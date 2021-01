Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Campingboom beschert Freizeitmobilbranche Rekordumsatz

FRANKFURT/MAIN: Der anhaltende Campingboom hat der deutschen Freizeitmobilbranche im vergangenen Jahr einen Umsatzrekord beschert. Mit dem Verkauf von Wohnmobilen, Wohnwagen und Zubehör nahmen die Unternehmen 2020 rund 12,5 Milliarden Euro ein. Das sind über 6 Prozent mehr als im Vorjahr, wie der Caravaning Industrie Verband am Donnerstag berichtete. Besonders stark legte der Umsatz mit gebrauchten Wohnmobilen und Caravans zu.

Der coronabedingt zeitweise Stillstand der Produktion in einigen Werken und gestörte Lieferketten im Frühjahr 2020 hätten allerdings die Zahl der in Deutschland gebauten Freizeitfahrzeuge sinken lassen. Bei den Wohnmobilen gab es den Angaben zufolge ein Minus von 2,2 Prozent auf gut 75.000 Fahrzeuge. Von den Bändern der deutschen Hersteller liefen zudem gut 40.500 Caravans, 14,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Deshalb habe die hohe Nachfrage nach Reisemobilen und Wohnwagen teilweise nicht bedient werden können. Der Export sank um 10 Prozent.

Mit dem Verkauf neuer Reisemobile setzte die Branche insgesamt 5,6 Milliarden Euro um, etwa genau so viel wie 2019. Deutlich zugelegt um 18,2 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro hat der Verkauf von gebrauchten Fahrzeugen. Der Erlös aus dem Absatz neuer Caravans ging um gut 11 Prozent auf 900 Millionen Euro zurück.

Neun Festnahmen nach Angriff auf Jugendlichen in Paris

PARIS: Nach dem brutalen Angriff auf einen Jugendlichen in Paris hat die Polizei neun Verdächtige festgenommen und in Gewahrsam genommen. Es handele sich um acht Jugendliche und einen Erwachsenen, bestätigte die Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Ihnen werde versuchter Mord und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen.

Der Fall hatte in Frankreich für Aufsehen gesorgt. Ein 15-Jähriger war Mitte Januar im Pariser Geschäftsviertel Beaugrenelle brutal zusammengeschlagen worden. Das Video einer Überwachungskamera zeigt den Übergriff, bei dem die Angreifer auf eine am Boden liegende Person unter anderem mit Baseballschlägern einschlagen und diese mit Füßen treten. Im Krankenhaus war der Jugendliche in ein künstliches Koma versetzt worden, aus dem er am vergangenen Samstag erwachte.

Ungarn will mit USA unter Biden kooperieren, fordert «mehr Respekt»

BRÜSSEL/BUDAPEST: Ungarn ist bereit, mit den USA unter ihrem neuen Präsidenten Joe Biden zusammenzuarbeiten - fordert aber «mehr Respekt» von Seiten der westlichen Großmacht. In einem Interview des Nachrichtensenders Euronews sagte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto am Mittwochabend: «Wir hoffen, dass das Niveau der politischen Beziehung (zwischen Ungarn und den USA) so hoch bleibt wie in den vergangenen vier Jahren.»

Ungarns rechtsnationaler Ministerpräsident Viktor Orban pflegte ein sehr gutes Verhältnis zum abgewählten US-Präsidenten Donald Trump. Vor der US-Wahl hatte Orban behauptet, er habe «keinen Plan B», falls Trump verliere.

Szijjarto hatte wiederum Biden scharf angegriffen und seinen Sohn Hunter in den Zusammenhang mit einer angeblichen Korruptionsaffäre in der Ukraine gerückt. Im Interview darauf angesprochen, äußerte Szijjarto kein Bedauern über seine Äußerung. Vielmehr sagte er: «Joe Biden kritisierte Ungarn, bezeichnete Ungarn als ein autokratisches Land. Das zeigt meiner Meinung nach einen Mangel an Respekt und an Vertrauen gegenüber einem Land.» Mit den Anschuldigungen gegen Bidens Sohn habe er lediglich «zu mehr Respekt gegenüber Ungarn aufgerufen».

Orban regiert seit 2010 im EU-Land Ungarn. Mit den EU-Institutionen gab es zuletzt immer wieder Streit um Fragen der Rechtsstaatlichkeit. Ende 2020 blockierte Ungarn gemeinsam mit Polen daher zeitweise ein umfangreiches EU-Finanzpaket, mit dem ein Verfahren zur Ahndung von Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit verbunden wurde.

Infineon-Rivale STMicro optimistisch für Jahresbeginn

GENF: Der Chiphersteller STMicroelectronics hat im abgelaufenen Quartal gut verdient und rechnet mit einer anhaltend guten Nachfrage auch zu Jahresbeginn. So kalkuliert der Infineon-Rivale für das erste Quartal im Mittel mit einem Umsatz von 2,93 Milliarden US-Dollar (2,4 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in Genf mitteilte. Analysten hatten bisher nur mit rund 2,6 Milliarden Dollar gerechnet. Auch die Bruttomarge soll mit 38,5 Prozent etwas besser liegen als erwartet. Sie gibt an, wie viel vom Verkaufspreis nach Abzug der Herstellungskosten übrigbleibt und ist in der Branche ein viel beachtetes Maß, weil sie Aufschluss über den Preisdruck gibt.

STMicro hatte bereits früh im Januar Eckdaten zum Umsatz des vierten Quartals geliefert und mit einem Plus zum Vorquartal von gut einem Fünftel auf 3,2 Milliarden Dollar überrascht. Derzeit herrscht in vielen Wirtschaftsbereichen ein Mangel an Halbleitern, so etwa in der Auto- und der Unterhaltungsindustrie. STMicro ist wie auch Infineon stark bei Chips für die Autoindustrie und profitiert von der unerwartet hohen Nachfrage - der weltweite Automarkt hatte sich nach dem Corona-Einbruch im vergangenen Frühjahr schneller erholt als gedacht.

Im vierten Quartal stieg der Nettogewinn mit 582 Millionen Dollar auf mehr als das Doppelte im Vergleich mit dem Vorquartal, mit dem in der Chipbranche wegen der starken Schwankungen in der Regel verglichen wird. Die Bruttomarge lag bei 38,8 Prozent, fast 3 Prozentpunkte über dem Vorquartal. Im gesamten laufenden Jahr will STMicro 1,8 bis 2 Milliarden Dollar in den Ausbau der Kapazitäten investieren. Vorstandschef Chef Jean-Marc Chery bekommt zudem eine Vertragsverlängerung über drei weitere Jahre.

Transparency kritisiert Regeln für Parteispenden und Lobbyismus

BERLIN: Deutschland kommt im Kampf gegen Bestechung und Korruption nach Einschätzung von Transparency International kaum voran. Nötig seien etwa bessere Regeln für Partei- und Wahlkampfspenden sowie für Lobbyismus, sagte Transparency Deutschlandchef Hartmut Bäumer. «Angesichts der bevorstehenden Bundestagswahl sollten die Parteien hier schnell die Initiative ergreifen.»

Derzeit nutzten Parteien Gesetzeslücken aus, und Parteispenden flössen dadurch zu häufig an den gesetzlichen Pflichten zur Offenlegung vorbei, kritisierte Transparency. «Insbesondere in Wahljahren fließt viel Geld», erklärte Bäumer. Die Politik müsse hier mehr Transparenz schaffen, etwa durch wöchentliche Veröffentlichung von Wahlkampfspenden ab einer bestimmten Höhe.

Im am Donnerstag vorgestellten globalen Korruptionsindex von Transparency International konnte sich Deutschland nicht verbessern. Die Bundesrepublik erreichte wie im Vorjahr 80 von 100 möglichen Punkten und im Ländervergleich Rang 9, deutlich hinter den Siegern Dänemark und Neuseeland.

Die Untersuchung misst die in Wirtschaft, Politik und Verwaltung wahrgenommene Korruption im öffentlichen Sektor in 180 Ländern. Ausgewertet werden dafür Daten von zwölf unabhängigen Institutionen, die sich auf die Analyse von Regierungsführung und Wirtschaftsklima spezialisiert haben. Steuerbetrug, Geldwäsche oder illegale Finanzströme im privaten Sektor werden nicht erfasst.

Tischtennis-Weltchef: Impfungen für Olympia-Starter vertretbar

FRANKFURT/MAIN: Der deutsche Tischtennis-Weltpräsident Thomas Weikert hält eine Bevorzugung von Teilnehmern der Olympischen Spiele in Tokio bei den Corona-Impfungen für vertretbar. «Wir reden von 10.000 Athleten und einer Vielzahl von Betreuern, die auf jede Menge Länder verteilt sind», sagte der 59 Jahre alte Rechtsanwalt aus Limburg im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Ein Problem daraus zu konstruieren, halte ich für überzogen.»

Die Sommerspiele vom 23. Juli bis 8. August seien ein Leuchtturmprojekt, das eine große Bedeutung habe, nicht nur für die Sportler, «sondern ganz klar auch für die Weltbevölkerung, die Medien oder für Arbeitsplätze», meinte Weikert. «Deshalb müssen wir das irgendwie hinkriegen.» Da es aktuell eher an der Verteilung als an der Existenz von genügend Impfstoffen liege, glaube er, «dass man das rechtfertigen kann - gegenüber den gerechtfertigten Argumenten kranker, älterer Mitmenschen oder dem Pflegepersonal».

DOSB-Präsidentenamt reizt Tischtennis-Weltchef Weikert

FRANKFURT/MAIN: Eine Kandidatur um das Präsidentenamt im Deutschen Olympischen Sportbund ist für Tischtennis-Weltpräsident Thomas Weikert nicht ausgeschlossen. «Im Moment bin ich ITTF-Chef, und in diesem Jahr würde ich gern wiedergewählt werden», erklärte der 59-jährige Jurist aus Limburg in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Auf der anderen Seite ist das, sagen wir mal, ein Amt, das kann einen reizen. Ich will das nicht ausschließen.»

Weikert war vor zwei Jahren als Kandidat für das Präsidentenamt im DOSB ins Spiel gebracht worden, weil einige Spitzenverbände mit Amtsinhaber Alfons Hörmann nicht zufrieden waren. «Ich habe zum Teil andere Auffassungen als Herr Hörmann, explizit war das im Bereich Anti-Doping der Fall. Dort hatte ich lange Zeit eine klare Linie vermisst», erklärte Weikert, der ein Befürworter des Anti-Doping-Gesetzes ist.

«Mit Herrn Hörmann hatte ich zuletzt wenig Kontakt, aber ich denke, unser Verhältnis ist befriedet», meinte er. Vor der Übernahme des ITTF-Präsidentenamtes stand Weikert von 2005 bis 2015 an der Spitze des Deutschen Tischtennis-Bundes.

EU-Kommissarin: Diskussion über Migration nicht vergiften

BRÜSSEL: Angesichts der seit Jahren blockierten Asylreform und der teils vergifteten Stimmung unter den EU-Staaten bei diesem Thema hat EU-Innenkommissarin Ylva Johansson zu einer sachlichen Debatte aufgerufen. Andernfalls drohten Ereignisse wie zuletzt die Erstürmung des US-Kapitols in Washington, sagte die Schwedin der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. «Die Debatte kann manchmal giftig sein. Als Politiker haben wir die Verantwortung, das Gift herauszunehmen.» Migration sei normal, sagte Johansson.

«Wir alle haben die Ereignisse in Washington D.C. gesehen. Das passiert, wenn man das Gift um sich greifen lässt», sagte die Politikerin. Beim Thema Migration dürfe dies nicht passieren. Sie sei froh, dass es unter den EU-Innenministern vernünftige, pragmatische Stimmen gebe.

An diesem Donnerstag beraten Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und seine EU-Kollegen bei einer Videokonferenz über die Asylreform. Nach jahrelanger Blockade hatte Johansson dafür im September einen neuen Vorschlag vorgelegt.

Anhänger des abgewählten und mittlerweile aus dem Amts geschiedenen US-Präsidenten Donald Trump hatten am 6. Januar das Kapitol in Washington gestürmt, weil sie das Ergebnis der Präsidentenwahl nicht akzeptieren wollten.