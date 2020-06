Neues aus dem Ausland am Donnerstag

«The Irish Times»: Trump verärgert Verbündete

DUBLIN: Die in Dublin erscheinende «Irish Times» kommentiert am Donnerstag die Spannungen in den Beziehungen der USA zu ihren Verbündeten:

«Die Drohung mit dem Kriegsrecht hat einer schlechten Woche für die ohnehin angespannten Beziehungen der USA zu langjährigen Verbündeten die Krone aufgesetzt. Am Freitag wurde die einseitige Entscheidung, sich aus der WHO zurückzuziehen, in den Hauptstädten mit Bestürzung aufgenommen. Am Wochenende führten Proteste Großbritanniens und Kanadas gegen die von Donald Trump erklärte Absicht, das geächtete Russland zum G7-Gipfel im Juni einzuladen, dazu, dass der US-Präsident des Treffen verschob. (...)

Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte bereits erklärt, dass sie am G7-Gipfel nicht teilnehmen würde, angeblich wegen der Coronavirus-Pandemie. Doch bestimmte Quellen erklärten Journalisten, das Treffen sei nicht diplomatisch vorbereitet worden und Merkel sei auch nicht bereit, als Unterstützerin der Wahlkampagne von Trump zu agieren. Zudem missbillige sie die Einladung Russlands und den Austritt aus der WHO zutiefst.»

Auch mutmaßliche Anführer von Autoknacker-Bande gefasst

HEILBRONN: Nach dem Beutezug einer Bande von Autodieben durch mehrere Bundesländer sind die mutmaßlichen Anführer der Gruppe in Polen und Norwegen verhaftet worden. Die beiden Männer im Alter von 36 und 40 Jahren sollen mit ihrer Bande mindestens 24 Autos mit komfortablen Funk-Öffnungssystemen (Keyless-Go) gestohlen haben, wie die Polizei in Heilbronn mitteilte. Der Jüngere gilt als Kopf der Bande, der Ältere als sein enger Vertrauter und Fahrer.

Die Autos waren zwischen März und November 2019 in Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt gestohlen worden. Ein Schwerpunkt des Beutezugs lag damals im Landkreis Heilbronn. Viele dieser Diebstähle könnten auf das Konto der Bande gehen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Es werde weiter ermittelt.

Mit Keyless-Go können Fahrzeugbesitzer ihr Auto öffnen und starten, ohne den Schlüssel aus der Hosen- oder Handtasche nehmen zu müssen. Über Funkwellen erkennt ein Modul im Auto, wenn sich der Schlüssel nähert. Meist ist auch für das Starten kein Zündschlüssel mehr notwendig, ein Knopfdruck genügt. Diebe täuschen mit sogenannten Funkverstärkern das Signal vor und können so die Wagen öffnen - das Auto verschwindet geräuschlos.

Jahrestag des Massakers: «Mütter von Tian'anmen» wollen Gerechtigkeit

PEKING: Angehörige der Opfer der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung am 4. Juni 1989 in China haben eine gerechte Aufarbeitung dieses dunklen Kapitels der chinesischen Geschichte gefordert. In einem offenen Brief zum Jahrestag am Donnerstag forderten die «Mütter von Tian'anmen» die chinesische Führung auf, ihr Schweigen zu brechen, die Archive zu öffnen und die Ereignisse zu erklären, die zum Tod ihrer Angehörigen geführt hätten, wie der US-Sender Radio Free Asia berichtete.

Bei dem Einsatz der Volksbefreiungsarmee gegen friedliche Demonstranten um den Platz des Himmlischen Friedens (Tian'anmen) in Peking waren damals einige Hundert Menschen ums Leben gekommen. Die genaue Zahl ist bis heute nicht bekannt. Tausende wurden verletzt und inhaftiert. Auch 31 Jahre später ist das Thema in China ein Tabu. Beobachter erinnerten angesichts der Drohung von US-Präsident Donald Trump, das Militär bei den Protesten in den USA einsetzen zu können, an die fatalen Folgen des damaligen Militäreinsatzes in China.

Während in China ein öffentliches Gedenken an die Opfer schon immer untersagt war, verbot die Polizei in Hongkong erstmals seit drei Jahrzehnten die jährliche Kerzenandacht in der chinesischen Sonderverwaltungsregion. Als Grund wurden das Verbot von Versammlungen von mehr als acht Personen wegen der Corona-Pandemie genannt. Prodemokratische Aktivisten planten am Jahrestag dennoch verschiedene Aktionen über Hongkong verteilt.

Fall «Maddie» zieht mediales Interesse auf Braunschweiger Ermittler

BRAUNSCHWEIG: Neue Erkenntnisse im Fall des verschwundenen britischen Mädchens Madeleine «Maddie» McCann haben großes mediales Interesse an den Ermittlungen in Braunschweig ausgelöst. Für das Statement der Staatsanwaltschaft am Donnerstagmittag haben sich so viele internationale Reporter angemeldet, dass es mindestens einmal wiederholt werden soll, wie ein Behördensprecher am Donnerstagmorgen sagte. Coronabedingt seien die Plätze zudem eingeschränkt.

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass in dem Fall ein Deutscher unter Mordverdacht geraten ist. Der Fall war am Abend - wie schon früher - Thema in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst». Nach Angaben des Bundeskriminalamts (BKA) ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen einen 43-Jährigen, der mehrfach wegen Sexualstraftaten auch an Kindern vorbestraft sei. Er verbüße derzeit in anderer Sache eine längere Haftstrafe.

Die damals dreijährige Maddie verschwand am 3. Mai 2007 aus einer Appartementanlage im portugiesischen Praia da Luz, der Fall machte über viele Jahre immer wieder weltweit Schlagzeilen.

Amazon vergrößert Frachtflugzeug-Flotte

SEATTLE: Der US-Internet-Riese Amazon least zwölf zusätzliche Frachtflugzeuge. In einer Mitteilung vom Mittwoch (Ortszeit) verwies der Konzern auf die in Zeiten der Corona-Pandemie in den USA landesweit gestiegene Nachfrage nach Lieferungen an die Haustür.

Mit den neuen Maschinen vom Typ Boeing 767-300 vergrößere sich die Amazon-Flotte auf mehr als 80 Flugzeuge. Eine sei bereits im Mai übernommen worden, die übrigen elf würden 2021 ausgeliefert. Geleast würden sie bei der Luftfahrtholdinggesellschaft ATSG.

Amazon Air habe während der Covid-19-Pandemie eine zentrale Rolle beim Transport von Schutzausrüstungen für Amazon-Geschäftspartner, das Personal im Gesundheitswesen und Hilfsorganisationen in den ganzen USA gespielt, hieß es weiter.

Rund 40 Verletzte bei Messerattacke in Grundschule in China

PEKING: Bei einer Messerattacke eines Wachmannes in einer Grundschule in Südwestchina sind rund 40 Kinder verletzt worden.

Wie chinesische Staatsmedien anhand vorläufiger Informationen berichteten, wurden drei Menschen schwer verletzt, darunter ein Schüler und der Schuldirektor. Der Angriff erfolgte am Donnerstagmorgen Ortszeit im Dorf Wangfu nahe der Stadt Wuzhou in der Region Guangxi. Der etwa 50-jährige Sicherheitsmann sei festgesetzt worden. Die meisten Opfer sind nach ersten Angaben Vorschüler im Alter von rund sechs Jahren.

Nach Gipfelverschiebung: Xi Jinping will eng mit Europa kooperieren

PEKING: Nach der Verschiebung des Mitte September in Leipzig geplanten EU-China-Gipfels wegen der Corona-Pandemie hat Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping seinen Willen zur engen Kooperation mit Europa unterstrichen. China sei bereit, mit Deutschland und der Europäischen Union zusammenzuarbeiten, um die strategische Zusammenarbeit zu stärken, den Multilateralismus aufrechtzuerhalten und globale Herausforderungen anzugehen, zitierte die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua den Präsidenten aus seinem Telefonat Xi Jinpings mit Kanzlerin Angela Merkel.

Mit der EU wolle China «in dieser Welt der Unsicherheit gemeinsam zur Berechenbarkeit beitragen», hieß es weiter. Die Verschiebung des Gipfels wurde in dem Bericht nicht ausdrücklich erwähnt. Xi Jinping hob demnach hervor, dass «eine Reihe bedeutender Ereignisse im Austausch zwischen China und Deutschland sowie der Europäischen Union diskutiert werden», wie Xinhua schrieb. China sei zu engen Konsultationen bereit, um den Erfolg dieser Vorhaben sicherzustellen und die Beziehungen auf ein höheres Niveau zu heben.

Der Gipfel war für den 14. September geplant. Er sollte einer der wichtigsten Termine der deutschen EU-Ratspräsidentschaft werden, die am 1. Juli beginnt.

«Perseverance»-Rover der Nasa soll am 17. Juli zum Mars starten

WASHINGTON: Der nächste Mars-Rover der US-Raumfahrtbehörde Nasa soll Mitte Juli starten. Der Roboter mit dem Namen «Perseverance» (auf Deutsch: Durchhaltevermögen) solle am 17. Juli um 15.15 Uhr MESZ mit einer «Atlas V»-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida abheben, teilte die Nasa am Mittwoch (Ortszeit) mit.

Falls es mit dem Start an diesem Tag nicht klappen sollte, bliebe dem rund 1000 Kilogramm schweren Rover von der Größe eines Kleinwagens ein Fenster von etwa drei Wochen für weitere Versuche, damit er dann wie geplant im Februar 2021 auf dem Mars landen kann. Beobachter hatten zuvor befürchtet, dass die Corona-Krise den Zeitplan für die «Perseverance»-Mission durcheinanderbringen könnte.

Der unbemannte Rover soll nach der Landung über den roten Planeten rollen und nach Spuren früheren mikrobiellen Lebens suchen. Außerdem soll er das Klima und die Geologie des Planeten erforschen und Proben von Steinen und Staub nehmen. Wissenschaftler erhoffen sich von der Mission neue Erkenntnisse über die Entstehung des Universums.

Entführte mexikanische Lokalabgeordnete tot aufgefunden

COLIMA: Gut einen Monat nach ihrer Entführung ist die Leiche einer Politikerin in Mexiko entdeckt worden. Präsident Andrés Manuel López Obrador gab den Tod seiner Parteikollegin Anel Bueno am Mittwoch in der Stadt Campeche bekannt. Die 38 Jahre alte Abgeordnete im Parlament des westlichen Bundesstaates Colima war am 29. April von bewaffneten Männern verschleppt worden, als sie zur Desinfektion der Straßen wegen der Corona-Krise den Ort Ixtlahuacán besuchte. Ihre verscharrten Überreste, ebenso wie die von drei Männern, wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft in der Nähe einer Landstraße gefunden, etwa 30 Kilometer vom Entführungsort entfernt.

Die Gegend zählt zu den am stärksten von der Gewalt betroffenen Gebieten. Im vergangenen Jahr wurden in Mexiko fast 100 Mordopfer pro Tag registriert. Dies geht zu einem großen Teil auf das Konto von Kartellen und Banden, die in Drogenhandel, Entführungen und Erpressung verwickelt sind. Oft haben die Gangster Verbindungen zu örtlichen Sicherheitskräften. Die meisten Verbrechen in Mexiko werden nie aufgeklärt, geschweige denn geahndet.