unverhohlen aufgefordert, genügend Stimmen für seinen Wahlerfolg in dem Bundesstaat zusammenzubringen. Eine Aufnahme des Gesprächs wurde an US-Medien weitergegeben. Darin war unter anderem zu hören, wie Trump sagt: «Ich will nur 11.780 Stimmen finden.» Georgia war einer der Bundesstaaten, in denen sich die Wahl im November zu Gunsten von Trumps Herausforderer Joe Biden entschied.

Der US-Präsident wird nicht von den Bürgern direkt gewählt, sondern von Wahlleuten, die gemäß dem Wahlergebnis in ihrem Bundesstaat abstimmen. Georgia brachte Biden 16 Stimmen von Wahlleuten. Er kam am Ende auf 306 Stimmen, während für einen Sieg 270 benötigt werden. Trump behauptet ohne jegliche Beweise, dass ihm der Sieg durch massiven Wahlbetrug genommen worden sei.

US-Notenbankchef: Erholung am Arbeitsmarkt wird lange dauern

NEW YORK: Die Erholung des durch die Corona-Krise erschütterten Arbeitsmarkts wird nach Einschätzung von US-Notenbankchef Jerome Powell noch lange dauern. Trotz einiger Fortschritte am Jobmarkt sei man weit entfernt von einem starken Arbeitsmarkt, sagte Powell am Mittwoch während einer Online-Veranstaltung. Noch immer seien etwa zehn Millionen Menschen mehr arbeitslos als vor der Virus-Krise. Für eine Stärkung des Arbeitsmarkts werde es mehr brauchen als eine lockere Geldpolitik.

Powell rief sowohl die Regierung als auch den Privatsektor dazu auf, den Arbeitsmarkt und die Arbeitnehmer zu unterstützen. Die neue Regierung unter Präsident Joe Biden versucht gegenwärtig, ein neues riesiges Konjunkturpaket aufzulegen. Angestrebt ist ein Umfang von 1,9 Billionen US-Dollar. Es sieht unter anderem Hilfszahlungen an private Haushalte vor. Einige prominente Ökonomen warnen jedoch vor Inflationsgefahren, da sie das Paket für zu umfangreich halten.

Menschenrechtler prangern Hunderte Morde an

BOGOTÁ: In Kolumbien sind in den vergangenen Jahren Hunderte Menschenrechtler getötet worden. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) warf dem südamerikanischen Staat am Mittwoch vor, seine Bürger zu wenig vor Gewalt durch bewaffnete Gruppen zu schützen. «Kolumbien verzeichnet die höchste Zahl an Morden an Menschenrechtlern in Lateinamerika, aber die Antwort der Regierung besteht fast nur aus Worten und wenig Taten», sagte HRW-Regionalleiter José Miguel Vivanco. Präsident Iván Duque verurteile Morde regelmäßig, aber Gewalt werde kaum bekämpft.

Nach Angaben des UN-Menschenrechtskommissariats wurden seit 2016 mehr als 400 Menschenrechtler getötet. Seit dem Friedensvertrag mit der linken Guerillaorganisation Farc kämpfen bewaffnete Gruppen um die früheren Einflussgebiete der Rebellen. Häufig geraten Aktivisten zwischen die Fronten oder werden gezielt angegriffen. «Das Scheitern der Behörden, in diesen von der Farc aufgegebenen Regionen eine zivile Präsenz zu etablieren, hat die Dynamik ermöglicht», so HRW.

Auch nach der Demobilisierung der Farc und der rechten Paramilitärs sind in Kolumbien noch zahlreiche bewaffnete Gruppen aktiv. Sie sind in Drogenhandel, Schutzgelderpressung und illegalen Bergbau verwickelt und ringen erbittet um ihre Einflussgebiete. «Wenn die Regierung nicht ernsthafte Maßnahmen ergreift, werden wahrscheinlich noch viele weitere Menschenrechtler getötet und Hunderte Dorfgemeinschaften bleiben schutzlos zurück», warnte Vivanco.

Versehentlich Handynummer von Johnsons Verlobter veröffentlicht

LONDON: Das Büro des britischen Premierministers Boris Johnson hat einem Medienbericht zufolge versehentlich die Handynummer von dessen Verlobter Carrie Symonds publik gemacht. Am Mittwoch veröffentlichte PR-Bilder, auf denen unter anderem das im Schnee tobende Hündchen des Paares, Dilyn, zu sehen ist, sollten wohl Sympathien bei den hundeverliebten Briten wecken. Nicht bemerkt hatte die Presse-Abteilung der Downing Street aber wohl, dass auf einer kleinen Plakette am Halsband des Tieres eine Handynummer eingraviert war.

Als Journalisten der Zeitung «Metro» anriefen, landeten sie bei einem Anrufbeantworter, wie das Blatt selbst berichtete. «Hi, Sie haben auf Carries Mobiltelefon angerufen», sagte demnach eine automatisierte Stimme. Auf dem Profilfoto des zugehörigen Whatsapp-Accounts sei zudem die Partnerin Johnsons mit deren neun Monate altem Sohn Wilfred zu erkennen gewesen, berichtete das Blatt weiter.

Johnson hatte sich bereits mit dem Vorwurf der Opposition auseinandersetzen müssen, die PR-Fotos seien eine Verschwendung öffentlicher Gelder gewesen. Nach der Panne mit der Handynummer seiner Verlobten dürfte sich die Aktion endgültig als Reinfall erwiesen haben.

Rechtspopulistin Marine Le Pen wegen IS-Schockfotos vor Gericht

PARIS: Wegen des Verbreitens von Gräuelfotos der Terrormiliz IS steht Frankreichs Rechtspopulistin Marine Le Pen vor Gericht. Es sei ein «politischer Prozess», sagte Le Pen vor der Anhörung in Nanterre am Mittwoch vor der Presse. Die Vorsitzende der rechten Partei «Rassemblement National» (ehemals «Front National») muss sich gemeinsam mit dem rechten Politiker Gilbert Collard, der ebenfalls ein Gewaltbild veröffentlichte, vor Gericht in dem Pariser Vorort verantworten.

Le Pen hatte Ende 2015 über Twitter mehrere Bilder von Opfern der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) verbreitet. Eines von ihnen zeigte den blutverschmierten und enthaupteten Leichnam des US-Journalisten James Foley. Die französische Justiz leitete daraufhin Ermittlungen ein. Die Verbreitung von Bildern mit Gewaltdarstellungen, die die Menschenwürde verletzen, ist in Frankreich eine Straftat. Wenn das Risiko besteht, dass Minderjährige diese Bilder sehen, kann sie mit einer Haftstrafe von drei Jahren und einer Geldstrafe in Höhe von 75.000 Euro geahndet werden.

Die Vorsitzende Richterin fragte Le Pen während der Sitzung der französischen Nachrichtenagentur AFP zufolge, ob ihr bewusst gewesen sei, dass ein minderjähriges Publikum die Tweets wahrscheinlich sehen würde. «Darüber habe ich wirklich nicht nachgedacht. Ich dachte an meine Meinungs- und Informationsfreiheit», antwortete die Präsidentschaftskandidatin demnach. Le Pen reagierte mit der Veröffentlichung nach eigenen Angaben auf eine TV-Sendung, in der aus ihrer Sicht eine Parallele zwischen ihrer damaligen Partei Front National und dem IS gezogen worden war.

Biden begrüßt Freilassung von Frauenrechtlerin aus saudischer Haft

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden hat die Freilassung der prominenten Frauenrechtlerin Ludschain al-Hathlul aus einem Gefängnis in Saudi-Arabien begrüßt. «Sie freizulassen, war richtig», sagte Biden am Mittwoch bei einer Rede im US-Verteidigungsministerium. Al-Hathlul sei eine starke Kämpferin für Frauenrechte. Ihre Freilassung sei eine «willkommene Nachricht». Bidens Vorgänger Donald Trump wurde vorgeworfen, sich im Umgang mit der streng islamischen Monarchie Saudi-Arabien nicht für Menschenrechte einzusetzen.

Al-Hathlul zählt zu den international bekanntesten Aktivisten in Saudi-Arabien und wurde vor allem durch die Kampagne für ein Ende des Autofahrverbots für Frauen bekannt. Sie wurde im Mai 2018 festgenommen - kurz bevor das Fahrverbot aufgehoben wurde. Die Staatsanwaltschaft hatte die Höchststrafe von 20 Jahren Haft gefordert. Ihrer Familie zufolge wurde Al-Hathlul während ihrer Gefangenschaft gefoltert. Die Regierung in Riad bestreitet dies.

Impeachment-Verfahren gegen Trump geht weiter - Ankläger am Zug

WASHINGTON: Mit einer Präsentation der Anklagevertreter hat der US-Senat am Mittwoch das Amtsenthebungsverfahren gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump fortgesetzt. Das Team der Ankläger aus dem US-Repräsentantenhaus hat über zwei Tage verteilt insgesamt bis zu 16 Stunden Zeit, seine Argumente in dem Fall vorzutragen. In den Tagen danach bekommen Trumps Verteidiger das gleiche Zeitkontingent, um ihre Argumente zu präsentieren.

Die Demokraten im Repräsentantenhaus hatten das Verfahren - unterstützt von einzelnen Republikanern - wegen der Attacke von Trump-Anhängern auf das US-Kapitol eingeleitet. Sie werfen dem Ex-Präsidenten «Anstiftung zum Aufruhr» vor. Sie wollen ihn dafür auch nach dem Abschied aus dem Weißen Haus zur Rechenschaft ziehen und zugleich erreichen, dass er für künftige Ämter auf Bundesebene gesperrt wird. Voraussetzung dafür wäre aber, dass der Republikaner in dem Impeachment-Verfahren verurteilt wird. Die dafür nötige Zwei-Drittel-Mehrheit im Senat ist derzeit nicht absehbar.

Impeachment-Verfahren werden vom Repräsentantenhaus eingeleitet, aber im Senat geführt und entschieden.

Trump-Anhänger hatten Anfang Januar gewaltsam das US-Kapitol gestürmt. Dort war der Kongress zusammengekommen, um den Wahlsieg von Trumps Amtsnachfolger Joe Biden zu zertifizieren. Am Rande der Krawalle kamen fünf Menschen ums Leben, darunter ein Polizist. Trump hatte seine Anhänger kurz zuvor bei einer Kundgebung damit aufgewiegelt, dass ihm der Wahlsieg gestohlen worden sei.

Belarussische Volksversammlung tagt inmitten innenpolitischer Krise

MINSK: Inmitten einer schweren innenpolitischen Krise kommt in Belarus am Donnerstag die Allbelarussische Volksversammlung zusammen, um einen neuen Fünfjahresplan zu beschließen. Kritiker beklagen, dass sich der Langzeitmachthaber Alexander Lukaschenko bei dem zweitägigen Kongress lediglich von handverlesenen und ihm ergebenen Volksvertretern umgibt, um sich in seinem Kurs bestätigen zu lassen.

Unter dem Eindruck von Massenprotesten gegen den Machtapparat war zwischenzeitlich die Rede von möglichen Verfassungsänderungen gewesen, die die Volksversammlung vornehmen könne. Später sprach Lukaschenko dann aber von einem neuen Verfassungsentwurf erst bis Ende 2022.

Lukaschenko war zum Sieger der als gefälscht geltenden Präsidentenwahl vom 9. August erklärt worden. Die belarussische Demokratiebewegung sieht Swetlana Tichanowskaja als wahre Gewinnerin der Wahl. Die Oppositionsführerin veröffentlichte am Dienstag eine «Strategie für den Sieg der Belarussen», mit der Lukaschenko doch noch gestürzt werden soll. Sie sieht neue Proteste ab März vor.

Prozess gegen Mesale Tolu geht in Istanbul weiter

ISTANBUL: Der Prozess gegen die wegen Terrorvorwürfen angeklagte deutsche Journalistin Mesale Tolu wird am Donnerstag in Istanbul fortgesetzt. Es sei kein Urteil zu erwarten, sagte die Anwältin Tolus, Kader Tonc, der Deutschen Presse-Agentur.

Die Staatsanwaltschaft wirft Tolu, ihrem Ehemann und einer Gruppe weiterer Angeklagter Mitgliedschaft in der linksextremen Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei MLKP vor. Die gilt in der Türkei als Terrororganisation. Dafür könnte das Gericht eine Strafe von bis zu 20 Jahren verhängen.

«Es drängt sich der Eindruck auf, dass die Staatsanwaltschaft keinerlei Interesse daran hat, den Prozess zu einem Ende zu führen», erklärte die Grünen-Bundestagsangeordnete Margit Stumpp. Stichhaltige Beweise für die Anklagepunkte gebe es bisher nicht. «Die Angeklagten werden weiter in Ungewissheit über ihre Zukunft gelassen.»

Die Festnahme deutscher Staatsbürger hatte 2017 zu einer schweren Krise zwischen Berlin und Ankara geführt. Die prominentesten Inhaftierten waren neben Tolu der «Welt»-Reporter Deniz Yücel und der Menschenrechtler Peter Steudtner. Sie durften inzwischen ausreisen. Steudtner wurde mittlerweile freigesprochen. Yücel war im Juli 2020 wegen Terrorpropaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK zu mehr als zwei Jahren Haft verurteilt worden. Ein Prozess wegen Beamtenbeleidigung gegen ihn soll am 9. September fortgesetzt werden, Ermittlungen wegen weiterer Vorwürfe gegen ihn laufen.

Urteil gegen TÜV Rheinland im Brustimplantate-Skandal erwartet

AIX-EN-PROVENCE: Im Skandal um minderwertige Brustimplantate des französischen Herstellers Poly Implant Prothèse (PIP) will das Berufungsgericht in Aix-en-Provence am Donnerstag sein Urteil gegen den TÜV Rheinland bekanntgeben. Das Handelsgericht von Toulon hatte den TÜV Rheinland 2017 zur Zahlung von etwa 60 Millionen Euro Schadenersatz an rund 20.000 Klägerinnen verurteilt. Es war der Auffassung, dass die Firma bei der Zertifizierung der PIP-Produktion ihre Pflichten verletzt habe. Der TÜV war gegen diese Entscheidung in Berufung gegangen.

Der TÜV Rheinland musste den Frauen damals bereits vorläufig den Schadenersatz zahlen. In Frankreich können sofortige Schadenersatzzahlungen auch dann angeordnet werden, wenn noch ein Berufungsverfahren läuft. Gegen den TÜV Rheinland laufen in Frankreich mehrere Verfahren - das aktuelle in Aix-en-Provence ist das größte. In einem Verfahren mit rund 400 Klägerinnen hatte das Berufungsgericht von Versailles eine Haftung des TÜV zuletzt verneint. In einem weiteren Verfahren mit rund 2000 Klägerinnen wird eine Entscheidung im Mai erwartet.

Der inzwischen insolvente Hersteller PIP hatte jahrelang billiges Industriesilikon für seine Implantate verwendet. Die reißanfälligen Implantate könnten Schätzungen zufolge weltweit bei Hunderttausenden Frauen eingesetzt worden sein. Der TÜV Rheinland hatte das Qualitätssicherungsverfahren von PIP zertifiziert. Die Klägerinnen werfen ihm deshalb Schlamperei vor. Das Unternehmen sieht sich dagegen selbst als Opfer der Täuschung von PIP.

Chile schiebt zahlreiche venezolanische Migranten ab

IQUIQUE: Nach der Ankunft Hunderter Migranten im Norden Chiles hat die Regierung des südamerikanischen Landes zahlreiche Menschen abgeschoben. Am Mittwoch flog die Luftwaffe 86 Migranten nach Kolumbien und Venezuela aus, wie das Innenministerium mitteilte. 52 weitere Menschen wurden in Bussen nach Peru und Bolivien geschickt.

«Das ist das erste Mal, dass wir an einem einzigen Tag so viele Menschen abschieben», sagte Innenminister Rodrigo Delgado. «Das ist ein Zeichen für all jene, die darüber nachdenken, illegal ins Land zu kommen. Ihr Schicksal wird die Ausweisung sein.»

Zuletzt waren in der kleinen Ortschaft Colchane an der Grenze zu Bolivien rund 1600 Migranten eingetroffen. Die Menschen übernachteten auf Straßen und Plätzen, die örtlichen Behörden warnten vor einer humanitären Katastrophe. Bei den meisten Migranten handelt es sich um Venezolaner, die vor der wirtschaftlichen und politischen Krise in ihrer Heimat nach Peru geflohen waren. Wegen der schlechten Wirtschaftslage aufgrund der Corona-Krise waren sie nun über Bolivien weiter nach Chile gezogen.

Die venezolanische Opposition kritisierte die Abschiebung. Die Ausweisung der Venezolaner stehe nicht im Einklang mit internationalen Abkommen zum Schutz von Flüchtlingen, sagte der Außenbeauftragte der Regierungsgegner rund um den selbsternannten Interimspräsidenten Juan Guaidó, Julio Borges. «Die Lösung ist nicht Abschiebung, sondern größere Anstrengungen, um (Präsident Nicolás) Maduro aus dem Amt zu drängen.»

TV-Sender Euronews will Personal abbauen

LYON: Wegen der Corona-Krise und ihren wirtschaftlichen Folgen für Medien will der TV-Sender Euronews Personal abbauen. Es sei geplant, dass rund 30 bis 40 Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, teilte ein Sprecher von Euronews am Mittwoch in Lyon mit. Der Sender beschäftige rund 500 feste Mitarbeiter.

Beschäftigte hatten am Dienstag aus Protest die Arbeit niedergelegt. Es gab rund 50 Streikende, wie der Sprecher mitteilte. Mit den Mitarbeitervertretern werde weiter gesprochen. Es sollten auch neue Stellen geschaffen werden, eine Zahl wurde nicht genannt.

Euronews wurde 1993 von zehn öffentlich-rechtlichen Sendern gegründet, um die europäische Identität und Integration zu stärken. Inzwischen gehört die Euronews SA nach eigenen Angaben zu 88 Prozent der Gesellschaft Media Globe Networks. Diese wird nach übereinstimmenden Medieninformationen vom ägyptischen Milliardär Naguib Sawiris kontrolliert.

Frankreichs Regierung beschließt Klimapaket - Kritik an Maßnahmen

PARIS: Frankreichs Regierung hat ein Gesetz zum Klimaschutz mit Vorschlägen aus einem Bürgerkonvent auf den Weg gebracht. «Es geht nicht nur darum, die Motoren in unseren Autos oder die Maschinen in unseren Fabriken zu verändern. Es geht um die Veränderung der Zivilisation, der Kultur, des Lebensstils», sagte Umweltministerin Barbara Pompili am Mittwoch nach einer Regierungssitzung unter Vorsitz von Präsident Emmanuel Macron.

Der Gesetzesentwurf sieht unter anderem das Verbot bestimmter Kurzstreckenflüge in Frankreich vor, wenn eine Zugalternative existiert, deren Fahrtzeit nicht länger als zweieinhalb Stunden dauert. Dieser Text setze der Nutzung von Flugzeugen von Paris aus für ein Arbeitstreffen in Bordeaux ein Ende, sagte Pompili. Der Entwurf regelt außerdem das Verbot beheizter Außenterrassen etwa in Restaurants oder weitere Beschränkungen für umweltschädlichen Autos in Städten.

An dem Bürgerkonvent zum Klima beteiligen sich zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger und erarbeiten Lösungsvorschläge in Klimafragen. Im vergangenen Sommer hatte der Konvent die Vorschläge zur Bekämpfung des Klimawandels vorgelegt. Macron hatte sich für den Großteil von ihnen offen gezeigt - bei einigen zentralen Forderungen aber ein Veto eingelegt. Dazu zählte der Vorschlag, das Tempolimit auf der Autobahn von 130 auf 110 Kilometer pro Stunde zu senken.

Der Gesetzesentwurf soll nun ab Ende März im Parlament debattiert werden. Kritiker monieren, dass die Maßnahmen des Konvents in dem Gesetzesentwurf verwässert worden seien. Mit ihnen könne das Ziel, die Emissionen bis 2030 um 40 Prozent zu reduzieren, nicht erreicht werden, heißt es in einem offenen Brief, den zahlreiche Umweltverbände unterzeichnet haben. Der Entwurf weiche weitgehend auf Anreize aus, wo ein staatliches Eingreifen erforderlich sei.

Rückführungen in viele EU-Partnerländer verbesserungswürdig

BRÜSSEL: Bei Rückführungen abgelehnter Asylbewerber müsste nach Ansicht der EU-Kommission die Zusammenarbeit mit Herkunftsländern in vielen Fällen verbessert werden. Das geht aus einem weitgehend unter Verschluss gehaltenen Bericht zur Umsetzung der EU-Asylpolitik hervor, wie die Brüsseler Behörde am Mittwoch mitteilte. Konkret heißt es, dass es in der Zusammenarbeit mit mehr als einem Drittel der betrachteten Partner Verbesserungsbedarf gebe. Um welche Länder es genau geht, teilte die EU-Kommission auf Nachfrage nicht mit.

«Die Mitgliedstaaten geben an, dass die Zusammenarbeit bei der Rückkehr und Rückübernahme mit fast zwei Drittel der bewerteten Partnerländer gut oder durchschnittlich gewesen ist», heißt es in der Mitteilung der Kommission. Zu den betrachteten Partnern gehören beispielsweise Länder wie Algerien, Bangladesch, Ägypten und Russland.

Bewertet wurden den Angaben zufolge Kriterien wie Hindernisse bei der Identifizierung von Menschen, verspätet ausgestellte Reisedokumente oder nicht eingehaltene Fristen. Die EU kann etwa durch strengere oder lockere Visa-Politik Druck auf entsprechende Staaten ausüben.

Es gebe aber auch Herausforderungen innerhalb der EU, so der Bericht. Es sei etwa notwendig, sich gemeinsam auf Gesetze zu einigen. Die EU-Asylpolitik ist eines der umstrittensten Themengebiete innerhalb der Europäischen Union.

Brennbare Fassaden: London greift Wohnungspächtern unter die Arme

LONDON: Die britische Regierung will Pächtern von Wohnungen unter die Arme greifen, um brennbare Fassadenteile von höheren Gebäuden zu entfernen. Dazu sollen 3,5 Milliarden Pfund (etwa 4 Milliarden Euro) zu Verfügung gestellt werden, sagte der zuständige Minister Robert Jenrick am Mittwoch im Unterhaus in London. Davon profitieren sollen Hunderttausende Wohnungspächter in Gebäuden von mehr als 18 Metern Höhe in ganz England. Für niedrigere Gebäude will die Regierung günstige Kredite anbieten.

Seit dem verheerenden Hochhausbrand im Londoner Grenfell-Tower 2017 mit 72 Toten wurden in Großbritannien unzählige Gebäude mit ähnlichen Fassaden identifiziert. Die zur Wärmedämmung angebrachte Außenverkleidung hatte damals den Brand erheblich beschleunigt. Sie muss nun landesweit entfernt werden.

Viele Wohnungspächter sahen sich finanziell aber nicht imstande, für die Kosten aufzukommen. Verkaufen können sie ihre Rechte an den Wohnungen jedoch auch nicht, solange die nicht mehr gesetzeskonforme Fassade nicht erneuert ist. Immer wieder berichteten britische Medien von Menschen, die sich in den Ruin getrieben sahen.

Riesiges Schneeflocken-Mandala ziert verschneite Fläche

HELSINKI: Was wie gemalt aussieht, ist in Wirklichkeit das Werk von einem guten Dutzend Paar Schneeschuhen: Ein Künstler hat in Finnland gemeinsam mit Freiwilligen ein riesiges Schneeflockenmuster auf einem schneebedeckten Golfplatz hinterlassen. Nach einer Idee des Initiators und Hobby-Künstlers Janne Pyykkö ist ein geometrisches und mandalaartiges Schneekunstwerk auf dem Platz in Espoo bei Helsinki entstanden, wie unter anderem ein Video des Rundfunksenders Yle zeigte. Dass Kunst vergänglich ist, gilt dabei jedoch wortwörtlich: Bereits mit dem nächsten Schneesturm in der finnischen Hauptstadtregion könnte das Gebilde schon wieder verschwunden sein.

Wie die Zeitung «Helsingin Sanomat» berichtete, hat die Schneezeichnung einen Durchmesser von etwa 160 Metern. Sie hatte bereits 2018 von einem ähnlichen Projekt von Pyykkö berichtet.

Starkes Erdbeben im Pazifik nahe Loyalitätsinseln

NOUMÉA: Im Archipel der Loyalitätsinseln (Loyalty Islands) im Pazifik hat es am Mittwoch ein heftiges Erdbeben gegeben. Das Beben in der zu Neukaledonien gehörenden Region hatte nach Angaben des seismischen Netzwerks Geofon in Potsdam eine Stärke von 7,6 und ereignete sich in einer Tiefe von 29 Kilometern.

Nach Daten des United States Geological Survey (USGS) war es das stärkste von insgesamt fünf Beben, die sich innerhalb von einer Stunde südöstlich der Inselgruppe ereignet haben. Laut Frühwarnsystemen könnte es zu Tsunamis rund um andere Pazifikinseln wie Vanuatu, Fidschi und Tuvalu, aber auch Neuseeland kommen.

Ermittlungen gegen Chefin von Frauen-Protestorganisation

WARSCHAU: Nach Protesten gegen die Verschärfung des Abtreibungsrechts in Polen hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen die Chefin der Organisation Allpolnischer Frauenstreit aufgenommen. Die Ermittler werfen der Frau, deren Name von der Behörde nur mit Marta L. angegeben wurde, zum einen die Beleidigung eines Polizisten während einer Demonstration vor, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Warschau der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch sagte. Außerdem soll sie durch den Aufruf zu Protesten in der Corona-Pandemie ein epidemiologisches Risiko ausgelöst und in einem Radio-Interview öffentlich Straftaten wie die Störung von Gottesdiensten und das Beschmieren von Fassaden gebilligt haben.

Nach Angaben der Sprecherin der Staatsanwaltschaft könnten der Frau bis zu acht Jahre Haft drohen, sollten sich die Vorwürfe erhärten. Der Allpolnische Frauenstreik ist die federführende Organisation bei den Protesten gegen ein verschärftes Abtreibungsrecht, die seit Monaten Polen erschüttern.

Im Oktober hatte das Verfassungsgericht des EU-Landes entschieden, dass Frauen auch dann keine Abtreibung vornehmen dürfen, wenn das ungeborene Kind schwere Fehlbildungen aufweist. Die Entscheidung bedeutet eine Verschärfung des polnischen Abtreibungsrechts, das ohnehin zu den strengsten in Europa gehört.

Nach Protesten: Russland erhöht Strafen für Verstöße

MOSKAU: Nach den jüngsten massenhaften Festnahmen bei nicht genehmigten Protesten hat Russlands Parlament die Strafen für die Teilnahme an solchen Aktionen und deren Finanzierung deutlich erhöht. Wer etwa künftig den Anweisungen von Angehörigen der russischen Sicherheitsorgane nicht Folge leistet, muss mit Strafen zwischen 10.000 und 200.000 Rubel (112 Euro bis 2234 Euro) rechnen, hieß es in dem am Mittwoch verabschiedeten Gesetz.

Neben den bisherigen Arreststrafen können demnach künftig auch 40 bis 120 Pflichtarbeitsstunden verhängt werden. Die Strafen sollen abschrecken, überhaupt an Demonstrationen teilzunehmen.

Deutlich erhöht wurden demnach die Strafen für eine wiederholte Nichtbefolgung von Anweisungen der Staatsorgane. Das Parlament hat eine Vielzahl von Gesetzen erlassen, die Menschenrechtsorganisationen als zunehmende Unterdrückung der Zivilgesellschaft in Russland kritisieren. Bei den Demonstrationen im Januar für die Freilassung des Kremlgegners Alexej Nawalny und gegen Präsident Wladimir Putin waren mehr als 11.000 Menschen festgenommen worden.

Weil Nawalnys Team zuletzt die USA und die EU dazu aufrief, gegen Putins Machtapparat Sanktionen zu erlassen, diskutiert das von der Kremlpartei Geeintes Russland kontrollierte Parlament nun ein Gesetz, dass solche Forderungen als Straftat «Vaterlandsverrat» einstuft. Neben der Vielzahl der Abgeordneten begrüßte etwa der von Sanktionen betroffene kremlnahe Milliardär Oleg Deripaska ein solches Gesetz. Aus dem Kreml hieß es dazu, dass es einen Wunsch in der Gesellschaft nach einem solchen Vorgehen gebe. Staatsmedien bezeichnen die Kritiker Putins immer wieder als Feinde des russischen Volkes.

Ausschreitungen gegen Änderung des griechischen Hochschulgesetzes

ATHEN: Aus Protest gegen ein neues Hochschulgesetz sind am Mittwoch Tausende griechische Studenten und Schüler auf die Straßen gegangen. In Athen kam es vor dem Parlament zu Rangeleien mit der Polizei. Die Beamten schleuderten Blendgranaten und setzten Pfefferspray gegen Demonstranten ein, die versuchten, die Absperrungen vor dem Parlament zu durchbrechen, wie Fernsehbilder zeigten. Auch in Thessaloniki, Patras und Iraklio auf Kreta gingen Studenten auf die Straßen.

Zentrale Kritikpunkte an der Gesetzesänderung sind die geplante Begrenzung der Studienzeit sowie die Einführung einer Art «Campus-Polizei». Dauerstudenten sollen künftig exmatrikuliert werden, wenn sie mehr als eineinhalb mal so lange studieren, wie es die Regelstudienzeit vorsieht.

Griechische Medien schätzen, dass von dieser Maßnahme aktuell rund 235.000 Studenten betroffen sein könnten - und damit mehr als die 190.000, die sich noch in der Regelstudienzeit befinden. Ausnahmen sollen jedoch möglich sein, etwa wenn Betroffene nachweisen können, dass sie jede Woche viele Stunden damit verbringen, sich den Studien- und Lebensunterhalt zu verdienen.

Zudem lehnen linke Parteien und Studentenorganisationen die geplante Einführung einer «Universitäts-Polizei» ab. Beamte sollen künftig überwachen, wer den Campus betritt, und dort für Ordnung sorgen. Die konservative Regierung unter Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis verfügt jedoch über eine bequeme Mehrheit, um das Gesetz durchzubringen. Die Abstimmung soll am Donnerstag stattfinden.

Pariser «Hochschule der Macht» nach Enthüllungen ohne Chef

PARIS: Nach Enthüllungen über den bekannten Pariser Politologen Olivier Duhamel ist der Direktor der Pariser Elitehochschule Sciences Po zurückgetreten. Frédéric Mion (51), der seit fast acht Jahren an der Spitze der international bekannten Hochschule stand, teilte am Dienstagabend Studenten und Mitarbeitern mit, er habe den Gremien und dem zuständigen Ministerium seinen Amtsverzicht mitgeteilt. Über eine Nachfolge ist bisher nicht entschieden.

Sciences Po gilt im zentralistisch organisierten Frankreich als «Hochschule der Macht» - Präsidenten wie Emmanuel Macron oder sein Vorgänger François Hollande gehören ebenso zu den Absolventen wie Topmanager der Wirtschaft.

Der Politologe und Jurist Olivier Duhamel war nach Enthüllungen über mutmaßlichen sexuellen Missbrauch in seiner bekannten Familie bereits im vergangenen Monat als Präsident der Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP) zurückgetreten. Diese einflussreiche Stiftung legt die Leitlinien für die Sciences-Po-Hochschule fest und ist auch in die Verwaltung eingebunden. Die Juristin Camille Kouchner hatte in einem Buch Duhamel vorgeworfen, vor über drei Jahrzehnten gegenüber ihrem damals minderjährigen Zwillingsbruder sexuell übergriffig geworden zu sein. Duhamel war zwar nicht direkt auf die Vorwürfe eingegangen, hatte aber nach deren Bekanntwerden seine Funktionen niedergelegt.

Mion war bei Studenten im Zuge der Affäre in die Kritik geraten. Er teilte nun mit, Sciences Po durchlaufe eine «sehr schmerzhafte Phase». Ein Zwischenbericht des Ministeriums werfe ihm Einschätzungsfehler im Zusammenhang mit der Affäre vor. «Ich ermesse die Unruhe, die daraus resultiert, und übernehme dafür die volle Verantwortung», schrieb er. Mion hatte bereits eingeräumt, dass er schon vor Jahren von Ex-Kulturministerin Aurélie Filippetti von Vorwürfen gegen Duhamel erfahren hatte.

Mord an Siedlerin: Wohnung des angeklagten Palästinensers zerstört

TEL AVIV: Israelische Truppen haben am Mittwoch im besetzten Westjordanland die Wohnung eines Palästinensers zerstört, der wegen Mordes an einer Siedlerin angeklagt ist. Es seien zwei Stockwerke in einem Haus in Tura nahe der Palästinenserstadt Dschenin demoliert worden, teilte die Armee mit. Der Palästinenser war vergangene Woche wegen Mordes angeklagt worden. Ihm wird vorgeworfen, im Dezember eine sechsfache Mutter totgeschlagen zu haben. Die 52-Jährige war alleine joggen gegangen und am Tag darauf tot in einem Wald aufgefunden worden.

Israel setzt Häuserzerstörungen als Abschreckungsmaßnahme ein. Von Menschenrechtsorganisationen wird diese Kollektivstrafe als Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht eingestuft. Israels höchstes Gericht hat Häuserzerstörungen jedoch immer wieder erlaubt und Klagen dagegen zurückgewiesen.

Israel hat während des Sechstagekrieges 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Die Palästinenser fordern die Gebiete dagegen für einen eigenen Staat - mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt.

Todesstrafe für Islamisten, die Publizisten ermordeten

DHAKA: Ein Gericht in Bangladesch hat acht Islamisten zum Tode verurteilt, weil sie einen säkularen Verleger ermordet haben sollen. Der Verleger Faisal Arefin Deepan hatte Bücher des säkularen amerikanischen Schriftstellers Avijit Roy veröffentlicht, der 2015 bei einer Buchmesse in der Hauptstadt Dhaka von Islamisten zu Tode gehackt worden war, wie das Gericht am Mittwoch mitteilte. Auch der Verleger sei im gleichen Jahr von Islamisten der Gruppe Ansar al-Islam in seinem Büro zu Tode gehackt worden.

Das Gericht befand, dass die Verurteilten Gedanken durch Terror verstummen lassen wollten. Die Strafe solle eine Wiederholung solch abscheulicher Handlungen verhindern, berichtete Staatsanwalt Golam Sarwar Khan Reportern. Bei der Urteilsverkündung waren sechs der acht Angeklagten vor Ort. Zwei waren auf der Flucht, darunter auch ein ehemaliger Armeeoffizier.

In dem mehrheitlich muslimischen Bangladesch gab es zwischen 2013 und 2016 mehrere Angriffe von Islamisten auf Schriftsteller, Blogger, Akademiker und Priester sowie auf Anhänger von Minderheitsreligionen. Die Angriffe hatten jeweils der Islamische Staat (IS) oder Al-Kaida für sich beansprucht. Ermittler gehen jedoch davon aus, dass es sich dabei um einheimische Islamisten handelte. Als Antwort auf die Angriffe hatten Sicherheitskräfte in Bangladesch mehr als hundert verdächtigte Islamisten in Razzien getötet.

Ungarn bekommt wegen Vorgehens gegen Radiosender Ärger mit der EU

BRÜSSEL: Ungarn bekommt wegen des Vorgehens gegen den letzten unabhängigen Radiosender des Landes Ärger mit der EU-Kommission. Die für die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union zuständige Behörde kündigte am Mittwoch an, sich für das Klubradio einzusetzen. «Wir stehen mit den ungarischen Behörden in Kontakt, um sicherzustellen, dass der Sender weiterhin legal betrieben werden kann», sagte ein Sprecher in Brüssel. «Medien müssen überall in der Europäischen Union frei und unabhängig arbeiten können. Das ist der Kern des Medienpluralismus und jedes demokratischen Systems.»

Das Budapester Stadtgericht hatte zuvor am Dienstag einen Beschluss der ungarischen Medienaufsichtsbehörde zur Nichtverlängerung der Sendelizenz für rechtens erklärt. Die Behörde hatte ihre Entscheidung im September mit zwei kleineren Verstößen des Senders gegen Meldepflichten begründet. Dies war schon damals kritisiert worden, da der Medienrat ausschließlich mit Parteigängern des rechtsnationalen Ministerpräsidenten Viktor Orban besetzt ist.

Für den Fall, dass das Klubradio wirklich den Sendebetrieb über die Rundfunkfrequenz UKW 92,9 MHz einstellen muss, droht die Kommission mit einem offiziellen Verfahren. Die Bedingungen für die Nutzung von Funkfrequenzen und die Verfahren für die Verlängerung oder den Widerruf der Frequenznutzungsrechte unterlägen den EU-Telekommunikationsvorschriften, erklärte der Sprecher am Mittwoch. Wenn EU-Regeln nicht eingehalten würden, werde man nicht zögern zu handeln. Es gelte, die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der Nichtdiskriminierung einzuhalten.

EU-Kommission: Sechs Krebsmedikamente werden deutlich günstiger

BRÜSSEL: Sechs Krebsmedikamente des Herstellers Aspen werden in Europa künftig um durchschnittlich 73 Prozent günstiger. Konkret habe sich das südafrikanische Unternehmen dazu verpflichtet, über die kommenden zehn Jahre nicht mehr als die reduzierten Preise zu fordern, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung der EU-Kommission. «Aspens Zugeständnis wird europäischen Gesundheitssystemen Dutzende Millionen Euro sparen und sicherstellen, dass diese wichtigen Medikamente weiterhin verfügbar sind», sagte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager.

Die EU-Kommission hatte bereits vor Monaten kritisiert, dass Pharmaunternehmen zuweilen ihre beherrschende Stellung ausnutzten, um die Preise für ältere aber immer noch unentbehrliche Arzneimittel ohne triftigen Grund um mehrere hundert Prozent zu erhöhen. Betroffen waren etwa die Arzneimittel Alkeran, Leukeran und Purinethol. Diese Bedenken der Kommission bezüglich der Preisgestaltung der Medikamente seien nun ausgeräumt worden, sagte Vestager.

Die Kommission hatte bereits im Mai 2017 ein Prüfverfahren gegen Aspen eingeleitet. Damals ermittelten die Wettbewerbshüter, dass die Preise des Konzerns im Durchschnitt um fast 300 Prozent über den relevanten Kosten lagen.

Wie im vergangenen Juli bekannt wurde, hatte Aspen unter Druck der europäischen Wettbewerbshüter das nun angenommene Angebot unterbreitet. Dies sei bereits im Oktober 2019 geschehen, aber zunächst nicht veröffentlicht worden, hieß es damals. Die Entscheidung gilt den Angaben zufolge für den gesamten Europäischen Wirtschaftsraum zu dem neben den EU-Ländern auch Norwegen, Island und Lichtenstein zählen. Eine Ausnahme gebe es lediglich für Italien, wo bereits andere Regelungen getroffen worden seien.

Paris will bekanntes Montmartre-Kaufhaus für Sozialmieter herrichten

PARIS: Menschenmassen drängten sich einst vor dem populären Billig-Kaufhaus Tati im Pariser Montmartre-Viertel. Später beschleunigte die Corona-Krise die Schließung des Konsumtempels, der seit 1948 Käufer mit dem Slogan «Les plus bas prix» («Die niedrigsten Preise») anlockte. Nun plant die Stadt Paris nach eigenen Angaben, das historische Haus am Boulevard de Rochechouart mit einer Fläche von 6500 Quadratmetern teilweise für Sozialwohnungen zu nutzen.

Im Erdgeschoss des großen Gebäudes im 18. Stadtbezirk könnte es künftig aber weiter Geschäfte geben, hieß es. Auch andere große Geschäftshäuser in der teuren Millionenmetropole sollen künftig Menschen ein Dach über dem Kopf bieten. Dazu gehört beispielsweise ein mehrstöckiges Renault-Autohaus im 15. Stadtbezirk mit Blick auf die Seine und den Eiffelturm.

Corona-Krise belastet US-Getränkeriesen Coca-Cola weiter stark

ATLANTA: Der weltgrößte Getränkehersteller Coca-Cola hat angesichts anhaltender Belastungen durch die Corona-Krise auch zum Jahresende deutliche Abschnitte machen müssen. Im vierten Quartal sank der Gewinn im Jahresvergleich um 29 Prozent auf 1,5 Milliarden Dollar (1,2 Mrd Euro), wie der Pepsi-Rivale am Mittwoch in Atlanta mitteilte. Der konzernweite Umsatz fiel um fünf Prozent auf 8,6 Milliarden Dollar. Coca-Cola betonte aber, nach dem Einbruch der Geschäfte zu Beginn der Pandemie weiter auf Erholungskurs zu sein.

«Wir sind gut aufgestellt, um stärker aus der Krise hervorzugehen», erklärte Konzernchef James Quincey. Die pandemiebedingte Schließung von Restaurants, Stadien, Kinos und anderen öffentlichen Einrichtungen, in denen ein erheblicher Teil des Umsatzes entsteht, hatte Coca-Cola stark zugesetzt. Im gesamten abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 fielen die Erlöse um elf Prozent auf 33,0 Milliarden Dollar. Unterm Strich verdiente das Unternehmen 7,7 Milliarden Dollar und damit rund 13 Prozent weniger als im Vorjahr.

Angriff auf Flughafen im Süden Saudi-Arabiens - Flugzeug in Brand

RIAD: Bei einem Angriff auf einen Flughafen im Süden Saudi-Arabiens ist ein Passagierflugzeug in Brand geraten. Der Brand sei unter Kontrolle, berichtete das saudische Staatsfernsehen am Mittwoch unter Berufung auf das Militärbündnis, das im Jemen gegen die Huthi-Rebellen kämpft. Die Aufständischen hätten den Flughafen Abha angegriffen, der in der Nähe der Stadt Chamis Muschait liegt. «Bedrohungen ziviler Reisender sind ein Kriegsverbrechen», teilte das Bündnis dem Nachrichtenkanal Al-Arabija zufolge mit. Berichte über mögliche Opfer gab es zunächst nicht.

Die schiitischen Huthi-Rebellen, die vom Iran unterstützt werden, greifen immer wieder mit Drohnen und Raketen in Saudi-Arabien an. Das sunnitische Königreich kämpft im benachbarten Jemen gegen die Huthis und will den Einfluss des Irans in der Region zurückdrängen. Die Rebellen hatten ihre Angriffe in vergangenen Monaten verstärkt.

Die Huthis hatten den internationalen Flughafen Abha bereits im Juni 2019 angegriffen und dabei einen Menschen getötet und mehr als 20 weitere verletzt. Am Mittwoch hatte das Militärbündnis nach eigenen Angaben auch zwei bewaffnete Drohnen der Huthis abgefangen.

Ex-Premier Renzi: Draghi bedeutet Vertrauen und Rettung für Italien

ROM: Der frühere italienische Ministerpräsident Matteo Renzi hat den mit der Regierungsbildung in Rom beauftragten Ex-Zentralbankchef Mario Draghi als Retter des Landes und Garanten für Vertrauen bezeichnet. «Er ist der Italiener, der den Euro gerettet hat, jetzt ist er der Europäer, der Italien retten wird», sagte Renzi über den langjährigen Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), Draghi, in der Wochenzeitung «Die Zeit» (Donnerstag).

Der Chef der Splitterpartei Italia Viva verteidigte den Auszug seiner Partei aus dem Kabinett, der mitten in der Pandemie-Krise den Sturz der bisherigen Mitte-Links-Regierung bewirkt hatte. Der 73-jährige Ökonom Draghi führte am Mittwoch noch Sondierungsgespräche für eine mögliche Regierungsübernahme.

Renzi (46) äußerte sich zuversichtlich, dass Draghi die notwendige Zustimmung im Parlament finden werde. Zu seiner eigenen Rolle beim Sturz des Ministerpräsidenten Giuseppe Conte sagte er: «Wer behauptet, ich hätte die Krise aus reiner Eitelkeit ausgelöst, sollte sich daran erinnern, dass ich einen Ministerposten abgelehnt habe, ich habe mehr Ministerposten für meine Partei abgelehnt, ich habe alles riskiert, weil ich Mario Draghi als Ministerpräsidenten wollte.»

Im öffentlichen italienischen Fernsehen Rai 1 hatte Renzi am Dienstagabend über Draghi gesagt: «Mario Draghi bedeutet Vertrauen.» Er sei weltweit extrem bekannt. Der Corona-Hilfsfonds der EU stelle für Italien über 200 Milliarden Euro bereit. Aber bisher habe es an Vertrauen gefehlt. Bei Draghi sei dieses Geld «in den bestmöglichen Händen». Renzis Partei Italia Viva hatte das Kabinett Contes Mitte Januar im Streit um die Anforderung und den Einsatz der EU-Gelder verlassen. Staatspräsident Sergio Mattarella beauftragte den früheren Ex-Währungshüter vor einer Woche mit der Suche nach einer neuen Mehrheit. Renzi selbst war 2016 als Regierungschef zurückgetreten.

Pauschalreisen sollen über Fonds gegen Insolvenz gesichert werden

BERLIN: Wer eine Pauschalreise bucht, soll künftig über einen millionenschweren Fonds gegen eine Pleite des Reiseveranstalters abgesichert sein. Die Veranstalter sollen selbst in diesen Sicherungsfonds einzahlen, wie das Kabinett am Mittwoch in Berlin beschloss. Damit soll die bisherige Absicherung durch Versicherungen oder Bank-Bürgschaften grundsätzlich abgelöst werden. Ausnahmen soll es für kleine Unternehmen geben.

Hintergrund ist die Insolvenz des Reisekonzerns Thomas Cook im September 2019. Die Versicherung hatte damals nur einen Bruchteil der Kosten ersetzt, weil die Haftung insgesamt auf 110 Millionen Euro im Jahr begrenzt war. Der Staat musste einspringen.

Dieser Fall habe gezeigt, dass eine Haftungsbegrenzung zu Unsicherheit führe, und Reisende damit möglicherweise nicht ausreichend entschädigt würden, erklärte Justizministerin Christine Lambrecht (SPD). Zugleich sei durch die weltweiten Beschränkungen des Reiseverkehrs in der Corona-Pandemie die Gefahr von Insolvenzen in der Branche deutlich gestiegen.

Der Fonds soll bis Ende Dezember 2026 mit rund 750 Millionen Euro gefüllt werden. Er müsse immer so groß sein, dass die Insolvenz des umsatzstärksten und eines weiteren Anbieters mittlerer Größe abgedeckt würden, hieß es. Während der Aufbauphase sichert der Staat den Fonds durch eine Bürgschaft oder eine Garantie für einen Kredit ab. Der Fonds soll Vorauszahlungen der Kunden, den Rücktransport gestrandeter Urlauber und deren Unterbringung bis zum Rücktransport garantieren.

Deutschland soll Vorreiter beim autonomen Fahren werden

BERLIN: Die Bundesregierung will das «Autoland» Deutschland weltweit zum Vorreiter beim autonomen Fahren machen. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch einen Gesetzentwurf, der einen Rechtsrahmen setzen soll. Umstritten innerhalb der Regierung sind aber noch Regelungen zum Datenschutz. Das Justizministerium hatte Bedenken angemeldet. Offene Fragen sollen nun im parlamentarischen Verfahren geklärt werden.

Ziel ist es laut Ministerium, dass autonome Fahrzeuge der sogenannten Stufe 4 in festgelegten Bereichen im öffentlichen Straßenverkehr im Regelbetrieb fahren können, und zwar bis zum Jahr 2022. «Damit würde Deutschland der erste Staat weltweit, der Fahrzeuge ohne Fahrer aus der Forschung in den Alltag holt», hieß es.

Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sagte: «Wir wollen jetzt autonome Autos und Busse, die Fahrgäste bedarfsgenau an ihr Ziel bringen - und sich danach selbstständig im Parkhaus abstellen. Das ist nicht nur bequem, sondern sicher.» Neun von zehn Unfällen passierten, weil Menschen Fehler machten. «Selbstfahrende Autos werden dagegen von einem Computer gesteuert. Der lässt sich nicht ablenken oder wird müde.»

Beim autonomen Fahren wird zwischen verschiedenen Stufen unterschieden. Beim «vollautomatisierten Fahren» - der Stufe 4 - kann der Computer laut Ministerium in definierten Anwendungen vollständig die Kontrolle über das Auto übernehmen. Muss der Automationsmodus verlassen werden, fordert das System den Fahrer zur Übernahme auf. Bei der Stufe 5 - dem autonomen Fahren - wird der Mensch vollends zum Passagier, sein Eingreifen ins Fahrgeschehen ist nicht mehr nötig. Stand der Technik ist derzeit Stufe 2, das teilautomatisierte Fahren mit dem Einsatz von Assistenzsystemen.

Berlin beschließt Fortsetzung von Sea Guardian und Unmiss

BERLIN: Die deutsche Regierung will die Beteiligung der Bundeswehr an der Nato-Seeüberwachungsmission «Sea Guardian» um ein weiteres Jahr fortsetzen. Die Obergrenze von 650 Soldaten solle in dem Zeitraum bis 31. März 2022 bestehen bleiben, beschloss das Bundeskabinett am Mittwoch in Berlin.

«Sea Guardian» dient der Überwachung des Mittelmeerraums mit Schiffen und Flugzeugen. Letztlich entscheidet der Bundestag über die Verlängerung.

Die Ministerrunde gab auch grünes Licht für die weitere deutsche Beteiligung an dem UN-Einsatz im Südsudan (Unmiss) um ein Jahr bis zum 31. März 2022. Derzeit sind elf Soldaten eingesetzt - vier im Hauptquartier und sieben als UN-Militärbeobachter. Der Einsatz entstand aus der Vorgängermission Unmis mit der Unabhängigkeitserklärung von Südsudan im Jahr 2011 und soll den Friedensprozess unterstützen und Zivilisten schützen.

Gestohlener Picasso: Griechen haben Hoffnung nicht aufgegeben

ATHEN: Im Fall des vor neun Jahren in Athen gestohlenen Picasso-Werks «Frauenkopf» herrscht in Griechenland weiterhin Hoffnung, das Bild könne noch auftauchen. Entsprechend haben sich die griechische Kultusministerin Lina Mendoni sowie Kunstexperten und auch Ermittler geäußert, wie die griechische Zeitung «To Proto Thema» am Mittwoch berichtete. Es scheint demnach sicher, dass das Bild nie verkauft wurde, sondern sich immer noch in Griechenland und in den Händen der Diebe befindet. Der Anwalt und Kunstsammler Stelios Garipis richtete in der Zeitung einen Appell an die Kunsträuber, das Bild zurückzugeben.

Hintergrund der Debatte ist die Wiedereröffnung der Athener Pinakothek am 25. März, dem griechischen Nationalfeiertag. Die Pinakothek war nach dem skandalträchtigen Raub vor neun Jahren wegen mangelnder Sicherheitsvorkehrungen geschlossen worden und soll nun - renoviert und sicherheitstechnisch auf neuestem Stand - wieder öffnen. Picassos «Frauenkopf» hat dabei für Griechenland neben dem Schätzwert von rund 16,5 Millionen Euro eine weitere, besondere Bedeutung: Das Bild wurde dem Land einst vom Künstler höchstpersönlich für den Widerstand gegen die Nationalsozialisten übergeben.

Die Ermittlungen der Polizei nach dem Raub blieben nicht ohne Erkenntnisse - sogar einen konkreten Verdacht gibt es gegen zwei Männer, der aber nie belegt werden konnte. Dennoch könnte der «Frauenkopf» nun wieder ans Tageslicht kommen, glaubt Kultusministerin Lina Mendoni. Sie geht genauso wie Experten und Ermittler davon aus, dass die Diebe das Gemälde nicht verkaufen konnten, weil es aus einer Nationalgalerie gestohlen wurde und so nie in Privatbesitz übergehen kann, sondern zurückgegeben werden muss, sobald es ausfindig gemacht wird.

Draghi setzt Gespräche fort - Fünf-Sterne-Bewegung vertagt Abstimmung

ROM: Der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, hat auf der Suche nach einer neuen Regierung für Italien mit Verbänden und Gewerkschaften beraten. Am Mittwoch sprach der 73-Jährige in Rom zudem unter anderem mit Vertretern von Kommunen, Provinzen und Regionen. Der Umweltverband WWF teilte am Abend mit, dass Draghi die Schaffung eines neuen Ministeriums für ökologischen Umbau plane. Von seiner Seite gab es dafür keine Bestätigung.

Dies neue Form des Umweltministeriums solle ressortübergreifend angelegt sein, hieß es vom WWF. Die Ankündigung war etwas Besonderes - bisher wurden kaum Informationen über Draghis Pläne bekannt. Der ehemalige Banker selbst gab zu seinen rund einwöchigen Gesprächen bislang keine Erklärung ab. Vertreter der bisher mitregierenden Fünf-Sterne-Bewegung hatten mehrfach gesagt, sie würden ein «Super-Ministerium für Umwelt» begrüßen.

Am Dienstagabend war eine zweite Sondierungsrunde mit den Parlamentsparteien zu Ende gegangen. Viele haben ihre Zustimmung zu einer Draghi-Regierung zum Ausdruck gebracht. Die populistische Fünf-Sterne-Bewegung, die eigentlich schon darüber abstimmen wollte, ob sie Draghi unterstützt, verschob die Wahl überraschend. Parteigründer Beppe Grillo plädierte am Dienstagabend in einem Video dafür, zu warten, bis Draghi klare Pläne formuliert habe. Die Bewegung ist eine starke Kraft im Parlament. Draghi muss dort eine Mehrheit finden.

Türkei beginnt neuen Militäreinsatz gegen PKK im Nordirak

ISTANBUL: Die Türkei hat einen neuen Militäreinsatz gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK im Nordirak begonnen. Das Verteidigungsministerium teilte am Mittwoch mit, die Operation in der Provinz Dahuk nahe der türkischen Grenze habe unter anderem das Ziel, PKK-Stellungen zu zerstören. Man wolle zudem «Terrorangriffe» aus dem Nordirak verhindern und die Grenzsicherheit gewährleisten, hieß es.

Das Ministerium begründete den Einsatz mit dem Recht auf Selbstverteidigung. Es habe Hinweise auf einen größeren Angriff der PKK aus dem Nordirak gegeben.

Die Türkei hatte bereits im Juni die Luft- und Bodenoffensiven «Adlerkralle» und «Tigerkralle» im Nordirak durchgeführt. Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages äußerte wenig später Zweifel daran, dass der Einsatz mit dem Völkerrecht vereinbar war. Zu dem Zeitpunkt habe sich kein bewaffneter Angriff seitens der PKK und damit auch keine Selbstverteidigungslage für die Türkei erkennen lassen, die den Verstoß gegen das Gewaltverbot gegenüber dem Irak rechtfertigen könnte, hieß es damals in dem Bericht. Der wissenschaftliche Dienst unterstützt die Abgeordneten mit seiner Expertise. Seine Gutachten geben aber nicht die Auffassung des Bundestags wieder.

Die türkische Regierung und die PKK bekämpfen sich seit Jahrzehnten. Das türkische Militär geht immer wieder gegen PKK-Stellungen im Südosten des Landes und im Nordirak vor. Die PKK gilt in der Türkei, Europa und den USA als Terrororganisation. Ihr Hauptquartier ist in den nordirakischen Kandil-Bergen.

Hoher Anteil der britischen Variante in tschechischer Grenzregion

PRAG: Die britische Coronavirus-Variante breitet sich weiter in Tschechien aus. Doch neue Untersuchungen haben extreme regionale Unterschiede aufgezeigt, wie die staatliche Gesundheitsbehörde SZU am Mittwoch bekanntgab. Demnach lag der Anteil der ansteckenderen Variante im Bezirk Trutnov (Trautenau) im Dreiländereck zu Polen und Sachsen bereits bei rund 60 Prozent der sequenzierten Proben. Im benachbarten Bezirk Nachod waren es 45 Prozent. In Prag habe der Anteil der britischen Mutante bei weniger als zehn Prozent gelegen.

Die Behörde kommt zu dem Schluss, dass die Überwachung der Mutationen, die sich bisher auf die Hauptstadt konzentrierte, landesweit ausgebaut werden muss. Vor den Gefahren durch neue Virusvarianten warnte auch der tschechische Regierungschef Andrej Babis. «Das Virus greift an, es mutiert», sagte der 66-Jährige. «Es ist ein Killer.» Man habe nicht genügend Impfstoff zur Verfügung. Der Politiker brach zu einem Besuch nach Serbien auf, um sich dort über den Einsatz russischer und chinesischer Impfstoffe zu informieren.

In Tschechien gilt ein harter Lockdown mit einer nächtlichen Ausgangssperre. Die meisten Geschäfte sind geschlossen. Dennoch gehen die Zahlen nicht weiter zurück. Am Mittwoch meldeten die Behörden 10.165 Neuinfektionen binnen 24 Stunden - so viele an einem Tag wie seit Mitte Januar nicht mehr. Seit Pandemiebeginn gab es mehr als eine Million nachgewiesene Infektionen und 17.642 Todesfälle. Der EU-Mitgliedstaat hat rund 10,7 Millionen Einwohner.

Acht Männer wegen mutmaßlicher Handy-Hacks von US-Promis festgenommen

LONDON/DEN HAAG: Die Polizei hat in England und Schottland acht junge Männer festgenommen, die sich mit Hacking-Angriffen Zugriff auf die Handys mehrerer US-Promis verschafft haben sollen. Die Verdächtigen seien am Dienstag festgenommen worden, teilte die nationale Kriminalbehörde am Mittwoch mit. Sie sollen nach Angaben von Europol Krypto-Geld wie Bitcoins im Wert von mehr als 100 Millionen US-Dollar erbeutet haben.

Die 18 bis 26 Jahre alten Männer sollen mit sogenannten Sim-Tausch-Angriffen teilweise die Kontrolle über die Smartphones von Sportlern, Musikern und Influencern erlangt und etwa Bankdaten, persönliche Informationen und Social-Media-Accounts missbraucht haben. Welche Prominenten betroffen waren, blieb zunächst unklar.

Zuvor war nach Europol-Angaben bereits je ein Mann in Belgien und auf Malta festgenommen worden. Alle zehn sollen zu derselben Bande gehören. An den über ein Jahr dauernden Ermittlungen waren Ermittler in fünf Ländern beteiligt.

Bei Angriffen dieser Art werden die Sim-Karten der Betroffenen deaktiviert und die zugehörigen Handynummern auf ein anderes Gerät übertragen. Die britische National Crime Agency arbeitete bei ihren Ermittlungen mit US-Behörden wie dem FBI und dem Geheimdienst zusammen. In einigen Fällen sei es gelungen, die Opfer zu kontaktieren, bevor Schaden angerichtet werden konnte, hieß es von den Behörden.

Kokain im Wert von hunderten Millionen in Süditalien gefunden

ROM: Reinstes Kokain mit einem Wert im dreistelligen Millionenbereich hat die italienische Polizei im Hafen der süditalienischen Stadt Gioia Tauro sichergestellt. In weniger als einer Woche hätten die Ermittler insgesamt 1,3 Tonnen des Rauschgifts in drei Containern aus Südamerika gefunden, teilte die Finanzpolizei von Reggio Calabria an der italienischen Stiefelspitze am Mittwoch mit. Die Drogen waren demnach zwischen Kaffee, tiefgefrorenem Fleisch und exotischen Früchten versteckt. Zwei Container stammten aus Brasilien, einer aus Ecuador.

Die Ermittler schrieben das Kokain der Mafia-Organisation 'Ndrangheta zu, die bekannt dafür ist, damit ihr Geld zu verdienen. Drogendealer hätten es noch bis zu vier Mal schneiden können, bevor es auf den Markt gegangen wäre. Damit hätten sie schätzungsweise insgesamt rund 260 Millionen Euro einnehmen können. Das Haupteinflussgebiet der 'Ndrangheta liegt in Süditalien, sie hat aber auch viele Verbindungen ins Ausland. Aktuell läuft in der kalabrischen Stadt Lamezia Terme einer der größten Anti-Mafia-Prozesse seit Jahrzehnten. Angeklagt sind 300 mutmaßliche Mitglieder der 'Ndrangheta.

EU-Parlament will Wirtschaftsmodell mit weniger Müll

BRÜSSEL: Weniger Abfall produzieren und mehr wiederverwenden - das Europaparlament hat Pläne für ein nachhaltigeres Wirtschaften begrüßt. Die Abgeordneten stimmten einem entsprechenden Bericht zu einem Aktionsplan der EU-Kommission zu, wie am Mittwoch im Plenum in Brüssel mitgeteilt wurde. Darin fordern sie die Mitgliedstaaten unter anderem auf, die Kreislaufwirtschaft in ihre jeweiligen Corona-Aufbaupläne mit einzubeziehen. EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius hatte eine Kreislaufwirtschaft vor den Abgeordneten als Dreifachsieg für Menschen, Planeten und Wohlstand bezeichnet.

Konkret wollen die Abgeordneten etwa verbindliche Ziele sehen, um den Materialverbrauch bis 2030 entscheidend zu senken. Innerhalb der nächsten 30 Jahre soll zudem der Übergang von einer linearen zu einer vollständigen Kreislaufwirtschaft geschafft werden. Dabei sollen Abfälle auf ein Minimum reduziert und weniger Primärressourcen genutzt werden. «Verantwortungsvolles Wirtschaften heißt eben auch so zu wirtschaften, dass kommende Generationen intakte ökonomische und ökologische Lebensgrundlagen vorfinden», kommentierte die FDP-Abgeordnete Svenja Hahn.

Zustimmung für das Vorhaben kam auch aus der Wirtschaft. «Der Plan enthält mit Maßnahmen wie der Ausweitung des Ökodesigns oder einem Recht auf Reparatur längst überfällige Ansätze, das Problem der Ressourcenverschwendung an der Wurzel zu packen», hieß es von Patrick Hasenkamp, Vizepräsident des Verbands kommunaler Unternehmen.

Neben dem Abfallmanagement wollen die EU-Abgeordneten vor allem auch den Designprozess in den Blick nehmen, damit kaputte Einzelteile einfacher ausgetauscht werden können und Produkte gar nicht erst zu Wegwerfobjekten werden. Die EU-Kommission müsse nun zügig einen Gesetzesvorschlag mit verpflichtenden Vorgaben zur Langlebigkeit und Reparierbarkeit für alle Produktgruppen auf dem Binnenmarkt machen, forderte Grünen-Parlamentarierin Anna Cavazzini.

Armut trotz Arbeit: EU-Parlament fordert gemeinsames Vorgehen

BRÜSSEL: Das Europaparlament will stärker gegen Armut von Beschäftigten vorgehen. Die EU-Abgeordneten stimmten einem entsprechenden Bericht zu, wie am Mittwoch im Plenum in Brüssel verkündet wurde. Beschäftigungskommissar Nicolas Schmit hatte zuvor in der Plenardebatte angemerkt, Erwerbstätigenarmut entziehe der Arbeit den grundlegenden Zweck, Menschen zu versorgen. Berichterstatterin Özlem Demirel von den Linken sagte: «Wer arbeitet, darf nicht von Armut bedroht sein.»

Schmit betonte, im Kampf gegen Erwerbstätigenarmut müsse auch gegen prekäre Arbeitsformen vorgegangen werden. Die Abgeordneten forderten in ihrem Bericht etwa die schrittweise Abschaffung von Null-Stunden-Verträgen. Auch gegen unfreiwillige Teilzeitarbeit wollen sie vorgehen, hieß es in dem Bericht. Die Kommission und die Mitgliedstaaten sollten demnach auch rechtliche Vorgaben für Mindestarbeitsbedingungen etwa für Beschäftigte der Gig-Ökonomie machen. Mit Gig-Ökonomie ist gemeint, dass zeitlich befristete Aufträge an unabhängige Selbständige, Freiberufler oder geringfügig Beschäftigte vergeben werden.

In dem Bericht berücksichtigen die Abgeordneten insbesondere Frauen und Menschen mit Behinderung in ihren Forderungen. So solle es etwa einen verbindlichen Rechtsrahmen für soziale Sicherheit, Mindestlöhne und Nichtdiskriminierung geben, dem alle Beschäftigungsformen von Menschen mit Behinderungen unterliegen. «Gerade Menschen mit Behinderungen in Werkstätten werden diese Rechte oft verwehrt», sagte Grünen-Parlamentarierin Katrin Langensiepen.

Aus den Reihen der Liberalen und Christdemokraten wurden aber auch Stimmen laut, die forderten, den Fokus nicht nur auf die Arbeitskräfte zu legen. Der Kampf gegen Armut könne nur im Zusammenspiel wirtschaftlicher und zivilgesellschaftlicher Akteure gelingen, sagte die Liberale Atidzhe Alieva-Veli. Und Christdemokrat Tomas Zdechovsky forderte, die Staatengemeinschaft solle sich auch mit Wachstum und Unternehmertum gegen Armut einsetzen. Guido Reil von der AfD forderte hingegen weniger Regelungen aus Brüssel. Deren Interventionen hätte nationale Arbeitsmärkte zerstört und zu Erwerbstätigenarmut beigetragen.

Ärger in Indien: Fresenius Kabi zahlt 50 Millionen Dollar

BAD HOMBURG: Eine Tochter des Gesundheitskonzerns Fresenius schafft mit einer Millionen-Zahlung Ärger um ein Werk in Indien aus der Welt. Die auf Flüssig-Arznei und klinische Ernährung spezialisierte Tochter Fresenius Kabi zahlt 50 Millionen Dollar (41,2 Mio Euro) an das US-Justizministerium, wie Fresenius am Mittwoch in Bad Homburg mitteilte. Im Gegenzug werde ein Verfahren zu Vorfällen im Werk Kalyani aus dem Jahr 2013 abgeschlossen.

Damals hatten Beschäftigte Inspektoren der US-Gesundheitsbehörde FDA relevante Unterlagen beim Besuch der Produktionsstätte Kalyani nicht herausgegeben und gegen Compliance-Anforderungen verstoßen. Die Behörde hatte seinerzeit Mängel im Ablauf der Produktion, Dokumentation und Datenermittlung festgestellt.

Der Vereinbarung mit dem US-Justizministerium müsse das zuständige Bezirksgericht in Nevada noch zustimmen, erklärte Fresenius weiter. Da der Konzern Rückstellungen gebildet habe, werde der Fall den Gewinn nicht belasten. Man habe den Vorgang aufgearbeitet. Gemäß der Vereinbarung werde das Unternehmen das bestehende Programm zur Sicherung von Qualität und Compliance weiterführen.

Warum Trumps Anwalt sich beim Wasser-Trinken an den Kopf fasste

TEL AVIV: Im Amtsenthebungsverfahren gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump hat einer seiner Anwälte mit einer Geste für Verwunderung in sozialen Medien gesorgt. Der Anwalt David Schoen, ein gläubiger Jude, legte mehrmals die Hand auf den Kopf, während er Wasser trank. Zahlreiche Twitter-Nutzer fragten sich anschließend, warum er dies tat.

Nach jüdischem Religionsgesetz muss vor jedem Essen oder Trinken ein kurzer Segen gesagt werden. Dabei muss der Kopf für gewöhnlich bedeckt sein, etwa durch eine Kippa.

Schoen trug aber nach Medienberichten keine Kippa, um keine Aufmerksamkeit auf seine jüdische Identität zu ziehen. Damit der Kopf während des Segens vor dem Wassertrinken aber trotzdem bedeckt ist, nahm er stattdessen die Hand.

«Was Donald Trumps Anwalt vermutlich wollte: Dass die USA diesen Abend mit Gesprächen darüber verbringen, dass der Ex-Präsident nicht für den tödlichen Sturm auf das US-Kapitol verantwortlich war», schrieb die «Jewish Telegraphic Agency» dazu. «Was er stattdessen bekam: Hitzige Spekulationen darüber, warum er seine Hand jedes Mal über dem Kopf hielt, wenn er einen Schluck Wasser trank.»

Gericht: Keine Todesstrafe für drei psychisch Kranke

LAHORE: Pakistans oberster Gerichtshof hat mit einem wegweisenden Urteil die Todesstrafe für drei psychisch Kranke aufgehoben. Sollten zum Tode Verurteilte aufgrund einer psychischen Erkrankung nicht in der Lage sein, den Sinn ihrer Bestrafung zu verstehen, werde die Todesstrafe dem Zweck nicht gerecht, hieß es in der Urteilsbegründung der Richter am Mittwoch.

Das Gericht wies zudem die Regierung und Provinzen an, Gesetzesänderungen vorzunehmen. Die Richter urteilten, dass etwaige Ausnahmen von der Todesstrafe ärztlich bestätigt werden müssen.

Eine pakistanische Menschenrechtsorganisation hatte die drei zum Tode Verurteilten vor Gericht vertreten. «Wir sind begeistert von diesem bahnbrechenden Urteil, das hoffentlich einen Präzedenzfall für alle Gerichte bei der Verurteilung psychisch kranker Gefangener schaffen wird», sagte ein Sprecher des Projekts «Gerechtigkeit».

Im Jahr 2016 hatte der oberste Gerichtshof noch anders entschieden, eine Klage abgewiesen und damit für eine Kontroverse in dem südasiatischen Land gesorgt. In Pakistan wurde die Todesstrafe der Menschenrechtskommission zufolge mehr als 500 Mal vollstreckt.

Hochtief-Tochter Cimic rechnet mit weniger Gewinn als erwartet

SYDNEY: Die australische Hochtief-Tochter Cimic hat die Investoren mit der Gewinnprognose geschockt.

Der Konzern rechnet zwar damit, dass der Überschuss mit 400 Millionen bis 430 Millionen australischen Dollar (255 Mio bis 275 Mio Euro) im laufenden Jahr leicht über dem vergleichbarem Niveau des Vorjahres liegen wird. Experten haben bisher allerdings einen deutlich höheren Wert auf dem Zettel. Die Cimic-Aktie sackte um bis zu 19 Prozent ab. Da die Regierung die Folgen der Corona-Pandemie mit hohen Infrastruktur-Investitionen abmildern will, dürfte der Konzern zwar mittelfristig von der Krise profitieren. Kurzfristig bereitet die Pandemie allerdings Probleme, da diese die Umsetzung der Projekte erschwert und verteuert, wie Cimic am Mittwoch in Sydney mitteilte.

26 weitere Männer aus Deutschland nach Afghanistan abgeschoben

KABUL: In Afghanistan ist erneut ein Flugzeug aus Deutschland mit dieses Mal 26 abgeschobenen Männern an Bord eingetroffen. Die Maschine landete am Mittwochmorgen in der Hauptstadt Kabul, wie Beamte am Flughafen der Deutschen Presse-Agentur sagten. Es war die 36. Sammelabschiebung seit dem ersten derartigen Flug im Dezember 2016. Damit haben Bund und Länder bisher 989 Männer abgeschoben.

Abschiebungen in das Krisenland sind umstritten. Trotz der Aufnahme von Friedensgesprächen geht der Bürgerkrieg mit den militant-islamistischen Taliban weiter. Die Wirtschaft und das ohnehin schon schwache Gesundheitssystem Afghanistans werden durch die Corona-Pandemie zusätzlich stark belastet. Flüchtlingshelfer und Verbände hatten die Abschiebung zuvor kritisiert und einen Stopp gefordert.

Olympia-Turner beklaut - Polizei findet Medaillen wieder

SÃO PAULO: Nach einem Einbruch bei dem brasilianischen Weltklasse-Turner Arthur Nory hat die Polizei in São Paulo 33 Medaillen wiedergefunden. In einem Video in den sozialen Netzwerken Norys, Bronze-Medaillengewinner bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 und Weltmeister in Stuttgart 2019, war der Gang in das Polizei-Kommissariat am Dienstagabend (Ortszeit) zu sehen - und die Überraschung und Freude, als er all die Medaillen aufgereiht auf einem Tisch liegen sah. Bei einem Einbruch am Freitag waren die Medaillen gestohlen worden.

Daraufhin startete der 27-Jährige einen Aufruf in sozialen Medien, ihm Hinweise oder die Medaillen zurück zu geben. «Es sind symbolische Objekte, aber sie repräsentieren all meinen Schweiß, meine Arbeit und Hingabe», schrieb Nory auf Instagram. «Aber sie haben keinen finanziellen Wert, nur zur Sicherheit.» Nach einem anonymen Hinweis fand die Polizei die Medaillen in Osasco im Großraum São Paulo. Die beiden wichtigsten Medaillen hatte Nory laut Sportportal «Globoesporte» separat aufbewahrt.

Brasilien präsentiert umstrittenes Schutzprogramm für Amazonas-Gebiet

BRASÍLIA: Nach heftiger Kritik an ihrer Umwelt- und Klimapolitik hat die brasilianische Regierung das Programm «Adoptiere einen Park» zur Bewahrung von Naturschutzgebieten in Amazonien vorgestellt. Einzelpersonen oder Firmen können für 50 Reais oder 10 Euro pro Hektar im Jahr die Patenschaft für einen Nationalpark im Amazonas-Gebiet übernehmen, wie aus einer Mitteilung der Regierung am Dienstag (Ortszeit) hervorgeht. Die Größe der Parks variiert demnach zwischen 2574 und 3.865 172 Hektar. Es ist nur möglich, einen ganzen Nationalpark zu «adoptieren».

Als erstes erklärte das französische Unternehmen Carrefour die Absicht, die Patenschaft für das 75.000 Hektar große Naturreservat «Reserva Extrativista do Lago do Cuniã» im nördlichen Bundesstaat Rondônia zu übernehmen. Carrefour versucht seit dem gewaltsamen Tod eines Schwarzen in einem Supermarkt in Rio de Janeiro im November, sein Image in Brasilien zu verbessern.

«Greenpeace Brasil» kritisierte das Programm als Versuch, die Realität zu verbergen. Die Regierung schiebe die Verantwortung für die Finanzierung eines Teils des Umweltschutzes des Landes den Unternehmen zu. Vize-Präsident Hamilton Mourão, Vorsitzender des Amazonien-Rates, hatte beim Weltwirtschaftsforum in Davos gesagt, Brasilien würde nach der Pandemie keine Mittel mehr für Ausgaben in Amazonien haben. Greenpeace verwies auf den Amazonien-Fonds, der zu einem kleinen Teil auch von Deutschland finanziert wird und seit Unstimmigkeiten über die Verwendung gelähmt ist. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Uwe Kekeritz schrieb auf Twitter von einem billigen Werbegag.

US-Medien: Schütze in Krankenhaus tötet einen Menschen, verletzt vier

BUFFALO: Ein Schütze hat im US-Bundesstaat Minnesota in einem Krankenhaus das Feuer eröffnet und dabei Medienberichten zufolge einen Menschen getötet und vier weitere verletzt. Drei von ihnen befänden sich in kritischem Zustand, einer sei bereits aus der Klinik entlassen worden, berichteten US-Medien. Weitere Angaben zu den Opfern wurden zunächst nicht gemacht. «Unsere Herzen sind heute gebrochen», schrieb die Klinik am späten Dienstagabend (Ortszeit) auf Twitter.

Der laut Angaben der Stadt Buffalo 67 Jahre alte Tatverdächtige wurde festgenommen, am Tatort wurde auch ein Paket mit einem mutmaßlichen Sprengsatz gefunden. Die Schulen in der Region wurden zunächst abgeriegelt und in der Nähe des Krankenhauses befindliche Menschen in Sicherheit gebracht. Laut US-Medien könnte das Motiv des Mannes die Unzufriedenheit mit einer eigenen medizinischen Behandlung gewesen sein.

Votum im Senat: Amtsenthebungsverfahren gegen Trump verfassungsgemäß

WASHINGTON: Die Verteidiger von Donald Trump sind mit dem Versuch gescheitert, das Amtsenthebungsverfahren gegen den früheren US-Präsidenten gleich zu Beginn zu stoppen.

Sie hatten argumentiert, das Verfahren sei verfassungswidrig, weil Trump nicht mehr im Amt sei. Der US-Senat wertete das Verfahren mit einem Votum am Dienstagabend (Ortszeit) jedoch als verfassungsgemäß und machte so den Weg frei für das weitere Prozedere. Damit können Anklagevertreter und Verteidiger ab Mittwoch ihre Argumente in der Sache vortragen. Die Anklagevertreter argumentierten, Trump müsse für sein Handeln als Präsident bis zum letzten Tag im Amt geradestehen - und damit auch für die Attacke seiner Anhänger auf das Kapitol zwei Wochen vor seinem Abschied aus dem Weißen Haus.

Stillstand bei Syrien-Gesprächen: UN-Gesandter fordert mehr Druck

GENF/NEW YORK: Angesichts des völligen Stillstands bei Gesprächen über eine neue Verfassung für das Bürgerkriegsland Syrien hat der UN-Syriengesandte an den Sicherheitsrat appelliert. Die Situation erfordere eine konstruktive internationale Diplomatie, sagte Geir Pedersen am Dienstag in Genf, nachdem er das mächtigste UN-Gremium in New York gebrieft hatte.

«Und ich bin mehr denn je davon überzeugt, dass es ohne dies unwahrscheinlich ist, dass sich irgendetwas (...) wirklich weiterentwickelt», sagte Pedersen. Die vergangenen Verhandlungen seien eine Enttäuschung gewesen. Er habe mit dem Rat Möglichkeiten besprochen, die Arbeitsweise bei den Gesprächen zu ändern.

Der Verfassungsausschuss hatte im November 2019 seine Arbeit aufgenommen. Er gilt als zentraler Baustein, um eine politische Lösung für den fast zehnjährigen Konflikt zu finden. Der Aussschuss ist besetzt mit jeweils gleich vielen Vertretern der Regierung, der Opposition und der Zivilgesellschaft. Die Gespräche in dieser Woche waren die bislang fünfte Verhandlungsrunde. Auch bei früheren Treffen hatte es keinerlei Fortschritte gegeben. Die Gespräche sind geprägt von tiefem Misstrauen der Konfliktparteien.

Der Konflikt in Syrien hatte im März 2011 mit Demonstrationen begonnen, gegen die die Regierung mit Gewalt vorging. Die Anhänger des Präsidenten Baschar al-Assad kontrollieren mittlerweile wieder rund zwei Drittel des Landes. Sie haben mit Russland und dem Iran starke Verbündete. Beobachter gehen davon aus, dass die Regierung deshalb kein ernsthaftes Interesse an politischen Verhandlungen hat. Die Türkei hat im Norden syrische Gebiete unter Kontrolle und unterstützt dort Milizen, die USA haben im Osten Truppen im Land und unterstützen kurdische Verbände.

Londons Brexit-Beauftragter Frost fordert «anderen Geist» in Brüssel

LONDON: Der britische Brexit-Beauftragte David Frost hat angesichts jüngster Spannungen zwischen London und Brüssel zu einem «anderen Geist» bei der EU-Kommission aufgerufen. Großbritannien wünsche sich für die Zukunft freundliche Kooperation auf Augenhöhe. «Ich glaube aber, das war nicht wirklich die Erfahrung der vergangenen paar Wochen, wenn wir ehrlich sind», sagte Frost am Dienstag bei einer Sitzung des Europa-Ausschusses im britischen Oberhaus.

Als Beispiele nannte Frost die Erwägungen in der EU-Kommission, zur Überwachung von Impfstoffexporten an der irisch-nordirischen Grenze eine Notfallklausel im Brexit-Abkommen auszulösen. Auch von europäischen Politikern wie dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron gesäte Zweifel an dem von der Universität Oxford entwickelten Astrazeneca-Impfstoff hätten zu den Problemen beigetragen, so Frost. Ebenfalls als unerfreulich wird in London empfunden, dass viele Muscheln aus britischen Gewässern nicht mehr in die EU eingeführt werden dürfen.

Um Fragen im Zusammenhang mit dem sogenannten Nordirland-Protokoll zu lösen, will EU-Kommissionsvize Maros Sefcovic am Donnerstag zu Gesprächen mit dem britischen Staatsminister Michael Gove nach London reisen. Gove zeigte sich bei der Ausschusssitzung am Dienstag zuversichtlich. Die Beziehungen zwischen London und Brüssel seien wie eine Reise im Flugzeug, so Gove. Beim Abheben gebe es ein erhöhtes Maß an Turbulenzen. «Aber schließlich erreicht man die Reiseflughöhe und die Besatzung sagt einem, dass man die Sicherheitsgurte ablegen und einen Gin-Tonic und ein paar Erdnüsse genießen kann.»

Frau nach Festnahme gestorben: Amnesty fordert Aufklärung

LA ESPERANZA: Nach Protesten in Honduras wegen des Todes einer jungen Frau in Polizeigewahrsam hat Amnesty International unabhängige Ermittlungen gefordert. Es könne sich um eine außergerichtliche Hinrichtung handeln. Der Todesfall müsse auch unter Berücksichtigung des Geschlechts des Opfers untersucht werden, erklärte die Menschenrechtsorganisation am Dienstag in einer Mitteilung. Wenig später teilte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft des mittelamerikanischen Landes mit, dass die Frau infolge eines Tötungsdelikts erstickt sei. Dies habe eine Autopsie ergeben.

Die 26 Jahre alte Krankenpflegestudentin war in der Nacht zum vergangenen Sonntag in der Stadt La Esperanza zusammen mit einem Freund wegen Missachtung der coronabedingten Ausgangssperre festgenommen worden. Wenige Stunden später wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei hatte sie in einer Zelle im Kommissariat versucht, sich mit ihrer Bluse zu erhängen. Sie starb demnach wenig später in der Klinik.

An dieser Darstellung wurden jedoch schnell Zweifel laut. Die Schwester des Opfers warf der Polizei vor, die junge Frau umgebracht zu haben. Das Krankenhaus gab an, diese sei bei Ankunft dort bereits tot gewesen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Es kam am Montag zu Demonstrationen in mehreren Städten. Vor dem Kommissariat in La Esperanza im Südwesten des Landes setzte die Polizei Tränengas gegen Demonstranten ein. Honduras, ebenso wie mehrere andere Länder in der Region, erlebt seit Jahren besonders viele Gewaltverbrechen, insbesondere auch zahlreiche Morde an Frauen. Solche Taten werden dort selten aufgeklärt.

Regierungssuche - Draghi trifft Verbände in Rom

ROM: Bei der Regierungssuche in Italien will sich der frühere Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, am Mittwoch mit Vertretern von Gewerkschaften und Verbänden treffen. In der Abgeordnetenkammer in Rom sind Vertreter von Umweltverbänden wie dem WWF Italia, Branchenvertreter aus der Landwirtschaft sowie Gewerkschaften und Wirtschaftsverbände geladen, wie die Kammer mitteilte. Die Treffen sind Teil der Regierungsgespräche in Italien.

Draghi hatte am Montag und Dienstag bereits zum zweiten Mal mit den Parteien des Parlaments verhandelt. Viele hatten ihre Unterstützung für ein Kabinett mit dem 73-Jährigen an der Spitze signalisiert. Die populistische Fünf-Sterne-Bewegung, die stärkste Kraft im Parlament, will bis Donnerstag ihre Mitglieder befragen und dann entscheiden, ob sie den Ökonom unterstützen wird.

Es wird erwartet, dass Draghi eine Expertenregierung aus Technokraten und Politikern zusammenstellen will. Vor einer Woche hatte er unter Vorbehalt den Auftrag zur Regierungsbildung von Staatspräsident Sergio Mattarella angenommen. In Italien war das zuvor regierende Mitte-Links-Bündnis unter Giuseppe Conte Mitte Januar geplatzt, und Conte hatte einige Tage später seinen Rücktritt eingereicht.

Zwei weitere Leichen in norwegischem Erdrutschgebiet gefunden

OSLO: Knapp sechs Wochen nach dem tödlichen Erdrutsch in Norwegen haben die Suchmannschaften die Leichen von einem achten und neunten Todesopfer entdeckt. Die beiden Toten seien mit Hilfe von Suchhunden am Dienstagnachmittag im Katastrophengebiet in der Gemeinde Gjerdrum gefunden worden, teilte die Polizei am Abend mit. Informationen zur Identität der beiden sollten demnach frühestens im Laufe des Mittwochs bekanntgegeben werden.

Damit sind nun die Überreste von neun von zehn Menschen gefunden worden, die bei dem Hunderte Meter langen und breiten Erdrutsch am 30. Dezember in der Gemeinde nordöstlich von Oslo umgekommen waren. Vom 1. bis 3. Januar hatten die Rettungskräfte sieben Todesopfer gefunden - ein zweijähriges Mädchen mit seinem Vater und seiner schwangeren Mutter sowie vier weitere Tote im Alter von 29 bis 69 Jahren. Die Hoffnung, die verbliebenen drei Vermissten in dem instabilen Gelände noch lebend zu finden, war sechs Tage nach dem Abgang aufgegeben worden. Bei den drei Vermissten handelte es sich um zwei Frauen im Alter von 49 und 50 Jahren sowie um ein 13-jähriges Mädchen.

UN-Sicherheitsrat stärkt libyscher Übergangsregierung den Rücken

NEW YORK: Der UN-Sicherheitsrat hat der neu gewählten Übergangsregierung in Libyen den Rücken gestärkt. Das mächtigste UN-Gremium veröffentlichte am Dienstag eine Stellungnahme, in der es die Entwicklung als «wichtigen Meilenstein» für den politischen Prozess in dem Bürgerkriegsland bezeichnete.

Der Rat forderte dabei alle Konfliktparteien auf, sich an das geltende Waffenembargo sowie an die vereinbarte Waffenruhe zu halten, zudem müssten alle ausländischen Kämpfer und Söldner Libyen verlassen. Unterdessen sollten die Planungen für die am 24. Dezember vorgesehenen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen vorangetrieben werden.

Die Konfliktparteien in Libyen hatten zuletzt eine neue Übergangsregierung gewählt, die den Weg zu landesweiten Wahlen ebnen soll. Die Teilnehmer eines libyschen Dialogforums wählten unter UN-Aufsicht am Freitag einen neuen Ministerpräsidenten und ein dreiköpfiges Präsidium. Mit diesen vier Posten sollen die seit Jahren verfeindeten Lager aus dem Osten und Westen geeint werden.

«Frankfurter Allgemeine Zeitung» zu Forschungsaufenthalt WHO in Wuhan

Es liegt nicht (nur) an den spezifisch chinesischen Bedingungen, dass die Untersuchungskommission der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von ihrem Forschungsaufenthalt in Wuhan ohne eine eindeutige Erklärung über den Ursprung des Coronavirus zurückkehrt.

Die Geschichte dieser Pandemie ist und bleibt kompliziert. Und die besonders eifrig vom ehemaligen amerikanischen Präsidenten verbreitete Theorie, wonach das Virus aus einem chinesischen (Militär-)Labor ins Freie gelangt sei, war von den meisten Wissenschaftlern schon vor einiger Zeit für zumindest unwahrscheinlich erklärt worden. Dem haben sich jetzt die WHO-Fachleute angeschlossen. (.) die Untersuchung ist eine erste Grundlage, der eine ernsthafte und weiter gehende Forschung folgen sollte. (.).

Nach Drohungen: Kontrollen an nordirischen Häfen sollen weitergehen

BELFAST: Die wegen Gewaltandrohungen vorübergehend ausgesetzten Lebensmittelkontrollen an Häfen in Nordirland sollen wieder aufgenommen werden. Das teilte das nordirische Landwirtschaftsministerium am Dienstag mit. Demnach sollen die Checks von Mittwoch an schrittweise wieder durchgeführt werden. Grundlage für die Entscheidung sei eine Überprüfung der Bedrohungslage durch die Polizei in Nordirland gewesen, so das Ministerium. Die Polizei hatte zuvor die Drohungen durch Graffiti als «nicht glaubhaft» eingestuft.

Die Kontrollen waren vergangene Woche aus Sorge um die Sicherheit der Kontrolleure vorübergehend gestoppt worden. Als Grund wurde damals «eine Zunahme unheimlichen und bedrohlichen Verhaltens», genannt.

Notwendig wurden die Kontrollen durch den EU-Austritt Großbritanniens. Überprüft werden Waren, die von Großbritannien ins ebenfalls britische Nordirland geliefert werden. Damit soll verhindert werden, dass Warenkontrollen an der inneririschen Grenze zwischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland notwendig werden. Befürchtet wird sonst ein Wiederaufflammen des Konflikts zwischen den überwiegend katholischen Anhängern einer Vereinigung der beiden Teile Irlands und den mehrheitlich protestantischen Anhängern der Union mit Großbritanniens in Nordirland.

Die Regelung, die im Brexit-Abkommen vereinbart wurde, stößt auf Ablehnung bei Teilen der protestantisch-unionistischen Bevölkerung. Die notwendigen Formalitäten hatten beispielsweise Supermarktketten vor Schwierigkeiten gestellt. Einige Lebensmittelregale blieben deswegen Anfang des Jahres in Nordirland leer. Die EU-Kommission goss zusätzlich Öl ins Feuer, als sie kürzlich im Streit um Impfstofflieferungen den Eindruck erweckte, sie würde nun doch Kontrollen an der inneririschen Grenze in Kauf nehmen. An diesem Donnerstag wollen sich dazu EU-Kommissionsvize Maros Sefcovic und der britische Staatsminister Michael Gove in London zu Gesprächen treffen.

Hunderte Polizisten nach Protesten entlassen

LA PLATA: Nach Demonstrationen für bessere Arbeitsbedingungen sind in Argentinien mehr als 400 Polizisten gefeuert worden. «Sie haben ihre Aufgabe nicht erfüllt, sie haben sich nicht an das Gesetz gehalten», sagte der Sicherheitsminister der Provinz Buenos Aires, Sergio Berni, am Dienstag im Radiosender Mitre. Die Beamten seien entlassen worden, weil sie sich im September vergangenen Jahres an Protesten vor der Präsidentenresidenz Quinta de Olivos beteiligt hatten. Für den kommenden Donnerstag kündigten die Polizisten neue Demonstrationen an.

Die Beamten fordern mehr Gehalt und das Recht, eine Gewerkschaft zu gründen. Sie verdienen mit einem Grundgehalt von rund 51.000 Pesos (etwa 480 Euro) deutlich weniger als ihre Kollegen in der Hauptstadt Buenos Aires. In der Provinz Buenos Aires mit rund 17 Millionen Einwohnern gibt es derzeit 90.000 Polizisten. Das sind doppelt so viele wie noch im Jahr 2007. Zum Vergleich: In ganz Deutschland arbeiten ungefähr 250.000 Polizeibeamte.

Belarussische Opposition veröffentlicht «Strategie für den Sieg»

MINSK: Die belarussische Opposition um Swetlana Tichanowskaja hat genau ein halbes Jahr nach Beginn der Massenproteste ein Programm veröffentlicht, wie sie Machthaber Alexander Lukaschenko doch noch stürzen will. Die am Dienstag von Tichanowskaja bekannt gegebene «Strategie für den Sieg der Belarussen» sieht unter anderem neue landesweite Proteste ab März vor. Um Neuwahlen durchzusetzen, müssten sich längerfristig aber vor allem Vertreter von Machtapparat und Demokratiebewegung geheimsam an einen Verhandlungstisch setzen, heißt es. Dafür müsse Lukaschenkos Regime - etwa durch internationalen Druck - weiter geschwächt werden.

Die weithin als gefälscht geltende Präsidentenwahl am 9. August hatte in Belarus Massenproteste ausgelöst. Der oft als «letzter Diktator Europas» bezeichnete Lukaschenko hatte sich nach 26 Jahren an der Macht erneut zum Sieger erklären lassen, die Demokratiebewegung des Landes hingegen sieht Tichanowskaja als Gewinnerin. Auch die EU erkennt Lukaschenko nicht mehr als Präsidenten an und hat bereits Sanktionen erlassen. Zu Hochzeiten beteiligten sich Hunderttausende Menschen an den Protesten, die oft brutal niedergeschlagen wurden. Es gab mehrere Tote, Hunderte Verletzte und Zehntausende Festnahmen. Mittlerweile fallen die Aktionen deutlich kleiner aus.

Biden macht erste Reise als Präsident nach Wisconsin

WASHINGTON: Der neue US-Präsident Joe Biden wird kommende Woche seiner erste offizielle Reise als Präsident unternehmen.

Biden fliegt am 16. Februar nach Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin, wie das Weiße Haus am Dienstag mitteilte. Wisconsin gehört zu den Staaten, in denen sich der Ausgang der US-Präsidentenwahl entschieden hat. In Milwaukee wird sich Biden auch Fragen von Bürgern stellen. Die Fragestunde werde live übertragen, wie der Nachrichtensender CNN ankündigte. Biden war am 20. Januar als Präsident vereidigt worden und fokussiert sich bisher vor allem auf die Bewältigung der Corona-Krise und schnellere Wirtschaftshilfen.

Kolumbien sucht nach Lösung für Escobars Nilpferde

MEDELLÍN: Angesichts der ungebremsten Ausbreitung der Nachkommen von Pablo Escobars Nilpferden suchen Behörden und Institutionen in Kolumbien nach einer gemeinsamen Lösung. «Wir haben bei der kolumbianischen Botschaft in den Vereinigten Staaten Unterstützung beim Erwerb eines Langzeitverhütungsmittels für Großtiere beantragt», hieß es in einer Mitteilung der regionalen Umweltagentur Cornare. Ihr unterliegt zusammen mit dem Umweltministerium, dem Instituto Humboldt und Universitäten des südamerikanischen Landes die Entscheidung über die Zukunft der «Kokain-Hippos».

Kolumbianische und mexikanische Forscher hatten in einer Studie kürzlich empfohlen, die Tiere zu töten. Der Drogenbaron Escobar brachte einst vier afrikanische Flusspferde auf seine Hacienda Nápoles, zuletzt streiften geschätzt zwischen 65 und 80 Tiere durch die Region. Sie zerstören Felder, bringen das Ökosystem aus dem Gleichgewicht und Anwohner in Gefahr. Die Experten fürchten, dass sich die vermehrungsfreudigen Tiere in größeren Teilen Kolumbiens niederlassen.

Nachdem Escobar 1993 von Sicherheitskräften erschossen worden war, verfiel die Hacienda Nápoles. Die Nilpferde zogen in die umliegenden Wälder und pflanzten sich fort. «Das (Töten) ist eine Option, die immer auf dem Tisch war, aber das ist nicht die einfachste», hatte der Biologe David Echeverri von Cornare der Zeitung «El Tiempo» gesagt. Die Umweltagentur Cornare untersucht das Vorkommen der Nilpferde in dem Departamento Antioquia, in dem die Hacienda Nápoles liegt, seit Jahren. Es würden nun auch andere Möglichkeiten wie die chemische Kastration geprüft.

Reisen in Corona-Zeiten - BAT-Stiftung stellt Umfrageergebnisse vor

HAMBURG: Die Hamburger Stiftung für Zukunftsfragen von British American Tobacco (BAT) stellt am Mittwoch (10.00 Uhr) ihre neue Tourismusanalyse vor. Die Stiftung befragte dafür nach eigenen Angaben mehr als 3000 Menschen zu ihren Reisen im vergangenen Jahr und ihren Urlaubsplänen für dieses Jahr. Wie vorab bekannt wurde, sagten 78 Prozent der Befragten, dass das Gefühl der Unsicherheit wegen der andauernden Corona-Pandemie erstmal bleiben wird. Zwei Drittel wollen eher nicht so weit entfernte Ziele ansteuern. Die Hälfte der Befragten (51 Prozent) gab an, das Reisen im vergangenen Jahr nicht vermisst zu haben.

Genaue Zahlen zum Inlandstourismus des vergangenen Jahres will am Mittwoch das Statistische Bundesamt herausgeben. Das Amt hatte bereits Mitte Januar erste Schätzungen veröffentlicht, nach denen die Zahl der Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahr um 40 Prozent auf das Rekordtief von 299 Millionen gesunken ist.

Lettland stellt Ausstrahlung von 16 russischen TV-Kanälen ein

RIGA: Lettland stellt nach der vorübergehenden Sperre von Rossija RTR die Ausstrahlung von 16 weiteren russischsprachigen Fernsehkanälen ein. Der Nationale Rat für elektronische Massenmedien (NEPLP) begründete den Schritt am Dienstag in Riga mit Verstößen gegen geltende Rechtsvorschriften. Demnach sei unklar, wer die Sender in dem baltischen EU-Land vertritt oder deren Inhalte mit Zustimmung der Inhaber in Lettland vertreibt. Deshalb werden sie aus der Liste der Programme gestrichen, die in Lettland ausgestrahlt werden, teilte der NEPLP mit. Die Entscheidung soll am 10. Februar in Kraft treten.

Nach Angaben der NEPLP habe der bisherige Rechteinhaber die Behörde informiert, dass er zum 1. Februar keine Senderechte mehr besitze. Weiter habe keiner der Eigentümer der Sender den Wunsch bekundet, die Zusammenarbeit in Lettland fortzusetzen. Das größte Telekommunikationsunternehmen des Landes hatte aus denselben Gründen zum Monatsbeginn bereits die Verbreitung von 5 der 16 Känale über sein Kabelnetz eingestellt.

Lettland hat in der Vergangenheit wiederholt befristete Sendeverbote für russischsprachige Fernsehkanäle verhängt - so sperrte der NEPLP erst am Montag für ein Jahr den Sender Rossija RTR. In diesen Fällen wurden die Entscheidung aber aufgrund der Programminhalte getroffen: Den Sendern wurde tendenziöse Berichterstattung vorgeworfen.

Wegen Haft für Diplomaten: Iran bestellt belgischen Botschafter ein

TEHERAN: Als Reaktion auf eine Haftstrafe für einen iranischen Diplomaten hat das Außenministerium in Teheran den belgischen Botschafter einbestellt. Diesem sei der harsche Protest der iranischen Regierung wegen des «illegalen» Gerichtsurteils gegen den Diplomaten Assadollah A. mitgeteilt worden, hieß es am Freitag auf dem Webportal des Außenministeriums. Das Urteil sei ein grober Verstoß gegen internationale Normen, insbesondere die Genfer Konvention von 1961,

In dem Terrorprozess um einen vereitelten Sprengstoffanschlag auf eine Großkundgebung von iranischen Exil-Oppositionellen in Frankreich, wurde letzte Woche in Antwerpen der 49-jährige Assadollah A. als Hauptangeklagter zu 20 Jahren Haft verurteilt. Er wurde wegen versuchten Mordes und Beteiligung an einer terroristischen Organisation schuldig gesprochen. Zwei weitere Männer und eine Frau erhielten Haftstrafen bis zu 18 Jahren.

Teheran wies die Vorwürfe des Staatsterrorismus vehement zurück und erklärte, dass die Anschlagsplanungen von Regimegegnern inszeniert worden seien. Das Außenministerium bezeichnete das Urteil als politisch motiviert. Belgien und andere europäische Staaten hätten sich laut Teheran von der Propaganda einer «Terrorgruppe» - dem Nationalen Widerstandsrat Iran - blenden lassen.

Zweite Sondierungsrunde in Rom - Unterstützung für Regierung Draghi

ROM: In Italien hat der frühere Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) Mario Draghi erneut mit den großen Parlamentsparteien über eine mögliche Regierung gesprochen. Bis zum Dienstagnachmittag verhandelte der Ökonom unter anderem mit Vertretern der linken Liberi e Uguali (Die Freien und Gleichen), den Sozialdemokraten, der Italia Viva, der konservativen Forza Italia und den rechten Fratelli d'Italia. Außer den Fratelli wollen alle Draghi unterstützen.

Bis zum Dienstagabend standen noch Verhandlungen mit der rechten Lega von Matteo Salvini und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung an. Gerade bei den Sterne-Politikern muss Draghi noch Überzeugungsarbeit leisten. Die Partei ist sich über eine Unterstützung Draghis uneins und will noch in dieser Woche intern darüber abstimmen. Als stärkste Kraft im Parlament sind ihre Stimmen jedoch wichtig.

Unklar war, wie Draghi nach dem Ende der Beratungen fortfahren will. Bislang hatte er sich nicht zu den Gesprächen geäußert. Er hatte am vergangenen Mittwoch unter Vorbehalt ein Mandat zur Bildung eines Kabinetts von Staatspräsident Sergio Mattarella angenommen. Eine Regierung unter ihm muss das Vertrauen in den beiden italienischen Parlamentskammern bekommen.

Mitte Januar hatte die Partei Italia Viva von Ex-Regierungschef Matteo Renzi mit ihrem Austritt aus dem Kabinett das Mitte-Links-Bündnis unter Giuseppe Conte zu Fall gebracht. Conte trat wenige Tage später zurück. Daraufhin hatte Mattarella versucht, mit Sondierungen eine Neuauflage der alten Regierung auszuloten. Diese scheiterten jedoch, woraufhin Draghi ins Spiel kam.

Gericht : Holocaust-Forscher müssen sich entschuldigen

WARSCHAU: Zwei Holocaust-Forscher müssen sich nach dem Urteil eines Gerichts in Polen für Ungenauigkeiten in ihrem historischen Fachbuch entschuldigen. Eine von der Klägerin geforderte Entschädigung lehnte das Warschauer Bezirksgericht am Dienstag aber ab. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die renommierten Geschichtsprofessoren Barbara Engelking und Jan Grabowski hatten sich in ihrem 2018 erschienenen Buch «Dalej jest noc» («Und immer noch ist Nacht») mit der Vernichtung der Juden in der polnischen Provinz unter deutscher Besatzung befasst.

Geklagt hatte die Nichte eines früheren Ortsvorstehers aus Ostpolen. Die Frau sah die Erinnerung an ihren Onkel diffamiert, weil die Historiker in ihrem Buch schreiben, der Ortsvorsteher sei mitschuldig am Tod von mehr als 20 im Wald versteckten Juden gewesen, die den Deutschen übergeben wurden. Außerdem habe er einer jüdischen Frau ihre Habe und einen Teil ihres Besitzes abgenommen, bevor er ihr half. In einem Nachkriegsprozess sei er freigesprochen worden, nachdem diese jüdische Zeugin falsch und zu seinen Gunsten ausgesagt habe. Belege für diese Behauptungen fehlten in dem Buch.

Die Klägerin hatte eine öffentliche Entschuldigung der Autoren und umgerechnet 22.500 Euro Entschädigung gefordert. Hinter der Klage stand die rechtsnationale polnische Stiftung «Reduta. Festung des guten Namens - Liga gegen Verleumdung». Historiker und Holocaust-Experten weltweit hatten sich besorgt über das Verfahren geäußert. Sie befürchteten eine Einschüchterung von Forschern.

Sturzflut : Mindestens 32 Tote - Arbeiter in Tunnel gefangen

NEU DELHI: Nach einer schweren Sturzflut in Indien ist die Opferzahl auf mindestens 32 Tote gestiegen. 165 Menschen wurden am Dienstagabend (Ortszeit) vermisst. Ein riesiger Gletscher war am Sonntagmorgen von einem Berg im Himalaya abgebrochen und in einen Fluss gestürzt.

Die Rettungskräfte versuchten weiterhin, 35 Arbeiter aus einem 2,5 Kilometer langen Tunnel eines beschädigten Kraftwerks zu befreien, in das sie eingeschlossen waren. Bislang konnten die Helfer nach Behördenangaben etwa 100 Meter Schutt und Gesteine aus dem Tunnel räumen. «Hunderte Männer arbeiten rund um die Uhr», sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. «Aber die Chancen, sie lebend zu finden, schwinden mit jeder vergehenden Stunde.» Das schroffe Terrain und die Kälte erschwerten die Lage.

Der Vorfall ereignete sich auf gut 2000 Meter Höhe im nordindischen Bundesstaat Uttarakhand. Die Schlamm- und Wassermassen beschädigten zwei Elektrizitätswerke sowie fünf Brücken; sie schwemmten Straßen und Häuser weg. Da sich der gesamte Gletscher flussabwärts bewegte, seien Menschen in tieferliegenden Dörfern in Sicherheit gebracht worden, hieß es. 13 Dörfer würden inzwischen per Helikopter mit Essen und medizinischer Hilfe versorgt, sagte Innenminister Amit Shah.

Einige indische Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Sturzflut mit dem Klimawandel und dem Gletscherschmelzen sowie der raschen Entwicklung der Region zusammenhängen könnten. So hat der Bau von breiteren Straßen und Kraftwerken die Region womöglich gefährdeter gemacht. In der hügeligen Landschaft gibt es immer wieder Unglücke.

Ostukraine: Militär erschießt Zivilist an Kontrollpunkt

WIKTORIWKA: Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben an einem Kontrollpunkt im Kriegsgebiet in der Region Donezk im Osten des Landes einen Zivilisten erschossen. Der Fahrer eines Pkw vom Typ Lada habe bei dem Dorf Wiktoriwka selbst nach Warnschüssen nicht gestoppt und sogar das Tempo beschleunigt, teilte die Armee am Dienstag in Kiew mit. Ein Passagier in dem Fahrzeug sei verletzt worden. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar.

Das Auto war nach Militärangaben in die Richtung der von prorussischen Separatisten kontrollierten Teile des Donezker Gebiets unterwegs gewesen. Die von Russland unterstützten Aufständischen öffnen aufgrund der Coronavirus-Epidemie nur sporadisch ihre Kontrollpunkte entlang der Kontaktlinie.

Seit etwa Mitte Januar mehren sich Verstöße gegen einen seit Ende Juli 2020 geltenden Waffenstillstand. Am Samstag wurden zwei Regierungssoldaten durch einen Sprengsatz getötet. Ein weiterer wurde verletzt. Allein die Regierungstruppen verzeichneten seit Jahresbeginn mindestens fünf Tote und etwa ein Dutzend Verletzte. Im Vorjahreszeitraum wurden mehr als doppelt so viele Opfer registriert.

Nach UN-Schätzungen sind seit dem Ausbruch der Kämpfe im April 2014 in den an der russischen Grenze liegenden Teilen der Gebiete Luhansk und Donezk mehr als 13.000 Menschen getötet worden. Die Umsetzung eines 2015 international vermittelten Friedensplans stockt.

Borrell will neue Sanktionen gegen Russland vorschlagen

BRÜSSEL: In den angespannten Beziehungen zwischen der EU und Russland will der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell neue Sanktionen gegen Moskau vorschlagen. Es sei Sache der EU-Staaten, über den nächsten Schritt zu entscheiden, sagte Borrell am Dienstag im EU-Parlament. «Aber ja, das könnte Sanktionen einschließen.» Er werde das Initiativrecht des Außenbeauftragten nutzen und konkrete Vorschläge vorlegen. Die Außenminister der EU-Staaten beraten am 22. Februar über das Thema, im März wollen sich auch die EU-Staats- und Regierungschefs damit beschäftigen.

Borrell war vergangene Woche nach Moskau gereist, um die Freilassung des russischen Kremlkritikers Alexej Nawalny zu fordern - erfolglos. Nun zog er eine ernüchternde Bilanz der Reise. Er habe im Vorfeld keine Illusionen gehabt, sei nun aber noch besorgter. «Die russische Regierung geht einen besorgniserregenden autoritären Weg», so Borrell. Der Raum für die Zivilgesellschaft und die Meinungsfreiheit werde immer kleiner. Für die Entwicklung demokratischer Alternativen scheine es so gut wie keinen Raum zu geben. Der Besuch habe den Trend bestätigt, dass Russland sich von der EU entferne.

Die Diskussion mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow sei hitzig gewesen, als er Nawalnys Freilassung gefordert habe, sagte Borrell. Es sei deutlich geworden, dass Russland sich nicht an einem konstruktiven Austausch beteiligen wolle, wenn die EU Menschenrechte und politische Freiheiten anspreche. «Wir sind in den Beziehungen mit Russland an einem Scheideweg», sagte Borrell.

Wahlamt muss Tausende von Wahlurnen überprüfen

QUITO: Zwei Tage nach der ersten Runde der Präsidentenwahl in Ecuador steht der Gegner des Linkskandidaten Andrés Arauz in der Stichwahl noch immer nicht fest. Wegen rechnerischer Ungenauigkeiten, fehlender Unterschriften der Wahlvorstände oder Beschwerden politischer Parteien müssen 3778 Wahlurnen überprüft und neu ausgezählt werden, wie das Wahlamt am Dienstag mitteilte. Das entspricht 9,45 Prozent aller Urnen. Weitere 741 Urnen aus abgelegenen Gebieten wurden bislang noch gar nicht ausgezählt.

Während es der Linkskandidat Arauz mit rund 32 Prozent der Stimmen bereits klar in die Stichwahl am 11. April geschafft hat, ist der zweite Platz noch umstritten. Derzeit liegt der indigene Umweltaktivist Yaku Pérez mit 20,12 Prozent der Stimmen knapp vor dem konservativen Banker Guillermo Lasso mit 19,48 Prozent der Stimmen. Da der Vorsprung so gering ist und rund 1,5 Millionen Stimmen neu ausgezählt werden müssen, könne es noch Tage dauern, bis der zweite Bewerber für die Stichwahl feststeht, hieß es in einem Bericht der Zeitung «El Comercio».

Das südamerikanische Land mit rund 17 Millionen Einwohnern steckt wegen des Verfalls der Ölpreises und der Corona-Pandemie in einer tiefen Wirtschaftskrise. Der bisherige Präsident Lenín Moreno hatte sich bei der Wahl am Sonntag gar nicht erst zur Wiederwahl gestellt.

Fresenius Kabi baut Standorte in Österreich aus

BAD HOMBURG: Der Gesundheitskonzern Fresenius investiert in Österreich. Die auf Flüssig-Arznei und klinische Ernährung spezialisierte Tochter Fresenius Kabi baue die Produktionskapazitäten und die Infrastruktur am Standort Graz und im Verpackungszentrum im nahen Werndorf aus, teilte das Unternehmen am Dienstag in Bad Homburg mit. Der Fokus der Investition von mehr als 60 Millionen Euro bis 2023 liege auf dem Bereich Gefriertrocknung sowie Anlagen für die Abfüllung und Verpackung von Glasflaschen und vorgefüllten Spritzen.

Fertigspritzen seien ein stark wachsender Markt. «Viele Gesundheitseinrichtungen erkennen die klaren Vorteile in der schnellen und vor allem sicheren Anwendung», sagte Werksleiterin Ruth Staubmann. Mit dem Ausbau werde das Werk Graz die Fertigungskapazität für diese Produktkategorie in etwa verdoppeln, hieß es. Am Standort sind mehr als 900 Menschen bei Fresenius Kabi beschäftigt. Wie viele Jobs durch den Ausbau entstehen, lasse sich noch nicht beziffern.

Litauens Regierungschefin: Nein zu russischem Corona-Impfstoff

VILNIUS: Litauens Regierungschefin Ingrida Simonyte hat sich grundsätzlich gegen eine Anwendung des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V in dem baltischen EU-Land ausgesprochen. Das litauische Impfstoff-Portfolio bestehe aus mehreren Präparaten von westlichen Herstellern, die bereits zugelassen sind oder vor einer Zulassung stehen. Daher müsse der Kauf von in Russland hergestellten Impfstoffen nicht in Betracht gezogen werden, sagte Simonyte am Dienstag im litauischen Rundfunk. Die Impfung der drei Millionen Einwohner Litauens werde durch die gemeinsame Impfstoffbeschaffung mit anderen EU-Ländern sichergestellt.

Simonyte warf Moskau vor, mit Sputnik V Geopolitik zu betreiben. «Die Bemühungen, den Impfstoff europäischen Ländern und anderen Staaten anzubieten, wenn die Menschen in Russland selbst noch nicht alle geimpft sind, scheinen ein weiteres geopolitisches Spiel zu sein. Daran habe ich keine Zweifel», sagte die litauische Regierungschefin. Sie hatte Sputnik V zuvor bereits auf Twitter als «eine weitere Hybridwaffe zum Teilen und Herrschen» bezeichnet. Dies wurde von der russischen Botschaft in Vilnius scharf kritisiert.

Russland strebt eine Zulassung seines selbst entwickelten Impfstoffs Sputnik V in der EU an, dessen Wirksamkeit gegen den Erreger Sars-CoV-2 mit mehr als 91 Prozent angegeben wird. Dass einige EU-Länder bereits beschlossen haben, das bislang nicht von der Europäischen Arzneimittelagentur EMA zugelassene Vakzin zu verwenden, sei «bedauerlich», sagte Simonyte. Als erster EU-Staat hatte Ungarn eine Notfallzulassung für das Präparat erteilt.

In Litauen wurden nach offiziellen Daten bislang fast 80.000 Menschen geimpft, davon haben gut 60 Prozent bereits beide Injektionen erhalten. Verabreicht werden die Präparate von Biontech-Pfizer und Moderna. Der Baltenstaat hatte zudem am Sonntag die erste Lieferung des Impfstoffs von Astrazeneca erhalten.

Türkisches Gericht hält an Ausreisesperre von Kölner Sängerin fest

EDIRNE/ISTANBUL: Die in der Türkei vor Gericht stehende Kölner Sängerin Hozan Cane darf weiterhin nicht aus dem Land ausreisen. Der Richter im westtürkischen Edirne wies bei einer Verhandlung am Dienstag einen entsprechenden Antrag der Anwälte Canes ab. Erst wenn geklärt sei, ob sich eine weitere Zeugin in dem Verfahren in der Türkei aufhalte, solle der Antrag bewertet werden, hieß es. Der nächste Prozesstag soll am 5. Mai stattfinden. Die Entscheidung über die Ausreisesperre könnte aber bereits vor dem neuen Termin fallen.

Hozan Cane war kurz vor den Präsidenten- und Parlamentswahlen im Juni 2018 in Edirne festgenommen worden. Im November desselben Jahres wurde sie zu sechs Jahren und drei Monaten Haft wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation verurteilt. Im August 2020 wurde das Verfahren neu aufgerollt, nachdem das höchste Berufungsgericht das Urteil nicht bestätigt hatte. Es gebe keine klaren Beweise für die unterstellte Mitgliedschaft in der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, hieß es zur Begründung. Die Anklage hatte sich unter anderem auf Inhalte von Facebook- und Twitter-Profilen gestützt. Der Fall hatte die deutsch-türkischen Beziehungen belastet.

Die Anwälte Canes bewerteten die Entscheidung des Gerichts positiv. Auch die Angeklagte sagte, sie sei weiterhin hoffnungsvoll. Cane litt während der Verhandlung sichtlich unter Schmerzen, wie eine dpa-Reporterin berichtete. Ihren Antrag auf Aufhebung der Ausreisesperre hatten die Anwälte unter anderem mit Verweis auf den Gesundheitszustand ihrer Mandantin begründet. Der Staatsanwalt hatte die Entscheidung über den Antrag dem Gericht überlassen.

Hozan Cane war Anfang Oktober nach zweijähriger Haft freigekommen. Ein Gericht war der Argumentation der Verteidigung gefolgt, dass die lange Haftzeit unverhältnismäßig sei. Allerdings erhielt Cane ein Ausreiseverbot. Ihre Tochter, Gönül Örs, ist ebenfalls in der Türkei unter Terrorvorwürfen angeklagt.

Auftragsmord an achtjähriger Stieftochter vereitelt

MOSKAU: Weil sie sich das Erbe ihres gestorbenen Mannes erschleichen wollte, soll eine Frau in Russland versucht haben, ihre achtjährige Stieftochter mit einem Elektroschocker umbringen zu lassen. Ermittler in der autonomen Republik Tuwa im Süden Sibiriens vereitelten den Plan der 61-Jährigen, wie die zuständige Behörde am Dienstag mitteilte.

Die Witwe hatte es demnach auf zwei Wohnungen abgesehen, deren rechtmäßige Erbin nach dem Tod des Mannes dessen Kind ist. Einem Polizisten, der sich als potenzieller Auftragsmörder ausgab, habe die Beschuldigte bei einem Treffen in ihrer Wohnung 180.000 Rubel (rund 2010 Euro) für die Ausführung der Tat angeboten. Außerdem habe sie dem verdeckten Ermittler erklärt, wo ihre Stieftochter lebe und zur Schule gehe, und ihm einen Elektroschocker überreicht.

Die Behörde veröffentlichte ein Video mit Ausschnitten des Gesprächs, auf dem die Frau mit verpixeltem Gesicht zu sehen ist. Sie wurde unter dem Verdacht der Vorbereitung eines Auftragsmordes festgenommen und sitzt derzeit in Untersuchungshaft.