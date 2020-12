Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Rund eine Million Hühner wegen Vogelgrippe zur Keulung

TOKIO: Mehr als eine Million Hühner sollen nach einem Ausbruch der Vogelgrippe auf einer japanischen Eierfarm gekeult werden. Die rund 1,16 Millionen Tiere des Betriebs in der östlich gelegenen Stadt Isumi wurden von Donnerstag an getötet, wie Japans Ministerium für Land- und Forstwirtschaft und Fischerei mitteilte. Der Gouverneur der zuständigen Präfektur Chiba, Kensaku Morita, forderte das Verteidigungsministerium auf, Soldaten zur Unterstützung zu schicken.

Angestellte der Farm hatten den Angaben nach am Mittwoch etwa 220 tote Tiere auf der Eierfarm entdeckt und die örtlichen Behörden alarmiert. In Japan handelt es sich um den 32. Ausbruch der Vogelgrippe in dieser Saison. Bisher ließ die Regierung mehr als 4,6 Millionen Hühner keulen.

30 Jahre Batic und Leitmayr: BR feiert sein «Tatort»-Duo mit Doku

MÜNCHEN: Es ist das «Tatort»-Gespann mit den meisten Fällen: In bislang 86 Krimis haben Miroslav Nemec (66) und Udo Wachtveitl (62) die Münchner Kommissare Batic und Leitmayr dargestellt.

Damit übertreffen sie sogar die länger amtierende Lena Odenthal (Ulrike Folkerts), die bisher 72 Fälle in 31 Jahren schaffte. Am 01.01.1991 hatte das Münchner Team mit dem Fall «Animals» seine Premiere im Ersten. Zum 30. Jubiläum zeigt der Bayerische Rundfunk nun eine 45-minütige Doku über das Duo (29.12., 22.00 Uhr BR Fernsehen): «30 Jahre Batic und Leitmayr - Die Zwei vom Tatort», die auch schon in der Mediathek zu sehen ist. Darin erzählen die beiden Kollegen viel aus dem Nähkästchen.

Raketen auf US-Botschaft: Trump warnt Iran vor weiteren Angriffen

WASHINGTON: Angesichts wiederholter Raketenangriffe auf die US-Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad hat der amtierende US-Präsident den Iran vor einer weiteren Eskalation gewarnt. «Falls ein Amerikaner getötet wird, werde ich den Iran zur Verantwortung ziehen», schrieb Trump am Mittwoch auf Twitter. Es gebe Hinweise auf weitere geplante Angriffe gegen Amerikaner im Irak, schrieb Trump.

Der Iran wies die Anschuldigungen zurück und warf Trump seinerseits vor mit solchen Drohungen von seiner Wahlniederlage ablenken zu wollen. «Eigene Bürger im Ausland zu gefährden wird die Aufmerksamkeit nicht von katastrophalen Ausfällen im Inland lenken», twitterte Außenminister Mohammed Dschawad Sarif am Donnerstag. Das iranische Außenministerium hatte am Montag die Angriffe verurteilt und jegliche Beteiligung dementiert. Die Vorwürfe der USA gegen Teheran beabsichtigen lediglich eine Verschärfung der Spannungen vor dem Machtwechsel in Washington und seien daher unverantwortlich, so das Außenministerium in Teheran.

Die USA werfen Teheran die Unterstützung schiitischer Milizen im Irak vor, die hinter den Angriffen auf die Botschaft stecken sollen. Der Iran hat solche Vorwürfe in der Vergangenheit zurückgewiesen.

In seinem Tweet erklärte Trump, die Botschaft in der besonders gesicherten Grünen Zone in Bagdad sei am Sonntag von «mehreren Raketen» getroffen worden. «Raten Sie, woher sie stammten: Iran», schrieb Trump. Er fügte hinzu, drei der Raketen hätten nicht funktioniert. Dazu veröffentlichte er auch ein Foto von Raketen.

Handelskammer: Großbritannien werden nach Brexit Arbeitskräfte fehlen

LONDON: Großbritannien werden nach Einschätzung von Experten nach dem Brexit langfristig in bestimmten Branchen Arbeitskräfte fehlen. Zum neuen Jahr treten neue Regeln für die Einwanderung in Kraft. «Arbeitgeber müssen eine sogenannte Sponsorship Licence beantragen, um Ausländer ins Land zu holen. Diese Möglichkeit gibt es im Regelfall nur für ausgebildete, hochqualifizierte Arbeitskräfte», sagte der Hauptgeschäftsführer der Deutsch-Britischen Industrie- und Handelskammer, Ulrich Hoppe, der Deutschen Presse-Agentur.

«Bis dato konnten Erntehelfer aus Bulgarien oder Rumänien einfach einreisen. Da kommt ein Problem auf diese Branche zu.» Gerade in Dienstleistungsberufen - etwa bei der Ernte oder der Gastronomie - sind viele Einwanderer aus EU-Ländern beschäftigt, etwa aus Rumänien oder Polen. Wer vor Ende 2020 im Land ist, kann auch bleiben. Doch neue Arbeitnehmer aus der EU dürften es schwer haben.

«Durch die Corona-Krise ist der einfache Dienstleistungssektor so weit in Mitleidenschaft gezogen werden, dass sich das Problem ein Stück weit reduziert», meint Hoppe. «Aber wir werden uns irgendwann von dieser Krise erholen.» Wenn nach der Erholung der Wirtschaft von Pandemie und Brexit neue Betriebe eröffnen, könnte das zum Problem werden. «Dann muss man den Arbeitsmarkt ein Stück weit öffnen, weil man nicht genug Briten für diese Jobs haben wird.»

Auch das Handwerk könnte demnach stark betroffen sein. In vielen Regionen sind grenzüberschreitende Dienstleistungen bislang an der Tagesordnung. «Da geht ein Riesenstück an Flexibilität verloren», so Hoppe. «Da kommen Themen auf die britische Wirtschaft zu, die man jetzt noch gar nicht ganz absehen kann.»